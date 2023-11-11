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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
ОФИ
1:0
Первый тайм: 35'
ПАС Янина
0'
1:0
1' Гол
Маринакис Никос
21' Желтая карточка
Цимас Панайотис

Ход матча

1'
Маринакис Никос
1:0
21'
 
Цимас Панайотис

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Лучшие коэффициенты
ОФИ
Ничья
ПАС Янина
4.05
6.40
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Все Коэффициенты
33
Бауман
Ноам
14
Вурос
Праксителис
4
Пасалидис
Триантафиллос
24
Лабропулос
Василис
6
Маринакис
Никос
22
Тораринссон
Гудмундур
29
Мельядо
Мигель
8
Luis
Gallegos
23
Риера
Адриан
28
Феллипе
Луис
11
Нуха
Дико
55
Клейман
Борис
2
Сория
Карлес
4
Пантелакис
Эпаминондас
15
Эррамуспе
Родриго
3
Цаусис
Мариос
5
Карахалиос
Зисис
23
Ринстра
Дан
14
Памлидис
Георгиос
7
Federico
Gino
21
Цимас
Панайотис
91
Claudiu
Cristian
Balan
ОФИ
3-4-2-1
ПАС Янина
4-2-3-1

История личных встреч

ОФИ
ПАС Янина

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

17 матчей

29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

17.6%
58.8%
23.6%
3 победы 10 ничьих 4 победы

История матчей

С
0:1
С
0:0
С
2:2
С
1:1
С
1:1
С
2:1
С
1:0
С
2:1
С
1:0
С
1:1
С
0:3
С
3:0
С
1:1
С
2:1
С
2:1
С
1:0
С
0:2

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.38
1.11

Среднее время на гол

65
81

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.18
0.94

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

76
95

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуха Дико 3 0.27
Феллипе Луис 3 0.27
Абанда Леруа 1 0.09
Тораринссон Гудмундур 1 0.09
Маринакис Никос 1 0.09
Нейра Хуан 1 0.09
Luis Gallegos 1 0.09
Риера Адриан 1 0.09
Тораль Хон 0 0
Бакич Марко 0 0
Мандас Христос 0 0
ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конде Педро 5 (3) 0.42
Гарро Хуан Фернандо 2 0.17
Памлидис Георгиос 1 0.08
Цаусис Мариос 1 0.08
Эррамуспе Родриго 1 0.08
Пантелакис Эпаминондас 1 0.08
Цимас Панайотис 1 0.08
Киакос Яннис 1 0.08
Claudiu Cristian Balan 1 0.08
Сория Карлес 0 0

Карточки

ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасалидис Триантафиллос 5 0
Ларссон Эрик 3 0
Вурос Праксителис 3 0
Мельядо Мигель 3 0
Каро Андреас 3 0
Абанда Леруа 3 0
Нуха Дико 2 0
Бакич Марко 2 0
Luis Gallegos 2 0
Глазер Дан 2 0
Тораринссон Гудмундур 1 0
Маринакис Никос 1 0
Нейра Хуан 1 0
Феллипе Луис 1 0
Тораль Хон 1 0
Бауман Ноам 1 0
Лабропулос Василис 1 0
ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карахалиос Зисис 2 3
Federico Gino 5 1
Эррамуспе Родриго 4 0
Цаусис Мариос 4 0
Цимас Панайотис 4 0
Сория Карлес 3 0
Лиасос Ангелос 3 0
Памлидис Георгиос 2 0
Пантелакис Эпаминондас 2 0
Киакос Яннис 2 0
Клейман Борис 1 0
Конде Педро 1 0
Бильбао Икер 1 0
Лолис Александрос 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0

Результаты матчей

ОФИ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
ПАС Янина
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
5
ОФИ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
ПАС Янина
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

4
7
ОФИ
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
ПАС Янина
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

5
12

Голы по времени матча

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
14%
2
40%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
20%
3
33%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
1
20%
1
11%
76-90

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
29%
1
13%
1-15
2
29%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
29%
2
25%
76-90

Забито

12
13
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
1
8%
2
15%
1-15
4
33%
3
23%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
3
25%
2
15%
76-90

Пропущено

12
17
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
3
25%
3
18%
1-15
2
17%
3
18%
16-30
1
8%
4
24%
31-45
2
17%
1
6%
46-60
1
8%
3
18%
61-75
3
25%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

