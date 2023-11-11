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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Волос
0:2
Конец матча
Арис Салоники
0'
18' Желтая карточка
Труйе Алексис
18' Желтая карточка
Главчич Неманья
40' Желтая карточка
Феррари Франко
45' Желтая карточка
Цоканис Тасос
59' Желтая карточка
Alexis Kalogeropoulos
0:1
60' Пенальти
Морон Лоренцо
0:2
75' Гол
Дарида Владимир
87' Желтая карточка
Моберг-Карлссон Давид
90'+7
12
Костич
Иван
17
Кицос
Фотис
5
Alexis
Kalogeropoulos
6
Цоканис
Тасос
13
Луна
Антонио
10
Труйе
Алексис
11
Главчич
Неманья
7
Делетич
Милош
18
Бертолио
Факундо
29
Корнетт
Кентен
31
Гарсия
Хуан
Мануэль
23
Хулиан
Диас
33
Монтойя
Мартин
18
Фатторе
Валентино
14
Брабец
Якуб
3
Феррари
Франко
16
Дарида
Владимир
28
Верстрате
Биргер
93
Сулейманов
Магомед-Шапи
21
Пардо
Рубен
77
Панагидис
Михаил
80
Морон
Лоренцо
Волос
4-2-3-1
Арис Салоники
4-2-3-1

История личных встреч

Волос
Арис Салоники

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

12 матчей

25%
8.3%
66.7%
3 победы 1 ничья 8 побед

Первый тайм

8.3%
41.7%
50%
1 победа 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

С
4:2
С
0:3
С
3:0
С
2:0
ТМК
1:0
С
0:2
С
1:2
С
2:0
С
0:1
ТМС
0:0
С
4:0
С
1:0

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.8
0.67

Среднее время на гол

112
135

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

1.5
0.83

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

60
108

Бомбардиры внутри турнира

Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делетич Милош 3 0.3
Бертолио Факундо 1 0.1
Алхо Николай 1 0.1
Сьелис Христос 1 0.1
Maximiliano Comba 1 0.1
Труйе Алексис 1 (1) 0.1
Баррьентос Жан 0 0
Луна Антонио 0 0
Гарсия Хуан Мануэль 0 0
Главчич Неманья 0 0
Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морон Лоренцо 6 (1) 0.55
Фабиано Лейсманн 4 (1) 0.36
Самора Альваро 2 0.18
Сулейманов Магомед-Шапи 1 0.09
Дарида Владимир 1 0.09
Христодулопулос Лазарос 1 0.09
Пардо Рубен 1 0.09
Монтойя Мартин 0 0
Верстрате Биргер 0 0
Менендес Джонатан 0 0
Феррари Франко 0 0
Пальма Луис 0 0

Карточки

Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цоканис Тасос 3 0
Кружляк Доминик 3 0
Maximiliano Comba 3 0
Тахатос Эфстатиос 3 0
Баррьентос Жан 2 0
Делетич Милош 2 0
Гарсия Хуан Мануэль 2 0
Главчич Неманья 2 0
Alexis Kalogeropoulos 2 0
Бертолио Факундо 1 0
Корнетт Кентен 1 0
Сьелис Христос 1 0
Труйе Алексис 1 0
Пападопулос Симеон 1 0
Асланидис Кириакос 1 0
Кицос Фотис 1 0
Dimitris Metaxas 1 0
Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верстрате Биргер 3 0
Фабиано Лейсманн 3 0
Феррари Франко 3 0
Дарида Владимир 2 0
Моберг-Карлссон Давид 2 0
Хулиан Диас 2 0
Морон Лоренцо 2 0
Брабец Якуб 1 0
Монтойя Мартин 1 0
Дукуре Шейк III 1 0
Пардо Рубен 1 0
Хутесиотис Лефтерис 1 0
Сулейманов Магомед-Шапи 1 0
Панагидис Михаил 1 0
Самора Альваро 1 0

Результаты матчей

Волос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Арис Салоники
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
4
Волос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Арис Салоники
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

1
10
Волос
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Арис Салоники
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

6
14

Голы по времени матча

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
2
29%
2
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
2
20%
2
29%
76-90

Забито

1
11
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 5
9 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
100%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

11
6
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
5
45%
0
0%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
1
9%
2
33%
76-90

Забито

8
17
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 7
5 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
4
24%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
2
25%
4
24%
46-60
3
38%
4
24%
61-75
1
13%
3
18%
76-90

