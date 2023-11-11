Тур: 14. Стадион: Ника.
0:0
Перерыв
0'
0:0
21' Не забитый пенальтиДжеовани
27' Желтая карточкаСезар Жулио
40' Желтая карточкаЛогинов Сергей
43' Желтая карточкаШостак Денис
Ход матча
21'
0:0
27'
40'
43'
22
Скорко
Данил
30
Копына
Юрий
71
Шостак
Денис
23
Джеовани
47
Когут
Богдан
39
Балан
Денис
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Скорко ДанилЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Копына ЮрийЗащитник
-
71 Шостак ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 ДжеованиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Juan Alvina
-
13 Andrii Boiko
-
Главный тренер: Ротань Руслан
- Основной состав
-
47 Когут БогданВратарь
-
39 Балан ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
71 Vasyl Gakman
-
-
-
Главный тренер: Лавриненко Сергей
История личных встреч
Александрия
Верес
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
0.67
Среднее время на гол
45
135
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
1.5
Среднее время на гол
135
60
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
75
90
Бомбардиры внутри турнира
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шулянский Артём
|2
|0.14
|Скорко Данил
|2
|0.14
|Кравченко Антон
|1
|0.07
|Джеовани
|1
|0.07
|Кулаковский Артем
|1 (1)
|0.07
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шарай Станислав
|2
|0.15
|Iago Siqueira
|2 (1)
|0.15
|Балан Денис
|1
|0.08
|Близниченко Андрей
|1
|0.08
|Evgeny Shevchenko III
|1
|0.08
|Шарай Владислав
|1
|0.08
|Вовченко Семён
|1
|0.08
|Кучеров Валерий
|1 (1)
|0.08
|Марусич Максим
|0
|0
|Roman Kovalyuk
|0
|0
|Гайдучик Николай
|0
|0
|Vasyl Gakman
|0
|0
Карточки
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Логинов Сергей
|4
|0
|Kyrylo Sigeev
|4
|0
|Скорко Данил
|3
|0
|Roman Savchenko
|3
|0
|Калитвинцев Владислав
|2
|0
|Кулаковский Артем
|2
|0
|Шостак Денис
|2
|0
|Кравченко Антон
|1
|0
|Мартынюк Александр
|1
|0
|Ковалец Кирилл
|1
|0
|Эрнандес Хосе I
|1
|0
|Смирный Евгений
|1
|0
|Копына Юрий
|1
|0
|Бабогло Владислав
|1
|0
|Кулаков Андрей
|1
|0
|Микитишин Артур
|1
|0
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балан Денис
|3
|1
|Шарай Владислав
|3
|1
|Evgeny Shevchenko III
|4
|0
|Шестаков Михаил
|4
|0
|Кучеров Валерий
|3
|0
|Кухарук Андрей
|3
|0
|Вовченко Семён
|3
|0
|Vasyl Gakman
|3
|0
|Марусич Максим
|1
|1
|Шарай Станислав
|2
|0
|Iago Siqueira
|2
|0
|Сезар Жулио
|1
|0
|Паст Евгений
|1
|0
|Близниченко Андрей
|1
|0
|Кучеренко Александр
|1
|0
|Гайдучик Николай
|1
|0
|Курко Василий
|1
|0
Результаты матчей
Александрия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Верес
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Александрия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Верес
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
0
6
Александрия
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
77% (10)
15% (2)
Верес
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
2
8
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
9 Не забивали 10
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
10
5
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
10%
2
40%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
40%
1
20%
76-90
Забито
3
10
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
11 Не забивали 7
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
33%
3
30%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
8
12
6 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
2
25%
2
17%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
3
38%
4
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
25%
2
17%
76-90
Забито
7
12
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
1
14%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
29%
5
42%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
18
17
11 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
3
17%
4
24%
1-15
3
17%
3
18%
16-30
5
28%
4
24%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
6
