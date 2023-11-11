Тур: 14. Стадион: Оболонь Арена.
0'
55' Желтая карточкаПавлюк Евгений
60' Желтая карточкаTaras Moroz
60' Желтая карточкаФатеев Дмитрий
0:1
67' ПенальтиСтепанюк Руслан
Ход матча
55'
60'
60'
67'
0:1
13
Кичак
Артём
50
Кане
Ибрахим
25
Якубу
Наджиб
- Основной состав
-
13 Кичак АртёмВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Вовкун АртемНападающий
- Нападающий
-
70 Kiril Korkh
-
90 Taras Liakh
-
-
-
-
Главный тренер: Valeriy Ivashchenko
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
-
25 Якубу НаджибПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
История личных встреч
Оболонь
Ворскла
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.4
1.33
Среднее время на гол
225
67
Всего голов
3
10
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
5
14
Голов в среднем за матч
0.63
1.75
Тотал матчей
2.5
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
144
51
Бомбардиры внутри турнира
Оболонь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Igor Krasnopir
|3
|0.21
|Суханов Сергей
|3 (1)
|0.21
|Тарануха Ростислав
|2
|0.14
|Черненко Руслан
|1
|0.07
|Карась Даниил
|1
|0.07
|Дубко Валерий
|0
|0
|Слободян Олег
|0
|0
|Косовский Сергей
|0
|0
|Vitaliy Grusha
|0
|0
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Степанюк Руслан
|3 (1)
|0.21
|Юрченко Владлен
|3
|0.21
|Нестеренко Иван
|2
|0.14
|Скляр Александр
|2 (2)
|0.14
|Родригес Фелипе II
|1
|0.07
|Корниенко Виктор
|1
|0.07
|Челядин Артём
|1
|0.07
|Бацула Андрей
|0
|0
|Пердута Игорь
|0
|0
|Кане Ибрахим
|0
|0
|Павлюк Евгений
|0
|0
|Крупский Илья
|0
|0
Карточки
Оболонь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Taras Moroz
|5
|1
|Вовкун Артем
|3
|1
|Тарануха Ростислав
|4
|0
|Приймак Владислав
|4
|0
|Yegor Prokopenko
|4
|0
|Vitaliy Grusha
|2
|1
|Дубко Валерий
|3
|0
|Карась Даниил
|1
|1
|Рыбка Александр
|1
|0
|Слободян Олег
|1
|0
|Лукьянчук Павел
|1
|0
|Косовский Сергей
|1
|0
|Суханов Сергей
|1
|0
|Oleksandr Chernov
|1
|0
|Igor Medynsky
|1
|0
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скляр Александр
|7
|1
|Tiago Santana
|6
|0
|Челядин Артём
|5
|0
|Пердута Игорь
|3
|0
|Корниенко Виктор
|2
|0
|Исенко Павел
|2
|0
|Павлюк Евгений
|2
|0
|Крупский Илья
|2
|0
|Хрипчук Даниил
|0
|1
|Thiago Cunha
|1
|0
|Бацула Андрей
|1
|0
|Степанюк Руслан
|1
|0
|Якубу Наджиб
|1
|0
|Кане Ибрахим
|1
|0
|Нестеренко Иван
|1
|0
Результаты матчей
Оболонь
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Ворскла
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
4
2
Оболонь
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Ворскла
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
12
Упущенные победы
5
6
Оболонь
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Ворскла
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
15
Упущенные победы
9
8
Голы по времени матча
Забито
5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
1
20%
1-15
2
40%
2
40%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
8
8
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
13%
2
25%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
3
38%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
2
25%
1
13%
76-90
Забито
5
10
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
2
40%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
40%
2
20%
76-90
Пропущено
11
14
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
18%
2
14%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
1
9%
3
21%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
5
45%
4
29%
76-90
Забито
10
15
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 4
0
0%
2
13%
1-15
2
20%
4
27%
16-30
3
30%
2
13%
31-45
3
30%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
20%
3
20%
76-90
Пропущено
19
22
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
3
16%
4
18%
1-15
3
16%
2
9%
16-30
3
16%
5
23%
31-45
1
5%
5
23%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
7
37%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Оболонь
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Рух Львов - Оболонь 2:2 Оболонь - Ворскла 0:3 ЛНЗ Черкассы - Оболонь 3:0 Оболонь - Заря 2:4
