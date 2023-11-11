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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Полесье
2:1
Конец матча
Металлист-1925
0'
0:1
14' Гол
Юсов Дмитрий
23' Желтая карточка
Крушиньский Борис
31' Желтая карточка
Жичиков Максим
35' Желтая карточка
Ari Moura
45' Желтая карточка
Лукас Тэйлор
54' Желтая карточка
Ткачук Андрей
1:1
64' Гол
Шастал Дмитрий
82' Желтая карточка
Мартынюк Ярослав
2:1
83' Пенальти
Грицук Василий
89' Желтая карточка
Танковский Вячеслав
90'+8
71
Бойко
Денис
13
Лукас
Тэйлор
44
Чоботенко
Сергей
30
Шабанов
Артём
9
Морозко
Евгений
77
Кушниренко
Богдан
55
Крушиньский
Борис
6
Танковский
Вячеслав
59
Козак
Артём
99
Arielson
18
Макуана
Бени
37
Мозиль
Олег
30
Безуглый
Никита
3
Ткачук
Евгений
17
Курило
Игорь
29
Жичиков
Максим
19
Ткачук
Андрей
14
Юсов
Дмитрий
6
Вачиберадзе
Бека
8
Мартынюк
Ярослав
7
Ari
Moura
9
Борячук
Андрей
Полесье
Металлист-1925

История личных встреч

Полесье
Металлист-1925

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПД
0:0
ПД
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Полесье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макуана Бени 4 0.29
Козак Артём 3 0.21
Будковский Филипп 3 0.21
Кушниренко Богдан 2 (1) 0.14
Грицук Василий 2 (2) 0.14
Шастал Дмитрий 2 0.14
Arielson 1 0.07
Назаренко Александр 1 0.07
Крушиньский Борис 1 0.07
Мустафаев Эмиль 1 0.07
Artem Smolyakov 1 0.07
Янаков Денис 1 (1) 0.07
Танковский Вячеслав 0 0
Кравченко Никита 0 0
Металлист-1925
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юсов Дмитрий 3 0.23
Дмитренко Владислав 2 0.15
Борячук Андрей 2 (1) 0.15
Oleksiy Sydorov 1 0.08
Вачиберадзе Бека 1 0.08
Русин Ростислав 1 0.08
Ari Moura 1 0.08
Фарина Марьян 1 0.08
Курило Игорь 0 0
Мартынюк Ярослав 0 0
Безуглый Никита 0 0

Карточки

Полесье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Танковский Вячеслав 5 0
Artem Smolyakov 4 0
Шаповал Владислав 1 1
Кушниренко Богдан 1 1
Морозко Евгений 1 1
Шабанов Артём 2 0
Будковский Филипп 2 0
Кравченко Никита 2 0
Крушиньский Борис 2 0
Гитченко Андрей 0 1
Огиря Владислав 1 0
Бойко Денис 1 0
Грицук Василий 1 0
Лукас Тэйлор 1 0
Назаренко Александр 1 0
Макуана Бени 1 0
Мустафаев Эмиль 1 0
Arielson 1 0
Металлист-1925
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жичиков Максим 4 0
Курило Игорь 2 1
Мартынюк Ярослав 2 1
Ткачук Андрей 3 0
Безуглый Никита 3 0
Мозиль Олег 1 1
Борячук Андрей 2 0
Дмитренко Владислав 2 0
Andrii Chyruk 2 0
Ткачук Евгений 1 0
Юсов Дмитрий 1 0
Вачиберадзе Бека 1 0
Габелок Артём 1 0
Русин Ростислав 1 0
Ременюк Андрей 1 0
Ari Moura 1 0
Oleksiy Sydorov 1 0

Результаты матчей

Полесье
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Металлист-1925
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
5
Полесье
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Металлист-1925
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

11
5
Полесье
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Металлист-1925
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

12
10

Голы по времени матча

Забито

10
6
1 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
10%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
4
40%
1
17%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Забито

12
7
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
8%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
2
17%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
6
50%
1
14%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

22
13
5 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
2
9%
2
15%
1-15
1
5%
4
31%
16-30
2
9%
2
15%
31-45
3
14%
2
15%
46-60
4
18%
1
8%
61-75
10
45%
2
15%
76-90