33%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Александрия
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Днепр-1 - Александрия 1:0 Полесье - Александрия 0:0 Рух Львов - Александрия 0:0 Александрия - Колос Ковалёвка 0:1
ЛНЗ Черкассы - Александрия 0:0 Динамо Киев - Александрия 4:2 Рух Львов - Александрия 0:1 Александрия - Черноморец Од 1:5 Александрия - Минай 1:1 Ворскла - Александрия 1:0 Александрия - Полесье 0:3 Заря - Александрия 0:0 Шахтёр Донецк - Александрия 2:1 Александрия - Металлист-1925 1:0 Александрия - Кривбасс 1:0 Александрия - ЛНЗ Черкасcы 5:1 Александрия - Черноморец Од 4:5 Александрия - СК Полтава 2:0 Александрия - Кремень 2:1 Александрия - Горняк-Спорт 5:0
Верес
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Верес - Заря 2:2 Минай - Верес 0:0 Верес - Рух Львов 2:5 Днепр-1 - Верес 2:0
Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0 Верес - Шахтёр Донецк 0:3 Оболонь - Верес 0:0 Кривбасс - Верес 2:1 Верес - Черноморец Од 3:1 Верес - Ворскла 1:2 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Верес - Полесье 0:2 Кривбасс КР - Верес 1:2 Верес - Карпаты 1:2 Верес - Нива Тернополь 0:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Верес - Ингулец 1:0 Динамо Киев - Верес 3:0 Верес - Александрия 2:2
Результаты матчей
Александрия
Верес
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:0
4 раза 31%
0:0
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Александрия
Верес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
14
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
66
112
39
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|3
|2
|26 - 12
|27
|2.
|13
|8
|3
|2
|16 - 10
|27
|3.
|1:1
|14
|8
|3
|3
|21 - 10
|27
|4.
|11
|7
|3
|1
|21 - 10
|24
|5.
|13
|5
|6
|2
|21 - 14
|21
|6.
|14
|4
|8
|2
|11 - 9
|20
|7.
|12
|6
|1
|5
|19 - 13
|19
|8.
|1:0
|14
|5
|3
|6
|15 - 23
|18
|9.
|10
|5
|1
|4
|23 - 16
|16
|10.
|1:1
|13
|4
|4
|5
|12 - 14
|16
|11.
|13
|3
|4
|6
|12 - 16
|13
|12.
|0:1
|14
|3
|4
|7
|10 - 20
|13
|13.
|0:0
|14
|2
|5
|7
|7 - 18
|11
|14.
|11
|2
|4
|5
|12 - 15
|10
|15.
|0:0
|13
|1
|6
|6
|10 - 19
|9
|16.
|14
|0
|6
|8
|6 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|2.
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|3.
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|4.
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|5.
|9
|2
|6
|1
|11 - 9
|12
|6.
|1:1
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|7.
|1:1
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|8.
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|9.
|5
|3
|0
|2
|10 - 5
|9
|10.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|4 - 10
|8
|11.
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|12.
|1:0
|7
|2
|1
|4
|9 - 15
|7
|13.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|9 - 13
|6
|14.
|0:1
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|15.
|7
|0
|4
|3
|3 - 10
|4
|16.
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|2.
|7
|4
|3
|0
|14 - 7
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|14 - 5
|14
|4.
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|5.
|1:0
|7
|3
|2
|2
|6 - 8
|11
|6.
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|7.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|8.
|6
|1
|5
|0
|4 - 3
|8
|9.
|5
|2
|1
|2
|13 - 11
|7
|10.
|0:1
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|11.
|7
|2
|0
|5
|10 - 11
|6
|12.
|1:1
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|13.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|14.
|0:0
|6
|0
|3
|3
|1 - 6
|3
|15.
|0:0
|7
|0
|3
|4
|3 - 8
|3
|16.
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (3)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|6 (1)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|6
|Рух Львов
|Квасница Илья
|5 (2)
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|5 (2)
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 7
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 6
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 5
|Ворскла
|Tiago Santana
|6
|Заря
|Джордан
|1 4