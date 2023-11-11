Тур: 11.
2:0
Второй тайм: 81'
0'
40' Желтая карточкаБехарано Данни
47' Красная карточкаШишковски Дамьян
56' Желтая карточкаДжа-Джедже Брис
1:0
67' ГолAbdelaye Diakite
77' Желтая карточкаAleksa Puric
2:0
78' ПенальтиDiego Dorregaray
Ход матча
40'
47'
56'
67'
1:0
73'
77'
78'
2:0
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Тчаха СержЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
- Запасные игроки
-
30 Киссас ТасосВратарь
-
8 МигелитоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Osman Koroma
-
-
77 Edson Silva
-
-
-
-
Главный тренер: Христос Христодулу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Наби АдилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Aleksa Puric
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Georgios Petrakis
История личных встреч
Неа Саламина
Докса Катокопия
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.2%
47.4%
12 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
47.4%
52.6%
9 побед 10 ничьих 0 побед
22 матча
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
59.1%
40.9%
0 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед
41 матч
39%
24.4%
36.6%
16 побед 10 ничьих 15 побед
Первый тайм
29.3%
53.7%
17%
12 побед 22 ничьи 7 побед
Второй тайм
22%
46.3%
31.7%
9 побед 19 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
23
Голов в среднем за матч
1.25
1.1
Среднее время на гол
72
82
Всего голов
26
24
Голов в среднем за матч
1.24
1.2
Среднее время на гол
72
75
Всего голов
51
47
Голов в среднем за матч
1.24
1.15
Тотал матчей
2.5
35
Больше 85%
Меньше 15%
6
23
Больше 56%
Меньше 44%
18
16
Больше 39%
Меньше 61%
25
11
Больше 27%
Меньше 73%
30
7
Больше 17%
Меньше 83%
34
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
72
78
Бомбардиры внутри турнира
Неа Саламина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Diego Dorregaray
|6 (2)
|0.55
|Abdelaye Diakite
|3
|0.27
|Даткович Нико
|1
|0.09
|Мигелито
|1
|0.09
|Бехарано Данни
|1
|0.09
|Дурмишай Фиорин
|1
|0.09
|Папагеоргиу Гиоргос
|1
|0.09
|Antonis Katsiaris
|1
|0.09
|Kialy Abdoul Kone
|1
|0.09
Докса Катокопия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асанте Эрнест
|1
|0.09
|Садик Берат
|1 (1)
|0.09
Карточки
Неа Саламина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бехарано Данни
|6
|0
|Тчаха Серж
|4
|1
|Карлитуш Тавареш
|2
|0
|Abdelaye Diakite
|2
|0
|Diego Dorregaray
|2
|0
|Michalis Christodoulou
|2
|0
|Нарсинг Лусиано
|1
|0
|Даткович Нико
|1
|0
|Фернандеш Виктор
|1
|0
|Edson Silva
|1
|0
|Мигелито
|1
|0
|Дурмишай Фиорин
|1
|0
|Мелиссас Никос
|1
|0
|Папагеоргиу Гиоргос
|1
|0
|Antonis Katsiaris
|1
|0
|Сержио Констрантинос
|1
|0
|Daniel Celea
|1
|0
Докса Катокопия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ньярко Эрнест
|4
|0
|Наби Адил
|3
|0
|Трайчевски Душко
|3
|0
|Стилиану Мариос
|3
|0
|Evangelos Kyriakou
|3
|0
|Фофана Гессума
|3
|0
|Альсё Бриан
|3
|0
|Шишковски Дамьян
|1
|1
|Пантич Александар
|2
|0
|Мухаммед Муса
|2
|0
|Хасселбайнк Глеофило
|2
|0
|Труич Никола
|0
|1
|Садик Берат
|1
|0
|Сецерович Аднан
|1
|0
|Джа-Джедже Брис
|1
|0
|Nicolai Skoglund
|1
|0
Результаты матчей
Неа Саламина
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Докса Катокопия
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
0
Неа Саламина
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Докса Катокопия
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
13
Упущенные победы
6
0
Неа Саламина
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Докса Катокопия
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
13
Упущенные победы
7
0
Голы по времени матча
Забито
9
0
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 10
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
13
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Забито
9
2
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
50%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
10
13
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
10%
2
15%
1-15
1
10%
3
23%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
2
15%
61-75
3
30%
5
38%
76-90
Забито
18
2
7 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 1
1 Не забивали 8
2
11%
0
0%
1-15
3
17%
1
