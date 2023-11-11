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  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Волос
0:1
Второй тайм: 62'
Арис Салоники
0'
18' Желтая карточка
Труйе Алексис
19' Желтая карточка
Главчич Неманья
40' Желтая карточка
Феррари Франко
45' Желтая карточка
Цоканис Тасос
59' Желтая карточка
Alexis Kalogeropoulos
0:1
60' Пенальти
Морон Лоренцо

Ход матча

18'
Труйе Алексис
 
19'
Главчич Неманья
 
40'
 
Феррари Франко
45'
Цоканис Тасос
 
46'
Алхо Николай
Корнетт Кентен
 
48'
Maximiliano Comba
Бертолио Факундо
 
59'
Alexis Kalogeropoulos
 
60'
0:1
Морон Лоренцо

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
Лучшие коэффициенты
Волос
Ничья
Арис Салоники
4.05
3.75
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2.70
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Все Коэффициенты
12
Костич
Иван
17
Кицос
Фотис
5
Alexis
Kalogeropoulos
6
Цоканис
Тасос
13
Луна
Антонио
10
Труйе
Алексис
11
Главчич
Неманья
7
Делетич
Милош
18
Бертолио
Факундо
29
Корнетт
Кентен
31
Гарсия
Хуан
Мануэль
23
Хулиан
Диас
33
Монтойя
Мартин
18
Фатторе
Валентино
14
Брабец
Якуб
3
Феррари
Франко
16
Дарида
Владимир
28
Верстрате
Биргер
93
Сулейманов
Магомед-Шапи
21
Пардо
Рубен
77
Панагидис
Михаил
80
Морон
Лоренцо
Волос
4-2-3-1
Арис Салоники
4-2-3-1

История личных встреч

Волос
Арис Салоники

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

12 матчей

25%
8.3%
66.7%
3 победы 1 ничья 8 побед

Первый тайм

8.3%
41.7%
50%
1 победа 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

С
4:2
С
0:3
С
3:0
С
2:0
ТМК
1:0
С
0:2
С
1:2
С
2:0
С
0:1
ТМС
0:0
С
4:0
С
1:0

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.8
0.67

Среднее время на гол

112
135

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

1.5
0.83

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

60
108

Бомбардиры внутри турнира

Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делетич Милош 3 0.3
Бертолио Факундо 1 0.1
Алхо Николай 1 0.1
Сьелис Христос 1 0.1
Maximiliano Comba 1 0.1
Труйе Алексис 1 (1) 0.1
Баррьентос Жан 0 0
Луна Антонио 0 0
Гарсия Хуан Мануэль 0 0
Главчич Неманья 0 0
Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морон Лоренцо 5 0.45
Фабиано Лейсманн 4 (1) 0.36
Самора Альваро 2 0.18
Сулейманов Магомед-Шапи 1 0.09
Христодулопулос Лазарос 1 0.09
Пардо Рубен 1 0.09
Дарида Владимир 0 0
Монтойя Мартин 0 0
Верстрате Биргер 0 0
Менендес Джонатан 0 0
Феррари Франко 0 0
Пальма Луис 0 0

Карточки

Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цоканис Тасос 3 0
Кружляк Доминик 3 0
Maximiliano Comba 3 0
Тахатос Эфстатиос 3 0
Баррьентос Жан 2 0
Делетич Милош 2 0
Гарсия Хуан Мануэль 2 0
Главчич Неманья 2 0
Бертолио Факундо 1 0
Корнетт Кентен 1 0
Сьелис Христос 1 0
Труйе Алексис 1 0
Пападопулос Симеон 1 0
Асланидис Кириакос 1 0
Кицос Фотис 1 0
Alexis Kalogeropoulos 1 0
Dimitris Metaxas 1 0
Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верстрате Биргер 3 0
Фабиано Лейсманн 3 0
Феррари Франко 3 0
Дарида Владимир 2 0
Хулиан Диас 2 0
Морон Лоренцо 2 0
Брабец Якуб 1 0
Монтойя Мартин 1 0
Дукуре Шейк III 1 0
Пардо Рубен 1 0
Моберг-Карлссон Давид 1 0
Хутесиотис Лефтерис 1 0
Сулейманов Магомед-Шапи 1 0
Панагидис Михаил 1 0
Самора Альваро 1 0

Результаты матчей

Волос
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Арис Салоники
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
4
Волос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Арис Салоники
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

1
10
Волос
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Арис Салоники
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

6
14

Голы по времени матча

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
2
25%
2
29%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
25%
2
29%
76-90

Забито

1
11
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 5
8 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
100%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

11
6
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
5
45%
0
0%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
1
9%
2
33%
76-90

Забито

8
15
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
4
27%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
25%
3
20%
46-60
3
38%
3
20%
61-75
1
13%
3
20%
76-90

