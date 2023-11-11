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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Оболонь
0:1
Конец матча
Ворскла
0'
55' Желтая карточка
Павлюк Евгений
60' Желтая карточка
Taras Moroz
60' Желтая карточка
Фатеев Дмитрий
0:1
67' Пенальти
Степанюк Руслан
90' Желтая карточка
Челядин Артём
90'+6
13
Кичак
Артём
16
Лукьянчук
Павел
2
Карась
Даниил
37
Дубко
Валерий
20
Фатеев
Дмитрий
5
Осман
Александр
4
Taras
Moroz
3
Приймак
Владислав
10
Слободян
Олег
55
Суханов
Сергей
95
Igor
Krasnopir
7
Исенко
Павел
4
Пердута
Игорь
18
Павлюк
Евгений
27
Крупский
Илья
9
Корниенко
Виктор
38
Челядин
Артём
30
Нестеренко
Иван
95
Родригес
Фелипе
II
50
Кане
Ибрахим
25
Якубу
Наджиб
11
Степанюк
Руслан
Оболонь
Ворскла

История личных встреч

Оболонь
Ворскла

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

К
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
К
1:4

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.4
1.33

Среднее время на гол

225
67

Всего голов

3
10

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

5
14

Голов в среднем за матч

0.63
1.75

Тотал матчей

2.5
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

144
51

Бомбардиры внутри турнира

Оболонь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Igor Krasnopir 3 0.21
Суханов Сергей 3 (1) 0.21
Тарануха Ростислав 2 0.14
Черненко Руслан 1 0.07
Карась Даниил 1 0.07
Дубко Валерий 0 0
Слободян Олег 0 0
Косовский Сергей 0 0
Vitaliy Grusha 0 0
Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Степанюк Руслан 4 (2) 0.29
Юрченко Владлен 3 0.21
Нестеренко Иван 2 0.14
Скляр Александр 2 (2) 0.14
Родригес Фелипе II 1 0.07
Корниенко Виктор 1 0.07
Челядин Артём 1 0.07
Бацула Андрей 0 0
Пердута Игорь 0 0
Кане Ибрахим 0 0
Павлюк Евгений 0 0
Крупский Илья 0 0

Карточки

Оболонь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Taras Moroz 6 1
Вовкун Артем 3 1
Тарануха Ростислав 4 0
Приймак Владислав 4 0
Yegor Prokopenko 4 0
Vitaliy Grusha 2 1
Дубко Валерий 3 0
Карась Даниил 1 1
Рыбка Александр 1 0
Фатеев Дмитрий 1 0
Слободян Олег 1 0
Лукьянчук Павел 1 0
Косовский Сергей 1 0
Суханов Сергей 1 0
Oleksandr Chernov 1 0
Igor Medynsky 1 0
Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скляр Александр 7 1
Челядин Артём 6 0
Tiago Santana 6 0
Пердута Игорь 3 0
Павлюк Евгений 3 0
Корниенко Виктор 2 0
Исенко Павел 2 0
Крупский Илья 2 0
Хрипчук Даниил 0 1
Thiago Cunha 1 0
Бацула Андрей 1 0
Степанюк Руслан 1 0
Якубу Наджиб 1 0
Кане Ибрахим 1 0
Нестеренко Иван 1 0

Результаты матчей

Оболонь
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Ворскла
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

4
2
Оболонь
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Ворскла
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
12

Упущенные победы

5
6
Оболонь
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Ворскла
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
15

Упущенные победы

9
8

Голы по времени матча

Забито

5
6
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
2
33%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
11%
2
25%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
3
33%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
2
22%
1
13%
76-90

Забито

5
10
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
2
40%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
40%
2
20%
76-90

Пропущено

11
14
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
18%
2
14%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
1
9%
3
21%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
5
45%
4
29%
76-90

Забито

10
16
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
8 Не забивали 4
0
0%
2
13%
1-15
2
20%
4
25%
16-30
3
30%
2
13%
31-45
3
30%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
20%
3
19%
76-90

Пропущено

20
22
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
15%
4
18%
1-15
3
15%
2
9%
16-30
3
15%
5
23%
31-45
1
5%
5
23%
46-60
3
15%
1
5%
61-75
7
35%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Оболонь
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Рух Львов - Оболонь 2:2 Оболонь - Ворскла 0:3 ЛНЗ Черкассы - Оболонь 3:0 Оболонь - Заря 2:4
Оболонь - Металлист-1925 1:0 Минай - Оболонь 0:1 Оболонь - Динамо Киев 1:0 Оболонь - Верес 0:0 Шахтёр Донецк - Оболонь 1:0 Оболонь - Черноморец Од 1:0 Полесье - Оболонь 2:0 Оболонь - Кривбасс 0:0 Днепр-1 - Оболонь 1:2 Черноморец Од - Оболонь 2:0 Оболонь - Динамо Киев 2:4 Оболонь - Колос Ковалёвка 0:0 Оболонь - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 1:1 Оболонь - Нива Бузова 4:1 Оболонь - Звягель 2:0 Оболонь - ФК Левый Берег 0:2
Ворскла
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Минай - Ворскла 0:0 Оболонь - Ворскла 0:3 Ворскла - Металлист-1925 2:2 Ворскла - Днепр-1 2:3
Ворскла - Полесье 0:3 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:0 Шахтёр Донецк - Ворскла 1:2 Металлист-1925 - Ворскла 0:3 Ворскла - Кривбасс 1:4 Динамо Киев - Ворскла 2:0 Ворскла - Александрия 1:0 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Верес - Ворскла 1:2 Ворскла - Заря 1:2 Рух Львов - Ворскла 4:1 Дила - Ворскла 3:1 Ворскла - Дила 2:1 Бельско-Бяла - Ворскла 3:4 Полония Лазиска - Ворскла 1:4 Тыхы - Ворскла 2:2