ОФИ
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Пансерраикос - ОФИ 2:1 ОФИ - Олимпиакос 0:2 Кифисия - ОФИ 0:0 Киссамикос - ОФИ 3:5
ОФИ - АЕК 2:0 Панетоликос - ОФИ 1:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Ламия - ОФИ 2:2 ОФИ - PAE Chania 2:2 ОФИ - ПАОК 1:0 Астерас - ОФИ 3:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Фиорентина - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 2:2 Утрехт - ОФИ 2:0 НАК Бреда - ОФИ 3:2 Херенвен - ОФИ 2:0 Панетоликос - ОФИ 0:2 ОФИ - Ионикос 2:2 Атромитос - ОФИ 2:3
ПАС Янина
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
ПАС Янина - Волос 1:1 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Ламия - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Волос 1:2
ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - ПАОК 1:3 Астерас - ПАС Янина 2:2 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Краковия - ПАС Янина 0:0 Левадиакос - ПАС Янина 3:3 ПАС Янина - Астерас 1:0 Ионикос - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Панетоликос 3:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1

Результаты матчей

ОФИ
ПАС Янина

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

ОФИ
ПАС Янина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
3
1.5
2
4
1
4
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
4
3
7
1.5
4
7
1
9
2.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 9 7 1 1 29 - 7 22
2.
Олимпиакос
 9 7 1 1 27 - 7 22
3.
АЕК
 10 6 3 1 18 - 9 21
4.
ПАОК
 10 6 2 2 19 - 9 20
5.
ОФИ
 1:0 11 4 4 3 12 - 13 16
6.
Ламия
 10 4 3 3 11 - 14 15
7.
Арис Салоники
 10 4 2 4 14 - 14 14
8.
Пансерраикос
 9 3 3 3 13 - 17 12
9.
Астерас
 10 3 2 5 11 - 17 11
10.
Атромитос
 10 2 3 5 10 - 20 9
11.
ПАС Янина
 0:1 12 2 3 7 14 - 18 9
12.
Кифисия
 11 1 5 5 11 - 23 8
13.
Волос
 9 1 3 5 9 - 18 6
14.
Панетоликос
 10 1 3 6 6 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 6 5 0 1 21 - 6 15
2.
ПАОК
 5 4 1 0 10 - 1 13
3.
Арис Салоники
 6 4 1 1 11 - 6 13
4.
ОФИ
 1:0 6 4 1 1 8 - 5 13
5.
АЕК
 5 3 2 0 9 - 3 11
6.
Пансерраикос
 4 3 1 0 8 - 4 10
7.
Панатинаикос
 5 3 1 1 16 - 4 10
8.
Ламия
 5 3 1 1 7 - 5 10
9.
Кифисия
 5 1 4 0 8 - 7 7
10.
ПАС Янина
 0:1 6 2 1 3 9 - 8 7
11.
Атромитос
 3 1 2 0 4 - 3 5
12.
Панетоликос
 5 1 2 2 3 - 7 5
13.
Волос
 4 1 1 2 7 - 8 4
14.
Астерас
 5 1 1 3 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 4 4 0 0 13 - 3 12
2.
АЕК
 5 3 1 1 9 - 6 10
3.
Олимпиакос
 3 2 1 0 6 - 1 7
4.
ПАОК
 5 2 1 2 9 - 8 7
5.
Астерас
 5 2 1 2 5 - 7 7
6.
Ламия
 5 1 2 2 4 - 9 5
7.
Атромитос
 7 1 1 5 6 - 17 4
8.
ОФИ
 1:0 5 0 3 2 4 - 8 3
9.
Волос
 5 0 2 3 2 - 10 2
10.
Пансерраикос
 5 0 2 3 5 - 13 2
11.
ПАС Янина
 0:1 6 0 2 4 5 - 10 2
12.
Арис Салоники
 4 0 1 3 3 - 8 1
13.
Панетоликос
 5 0 1 4 3 - 11 1
14.
Кифисия
 6 0 1 5 3 - 16 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Олимпиакос Поденсе Даниэл 5 (2)
Арис Салоники Морон Лоренцо 5 (1)
ПАОК Живкович Андрия 5
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 5
ПАС Янина Конде Педро 5
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 2 4
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 2
ПАС Янина Federico Gino 1 5
Кифисия Ожегович Огнен 5
ОФИ Пасалидис Триантафиллос 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 21'
    Цимас Панайотис получил желтую карточку от судьи
  • 1'
    Г О О О О Л - Маринакис Никос бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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ПАС Янина
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