Пропущено

19
13
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
2
11%
0
0%
1-15
1
5%
3
23%
16-30
7
37%
2
15%
31-45
5
26%
1
8%
46-60
1
5%
3
23%
61-75
3
16%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Волос
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
ПАС Янина - Волос 1:1 Волос - Кифисия 2:1 Панетоликос - Волос 2:0 ПАС Янина - Волос 1:2
ПАОК - Волос 3:0 Волос - Астерас 1:2 Атромитос - Волос 1:1 Волос - АЕК 2:3 Панатинаикос - Волос 3:0 Волос - Ламия 2:2 Волос - Панетоликос 2:0 Волос - Астерас 1:1 Волос - Панетоликос 1:1 Волос - АЕК 0:3 АПОЭЛ - Волос 1:1 Волос - Атромитос 0:1 АЕК - Волос 4:0 Волос - ПАОК 0:2 Арис Салоники - Волос 4:2 Олимпиакос - Волос 5:0
Арис Салоники
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Арис Салоники - Атромитос 1:3 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Арис Салоники - Пансерраикос 1:0 Арис Салоники - Кифисия 1:1
Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0 ПАОК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - Астерас 3:2 Ламия - Арис Салоники 1:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Динамо Киев - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Динамо Киев 1:0 Арис Салоники - Арарат-Армения 1:0 Арарат-Армения - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Штурм Грац - Арис Салоники 2:0 ЦСКА-1948 - Арис Салоники 2:0 Метта - Арис Салоники 0:3

Результаты матчей

Волос
Арис Салоники

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
3:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

3:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Волос
Арис Салоники

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
2
3
6
1.5
4
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 9 7 1 1 29 - 7 22
2.
Олимпиакос
 9 7 1 1 27 - 7 22
3.
АЕК
 10 6 3 1 18 - 9 21
4.
ПАОК
 10 6 2 2 19 - 9 20
5.
Пансерраикос
 1:0 10 4 3 3 14 - 17 15
6.
Ламия
 10 4 3 3 11 - 14 15
7.
Арис Салоники
 0:0 11 4 3 4 14 - 14 15
8.
ОФИ
 11 3 5 3 12 - 14 14
9.
Астерас
 10 3 2 5 11 - 17 11
10.
ПАС Янина
 12 2 4 6 15 - 18 10
11.
Атромитос
 0:1 11 2 3 6 10 - 21 9
12.
Кифисия
 11 1 5 5 11 - 23 8
13.
Волос
 0:0 10 1 4 5 9 - 18 7
14.
Панетоликос
 10 1 3 6 6 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 6 5 0 1 21 - 6 15
2.
ПАОК
 5 4 1 0 10 - 1 13
3.
Арис Салоники
 0:0 6 4 1 1 11 - 6 13
4.
АЕК
 5 3 2 0 9 - 3 11
5.
ОФИ
 6 3 2 1 8 - 6 11
6.
Пансерраикос
 1:0 4 3 1 0 8 - 4 10
7.
Панатинаикос
 5 3 1 1 16 - 4 10
8.
Ламия
 5 3 1 1 7 - 5 10
9.
Кифисия
 5 1 4 0 8 - 7 7
10.
ПАС Янина
 6 2 1 3 9 - 8 7
11.
Атромитос
 0:1 4 1 2 1 4 - 4 5
12.
Волос
 0:0 5 1 2 2 7 - 8 5
13.
Панетоликос
 5 1 2 2 3 - 7 5
14.
Астерас
 5 1 1 3 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 4 4 0 0 13 - 3 12
2.
АЕК
 5 3 1 1 9 - 6 10
3.
Олимпиакос
 3 2 1 0 6 - 1 7
4.
ПАОК
 5 2 1 2 9 - 8 7
5.
Астерас
 5 2 1 2 5 - 7 7
6.
Ламия
 5 1 2 2 4 - 9 5
7.
Пансерраикос
 1:0 6 1 2 3 6 - 13 5
8.
Атромитос
 0:1 7 1 1 5 6 - 17 4
9.
ОФИ
 5 0 3 2 4 - 8 3
10.
ПАС Янина
 6 0 3 3 6 - 10 3
11.
Арис Салоники
 0:0 5 0 2 3 3 - 8 2
12.
Волос
 0:0 5 0 2 3 2 - 10 2
13.
Панетоликос
 5 0 1 4 3 - 11 1
14.
Кифисия
 6 0 1 5 3 - 16 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Олимпиакос Поденсе Даниэл 5 (2)
Арис Салоники Морон Лоренцо 5 (1)
ПАОК Живкович Андрия 5
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 5
ПАС Янина Конде Педро 5
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 2 4
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 2
ПАС Янина Federico Gino 1 5
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 5
Кифисия Ожегович Огнен 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Цоканис Тасос получил желтую карточку от судьи
  • 40'
    Franco Ferrari получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    ГОООООЛ Арис Салоники забивает
  • 19'
    Главчич Неманья получил желтую карточку от судьи
  • 18'
    Труйе Алексис получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 54% завершится победой Арис Салоники.
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Арис Салоники
4.05
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Где смотреть матч Волос 0:1 Арис Салоники онлайн

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Волос
Арис Салоники
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