Тур: 14. Стадион: Оболонь Арена.
0'
55' Желтая карточкаПавлюк Евгений
60' Желтая карточкаTaras Moroz
60' Желтая карточкаФатеев Дмитрий
0:1
67' ПенальтиСтепанюк Руслан
90' Желтая карточкаЧелядин Артём
90'+6
Ход матча
55'
60'
60'
67'
0:1
90'
13
Кичак
Артём
50
Кане
Ибрахим
25
Якубу
Наджиб
- Основной состав
-
13 Кичак АртёмВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Вовкун АртемНападающий
- Нападающий
-
70 Kiril Korkh
-
90 Taras Liakh
-
-
-
-
Главный тренер: Valeriy Ivashchenko
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
-
25 Якубу НаджибПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
История личных встреч
Оболонь
Ворскла
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.4
1.33
Среднее время на гол
225
67
Всего голов
3
10
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
5
14
Голов в среднем за матч
0.63
1.75
Тотал матчей
2.5
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
144
51
Бомбардиры внутри турнира
Оболонь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Igor Krasnopir
|3
|0.21
|Суханов Сергей
|3 (1)
|0.21
|Тарануха Ростислав
|2
|0.14
|Черненко Руслан
|1
|0.07
|Карась Даниил
|1
|0.07
|Дубко Валерий
|0
|0
|Слободян Олег
|0
|0
|Косовский Сергей
|0
|0
|Vitaliy Grusha
|0
|0
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Степанюк Руслан
|4 (2)
|0.29
|Юрченко Владлен
|3
|0.21
|Нестеренко Иван
|2
|0.14
|Скляр Александр
|2 (2)
|0.14
|Родригес Фелипе II
|1
|0.07
|Корниенко Виктор
|1
|0.07
|Челядин Артём
|1
|0.07
|Бацула Андрей
|0
|0
|Пердута Игорь
|0
|0
|Кане Ибрахим
|0
|0
|Павлюк Евгений
|0
|0
|Крупский Илья
|0
|0
Карточки
Оболонь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Taras Moroz
|6
|1
|Вовкун Артем
|3
|1
|Тарануха Ростислав
|4
|0
|Приймак Владислав
|4
|0
|Yegor Prokopenko
|4
|0
|Vitaliy Grusha
|2
|1
|Дубко Валерий
|3
|0
|Карась Даниил
|1
|1
|Рыбка Александр
|1
|0
|Фатеев Дмитрий
|1
|0
|Слободян Олег
|1
|0
|Лукьянчук Павел
|1
|0
|Косовский Сергей
|1
|0
|Суханов Сергей
|1
|0
|Oleksandr Chernov
|1
|0
|Igor Medynsky
|1
|0
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скляр Александр
|7
|1
|Челядин Артём
|6
|0
|Tiago Santana
|6
|0
|Пердута Игорь
|3
|0
|Павлюк Евгений
|3
|0
|Корниенко Виктор
|2
|0
|Исенко Павел
|2
|0
|Крупский Илья
|2
|0
|Хрипчук Даниил
|0
|1
|Thiago Cunha
|1
|0
|Бацула Андрей
|1
|0
|Степанюк Руслан
|1
|0
|Якубу Наджиб
|1
|0
|Кане Ибрахим
|1
|0
|Нестеренко Иван
|1
|0
Результаты матчей
Оболонь
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Ворскла
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
4
2
Оболонь
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Ворскла
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
12
Упущенные победы
5
6
Оболонь
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Ворскла
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
15
Упущенные победы
9
8
Голы по времени матча
Забито
5
6
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
2
33%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
11%
2
25%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
3
33%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
2
22%
1
13%
76-90
Забито
5
10
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
2
40%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
40%
2
20%
76-90
Пропущено
11
14
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
18%
2
14%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
1
9%
3
21%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
5
45%
4
29%
76-90
Забито
10
16
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
8 Не забивали 4
0
0%
2
13%
1-15
2
20%
4
25%
16-30
3
30%
2
13%
31-45
3
30%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
20%
3
19%
76-90
Пропущено
20
22
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
15%
4
18%
1-15
3
15%
2
9%
16-30
3
15%
5
23%
31-45
1
5%
5
23%
46-60
3
15%
1
5%
61-75
7
35%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Оболонь
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Рух Львов - Оболонь 2:2 Оболонь - Ворскла 0:3 ЛНЗ Черкассы - Оболонь 3:0 Оболонь - Заря 2:4
Оболонь - Металлист-1925 1:0 Минай - Оболонь 0:1 Оболонь - Динамо Киев 1:0 Оболонь - Верес 0:0 Шахтёр Донецк - Оболонь 1:0 Оболонь - Черноморец Од 1:0 Полесье - Оболонь 2:0 Оболонь - Кривбасс 0:0 Днепр-1 - Оболонь 1:2 Черноморец Од - Оболонь 2:0 Оболонь - Динамо Киев 2:4 Оболонь - Колос Ковалёвка 0:0 Оболонь - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 1:1 Оболонь - Нива Бузова 4:1 Оболонь - Звягель 2:0 Оболонь - ФК Левый Берег 0:2
Ворскла
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Минай - Ворскла 0:0 Оболонь - Ворскла 0:3 Ворскла - Металлист-1925 2:2 Ворскла - Днепр-1 2:3
Ворскла - Полесье 0:3 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:0 Шахтёр Донецк - Ворскла 1:2 Металлист-1925 - Ворскла 0:3 Ворскла - Кривбасс 1:4 Динамо Киев - Ворскла 2:0 Ворскла - Александрия 1:0 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Верес - Ворскла 1:2 Ворскла - Заря 1:2 Рух Львов - Ворскла 4:1 Дила - Ворскла 3:1 Ворскла - Дила 2:1 Бельско-Бяла - Ворскла 3:4 Полония Лазиска - Ворскла 1:4 Тыхы - Ворскла 2:2
Результаты матчей
Оболонь
Ворскла
Точный счет
0:0
3 раза 43%
2:4
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:4
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 57%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
Тоталы голов в матче
Оболонь
Ворскла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
61
25
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
43
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
68
Больше Меньше
104
410
59
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
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- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (3)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|6 (1)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|6
|Рух Львов
|Квасница Илья
|5 (2)
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|5 (2)
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 7
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 6
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 5
|Ворскла
|Челядин Артём
|6
|Ворскла
|Tiago Santana
|6