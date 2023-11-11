Тур: 11. Стадион: Перистери.
0:1
Второй тайм: 85'
0'
0:1
40' ГолХадзистравос Зисис
51' Желтая карточкаВаленсия Диего
56' Желтая карточкаАлексич Коста
56' Желтая карточкаЦавелас Георгиос
78' Желтая карточкаДанкерлёй Дамил
80' Желтая карточкаКамара Агибу
80' Желтая карточкаПилеас Костас
Ход матча
40'
51'
56'
56'
78'
80'
80'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
21 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
68 Владение мячом, % 32
26
Кунде
Пьер
10
Камара
Агибу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Кунде ПьерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Камара АгибуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
55 Диркс ТюрПолузащитник
-
30 Куэн АндреасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Sasa Ilic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Pablo Garcia
История личных встреч
Атромитос
Пансерраикос
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Робай Гаэтан
|2
|0.18
|Ангельски Кароль
|2 (1)
|0.18
|Lucas Acevedo
|1
|0.09
|Вергос Николаос
|1
|0.09
|Фридйонссон Самуэль
|1
|0.09
|Юбитана Дензель
|1
|0.09
|Камара Агибу
|1
|0.09
|Валенсия Диего
|1 (1)
|0.09
|Кешрида Ваджди
|0
|0
|Гонсалес Эдер
|0
|0
Пансерраикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стаикос Пасхалис
|3
|0.3
|Алексич Коста
|3
|0.3
|Хадзистравос Зисис
|2
|0.2
|Мургос Саввас
|2 (1)
|0.2
|Пилеас Костас
|2 (1)
|0.2
|Делияннидис Панайотис
|1
|0.1
|Бергстрём Эмиль
|1
|0.1
|Машарипов Джалолиддин
|0
|0
|Авлонитис Тасос
|0
|0
|Stavros Petravrakis
|0
|0
|Mathias Tomas
|0
|0
Карточки
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Бок Лоренс
|2
|1
|Lucas Acevedo
|2
|1
|Цавелас Георгиос
|3
|0
|Кешрида Ваджди
|3
|0
|Валенсия Диего
|3
|0
|Камара Агибу
|3
|0
|Dimitrios Tsakmakis
|3
|0
|Цидотас Панайотис
|1
|1
|Кунде Пьер
|1
|1
|Фридйонссон Самуэль
|2
|0
|Юбитана Дензель
|2
|0
|Имереков Максим
|1
|0
|Ангельски Кароль
|1
|0
|Эрлингмарк Огюст
|1
|0
|Гонсалес Эдер
|1
|0
|Nicolaos Athanasiou
|1
|0
Пансерраикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уэдраого Исмаила
|3
|1
|Гайек Томаш
|1
|2
|Стаикос Пасхалис
|4
|0
|Мургос Саввас
|3
|0
|Алексич Коста
|3
|0
|Хован Адриан
|2
|0
|Бергстрём Эмиль
|2
|0
|Данкерлёй Дамил
|2
|0
|Stavros Petravrakis
|2
|0
|Maximiliano Moreira
|1
|0
|Авлонитис Тасос
|1
|0
|Байрович Адмир
|1
|0
|Делияннидис Панайотис
|1
|0
|Вулери Каин
|1
|0
|Машарипов Джалолиддин
|1
|0
|Хадзистравос Зисис
|1
|0
|Пилеас Костас
|1
|0
|Konstantinos Thimianis
|1
|0
|Гоцаманидис Николаос
|1
|0
|Alexandros Maskanakis
|1
|0
|Marios Sofianos
|1
|0
Результаты матчей
Атромитос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Пансерраикос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
6
Атромитос
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Пансерраикос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
15
0
Упущенные победы
4
8
Атромитос
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Пансерраикос
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
17
0
Упущенные победы
6
14
Голы по времени матча
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
4
67%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Пропущено
2
12
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
50%
6
50%
76-90
Забито
6
8
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
67%
2
25%
76-90
Пропущено
17
4
10 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
1
6%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
9
53%
0
0%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
1
6%
1
25%
61-75
3
18%
1
25%
76-90
Забито
11
14
2 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
0
0%
5
36%
1-15
1
9%
3
21%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
2
14%
61-75
5
45%
3
21%
76-90
Пропущено
19
16
11 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
5%
2
13%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
9
47%
1
6%
31-45
3
16%
2
13%
46-60
1
5%
3
19%
61-75
4
21%
7
44%
76-90
Результаты последних матчей
Атромитос
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Арис Салоники - Атромитос 1:3 Атромитос - Панетоликос 3:2 ПАОК - Атромитос 2:0 Панатинаикос - Атромитос 5:0
Атромитос - Астерас 0:0 АЕК - Атромитос 2:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Атромитос - Волос 1:1 Кифисия - Атромитос 2:1 Олимпиакос - Атромитос 4:0 Ламия - Атромитос 0:2 Атромитос - ОФИ 2:2 Панетоликос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Волос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Атромитос - Панетоликос 2:0 Атромитос - ОФИ 2:3 Ламия - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1
Пансерраикос
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Пансерраикос - ОФИ 2:1 Панатинаикос - Пансерраикос 5:0 Арис Салоники - Пансерраикос 1:0 Микрасиатикос - Пансерраикос 0:2
Астерас Кайсарианис - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2 Пансерраикос - Ламия 2:0 Кифисия - Пансерраикос 4:4 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 АЕК - Пансерраикос 1:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Пансерраикос - Кавала 4:0 Астерас - Пансерраикос 1:2 Пансерраикос - Панетоликос 2:3 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - Аполлон Лариса 3:0 Ники Волоу - Пансерраикос 3:0 Пансерраикос - ПАОК-2 0:0 Ираклис Лариса - Пансерраикос 2:0 Пансерраикос - Диагорас Родос 3:1
Результаты матчей
Атромитос
Пансерраикос
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:4
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
3
2 раза 20%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Атромитос
Пансерраикос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
31
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
23
16
14
16
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
63
28
45
28
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|29 - 7
|22
|2.
|9
|7
|1
|1
|27 - 7
|22
|3.
|10
|6
|3
|1
|18 - 9
|21
|4.
|10
|6
|2
|2
|19 - 9
|20
|5.
|1:0
|10
|4
|3
|3
|14 - 17
|15
|6.
|10
|4
|3
|3
|11 - 14
|15
|7.
|0:0
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|8.
|11
|3
|5
|3
|12 - 14
|14
|9.
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|10.
|12
|2
|4
|6
|15 - 18
|10
|11.
|0:1
|11
|2
|3
|6
|10 - 21
|9
|12.
|11
|1
|5
|5
|11 - 23
|8
|13.
|0:0
|10
|1
|4
|5
|9 - 18
|7
|14.
|10
|1
|3
|6
|6 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|21 - 6
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|3.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|4.
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|5.
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|6.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|7.
|5
|3
|1
|1
|16 - 4
|10
|8.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|9.
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|9 - 8
|7
|11.
|0:1
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|13.
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|14.
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|2.
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|3.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|6.
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|7.
|1:0
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|8.
|0:1
|7
|1
|1
|5
|6 - 17
|4
|9.
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|10.
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|11.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|12.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
|13.
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|14.
|6
|0
|1
|5
|3 - 16
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Олимпиакос
|Поденсе Даниэл
|5 (2)
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|5 (1)
|ПАОК
|Живкович Андрия
|5
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|5
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|2 4
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 2
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 5
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|5
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|5