  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Оболонь
0:1
Второй тайм: 84'
Ворскла
0'
55' Желтая карточка
Павлюк Евгений
60' Желтая карточка
Taras Moroz
60' Желтая карточка
Фатеев Дмитрий
0:1
67' Пенальти
Степанюк Руслан

Ход матча

55'
 
Павлюк Евгений
60'
Taras Moroz
 
60'
Фатеев Дмитрий
 
67'
0:1
Степанюк Руслан
67'
Тарануха Ростислав
Суханов Сергей
 
79'
Vitaliy Grusha
Igor Krasnopir
 
Лучшие коэффициенты
Оболонь
Ничья
Ворскла
85.00
Реклама, fon.bet
6.00
Реклама, fon.bet
2.40
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
13
Кичак
Артём
16
Лукьянчук
Павел
2
Карась
Даниил
37
Дубко
Валерий
20
Фатеев
Дмитрий
5
Осман
Александр
4
Taras
Moroz
3
Приймак
Владислав
10
Слободян
Олег
55
Суханов
Сергей
95
Igor
Krasnopir
7
Исенко
Павел
4
Пердута
Игорь
18
Павлюк
Евгений
27
Крупский
Илья
9
Корниенко
Виктор
38
Челядин
Артём
30
Нестеренко
Иван
95
Родригес
Фелипе
II
50
Кане
Ибрахим
25
Якубу
Наджиб
11
Степанюк
Руслан
Оболонь
Ворскла

История личных встреч

Оболонь
Ворскла

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

К
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
К
1:4

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.4
1.33

Среднее время на гол

225
67

Всего голов

3
10

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

5
14

Голов в среднем за матч

0.63
1.75

Тотал матчей

2.5
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

144
51

Бомбардиры внутри турнира

Оболонь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Igor Krasnopir 3 0.21
Суханов Сергей 3 (1) 0.21
Тарануха Ростислав 2 0.14
Черненко Руслан 1 0.07
Карась Даниил 1 0.07
Дубко Валерий 0 0
Слободян Олег 0 0
Косовский Сергей 0 0
Vitaliy Grusha 0 0
Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Степанюк Руслан 3 (1) 0.21
Юрченко Владлен 3 0.21
Нестеренко Иван 2 0.14
Скляр Александр 2 (2) 0.14
Родригес Фелипе II 1 0.07
Корниенко Виктор 1 0.07
Челядин Артём 1 0.07
Бацула Андрей 0 0
Пердута Игорь 0 0
Кане Ибрахим 0 0
Павлюк Евгений 0 0
Крупский Илья 0 0

Карточки

Оболонь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Taras Moroz 5 1
Вовкун Артем 3 1
Тарануха Ростислав 4 0
Приймак Владислав 4 0
Yegor Prokopenko 4 0
Vitaliy Grusha 2 1
Дубко Валерий 3 0
Карась Даниил 1 1
Рыбка Александр 1 0
Слободян Олег 1 0
Лукьянчук Павел 1 0
Косовский Сергей 1 0
Суханов Сергей 1 0
Oleksandr Chernov 1 0
Igor Medynsky 1 0
Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скляр Александр 7 1
Tiago Santana 6 0
Челядин Артём 5 0
Пердута Игорь 3 0
Корниенко Виктор 2 0
Исенко Павел 2 0
Павлюк Евгений 2 0
Крупский Илья 2 0
Хрипчук Даниил 0 1
Thiago Cunha 1 0
Бацула Андрей 1 0
Степанюк Руслан 1 0
Якубу Наджиб 1 0
Кане Ибрахим 1 0
Нестеренко Иван 1 0

Результаты матчей

Оболонь
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Ворскла
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

4
2
Оболонь
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Ворскла
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
12

Упущенные победы

5
6
Оболонь
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Ворскла
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
15

Упущенные победы

9
8

Голы по времени матча

Забито

5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
1
20%
1-15
2
40%
2
40%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
13%
2
25%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
3
38%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
2
25%
1
13%
76-90

Забито

5
10
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
2
40%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
40%
2
20%
76-90

Пропущено

11
14
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
18%
2
14%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
1
9%
3
21%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
5
45%
4
29%
76-90

Забито

10
15
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 4
0
0%
2
13%
1-15
2
20%
4
27%
16-30
3
30%
2
13%
31-45
3
30%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
20%
3
20%
76-90

