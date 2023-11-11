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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Александрия
0:0
Перерыв
Верес
0'
0:0
21' Не забитый пенальти
Джеовани
27' Желтая карточка
Сезар Жулио
40' Желтая карточка
Логинов Сергей
43' Желтая карточка
Шостак Денис

Ход матча

21'
Джеовани
0:0
27'
 
Сезар Жулио
40'
Логинов Сергей
 
43'
Шостак Денис
 
Лучшие коэффициенты
Александрия
Ничья
Верес
3.10
3.75
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3.90
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Все Коэффициенты
77
Шевченко
Никита
22
Скорко
Данил
5
Roman
Savchenko
18
Логинов
Сергей
30
Копына
Юрий
71
Шостак
Денис
8
Kyrylo
Sigeev
19
Плакса
Родион
23
Джеовани
88
Погорелый
Владислав
11
Шулянский
Артём
47
Когут
Богдан
39
Балан
Денис
5
Курко
Василий
6
Сезар
Жулио
3
Вовченко
Семён
88
Кухарук
Андрей
23
Кучеренко
Александр
9
Шестаков
Михаил
20
Iago
Siqueira
77
Шарай
Владислав
89
Гайдучик
Николай
Александрия
Верес

История личных встреч

Александрия
Верес

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1.5

Среднее время на гол

135
60

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
90

Бомбардиры внутри турнира

Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулянский Артём 2 0.14
Скорко Данил 2 0.14
Кравченко Антон 1 0.07
Джеовани 1 0.07
Кулаковский Артем 1 (1) 0.07
Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шарай Станислав 2 0.15
Iago Siqueira 2 (1) 0.15
Балан Денис 1 0.08
Близниченко Андрей 1 0.08
Evgeny Shevchenko III 1 0.08
Шарай Владислав 1 0.08
Вовченко Семён 1 0.08
Кучеров Валерий 1 (1) 0.08
Марусич Максим 0 0
Roman Kovalyuk 0 0
Гайдучик Николай 0 0
Vasyl Gakman 0 0

Карточки

Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Логинов Сергей 4 0
Kyrylo Sigeev 4 0
Скорко Данил 3 0
Roman Savchenko 3 0
Калитвинцев Владислав 2 0
Кулаковский Артем 2 0
Шостак Денис 2 0
Кравченко Антон 1 0
Мартынюк Александр 1 0
Ковалец Кирилл 1 0
Эрнандес Хосе I 1 0
Смирный Евгений 1 0
Копына Юрий 1 0
Бабогло Владислав 1 0
Кулаков Андрей 1 0
Микитишин Артур 1 0
Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балан Денис 3 1
Шарай Владислав 3 1
Evgeny Shevchenko III 4 0
Шестаков Михаил 4 0
Кучеров Валерий 3 0
Кухарук Андрей 3 0
Вовченко Семён 3 0
Vasyl Gakman 3 0
Марусич Максим 1 1
Шарай Станислав 2 0
Iago Siqueira 2 0
Сезар Жулио 1 0
Паст Евгений 1 0
Близниченко Андрей 1 0
Кучеренко Александр 1 0
Гайдучик Николай 1 0
Курко Василий 1 0

Результаты матчей

Александрия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Верес
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Александрия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Верес
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

0
6
Александрия
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
77% (10)
15% (2)
Верес
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

2
8

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
9 Не забивали 10
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
5
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
10%
2
40%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
40%
1
20%
76-90

Забито

3
10
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
11 Не забивали 7
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
33%
3
30%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

8
12
6 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
2
25%
2
17%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
3
38%
4
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
25%
2
17%
76-90

Забито

7
12
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
1
14%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
29%
5
42%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

18
17
11 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
3
17%
4
24%
1-15
3
17%
3
18%
16-30
5
28%
4
24%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
6
33%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Александрия
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Днепр-1 - Александрия 1:0 Полесье - Александрия 0:0 Рух Львов - Александрия 0:0 Александрия - Колос Ковалёвка 0:1
ЛНЗ Черкассы - Александрия 0:0 Динамо Киев - Александрия 4:2 Рух Львов - Александрия 0:1 Александрия - Черноморец Од 1:5 Александрия - Минай 1:1 Ворскла - Александрия 1:0 Александрия - Полесье 0:3 Заря - Александрия 0:0 Шахтёр Донецк - Александрия 2:1 Александрия - Металлист-1925 1:0 Александрия - Кривбасс 1:0 Александрия - ЛНЗ Черкасcы 5:1 Александрия - Черноморец Од 4:5 Александрия - СК Полтава 2:0 Александрия - Кремень 2:1 Александрия - Горняк-Спорт 5:0
Верес
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Верес - Заря 2:2 Минай - Верес 0:0 Верес - Рух Львов 2:5 Днепр-1 - Верес 2:0
Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0 Верес - Шахтёр Донецк 0:3 Оболонь - Верес 0:0 Кривбасс - Верес 2:1 Верес - Черноморец Од 3:1 Верес - Ворскла 1:2 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Верес - Полесье 0:2 Кривбасс КР - Верес 1:2 Верес - Карпаты 1:2 Верес - Нива Тернополь 0:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Верес - Ингулец 1:0 Динамо Киев - Верес 3:0 Верес - Александрия 2:2

