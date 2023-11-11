Тур: 11. Стадион: Theodoros Vardinoyannis.
Ход матча
1'
1:0
21'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
33
Бауман
Ноам
23
Риера
Адриан
28
Феллипе
Луис
11
Нуха
Дико
- Основной состав
-
33 Бауман НоамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
-
28 Феллипе ЛуисПолузащитник
-
11 Нуха ДикоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Нейра ХуанНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Дамбраускас Валдас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Киакос ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
-
-
11 Kevin Rosero
-
-
-
Главный тренер: Athanasios Staikos
История личных встреч
ОФИ
ПАС Янина
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
17 матчей
29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
17.6%
58.8%
23.6%
3 победы 10 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.38
1.11
Среднее время на гол
65
81
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
1.18
0.94
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
76
95
Бомбардиры внутри турнира
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуха Дико
|3
|0.27
|Феллипе Луис
|3
|0.27
|Абанда Леруа
|1
|0.09
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0.09
|Маринакис Никос
|1
|0.09
|Нейра Хуан
|1
|0.09
|Luis Gallegos
|1
|0.09
|Риера Адриан
|1
|0.09
|Тораль Хон
|0
|0
|Бакич Марко
|0
|0
|Мандас Христос
|0
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конде Педро
|5 (3)
|0.42
|Гарро Хуан Фернандо
|2
|0.17
|Памлидис Георгиос
|1
|0.08
|Цаусис Мариос
|1
|0.08
|Эррамуспе Родриго
|1
|0.08
|Пантелакис Эпаминондас
|1
|0.08
|Цимас Панайотис
|1
|0.08
|Киакос Яннис
|1
|0.08
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0.08
|Сория Карлес
|0
|0
Карточки
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|0
|Ларссон Эрик
|3
|0
|Вурос Праксителис
|3
|0
|Мельядо Мигель
|3
|0
|Каро Андреас
|3
|0
|Абанда Леруа
|3
|0
|Нуха Дико
|2
|0
|Бакич Марко
|2
|0
|Luis Gallegos
|2
|0
|Глазер Дан
|2
|0
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0
|Маринакис Никос
|1
|0
|Нейра Хуан
|1
|0
|Феллипе Луис
|1
|0
|Тораль Хон
|1
|0
|Бауман Ноам
|1
|0
|Лабропулос Василис
|1
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карахалиос Зисис
|2
|3
|Federico Gino
|5
|1
|Эррамуспе Родриго
|4
|0
|Цаусис Мариос
|4
|0
|Цимас Панайотис
|4
|0
|Сория Карлес
|3
|0
|Лиасос Ангелос
|3
|0
|Памлидис Георгиос
|2
|0
|Пантелакис Эпаминондас
|2
|0
|Киакос Яннис
|2
|0
|Клейман Борис
|1
|0
|Конде Педро
|1
|0
|Бильбао Икер
|1
|0
|Лолис Александрос
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
Результаты матчей
ОФИ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
ПАС Янина
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
5
ОФИ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
ПАС Янина
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
4
7
ОФИ
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
ПАС Янина
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
5
12
Голы по времени матча
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
14%
2
40%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
20%
3
33%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
1
20%
1
11%
76-90
Забито
5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
29%
1
13%
1-15
2
29%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
29%
2
25%
76-90
Забито
12
13
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
1
8%
2
15%
1-15
4
33%
3
23%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
3
25%
2
15%
76-90
Пропущено
12
17
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
3
25%
3
18%
1-15
2
17%
3
18%
16-30
1
8%
4
24%
31-45
2
17%
1
6%
46-60
1
8%
3
18%
61-75
3
25%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
ОФИ
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Пансерраикос - ОФИ 2:1 ОФИ - Олимпиакос 0:2 Кифисия - ОФИ 0:0 Киссамикос - ОФИ 3:5
ОФИ - АЕК 2:0 Панетоликос - ОФИ 1:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Ламия - ОФИ 2:2 ОФИ - PAE Chania 2:2 ОФИ - ПАОК 1:0 Астерас - ОФИ 3:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Фиорентина - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 2:2 Утрехт - ОФИ 2:0 НАК Бреда - ОФИ 3:2 Херенвен - ОФИ 2:0 Панетоликос - ОФИ 0:2 ОФИ - Ионикос 2:2 Атромитос - ОФИ 2:3
ПАС Янина
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
ПАС Янина - Волос 1:1 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Ламия - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Волос 1:2
ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - ПАОК 1:3 Астерас - ПАС Янина 2:2 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Краковия - ПАС Янина 0:0 Левадиакос - ПАС Янина 3:3 ПАС Янина - Астерас 1:0 Ионикос - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Панетоликос 3:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1
Результаты матчей
ОФИ
ПАС Янина
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
ОФИ
ПАС Янина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
42
23
24
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
74
37
47
19
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|29 - 7
|22
|2.
|9
|7
|1
|1
|27 - 7
|22
|3.
|10
|6
|3
|1
|18 - 9
|21
|4.
|10
|6
|2
|2
|19 - 9
|20
|5.
|1:0
|11
|4
|4
|3
|12 - 13
|16
|6.
|10
|4
|3
|3
|11 - 14
|15
|7.
|10
|4
|2
|4
|14 - 14
|14
|8.
|9
|3
|3
|3
|13 - 17
|12
|9.
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|10.
|10
|2
|3
|5
|10 - 20
|9
|11.
|0:1
|12
|2
|3
|7
|14 - 18
|9
|12.
|11
|1
|5
|5
|11 - 23
|8
|13.
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|14.
|10
|1
|3
|6
|6 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|21 - 6
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|3.
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|4.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|5.
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|6.
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|7.
|5
|3
|1
|1
|16 - 4
|10
|8.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|9.
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|10.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|9 - 8
|7
|11.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|13.
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|2.
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|3.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|6.
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|7.
|7
|1
|1
|5
|6 - 17
|4
|8.
|1:0
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|9.
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
|10.
|5
|0
|2
|3
|5 - 13
|2
|11.
|0:1
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
|12.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|13.
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|14.
|6
|0
|1
|5
|3 - 16
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Олимпиакос
|Поденсе Даниэл
|5 (2)
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|5 (1)
|ПАОК
|Живкович Андрия
|5
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|5
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|2 4
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 2
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 5
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|5
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|5