Пропущено

19
22
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
3
16%
4
18%
1-15
3
16%
2
9%
16-30
3
16%
5
23%
31-45
1
5%
5
23%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
7
37%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Оболонь
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Рух Львов - Оболонь 2:2 Оболонь - Ворскла 0:3 ЛНЗ Черкассы - Оболонь 3:0 Оболонь - Заря 2:4
Оболонь - Металлист-1925 1:0 Минай - Оболонь 0:1 Оболонь - Динамо Киев 1:0 Оболонь - Верес 0:0 Шахтёр Донецк - Оболонь 1:0 Оболонь - Черноморец Од 1:0 Полесье - Оболонь 2:0 Оболонь - Кривбасс 0:0 Днепр-1 - Оболонь 1:2 Черноморец Од - Оболонь 2:0 Оболонь - Динамо Киев 2:4 Оболонь - Колос Ковалёвка 0:0 Оболонь - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 1:1 Оболонь - Нива Бузова 4:1 Оболонь - Звягель 2:0 Оболонь - ФК Левый Берег 0:2
Ворскла
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Минай - Ворскла 0:0 Оболонь - Ворскла 0:3 Ворскла - Металлист-1925 2:2 Ворскла - Днепр-1 2:3
Ворскла - Полесье 0:3 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:0 Шахтёр Донецк - Ворскла 1:2 Металлист-1925 - Ворскла 0:3 Ворскла - Кривбасс 1:4 Динамо Киев - Ворскла 2:0 Ворскла - Александрия 1:0 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Верес - Ворскла 1:2 Ворскла - Заря 1:2 Рух Львов - Ворскла 4:1 Дила - Ворскла 3:1 Ворскла - Дила 2:1 Бельско-Бяла - Ворскла 3:4 Полония Лазиска - Ворскла 1:4 Тыхы - Ворскла 2:2

Результаты матчей

Оболонь
Ворскла

Точный счет

0:0
3 раза 50%
2:4
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:4
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%

Тоталы голов в матче

Оболонь
Ворскла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
6
1
2
4
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
3
3
2
5
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
9
4
4
9
1.5
5
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 13 8 3 2 26 - 12 27
2.
Днепр-1
 13 8 3 2 16 - 10 27
3.
Полесье
 1:1 14 8 3 3 21 - 10 27
4.
Шахтёр Донецк
 11 7 3 1 21 - 10 24
5.
Рух Львов
 13 5 6 2 21 - 14 21
6.
Колос Ковалёвка
 14 4 8 2 11 - 9 20
7.
Черноморец Од
 12 6 1 5 19 - 13 19
8.
Ворскла
 1:0 14 5 3 6 15 - 23 18
9.
Динамо Киев
 10 5 1 4 23 - 16 16
10.
Металлист-1925
 1:1 13 4 4 5 12 - 14 16
11.
ЛНЗ Черкассы
 13 3 4 6 12 - 16 13
12.
Оболонь
 0:1 14 3 4 7 10 - 20 13
13.
Александрия
 0:0 14 2 5 7 7 - 18 11
14.
Заря
 11 2 4 5 12 - 15 10
15.
Верес
 0:0 13 1 6 6 10 - 19 9
16.
Минай
 14 0 6 8 6 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 7 4 2 1 8 - 4 14
2.
Черноморец Од
 5 4 1 0 9 - 2 13
3.
Кривбасс
 6 4 1 1 12 - 7 13
4.
Колос Ковалёвка
 8 3 3 2 7 - 6 12
5.
Рух Львов
 9 2 6 1 11 - 9 12
6.
Полесье
 1:1 6 3 2 1 9 - 6 11
7.
Металлист-1925
 1:1 6 3 1 2 7 - 7 10
8.
Шахтёр Донецк
 4 3 0 1 7 - 3 9
9.
Динамо Киев
 5 3 0 2 10 - 5 9
10.
Александрия
 0:0 7 2 2 3 4 - 10 8
11.
ЛНЗ Черкассы
 8 2 2 4 9 - 11 8
12.
Ворскла
 1:0 7 2 1 4 9 - 15 7
13.
Верес
 0:0 7 1 3 3 9 - 13 6
14.
Оболонь
 0:1 7 1 3 3 5 - 9 6
15.
Минай
 7 0 4 3 3 - 10 4
16.
Заря
 4 0 1 3 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 1:1 8 5 1 2 12 - 4 16
2.
Шахтёр Донецк
 7 4 3 0 14 - 7 15
3.
Кривбасс
 7 4 2 1 14 - 5 14
4.
Днепр-1
 6 4 1 1 8 - 6 13
5.
Ворскла
 1:0 7 3 2 2 6 - 8 11
6.
Рух Львов
 4 3 0 1 10 - 5 9
7.
Заря
 7 2 3 2 11 - 10 9
8.
Колос Ковалёвка
 6 1 5 0 4 - 3 8
9.
Динамо Киев
 5 2 1 2 13 - 11 7
10.
Оболонь
 0:1 7 2 1 4 5 - 11 7
11.
Черноморец Од
 7 2 0 5 10 - 11 6
12.
Металлист-1925
 1:1 7 1 3 3 5 - 7 6
13.
ЛНЗ Черкассы
 5 1 2 2 3 - 5 5
14.
Верес
 0:0 6 0 3 3 1 - 6 3
15.
Александрия
 0:0 7 0 3 4 3 - 8 3
16.
Минай
 7 0 2 5 3 - 13 2
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (3)
Кривбасс Задерака Максим 6 (1)
Кривбасс Кожушко Олег 6
Рух Львов Квасница Илья 5 (2)
Рух Львов Климчук Юрий 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ворскла Скляр Александр 1 7
Оболонь Taras Moroz 1 6
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 5
Ворскла Tiago Santana 6
Заря Джордан 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Оболонь
Ничья
Ворскла
85.00
Реклама, fon.bet
6.00
Реклама, fon.bet
2.40
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Оболонь 0:1 Ворскла онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Оболонь
Ворскла
Бонусы букмекеров
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 