Оболонь - Металлист-1925 1:0 Минай - Оболонь 0:1 Оболонь - Динамо Киев 1:0 Оболонь - Верес 0:0 Шахтёр Донецк - Оболонь 1:0 Оболонь - Черноморец Од 1:0 Полесье - Оболонь 2:0 Оболонь - Кривбасс 0:0 Днепр-1 - Оболонь 1:2 Черноморец Од - Оболонь 2:0 Оболонь - Динамо Киев 2:4 Оболонь - Колос Ковалёвка 0:0 Оболонь - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 1:1 Оболонь - Нива Бузова 4:1 Оболонь - Звягель 2:0 Оболонь - ФК Левый Берег 0:2
Ворскла
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Минай - Ворскла 0:0 Оболонь - Ворскла 0:3 Ворскла - Металлист-1925 2:2 Ворскла - Днепр-1 2:3
Ворскла - Полесье 0:3 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:0 Шахтёр Донецк - Ворскла 1:2 Металлист-1925 - Ворскла 0:3 Ворскла - Кривбасс 1:4 Динамо Киев - Ворскла 2:0 Ворскла - Александрия 1:0 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Верес - Ворскла 1:2 Ворскла - Заря 1:2 Рух Львов - Ворскла 4:1 Дила - Ворскла 3:1 Ворскла - Дила 2:1 Бельско-Бяла - Ворскла 3:4 Полония Лазиска - Ворскла 1:4 Тыхы - Ворскла 2:2
Результаты матчей
Оболонь
Ворскла
Точный счет
0:0
3 раза 50%
2:4
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:4
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
Тоталы голов в матче
Оболонь
Ворскла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
61
24
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
33
25
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
94
49
58
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|3
|2
|26 - 12
|27
|2.
|13
|8
|3
|2
|16 - 10
|27
|3.
|1:1
|14
|8
|3
|3
|21 - 10
|27
|4.
|11
|7
|3
|1
|21 - 10
|24
|5.
|13
|5
|6
|2
|21 - 14
|21
|6.
|14
|4
|8
|2
|11 - 9
|20
|7.
|12
|6
|1
|5
|19 - 13
|19
|8.
|1:0
|14
|5
|3
|6
|15 - 23
|18
|9.
|10
|5
|1
|4
|23 - 16
|16
|10.
|1:1
|13
|4
|4
|5
|12 - 14
|16
|11.
|13
|3
|4
|6
|12 - 16
|13
|12.
|0:1
|14
|3
|4
|7
|10 - 20
|13
|13.
|0:0
|14
|2
|5
|7
|7 - 18
|11
|14.
|11
|2
|4
|5
|12 - 15
|10
|15.
|0:0
|13
|1
|6
|6
|10 - 19
|9
|16.
|14
|0
|6
|8
|6 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|2.
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|3.
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|4.
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|5.
|9
|2
|6
|1
|11 - 9
|12
|6.
|1:1
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|7.
|1:1
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|8.
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|9.
|5
|3
|0
|2
|10 - 5
|9
|10.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|4 - 10
|8
|11.
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|12.
|1:0
|7
|2
|1
|4
|9 - 15
|7
|13.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|9 - 13
|6
|14.
|0:1
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|15.
|7
|0
|4
|3
|3 - 10
|4
|16.
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|2.
|7
|4
|3
|0
|14 - 7
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|14 - 5
|14
|4.
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|5.
|1:0
|7
|3
|2
|2
|6 - 8
|11
|6.
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|7.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|8.
|6
|1
|5
|0
|4 - 3
|8
|9.
|5
|2
|1
|2
|13 - 11
|7
|10.
|0:1
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|11.
|7
|2
|0
|5
|10 - 11
|6
|12.
|1:1
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|13.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|14.
|0:0
|6
|0
|3
|3
|1 - 6
|3
|15.
|0:0
|7
|0
|3
|4
|3 - 8
|3
|16.
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
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- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (3)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|6 (1)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|6
|Рух Львов
|Квасница Илья
|5 (2)
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|5 (2)
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 7
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 6
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 5
|Ворскла
|Tiago Santana
|6
|Заря
|Джордан
|1 4