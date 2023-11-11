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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 11.
Неа Саламина
2:0
Конец матча
Докса Катокопия
0'
40' Желтая карточка
Бехарано Данни
47' Красная карточка
Шишковски Дамьян
56' Желтая карточка
Джа-Джедже Брис
1:0
67' Гол
Abdelaye Diakite
73' Желтая карточка
Kialy Abdoul Kone
77' Желтая карточка
Aleksa Puric
2:0
78' Пенальти
Diego Dorregaray
90'+8
Неа Саламина
Докса Катокопия

История личных встреч

Неа Саламина
Докса Катокопия

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.2%
47.4%
12 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.4%
52.6%
9 побед 10 ничьих 0 побед

22 матча

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

59.1%
40.9%
0 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед

41 матч

39%
24.4%
36.6%
16 побед 10 ничьих 15 побед

Первый тайм

29.3%
53.7%
17%
12 побед 22 ничьи 7 побед

Второй тайм

22%
46.3%
31.7%
9 побед 19 ничьих 13 побед

История матчей

ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
1:4
ПД
0:0
ПД
4:3
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
4:1
ПД
2:6
ПД
0:1
ПД
4:1
ПД
0:3
ПД
0:0
ПД
1:3
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
1:2
Р
2:0
ПД
6:0
ПД
3:0
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
0:4
ПД
1:3
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
0:0
К
1:1
К
1:3
ПД
2:3
ПД
2:1

Голы

Всего голов

25
23

Голов в среднем за матч

1.25
1.1

Среднее время на гол

72
82

Всего голов

26
24

Голов в среднем за матч

1.24
1.2

Среднее время на гол

72
75

Всего голов

51
47

Голов в среднем за матч

1.24
1.15

Тотал матчей

2.5
35
Больше 85%
Меньше 15%
6
23
Больше 56%
Меньше 44%
18
16
Больше 39%
Меньше 61%
25
11
Больше 27%
Меньше 73%
30
7
Больше 17%
Меньше 83%
34
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

72
78

Бомбардиры внутри турнира

Неа Саламина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Diego Dorregaray 7 (3) 0.64
Abdelaye Diakite 4 0.36
Даткович Нико 1 0.09
Мигелито 1 0.09
Бехарано Данни 1 0.09
Дурмишай Фиорин 1 0.09
Папагеоргиу Гиоргос 1 0.09
Antonis Katsiaris 1 0.09
Kialy Abdoul Kone 1 0.09
Докса Катокопия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асанте Эрнест 1 0.09
Садик Берат 1 (1) 0.09

Карточки

Неа Саламина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехарано Данни 6 0
Тчаха Серж 4 1
Карлитуш Тавареш 2 0
Abdelaye Diakite 2 0
Diego Dorregaray 2 0
Michalis Christodoulou 2 0
Нарсинг Лусиано 1 0
Даткович Нико 1 0
Фернандеш Виктор 1 0
Edson Silva 1 0
Мигелито 1 0
Дурмишай Фиорин 1 0
Мелиссас Никос 1 0
Папагеоргиу Гиоргос 1 0
Antonis Katsiaris 1 0
Сержио Констрантинос 1 0
Daniel Celea 1 0
Kialy Abdoul Kone 1 0
Докса Катокопия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньярко Эрнест 4 0
Наби Адил 3 0
Трайчевски Душко 3 0
Стилиану Мариос 3 0
Evangelos Kyriakou 3 0
Фофана Гессума 3 0
Альсё Бриан 3 0
Шишковски Дамьян 1 1
Джа-Джедже Брис 2 0
Пантич Александар 2 0
Мухаммед Муса 2 0
Хасселбайнк Глеофило 2 0
Труич Никола 0 1
Садик Берат 1 0
Сецерович Аднан 1 0
Aleksa Puric 1 0
Nicolai Skoglund 1 0

Результаты матчей

Неа Саламина
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Докса Катокопия
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
0
Неа Саламина
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Докса Катокопия
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
13

Упущенные победы

6
0
Неа Саламина
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Докса Катокопия
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
13

Упущенные победы

7
0

Голы по времени матча

Забито

11
0
3 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
6 Не забивали 11
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Пропущено

2
15
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
0
0%
5
33%
76-90

Забито

9
2
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
50%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