Пропущено

21
13
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
2
10%
0
0%
1-15
1
5%
3
23%
16-30
7
33%
2
15%
31-45
6
29%
1
8%
46-60
2
10%
3
23%
61-75
3
14%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Волос
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
ПАС Янина - Волос 1:1 Волос - Кифисия 2:1 Панетоликос - Волос 2:0 ПАС Янина - Волос 1:2
ПАОК - Волос 3:0 Волос - Астерас 1:2 Атромитос - Волос 1:1 Волос - АЕК 2:3 Панатинаикос - Волос 3:0 Волос - Ламия 2:2 Волос - Панетоликос 2:0 Волос - Астерас 1:1 Волос - Панетоликос 1:1 Волос - АЕК 0:3 АПОЭЛ - Волос 1:1 Волос - Атромитос 0:1 АЕК - Волос 4:0 Волос - ПАОК 0:2 Арис Салоники - Волос 4:2 Олимпиакос - Волос 5:0
Арис Салоники
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Арис Салоники - Атромитос 1:3 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Арис Салоники - Пансерраикос 1:0 Арис Салоники - Кифисия 1:1
Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0 ПАОК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - Астерас 3:2 Ламия - Арис Салоники 1:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Динамо Киев - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Динамо Киев 1:0 Арис Салоники - Арарат-Армения 1:0 Арарат-Армения - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Штурм Грац - Арис Салоники 2:0 ЦСКА-1948 - Арис Салоники 2:0 Метта - Арис Салоники 0:3

Результаты матчей

Волос
Арис Салоники

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
3:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Волос
Арис Салоники

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
9
2
3
7
1.5
5
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 9 7 1 1 29 - 7 22
2.
Олимпиакос
 9 7 1 1 27 - 7 22
3.
АЕК
 10 6 3 1 18 - 9 21
4.
ПАОК
 10 6 2 2 19 - 9 20
5.
Арис Салоники
 11 5 2 4 16 - 14 17
6.
Ламия
 10 4 3 3 11 - 14 15
7.
ОФИ
 11 3 5 3 12 - 14 14
8.
Пансерраикос
 10 3 4 3 14 - 18 13
9.
Астерас
 10 3 2 5 11 - 17 11
10.
Атромитос
 11 2 4 5 11 - 21 10
11.
ПАС Янина
 12 2 4 6 15 - 18 10
12.
Кифисия
 11 1 5 5 11 - 23 8
13.
Волос
 10 1 3 6 9 - 20 6
14.
Панетоликос
 10 1 3 6 6 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 6 5 0 1 21 - 6 15
2.
ПАОК
 5 4 1 0 10 - 1 13
3.
Арис Салоники
 6 4 1 1 11 - 6 13
4.
АЕК
 5 3 2 0 9 - 3 11
5.
ОФИ
 6 3 2 1 8 - 6 11
6.
Пансерраикос
 4 3 1 0 8 - 4 10
7.
Панатинаикос
 5 3 1 1 16 - 4 10
8.
Ламия
 5 3 1 1 7 - 5 10
9.
Кифисия
 5 1 4 0 8 - 7 7
10.
ПАС Янина
 6 2 1 3 9 - 8 7
11.
Атромитос
 4 1 3 0 5 - 4 6
12.
Панетоликос
 5 1 2 2 3 - 7 5
13.
Волос
 5 1 1 3 7 - 10 4
14.
Астерас
 5 1 1 3 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 4 4 0 0 13 - 3 12
2.
АЕК
 5 3 1 1 9 - 6 10
3.
Олимпиакос
 3 2 1 0 6 - 1 7
4.
ПАОК
 5 2 1 2 9 - 8 7
5.
Астерас
 5 2 1 2 5 - 7 7
6.
Ламия
 5 1 2 2 4 - 9 5
7.
Арис Салоники
 5 1 1 3 5 - 8 4
8.
Атромитос
 7 1 1 5 6 - 17 4
9.
ОФИ
 5 0 3 2 4 - 8 3
10.
ПАС Янина
 6 0 3 3 6 - 10 3
11.
Пансерраикос
 6 0 3 3 6 - 14 3
12.
Волос
 5 0 2 3 2 - 10 2
13.
Панетоликос
 5 0 1 4 3 - 11 1
14.
Кифисия
 6 0 1 5 3 - 16 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 6 (1)
Олимпиакос Поденсе Даниэл 5 (2)
ПАОК Живкович Андрия 5
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 5
ПАС Янина Конде Педро 5
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 2 4
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 2
ПАС Янина Federico Gino 1 5
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 4
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Цоканис Тасос получил желтую карточку от судьи
    • 40'
      Franco Ferrari получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      ГОООООЛ Арис Салоники забивает
    • 18'
      Главчич Неманья получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Труйе Алексис получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Волос 0:2 Арис Салоники онлайн

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