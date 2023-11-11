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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
ОФИ
1:1
Конец матча
ПАС Янина
0'
1:0
1' Гол
Маринакис Никос
21' Желтая карточка
Цимас Панайотис
60' Желтая карточка
Эррамуспе Родриго
72' Желтая карточка
Вурос Праксителис
79' Желтая карточка
Нейра Хуан
1:1
86' Гол
Эррамуспе Родриго
90'+4

Ход матча

1'
Маринакис Никос
1:0
21'
 
Цимас Панайотис
46'
 
Kevin Rosero
Federico Gino
46'
Harold Mosquera
Риера Адриан
 
60'
 
Эррамуспе Родриго
61'
Нейра Хуан
Нуха Дико
 
71'
Ларссон Эрик
Маринакис Никос
 
72'
Вурос Праксителис
 
79'
Нейра Хуан
 
86'
1:1
Эррамуспе Родриго
(Сория Карлес)
90'
Яннулис Костас
Лабропулос Василис
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 7
  • 1 Угловые 4
  • 2 Офсайды 3
  • 17 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
33
Бауман
Ноам
14
Вурос
Праксителис
4
Пасалидис
Триантафиллос
24
Лабропулос
Василис
6
Маринакис
Никос
22
Тораринссон
Гудмундур
29
Мельядо
Мигель
8
Luis
Gallegos
23
Риера
Адриан
28
Феллипе
Луис
11
Нуха
Дико
55
Клейман
Борис
2
Сория
Карлес
4
Пантелакис
Эпаминондас
15
Эррамуспе
Родриго
3
Цаусис
Мариос
5
Карахалиос
Зисис
23
Ринстра
Дан
14
Памлидис
Георгиос
7
Federico
Gino
21
Цимас
Панайотис
91
Claudiu
Cristian
Balan
ОФИ
3-4-2-1
ПАС Янина
4-2-3-1

История личных встреч

ОФИ
ПАС Янина

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

17 матчей

29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

17.6%
58.8%
23.6%
3 победы 10 ничьих 4 победы

История матчей

С
0:1
С
0:0
С
2:2
С
1:1
С
1:1
С
2:1
С
1:0
С
2:1
С
1:0
С
1:1
С
0:3
С
3:0
С
1:1
С
2:1
С
2:1
С
1:0
С
0:2

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.38
1.11

Среднее время на гол

65
81

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.18
0.94

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

76
95

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуха Дико 3 0.27
Феллипе Луис 3 0.27
Абанда Леруа 1 0.09
Тораринссон Гудмундур 1 0.09
Маринакис Никос 1 0.09
Нейра Хуан 1 0.09
Luis Gallegos 1 0.09
Риера Адриан 1 0.09
Тораль Хон 0 0
Бакич Марко 0 0
Мандас Христос 0 0
ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конде Педро 5 (3) 0.42
Гарро Хуан Фернандо 2 0.17
Эррамуспе Родриго 2 0.17
Памлидис Георгиос 1 0.08
Цаусис Мариос 1 0.08
Пантелакис Эпаминондас 1 0.08
Цимас Панайотис 1 0.08
Киакос Яннис 1 0.08
Claudiu Cristian Balan 1 0.08
Сория Карлес 0 0

Карточки

ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасалидис Триантафиллос 5 0
Вурос Праксителис 4 0
Ларссон Эрик 3 0
Мельядо Мигель 3 0
Каро Андреас 3 0
Абанда Леруа 3 0
Нуха Дико 2 0
Нейра Хуан 2 0
Бакич Марко 2 0
Luis Gallegos 2 0
Глазер Дан 2 0
Тораринссон Гудмундур 1 0
Маринакис Никос 1 0
Феллипе Луис 1 0
Тораль Хон 1 0
Бауман Ноам 1 0
Лабропулос Василис 1 0
ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карахалиос Зисис 2 3
Federico Gino 5 1
Эррамуспе Родриго 5 0
Цимас Панайотис 5 0
Цаусис Мариос 4 0
Сория Карлес 3 0
Лиасос Ангелос 3 0
Памлидис Георгиос 2 0
Пантелакис Эпаминондас 2 0
Киакос Яннис 2 0
Клейман Борис 1 0
Конде Педро 1 0
Бильбао Икер 1 0
Лолис Александрос 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0

Результаты матчей

ОФИ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
ПАС Янина
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
6
ОФИ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
ПАС Янина
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

4
7
ОФИ
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
ПАС Янина
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

6
13

Голы по времени матча

Забито

8
6
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
2
25%
2
33%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
38%
1
17%
76-90

Пропущено

6
10
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
17%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
17%
3
30%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
2
33%
1
10%
76-90

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
29%
1
13%
1-15
2
29%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
29%
2
25%
76-90

Забито

13
14
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
2
15%
2
14%
1-15
4
31%
3
21%
16-30
2
15%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
15%
1
7%
61-75
3
23%
3
21%
76-90