Результаты матчей

Оболонь
Ворскла

Точный счет

0:0
3 раза 43%
2:4
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:4
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%

Тоталы голов в матче

Оболонь
Ворскла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
10
4
4
10
1.5
5
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 14 9 2 3 22 - 10 29
2.
Кривбасс
 13 8 3 2 26 - 12 27
3.
Днепр-1
 13 8 3 2 16 - 10 27
4.
Шахтёр Донецк
 11 7 3 1 21 - 10 24
5.
Рух Львов
 13 5 6 2 21 - 14 21
6.
Колос Ковалёвка
 14 4 8 2 11 - 9 20
7.
Черноморец Од
 12 6 1 5 19 - 13 19
8.
Ворскла
 14 5 3 6 15 - 23 18
9.
Динамо Киев
 10 5 1 4 23 - 16 16
10.
Металлист-1925
 13 4 3 6 12 - 15 15
11.
ЛНЗ Черкассы
 13 3 4 6 12 - 16 13
12.
Оболонь
 14 3 4 7 10 - 20 13
13.
Александрия
 14 3 4 7 8 - 18 13
14.
Заря
 11 2 4 5 12 - 15 10
15.
Верес
 13 1 5 7 10 - 20 8
16.
Минай
 14 0 6 8 6 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 7 4 2 1 8 - 4 14
2.
Черноморец Од
 5 4 1 0 9 - 2 13
3.
Кривбасс
 6 4 1 1 12 - 7 13
4.
Полесье
 6 4 1 1 10 - 6 13
5.
Колос Ковалёвка
 8 3 3 2 7 - 6 12
6.
Рух Львов
 9 2 6 1 11 - 9 12
7.
Металлист-1925
 6 3 1 2 7 - 7 10
8.
Александрия
 7 3 1 3 5 - 10 10
9.
Шахтёр Донецк
 4 3 0 1 7 - 3 9
10.
Динамо Киев
 5 3 0 2 10 - 5 9
11.
ЛНЗ Черкассы
 8 2 2 4 9 - 11 8
12.
Ворскла
 7 2 1 4 9 - 15 7
13.
Верес
 7 1 3 3 9 - 13 6
14.
Оболонь
 7 1 3 3 5 - 9 6
15.
Минай
 7 0 4 3 3 - 10 4
16.
Заря
 4 0 1 3 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 8 5 1 2 12 - 4 16
2.
Шахтёр Донецк
 7 4 3 0 14 - 7 15
3.
Кривбасс
 7 4 2 1 14 - 5 14
4.
Днепр-1
 6 4 1 1 8 - 6 13
5.
Ворскла
 7 3 2 2 6 - 8 11
6.
Рух Львов
 4 3 0 1 10 - 5 9
7.
Заря
 7 2 3 2 11 - 10 9
8.
Колос Ковалёвка
 6 1 5 0 4 - 3 8
9.
Динамо Киев
 5 2 1 2 13 - 11 7
10.
Оболонь
 7 2 1 4 5 - 11 7
11.
Черноморец Од
 7 2 0 5 10 - 11 6
12.
ЛНЗ Черкассы
 5 1 2 2 3 - 5 5
13.
Металлист-1925
 7 1 2 4 5 - 8 5
14.
Александрия
 7 0 3 4 3 - 8 3
15.
Верес
 6 0 2 4 1 - 7 2
16.
Минай
 7 0 2 5 3 - 13 2
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  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (3)
Кривбасс Задерака Максим 6 (1)
Кривбасс Кожушко Олег 6
Рух Львов Квасница Илья 5 (2)
Рух Львов Климчук Юрий 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ворскла Скляр Александр 1 7
Оболонь Taras Moroz 1 6
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 5
Ворскла Челядин Артём 6
Ворскла Tiago Santana 6
Весь список
  • 67'
    Г О О О О Л - Степанюк Руслан из команды Ворскла забивает с точки!
  • 60'
    Фатеев Дмитрий получил желтую карточку от судьи
  • 60'
    Taras Moroz получил желтую карточку от судьи
  • 55'
    Павлюк Евгений получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Оболонь 0:1 Ворскла онлайн

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