Результаты матчей

Александрия
Верес

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:0
4 раза 31%
0:0
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Александрия
Верес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
1
4
1
6
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
6
6
1
12
1.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 13 8 3 2 26 - 12 27
2.
Днепр-1
 13 8 3 2 16 - 10 27
3.
Полесье
 1:1 14 8 3 3 21 - 10 27
4.
Шахтёр Донецк
 11 7 3 1 21 - 10 24
5.
Рух Львов
 13 5 6 2 21 - 14 21
6.
Колос Ковалёвка
 14 4 8 2 11 - 9 20
7.
Черноморец Од
 12 6 1 5 19 - 13 19
8.
Ворскла
 1:0 14 5 3 6 15 - 23 18
9.
Динамо Киев
 10 5 1 4 23 - 16 16
10.
Металлист-1925
 1:1 13 4 4 5 12 - 14 16
11.
ЛНЗ Черкассы
 13 3 4 6 12 - 16 13
12.
Оболонь
 0:1 14 3 4 7 10 - 20 13
13.
Александрия
 0:0 14 2 5 7 7 - 18 11
14.
Заря
 11 2 4 5 12 - 15 10
15.
Верес
 0:0 13 1 6 6 10 - 19 9
16.
Минай
 14 0 6 8 6 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 7 4 2 1 8 - 4 14
2.
Черноморец Од
 5 4 1 0 9 - 2 13
3.
Кривбасс
 6 4 1 1 12 - 7 13
4.
Колос Ковалёвка
 8 3 3 2 7 - 6 12
5.
Рух Львов
 9 2 6 1 11 - 9 12
6.
Полесье
 1:1 6 3 2 1 9 - 6 11
7.
Металлист-1925
 1:1 6 3 1 2 7 - 7 10
8.
Шахтёр Донецк
 4 3 0 1 7 - 3 9
9.
Динамо Киев
 5 3 0 2 10 - 5 9
10.
Александрия
 0:0 7 2 2 3 4 - 10 8
11.
ЛНЗ Черкассы
 8 2 2 4 9 - 11 8
12.
Ворскла
 1:0 7 2 1 4 9 - 15 7
13.
Верес
 0:0 7 1 3 3 9 - 13 6
14.
Оболонь
 0:1 7 1 3 3 5 - 9 6
15.
Минай
 7 0 4 3 3 - 10 4
16.
Заря
 4 0 1 3 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 1:1 8 5 1 2 12 - 4 16
2.
Шахтёр Донецк
 7 4 3 0 14 - 7 15
3.
Кривбасс
 7 4 2 1 14 - 5 14
4.
Днепр-1
 6 4 1 1 8 - 6 13
5.
Ворскла
 1:0 7 3 2 2 6 - 8 11
6.
Рух Львов
 4 3 0 1 10 - 5 9
7.
Заря
 7 2 3 2 11 - 10 9
8.
Колос Ковалёвка
 6 1 5 0 4 - 3 8
9.
Динамо Киев
 5 2 1 2 13 - 11 7
10.
Оболонь
 0:1 7 2 1 4 5 - 11 7
11.
Черноморец Од
 7 2 0 5 10 - 11 6
12.
Металлист-1925
 1:1 7 1 3 3 5 - 7 6
13.
ЛНЗ Черкассы
 5 1 2 2 3 - 5 5
14.
Верес
 0:0 6 0 3 3 1 - 6 3
15.
Александрия
 0:0 7 0 3 4 3 - 8 3
16.
Минай
 7 0 2 5 3 - 13 2
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (3)
Кривбасс Задерака Максим 6 (1)
Кривбасс Кожушко Олег 6
Рух Львов Квасница Илья 5 (2)
Рух Львов Климчук Юрий 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ворскла Скляр Александр 1 7
Оболонь Taras Moroz 1 6
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 5
Ворскла Tiago Santana 6
Заря Джордан 1 4
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  • Первый тайм
  • 43'
    Шостак Денис получил желтую карточку от судьи
  • 40'
    Логинов Сергей получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Сезар Жулио получил желтую карточку от судьи
  • 21'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Джеовани пробил пенальти, но не смог забить!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 47% завершится победой Верес.
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Александрия
Ничья
Верес
3.10
3.75
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