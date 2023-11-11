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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Александрия
1:0
Конец матча
Верес
0'
0:0
21' Не забитый пенальти
Джеовани
28' Желтая карточка
Сезар Жулио
41' Желтая карточка
Логинов Сергей
43' Желтая карточка
Шостак Денис
58' Желтая карточка
Скорко Данил
63' Желтая карточка
Вовченко Семён
71' Желтая карточка
Iago Siqueira
83' Желтая карточка
Juan Alvina
1:0
84' Гол
Juan Alvina
84' Желтая карточка
Балан Денис
90' Желтая карточка
Шевченко Никита
90'+7
77
Шевченко
Никита
22
Скорко
Данил
5
Roman
Savchenko
18
Логинов
Сергей
30
Копына
Юрий
71
Шостак
Денис
8
Kyrylo
Sigeev
19
Плакса
Родион
23
Джеовани
88
Погорелый
Владислав
11
Шулянский
Артём
47
Когут
Богдан
39
Балан
Денис
5
Курко
Василий
6
Сезар
Жулио
3
Вовченко
Семён
88
Кухарук
Андрей
23
Кучеренко
Александр
9
Шестаков
Михаил
20
Iago
Siqueira
77
Шарай
Владислав
89
Гайдучик
Николай
Александрия
Верес

История личных встреч

Александрия
Верес

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1.5

Среднее время на гол

135
60

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
90

Бомбардиры внутри турнира

Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулянский Артём 2 0.14
Скорко Данил 2 0.14
Кравченко Антон 1 0.07
Джеовани 1 0.07
Juan Alvina 1 0.07
Кулаковский Артем 1 (1) 0.07
Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шарай Станислав 2 0.15
Iago Siqueira 2 (1) 0.15
Балан Денис 1 0.08
Близниченко Андрей 1 0.08
Evgeny Shevchenko III 1 0.08
Шарай Владислав 1 0.08
Вовченко Семён 1 0.08
Кучеров Валерий 1 (1) 0.08
Марусич Максим 0 0
Roman Kovalyuk 0 0
Гайдучик Николай 0 0
Vasyl Gakman 0 0

Карточки

Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Логинов Сергей 4 0
Скорко Данил 4 0
Kyrylo Sigeev 4 0
Roman Savchenko 3 0
Калитвинцев Владислав 2 0
Кулаковский Артем 2 0
Шостак Денис 2 0
Кравченко Антон 1 0
Шевченко Никита 1 0
Мартынюк Александр 1 0
Ковалец Кирилл 1 0
Эрнандес Хосе I 1 0
Смирный Евгений 1 0
Копына Юрий 1 0
Бабогло Владислав 1 0
Кулаков Андрей 1 0
Микитишин Артур 1 0
Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балан Денис 4 1
Шарай Владислав 3 1
Evgeny Shevchenko III 4 0
Шестаков Михаил 4 0
Вовченко Семён 4 0
Кучеров Валерий 3 0
Кухарук Андрей 3 0
Vasyl Gakman 3 0
Марусич Максим 1 1
Шарай Станислав 2 0
Iago Siqueira 2 0
Сезар Жулио 1 0
Паст Евгений 1 0
Близниченко Андрей 1 0
Кучеренко Александр 1 0
Гайдучик Николай 1 0
Курко Василий 1 0

Результаты матчей

Александрия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Верес
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Александрия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Верес
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

0
6
Александрия
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
Верес
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

2
8

Голы по времени матча

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
9 Не забивали 11
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
10%
2
33%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
40%
2
33%
76-90

Забито

3
10
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
12 Не забивали 8
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
33%
3
30%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

8
12
6 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
2
25%
2
17%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
3
38%
4
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
25%
2
17%
76-90

Забито

8
12
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
1
13%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
25%
5
42%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
2
17%
61-75
1
13%
3
25%
76-90

Пропущено

18
18
11 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
3
17%
4
22%
1-15
3
17%
3
17%
16-30
5
28%
4
22%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
6
33%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Александрия
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Днепр-1 - Александрия 1:0 Полесье - Александрия 0:0 Рух Львов - Александрия 0:0 Александрия - Колос Ковалёвка 0:1
ЛНЗ Черкассы - Александрия 0:0 Динамо Киев - Александрия 4:2 Рух Львов - Александрия 0:1 Александрия - Черноморец Од 1:5 Александрия - Минай 1:1 Ворскла - Александрия 1:0 Александрия - Полесье 0:3 Заря - Александрия 0:0 Шахтёр Донецк - Александрия 2:1 Александрия - Металлист-1925 1:0 Александрия - Кривбасс 1:0 Александрия - ЛНЗ Черкасcы 5:1 Александрия - Черноморец Од 4:5 Александрия - СК Полтава 2:0 Александрия - Кремень 2:1 Александрия - Горняк-Спорт 5:0
Верес
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Верес - Заря 2:2 Минай - Верес 0:0 Верес - Рух Львов 2:5 Днепр-1 - Верес 2:0
Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0 Верес - Шахтёр Донецк 0:3 Оболонь - Верес 0:0 Кривбасс - Верес 2:1 Верес - Черноморец Од 3:1 Верес - Ворскла 1:2 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Верес - Полесье 0:2 Кривбасс КР - Верес 1:2 Верес - Карпаты 1:2 Верес - Нива Тернополь 0:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Верес - Ингулец 1:0 Динамо Киев - Верес 3:0 Верес - Александрия 2:2