Пропущено

10
14
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
3
30%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
20%
3
21%
31-45
1
10%
3
21%
46-60
1
10%
2
14%
61-75
3
30%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Полесье
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Полесье - Кривбасс 1:1 Полесье - Александрия 0:0 Заря - Полесье 0:1 Ворскла - Полесье 0:3
Полесье - Динамо Киев 3:2 Колос Ковалёвка - Полесье 0:0 Полесье - Днепр-1 1:1 Полесье - Минай 2:1 Черноморец Од - Полесье 1:0 Полесье - Оболонь 2:0 Александрия - Полесье 0:3 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Полесье - Рух Львов 0:1 Днепр-1 - Полесье 2:1 Верес - Полесье 0:2 Полесье - Колос Ковалёвка 3:3 Гразер - Полесье 1:4 Хартберг - Полесье 2:3 Рапид Вена - Полесье 1:1 Оцелул Галац - Полесье 2:2
Металлист-1925
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Металлист-1925 - Черноморец Од 2:1 Ворскла - Металлист-1925 2:2 Металлист-1925 - Кривбасс 1:3 Оболонь - Металлист-1925 1:0
Днепр-1 - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Ворскла 0:3 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:0 Металлист-1925 - Заря 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1 ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1 Металлист-1925 - Минай 1:0 Александрия - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 1:2 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Агробизнес 1:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 2:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 1:1 Металлист-1925 - Кривбасс 0:2 Ингулец - Металлист-1925 0:0

Результаты матчей

Полесье
Металлист-1925

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

Полесье
Металлист-1925

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
2
1.5
2
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
3
4
4
1.5
1
6
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
4
8
6
1.5
3
10
3
11
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 14 9 2 3 22 - 10 29
2.
Кривбасс
 13 8 3 2 26 - 12 27
3.
Днепр-1
 13 8 3 2 16 - 10 27
4.
Шахтёр Донецк
 11 7 3 1 21 - 10 24
5.
Рух Львов
 13 5 6 2 21 - 14 21
6.
Колос Ковалёвка
 14 4 8 2 11 - 9 20
7.
Черноморец Од
 12 6 1 5 19 - 13 19
8.
Ворскла
 14 5 3 6 15 - 23 18
9.
Динамо Киев
 10 5 1 4 23 - 16 16
10.
Металлист-1925
 13 4 3 6 12 - 15 15
11.
ЛНЗ Черкассы
 13 3 4 6 12 - 16 13
12.
Оболонь
 14 3 4 7 10 - 20 13
13.
Александрия
 14 3 4 7 8 - 18 13
14.
Заря
 11 2 4 5 12 - 15 10
15.
Верес
 13 1 5 7 10 - 20 8
16.
Минай
 14 0 6 8 6 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 7 4 2 1 8 - 4 14
2.
Черноморец Од
 5 4 1 0 9 - 2 13
3.
Кривбасс
 6 4 1 1 12 - 7 13
4.
Полесье
 6 4 1 1 10 - 6 13
5.
Колос Ковалёвка
 8 3 3 2 7 - 6 12
6.
Рух Львов
 9 2 6 1 11 - 9 12
7.
Металлист-1925
 6 3 1 2 7 - 7 10
8.
Александрия
 7 3 1 3 5 - 10 10
9.
Шахтёр Донецк
 4 3 0 1 7 - 3 9
10.
Динамо Киев
 5 3 0 2 10 - 5 9
11.
ЛНЗ Черкассы
 8 2 2 4 9 - 11 8
12.
Ворскла
 7 2 1 4 9 - 15 7
13.
Верес
 7 1 3 3 9 - 13 6
14.
Оболонь
 7 1 3 3 5 - 9 6
15.
Минай
 7 0 4 3 3 - 10 4
16.
Заря
 4 0 1 3 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 8 5 1 2 12 - 4 16
2.
Шахтёр Донецк
 7 4 3 0 14 - 7 15
3.
Кривбасс
 7 4 2 1 14 - 5 14
4.
Днепр-1
 6 4 1 1 8 - 6 13
5.
Ворскла
 7 3 2 2 6 - 8 11
6.
Рух Львов
 4 3 0 1 10 - 5 9
7.
Заря
 7 2 3 2 11 - 10 9
8.
Колос Ковалёвка
 6 1 5 0 4 - 3 8
9.
Динамо Киев
 5 2 1 2 13 - 11 7
10.
Оболонь
 7 2 1 4 5 - 11 7
11.
Черноморец Од
 7 2 0 5 10 - 11 6
12.
ЛНЗ Черкассы
 5 1 2 2 3 - 5 5
13.
Металлист-1925
 7 1 2 4 5 - 8 5
14.
Александрия
 7 0 3 4 3 - 8 3
15.
Верес
 6 0 2 4 1 - 7 2
16.
Минай
 7 0 2 5 3 - 13 2
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (3)
Кривбасс Задерака Максим 6 (1)
Кривбасс Кожушко Олег 6
Рух Львов Квасница Илья 5 (2)
Рух Львов Климчук Юрий 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ворскла Скляр Александр 1 7
Оболонь Taras Moroz 1 6
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 5
Ворскла Челядин Артём 6
Ворскла Tiago Santana 6
Весь список
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