Пропущено

13
18
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
3
23%
4
22%
1-15
2
15%
3
17%
16-30
1
8%
4
22%
31-45
2
15%
1
6%
46-60
1
8%
3
17%
61-75
4
31%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

ОФИ
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Пансерраикос - ОФИ 2:1 ОФИ - Олимпиакос 0:2 Кифисия - ОФИ 0:0 Киссамикос - ОФИ 3:5
ОФИ - АЕК 2:0 Панетоликос - ОФИ 1:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Ламия - ОФИ 2:2 ОФИ - PAE Chania 2:2 ОФИ - ПАОК 1:0 Астерас - ОФИ 3:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Фиорентина - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 2:2 Утрехт - ОФИ 2:0 НАК Бреда - ОФИ 3:2 Херенвен - ОФИ 2:0 Панетоликос - ОФИ 0:2 ОФИ - Ионикос 2:2 Атромитос - ОФИ 2:3
ПАС Янина
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
ПАС Янина - Волос 1:1 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Ламия - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Волос 1:2
ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - ПАОК 1:3 Астерас - ПАС Янина 2:2 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Краковия - ПАС Янина 0:0 Левадиакос - ПАС Янина 3:3 ПАС Янина - Астерас 1:0 Ионикос - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Панетоликос 3:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1

Результаты матчей

ОФИ
ПАС Янина

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

ОФИ
ПАС Янина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
2
4
1
5
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
4
3
8
1.5
4
8
1
10
2.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 9 7 1 1 29 - 7 22
2.
Олимпиакос
 9 7 1 1 27 - 7 22
3.
АЕК
 10 6 3 1 18 - 9 21
4.
ПАОК
 10 6 2 2 19 - 9 20
5.
Ламия
 10 4 3 3 11 - 14 15
6.
Арис Салоники
 10 4 2 4 14 - 14 14
7.
ОФИ
 11 3 5 3 12 - 14 14
8.
Пансерраикос
 0:0 10 3 4 3 13 - 17 13
9.
Астерас
 10 3 2 5 11 - 17 11
10.
Атромитос
 0:0 11 2 4 5 10 - 20 10
11.
ПАС Янина
 12 2 4 6 15 - 18 10
12.
Кифисия
 11 1 5 5 11 - 23 8
13.
Волос
 9 1 3 5 9 - 18 6
14.
Панетоликос
 10 1 3 6 6 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 6 5 0 1 21 - 6 15
2.
ПАОК
 5 4 1 0 10 - 1 13
3.
Арис Салоники
 6 4 1 1 11 - 6 13
4.
АЕК
 5 3 2 0 9 - 3 11
5.
ОФИ
 6 3 2 1 8 - 6 11
6.
Пансерраикос
 0:0 4 3 1 0 8 - 4 10
7.
Панатинаикос
 5 3 1 1 16 - 4 10
8.
Ламия
 5 3 1 1 7 - 5 10
9.
Кифисия
 5 1 4 0 8 - 7 7
10.
ПАС Янина
 6 2 1 3 9 - 8 7
11.
Атромитос
 0:0 4 1 3 0 4 - 3 6
12.
Панетоликос
 5 1 2 2 3 - 7 5
13.
Волос
 4 1 1 2 7 - 8 4
14.
Астерас
 5 1 1 3 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 4 4 0 0 13 - 3 12
2.
АЕК
 5 3 1 1 9 - 6 10
3.
Олимпиакос
 3 2 1 0 6 - 1 7
4.
ПАОК
 5 2 1 2 9 - 8 7
5.
Астерас
 5 2 1 2 5 - 7 7
6.
Ламия
 5 1 2 2 4 - 9 5
7.
Атромитос
 0:0 7 1 1 5 6 - 17 4
8.
ОФИ
 5 0 3 2 4 - 8 3
9.
ПАС Янина
 6 0 3 3 6 - 10 3
10.
Пансерраикос
 0:0 6 0 3 3 5 - 13 3
11.
Волос
 5 0 2 3 2 - 10 2
12.
Арис Салоники
 4 0 1 3 3 - 8 1
13.
Панетоликос
 5 0 1 4 3 - 11 1
14.
Кифисия
 6 0 1 5 3 - 16 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Олимпиакос Поденсе Даниэл 5 (2)
Арис Салоники Морон Лоренцо 5 (1)
ПАОК Живкович Андрия 5
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 5
ПАС Янина Конде Педро 5
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 2 4
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 2
ПАС Янина Federico Gino 1 5
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 5
Кифисия Ожегович Огнен 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 21'
    Цимас Панайотис получил желтую карточку от судьи
  • 1'
    Г О О О О Л - Маринакис Никос бьет в цель!
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    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч ОФИ 1:1 ПАС Янина онлайн

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