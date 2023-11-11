Тур: 11. Стадион: Перистери.
1:1
Конец матча
0'
0:1
40' ГолХадзистравос Зисис
51' Желтая карточкаВаленсия Диего
56' Желтая карточкаАлексич Коста
56' Желтая карточкаЦавелас Георгиос
78' Желтая карточкаДанкерлёй Дамил
80' Желтая карточкаКамара Агибу
80' Желтая карточкаПилеас Костас
1:1
90' ГолАнгельски Кароль
90' Желтая карточкаУэдраого Исмаила
90'+7
Ход матча
40'
51'
56'
56'
78'
80'
80'
90'
1:1
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 2
-
5 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
21 Нарушения правил 20
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
68 Владение мячом, % 32
26
Кунде
Пьер
10
Камара
Агибу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Кунде ПьерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Камара АгибуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
55 Диркс ТюрПолузащитник
-
30 Куэн АндреасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Sasa Ilic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Pablo Garcia
История личных встреч
Атромитос
Пансерраикос
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ангельски Кароль
|3 (1)
|0.27
|Робай Гаэтан
|2
|0.18
|Lucas Acevedo
|1
|0.09
|Вергос Николаос
|1
|0.09
|Фридйонссон Самуэль
|1
|0.09
|Юбитана Дензель
|1
|0.09
|Камара Агибу
|1
|0.09
|Валенсия Диего
|1 (1)
|0.09
|Диркс Тюр
|0
|0
|Кешрида Ваджди
|0
|0
|Гонсалес Эдер
|0
|0
Пансерраикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стаикос Пасхалис
|3
|0.3
|Алексич Коста
|3
|0.3
|Хадзистравос Зисис
|2
|0.2
|Мургос Саввас
|2 (1)
|0.2
|Пилеас Костас
|2 (1)
|0.2
|Делияннидис Панайотис
|1
|0.1
|Бергстрём Эмиль
|1
|0.1
|Машарипов Джалолиддин
|0
|0
|Авлонитис Тасос
|0
|0
|Stavros Petravrakis
|0
|0
|Mathias Tomas
|0
|0
Карточки
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Бок Лоренс
|2
|1
|Lucas Acevedo
|2
|1
|Цавелас Георгиос
|3
|0
|Кешрида Ваджди
|3
|0
|Валенсия Диего
|3
|0
|Камара Агибу
|3
|0
|Dimitrios Tsakmakis
|3
|0
|Цидотас Панайотис
|1
|1
|Кунде Пьер
|1
|1
|Фридйонссон Самуэль
|2
|0
|Юбитана Дензель
|2
|0
|Имереков Максим
|1
|0
|Ангельски Кароль
|1
|0
|Эрлингмарк Огюст
|1
|0
|Гонсалес Эдер
|1
|0
|Nicolaos Athanasiou
|1
|0
Пансерраикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уэдраого Исмаила
|4
|1
|Гайек Томаш
|1
|2
|Стаикос Пасхалис
|4
|0
|Мургос Саввас
|3
|0
|Алексич Коста
|3
|0
|Хован Адриан
|2
|0
|Бергстрём Эмиль
|2
|0
|Данкерлёй Дамил
|2
|0
|Stavros Petravrakis
|2
|0
|Maximiliano Moreira
|1
|0
|Авлонитис Тасос
|1
|0
|Байрович Адмир
|1
|0
|Делияннидис Панайотис
|1
|0
|Вулери Каин
|1
|0
|Машарипов Джалолиддин
|1
|0
|Хадзистравос Зисис
|1
|0
|Пилеас Костас
|1
|0
|Konstantinos Thimianis
|1
|0
|Гоцаманидис Николаос
|1
|0
|Alexandros Maskanakis
|1
|0
|Marios Sofianos
|1
|0
Результаты матчей
Атромитос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Пансерраикос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
7
Атромитос
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Пансерраикос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
15
0
Упущенные победы
4
8
Атромитос
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Пансерраикос
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
10% (1)
80% (8)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
17
0
Упущенные победы
7
15
Голы по времени матча
Забито
6
7
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
4
57%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
14%
76-90
Пропущено
3
13
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
33%
7
54%
76-90
Забито
6
8
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
67%
2
25%
76-90
Пропущено
17
4
10 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
1
6%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
9
53%
0
0%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
1
6%
1
25%
61-75
3
18%
1
25%
76-90
Забито
12
15
2 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
0
0%
5
33%
1-15
1
8%
3
20%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
6
50%
3
20%
76-90
Пропущено
20
17
12 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
1
5%
2
12%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
10
50%
1
6%
31-45
3
15%
2
12%
46-60
1
5%
3
18%
61-75
4
20%
8
47%
76-90
Результаты последних матчей
Атромитос
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Арис Салоники - Атромитос 1:3 Атромитос - Панетоликос 3:2 ПАОК - Атромитос 2:0 Панатинаикос - Атромитос 5:0
Атромитос - Астерас 0:0 АЕК - Атромитос 2:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Атромитос - Волос 1:1 Кифисия - Атромитос 2:1 Олимпиакос - Атромитос 4:0 Ламия - Атромитос 0:2 Атромитос - ОФИ 2:2 Панетоликос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Волос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Атромитос - Панетоликос 2:0 Атромитос - ОФИ 2:3 Ламия - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1
Пансерраикос
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Пансерраикос - ОФИ 2:1 Панатинаикос - Пансерраикос 5:0 Арис Салоники - Пансерраикос 1:0 Микрасиатикос - Пансерраикос 0:2
Астерас Кайсарианис - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2 Пансерраикос - Ламия 2:0 Кифисия - Пансерраикос 4:4 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 АЕК - Пансерраикос 1:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Пансерраикос - Кавала 4:0 Астерас - Пансерраикос 1:2 Пансерраикос - Панетоликос 2:3 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - Аполлон Лариса 3:0 Ники Волоу - Пансерраикос 3:0 Пансерраикос - ПАОК-2 0:0 Ираклис Лариса - Пансерраикос 2:0 Пансерраикос - Диагорас Родос 3:1
Результаты матчей
Атромитос
Пансерраикос
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:4
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
3
2 раза 18%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Атромитос
Пансерраикос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
31
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
33
16
15
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
73
29
46
29
28
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|6 (1)
|Олимпиакос
|Поденсе Даниэл
|5 (2)
|ПАОК
|Живкович Андрия
|5
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|5
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|2 4
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 2
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 5
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 4
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|5