50%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
3
17%
1
50%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
6
33%
0
0%
76-90
Пропущено
12
26
5 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
1
8%
4
15%
1-15
1
8%
6
23%
16-30
3
25%
1
4%
31-45
2
17%
2
8%
46-60
2
17%
4
15%
61-75
3
25%
9
35%
76-90
Результаты последних матчей
Неа Саламина
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Неа Саламина - Эносис 6:0 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1 Неа Саламина - Этникос Ахна 4:0
АПОЭЛ - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Кармиотисса 2:0 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1 Отеллос - Неа Саламина 2:3 Анортосис - Неа Саламина 2:2 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Неа Саламина - Отеллос 2:0 Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1 Неа Саламина - Анортосис 0:4 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 3:1 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 3:2 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - Эносис 4:2 Кармиотисса - Неа Саламина 1:1 Неа Саламина - Анортосис 0:2
Докса Катокопия
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
Докса Катокопия - Омония 29-го Мая 0:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:2 Этникос Ахна - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - Анортосис 0:2
Аполлон - Докса Катокопия 4:0 Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3 Пафос - Докса Катокопия 4:0 Докса Катокопия - Закакиу 1:3 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:2 Арис Лимасол - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 1:3 Докса Катокопия - Эносис 0:1 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:5 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:1
Результаты матчей
Неа Саламина
Докса Катокопия
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:2
3 раза 50%
1:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
0:2
3 раза 30%
1:3
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
7 раз 70%
1
3 раза 30%
Тоталы голов в матче
Неа Саламина
Докса Катокопия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
13
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
37
55
28
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|11
|8
|2
|1
|19 - 6
|26
|2.
|10
|7
|2
|1
|20 - 8
|23
|3.
|1:1
|11
|6
|3
|2
|20 - 7
|21
|4.
|11
|6
|3
|2
|21 - 11
|21
|5.
|11
|5
|5
|1
|21 - 12
|20
|6.
|10
|5
|3
|2
|16 - 8
|18
|7.
|1:0
|11
|5
|3
|3
|17 - 14
|18
|8.
|10
|3
|4
|3
|17 - 16
|13
|9.
|0:1
|11
|4
|1
|6
|12 - 17
|13
|10.
|1:1
|11
|3
|4
|4
|16 - 22
|13
|11.
|10
|2
|3
|5
|15 - 27
|9
|12.
|10
|1
|3
|6
|9 - 14
|6
|13.
|10
|0
|2
|8
|6 - 24
|2
|14.
|0:1
|11
|0
|0
|11
|3 - 26
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|2.
|1:0
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|3.
|1:1
|6
|4
|1
|1
|11 - 3
|13
|4.
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|5.
|6
|3
|3
|0
|13 - 6
|12
|6.
|1:1
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|7.
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|8.
|0:1
|5
|3
|1
|1
|9 - 8
|10
|9.
|6
|2
|3
|1
|11 - 8
|9
|10.
|5
|2
|2
|1
|14 - 11
|8
|11.
|6
|1
|1
|4
|5 - 18
|4
|12.
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|13.
|4
|0
|0
|4
|2 - 7
|0
|14.
|0:1
|6
|0
|0
|6
|2 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|4.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|9 - 4
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|6.
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|7.
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|10 - 9
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|10.
|1:0
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|11.
|0:1
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|12.
|1:1
|6
|0
|2
|4
|8 - 20
|2
|13.
|0:1
|5
|0
|0
|5
|1 - 13
|0
|14.
|6
|0
|0
|6
|1 - 16
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|9
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|8
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|6
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|6
|Пафос
|Жайро
|6
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|6
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 4
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|5
|Пафос
|Бочкай Петар
|5
|АЕЛ Лимасол
|Марш Джордж
|5