Результаты матчей

Александрия
Верес

Точный счет

1:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
5 раз 83%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:0
5 раз 36%
0:0
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Александрия
Верес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
1
5
1
6
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
6
7
1
13
1.5
3
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 14 9 2 3 22 - 10 29
2.
Кривбасс
 13 8 3 2 26 - 12 27
3.
Днепр-1
 13 8 3 2 16 - 10 27
4.
Шахтёр Донецк
 11 7 3 1 21 - 10 24
5.
Рух Львов
 13 5 6 2 21 - 14 21
6.
Колос Ковалёвка
 14 4 8 2 11 - 9 20
7.
Черноморец Од
 12 6 1 5 19 - 13 19
8.
Ворскла
 14 5 3 6 15 - 23 18
9.
Динамо Киев
 10 5 1 4 23 - 16 16
10.
Металлист-1925
 13 4 3 6 12 - 15 15
11.
ЛНЗ Черкассы
 13 3 4 6 12 - 16 13
12.
Оболонь
 14 3 4 7 10 - 20 13
13.
Александрия
 14 3 4 7 8 - 18 13
14.
Заря
 11 2 4 5 12 - 15 10
15.
Верес
 13 1 5 7 10 - 20 8
16.
Минай
 14 0 6 8 6 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 7 4 2 1 8 - 4 14
2.
Черноморец Од
 5 4 1 0 9 - 2 13
3.
Кривбасс
 6 4 1 1 12 - 7 13
4.
Полесье
 6 4 1 1 10 - 6 13
5.
Колос Ковалёвка
 8 3 3 2 7 - 6 12
6.
Рух Львов
 9 2 6 1 11 - 9 12
7.
Металлист-1925
 6 3 1 2 7 - 7 10
8.
Александрия
 7 3 1 3 5 - 10 10
9.
Шахтёр Донецк
 4 3 0 1 7 - 3 9
10.
Динамо Киев
 5 3 0 2 10 - 5 9
11.
ЛНЗ Черкассы
 8 2 2 4 9 - 11 8
12.
Ворскла
 7 2 1 4 9 - 15 7
13.
Верес
 7 1 3 3 9 - 13 6
14.
Оболонь
 7 1 3 3 5 - 9 6
15.
Минай
 7 0 4 3 3 - 10 4
16.
Заря
 4 0 1 3 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 8 5 1 2 12 - 4 16
2.
Шахтёр Донецк
 7 4 3 0 14 - 7 15
3.
Кривбасс
 7 4 2 1 14 - 5 14
4.
Днепр-1
 6 4 1 1 8 - 6 13
5.
Ворскла
 7 3 2 2 6 - 8 11
6.
Рух Львов
 4 3 0 1 10 - 5 9
7.
Заря
 7 2 3 2 11 - 10 9
8.
Колос Ковалёвка
 6 1 5 0 4 - 3 8
9.
Динамо Киев
 5 2 1 2 13 - 11 7
10.
Оболонь
 7 2 1 4 5 - 11 7
11.
Черноморец Од
 7 2 0 5 10 - 11 6
12.
ЛНЗ Черкассы
 5 1 2 2 3 - 5 5
13.
Металлист-1925
 7 1 2 4 5 - 8 5
14.
Александрия
 7 0 3 4 3 - 8 3
15.
Верес
 6 0 2 4 1 - 7 2
16.
Минай
 7 0 2 5 3 - 13 2
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (3)
Кривбасс Задерака Максим 6 (1)
Кривбасс Кожушко Олег 6
Рух Львов Квасница Илья 5 (2)
Рух Львов Климчук Юрий 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ворскла Скляр Александр 1 7
Оболонь Taras Moroz 1 6
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 5
Ворскла Челядин Артём 6
Ворскла Tiago Santana 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Шостак Денис получил желтую карточку от судьи
    • 41'
      Логинов Сергей получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Сезар Жулио получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Джеовани пробил пенальти, но не смог забить!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Александрия 1:0 Верес онлайн

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