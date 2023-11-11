Тур: 11. Стадион: Пантессалико.
0:1
Второй тайм: 62'
0'
18' Желтая карточкаТруйе Алексис
19' Желтая карточкаГлавчич Неманья
40' Желтая карточкаФеррари Франко
45' Желтая карточкаЦоканис Тасос
59' Желтая карточкаAlexis Kalogeropoulos
0:1
60' ПенальтиМорон Лоренцо
Ход матча
18'
19'
40'
45'
60'
0:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
12
Костич
Иван
17
Кицос
Фотис
13
Луна
Антонио
23
Хулиан
Диас
14
Брабец
Якуб
21
Пардо
Рубен
- Основной состав
-
12 Костич ИванВратарь
-
17 Кицос ФотисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Луна АнтониоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Энгин АхметПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Пардо РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Мвондо ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Саверио КикеНападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
История личных встреч
Волос
Арис Салоники
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
12 матчей
25%
8.3%
66.7%
3 победы 1 ничья 8 побед
Первый тайм
8.3%
41.7%
50%
1 победа 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
0.8
0.67
Среднее время на гол
112
135
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
1.5
0.83
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
60
108
Бомбардиры внутри турнира
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делетич Милош
|3
|0.3
|Бертолио Факундо
|1
|0.1
|Алхо Николай
|1
|0.1
|Сьелис Христос
|1
|0.1
|Maximiliano Comba
|1
|0.1
|Труйе Алексис
|1 (1)
|0.1
|Баррьентос Жан
|0
|0
|Луна Антонио
|0
|0
|Гарсия Хуан Мануэль
|0
|0
|Главчич Неманья
|0
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морон Лоренцо
|5
|0.45
|Фабиано Лейсманн
|4 (1)
|0.36
|Самора Альваро
|2
|0.18
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0.09
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0.09
|Пардо Рубен
|1
|0.09
|Дарида Владимир
|0
|0
|Монтойя Мартин
|0
|0
|Верстрате Биргер
|0
|0
|Менендес Джонатан
|0
|0
|Феррари Франко
|0
|0
|Пальма Луис
|0
|0
Карточки
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цоканис Тасос
|3
|0
|Кружляк Доминик
|3
|0
|Maximiliano Comba
|3
|0
|Тахатос Эфстатиос
|3
|0
|Баррьентос Жан
|2
|0
|Делетич Милош
|2
|0
|Гарсия Хуан Мануэль
|2
|0
|Главчич Неманья
|2
|0
|Бертолио Факундо
|1
|0
|Корнетт Кентен
|1
|0
|Сьелис Христос
|1
|0
|Труйе Алексис
|1
|0
|Пападопулос Симеон
|1
|0
|Асланидис Кириакос
|1
|0
|Кицос Фотис
|1
|0
|Alexis Kalogeropoulos
|1
|0
|Dimitris Metaxas
|1
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верстрате Биргер
|3
|0
|Фабиано Лейсманн
|3
|0
|Феррари Франко
|3
|0
|Дарида Владимир
|2
|0
|Хулиан Диас
|2
|0
|Морон Лоренцо
|2
|0
|Брабец Якуб
|1
|0
|Монтойя Мартин
|1
|0
|Дукуре Шейк III
|1
|0
|Пардо Рубен
|1
|0
|Моберг-Карлссон Давид
|1
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|1
|0
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0
|Панагидис Михаил
|1
|0
|Самора Альваро
|1
|0
Результаты матчей
Волос
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Арис Салоники
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
4
Волос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Арис Салоники
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
1
10
Волос
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Арис Салоники
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
6
14
Голы по времени матча
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
2
25%
2
29%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
25%
2
29%
76-90
Забито
1
11
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 5
8 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
100%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
11
6
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
5
45%
0
0%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
1
9%
2
33%
76-90
Забито
8
15
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
4
27%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
25%
3
20%
46-60
3
38%
3
20%
61-75
1
13%
3
20%
76-90
Пропущено
19
13
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
2
11%
0
0%
1-15
1
5%
3
23%
16-30
7
37%
2
15%
31-45
5
26%
1
8%
46-60
1
5%
3
23%
61-75
3
16%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Волос
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
ПАС Янина - Волос 1:1 Волос - Кифисия 2:1 Панетоликос - Волос 2:0 ПАС Янина - Волос 1:2
ПАОК - Волос 3:0 Волос - Астерас 1:2 Атромитос - Волос 1:1 Волос - АЕК 2:3 Панатинаикос - Волос 3:0 Волос - Ламия 2:2 Волос - Панетоликос 2:0 Волос - Астерас 1:1 Волос - Панетоликос 1:1 Волос - АЕК 0:3 АПОЭЛ - Волос 1:1 Волос - Атромитос 0:1 АЕК - Волос 4:0 Волос - ПАОК 0:2 Арис Салоники - Волос 4:2 Олимпиакос - Волос 5:0
Арис Салоники
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Арис Салоники - Атромитос 1:3 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Арис Салоники - Пансерраикос 1:0 Арис Салоники - Кифисия 1:1
Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0 ПАОК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - Астерас 3:2 Ламия - Арис Салоники 1:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Динамо Киев - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Динамо Киев 1:0 Арис Салоники - Арарат-Армения 1:0 Арарат-Армения - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Штурм Грац - Арис Салоники 2:0 ЦСКА-1948 - Арис Салоники 2:0 Метта - Арис Салоники 0:3
Результаты матчей
Волос
Арис Салоники
Точный счет
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
3:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
3:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Волос
Арис Салоники
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
82
36
46
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|29 - 7
|22
|2.
|9
|7
|1
|1
|27 - 7
|22
|3.
|10
|6
|3
|1
|18 - 9
|21
|4.
|10
|6
|2
|2
|19 - 9
|20
|5.
|1:0
|10
|4
|3
|3
|14 - 17
|15
|6.
|10
|4
|3
|3
|11 - 14
|15
|7.
|0:0
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|8.
|11
|3
|5
|3
|12 - 14
|14
|9.
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|10.
|12
|2
|4
|6
|15 - 18
|10
|11.
|0:1
|11
|2
|3
|6
|10 - 21
|9
|12.
|11
|1
|5
|5
|11 - 23
|8
|13.
|0:0
|10
|1
|4
|5
|9 - 18
|7
|14.
|10
|1
|3
|6
|6 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|21 - 6
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|3.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|4.
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|5.
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|6.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|7.
|5
|3
|1
|1
|16 - 4
|10
|8.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|9.
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|9 - 8
|7
|11.
|0:1
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|13.
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|14.
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|2.
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|3.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|6.
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|7.
|1:0
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|8.
|0:1
|7
|1
|1
|5
|6 - 17
|4
|9.
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|10.
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|11.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|12.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
|13.
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|14.
|6
|0
|1
|5
|3 - 16
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Олимпиакос
|Поденсе Даниэл
|5 (2)
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|5 (1)
|ПАОК
|Живкович Андрия
|5
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|5
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|2 4
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 2
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 5
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|5
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|5