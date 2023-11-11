Тур: 14. Стадион: Центральный городской стадион.
2:1
Конец матча
0'
0:1
14' ГолЮсов Дмитрий
23' Желтая карточкаКрушиньский Борис
31' Желтая карточкаЖичиков Максим
35' Желтая карточкаAri Moura
45' Желтая карточкаЛукас Тэйлор
54' Желтая карточкаТкачук Андрей
1:1
64' ГолШастал Дмитрий
82' Желтая карточкаМартынюк Ярослав
2:1
83' ПенальтиГрицук Василий
89' Желтая карточкаТанковский Вячеслав
90'+8
Ход матча
14'
0:1
31'
35'
45'
54'
64'
1:1
82'
83'
2:1
71
Бойко
Денис
13
Лукас
Тэйлор
59
Козак
Артём
99
Arielson
18
Макуана
Бени
37
Мозиль
Олег
17
Курило
Игорь
14
Юсов
Дмитрий
- Основной состав
-
71 Бойко ДенисВратарь
-
13 Лукас ТэйлорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Козак АртёмНападающий
-
99 ArielsonНападающий
-
18 Макуана БениНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Янаков ДенисНападающий
-
-
Главный тренер: Калитвинцев Юрий
- Основной состав
-
37 Мозиль ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Курило ИгорьЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Юсов ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Червак ВадимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Олег Голодюк
История личных встреч
Полесье
Металлист-1925
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Полесье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макуана Бени
|4
|0.29
|Козак Артём
|3
|0.21
|Будковский Филипп
|3
|0.21
|Кушниренко Богдан
|2 (1)
|0.14
|Грицук Василий
|2 (2)
|0.14
|Шастал Дмитрий
|2
|0.14
|Arielson
|1
|0.07
|Назаренко Александр
|1
|0.07
|Крушиньский Борис
|1
|0.07
|Мустафаев Эмиль
|1
|0.07
|Artem Smolyakov
|1
|0.07
|Янаков Денис
|1 (1)
|0.07
|Танковский Вячеслав
|0
|0
|Кравченко Никита
|0
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юсов Дмитрий
|3
|0.23
|Дмитренко Владислав
|2
|0.15
|Борячук Андрей
|2 (1)
|0.15
|Oleksiy Sydorov
|1
|0.08
|Вачиберадзе Бека
|1
|0.08
|Русин Ростислав
|1
|0.08
|Ari Moura
|1
|0.08
|Фарина Марьян
|1
|0.08
|Курило Игорь
|0
|0
|Мартынюк Ярослав
|0
|0
|Безуглый Никита
|0
|0
Карточки
Полесье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Танковский Вячеслав
|5
|0
|Artem Smolyakov
|4
|0
|Шаповал Владислав
|1
|1
|Кушниренко Богдан
|1
|1
|Морозко Евгений
|1
|1
|Шабанов Артём
|2
|0
|Будковский Филипп
|2
|0
|Кравченко Никита
|2
|0
|Крушиньский Борис
|2
|0
|Гитченко Андрей
|0
|1
|Огиря Владислав
|1
|0
|Бойко Денис
|1
|0
|Грицук Василий
|1
|0
|Лукас Тэйлор
|1
|0
|Назаренко Александр
|1
|0
|Макуана Бени
|1
|0
|Мустафаев Эмиль
|1
|0
|Arielson
|1
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жичиков Максим
|4
|0
|Курило Игорь
|2
|1
|Мартынюк Ярослав
|2
|1
|Ткачук Андрей
|3
|0
|Безуглый Никита
|3
|0
|Мозиль Олег
|1
|1
|Борячук Андрей
|2
|0
|Дмитренко Владислав
|2
|0
|Andrii Chyruk
|2
|0
|Ткачук Евгений
|1
|0
|Юсов Дмитрий
|1
|0
|Вачиберадзе Бека
|1
|0
|Габелок Артём
|1
|0
|Русин Ростислав
|1
|0
|Ременюк Андрей
|1
|0
|Ari Moura
|1
|0
|Oleksiy Sydorov
|1
|0
Результаты матчей
Полесье
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Металлист-1925
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
5
Полесье
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Металлист-1925
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
11
5
Полесье
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Металлист-1925
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
12
10
Голы по времени матча
Забито
10
6
1 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
10%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
4
40%
1
17%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Забито
12
7
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
8%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
2
17%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
6
50%
1
14%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
22
13
5 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
2
9%
2
15%
1-15
1
5%
4
31%
16-30
2
9%
2
15%
31-45
3
14%
2
15%
46-60
4
18%
1
8%
61-75
10
45%
2
15%
76-90
Пропущено
10
14
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
3
30%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
20%
3
21%
31-45
1
10%
3
21%
46-60
1
10%
2
14%
61-75
3
30%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Полесье
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Полесье - Кривбасс 1:1 Полесье - Александрия 0:0 Заря - Полесье 0:1 Ворскла - Полесье 0:3
Полесье - Динамо Киев 3:2 Колос Ковалёвка - Полесье 0:0 Полесье - Днепр-1 1:1 Полесье - Минай 2:1 Черноморец Од - Полесье 1:0 Полесье - Оболонь 2:0 Александрия - Полесье 0:3 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Полесье - Рух Львов 0:1 Днепр-1 - Полесье 2:1 Верес - Полесье 0:2 Полесье - Колос Ковалёвка 3:3 Гразер - Полесье 1:4 Хартберг - Полесье 2:3 Рапид Вена - Полесье 1:1 Оцелул Галац - Полесье 2:2
Металлист-1925
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Металлист-1925 - Черноморец Од 2:1 Ворскла - Металлист-1925 2:2 Металлист-1925 - Кривбасс 1:3 Оболонь - Металлист-1925 1:0
Днепр-1 - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Ворскла 0:3 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:0 Металлист-1925 - Заря 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1 ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1 Металлист-1925 - Минай 1:0 Александрия - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 1:2 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Агробизнес 1:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 2:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 1:1 Металлист-1925 - Кривбасс 0:2 Ингулец - Металлист-1925 0:0
Результаты матчей
Полесье
Металлист-1925
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
0:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
Тоталы голов в матче
Полесье
Металлист-1925
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
42
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
43
44
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
94
86
310
311
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- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
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- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (3)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|6 (1)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|6
|Рух Львов
|Квасница Илья
|5 (2)
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|5 (2)
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 7
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 6
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 5
|Ворскла
|Челядин Артём
|6
|Ворскла
|Tiago Santana
|6