10
13
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
10%
2
15%
1-15
1
10%
3
23%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
2
15%
61-75
3
30%
5
38%
76-90

Забито

20
2
7 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 1
7 Забивали первыми 1
1 Не забивали 9
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
1
50%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
3
15%
1
50%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
7
35%
0
0%
76-90

Пропущено

12
28
5 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 11
1
8%
4
14%
1-15
1
8%
6
21%
16-30
3
25%
1
4%
31-45
2
17%
2
7%
46-60
2
17%
5
18%
61-75
3
25%
10
36%
76-90

Результаты последних матчей

Неа Саламина
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Неа Саламина - Эносис 6:0 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1 Неа Саламина - Этникос Ахна 4:0
АПОЭЛ - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Кармиотисса 2:0 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1 Отеллос - Неа Саламина 2:3 Анортосис - Неа Саламина 2:2 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Неа Саламина - Отеллос 2:0 Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1 Неа Саламина - Анортосис 0:4 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 3:1 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 3:2 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - Эносис 4:2 Кармиотисса - Неа Саламина 1:1 Неа Саламина - Анортосис 0:2
Докса Катокопия
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
Докса Катокопия - Омония 29-го Мая 0:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:2 Этникос Ахна - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - Анортосис 0:2
Аполлон - Докса Катокопия 4:0 Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3 Пафос - Докса Катокопия 4:0 Докса Катокопия - Закакиу 1:3 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:2 Арис Лимасол - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 1:3 Докса Катокопия - Эносис 0:1 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:5 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:1

Результаты матчей

Неа Саламина
Докса Катокопия

Точный счет

2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:2
3 раза 50%
1:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 40%
4:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
0:2
3 раза 27%
1:3
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
8 раз 73%
1
3 раза 27%

Тоталы голов в матче

Неа Саламина
Докса Катокопия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
1
4
2
4
1.5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
3
8
6
5
1.5
2
9
2.5
1
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 11 8 2 1 19 - 6 26
2.
Арис Лимасол
 10 7 2 1 20 - 8 23
3.
Пафос
 11 7 2 2 23 - 7 23
4.
Анортосис
 11 6 3 2 21 - 11 21
5.
Омония Никосия
 11 5 5 1 21 - 12 20
6.
Аполлон
 10 5 3 2 16 - 8 18
7.
Неа Саламина
 11 5 3 3 18 - 14 18
8.
АЕК Ларнака
 10 3 4 3 17 - 16 13
9.
АЕЛ Лимасол
 11 4 1 6 12 - 17 13
10.
Этникос Ахна
 11 3 3 5 16 - 25 12
11.
Закакиу
 10 2 3 5 15 - 27 9
12.
Отеллос
 10 1 3 6 9 - 14 6
13.
Кармиотисса
 10 0 2 8 6 - 24 2
14.
Докса Катокопия
 11 0 0 11 3 - 27 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 5 4 1 0 11 - 2 13
2.
АПОЭЛ
 5 4 1 0 9 - 2 13
3.
Пафос
 6 4 1 1 11 - 3 13
4.
Арис Лимасол
 6 4 1 1 9 - 4 13
5.
Омония Никосия
 6 3 3 0 13 - 6 12
6.
Аполлон
 5 3 1 1 8 - 4 10
7.
Этникос Ахна
 5 3 1 1 8 - 5 10
8.
АЕЛ Лимасол
 5 3 1 1 9 - 8 10
9.
Анортосис
 6 2 3 1 11 - 8 9
10.
АЕК Ларнака
 5 2 2 1 14 - 11 8
11.
Закакиу
 6 1 1 4 5 - 18 4
12.
Кармиотисса
 4 0 2 2 5 - 8 2
13.
Отеллос
 4 0 0 4 2 - 7 0
14.
Докса Катокопия
 6 0 0 6 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 6 4 1 1 10 - 4 13
2.
Анортосис
 5 4 0 1 10 - 3 12
3.
Арис Лимасол
 4 3 1 0 11 - 4 10
4.
Пафос
 5 3 1 1 12 - 4 10
5.
Аполлон
 5 2 2 1 8 - 4 8
6.
Омония Никосия
 5 2 2 1 8 - 6 8
7.
Отеллос
 6 1 3 2 7 - 7 6
8.
Закакиу
 4 1 2 1 10 - 9 5
9.
АЕК Ларнака
 5 1 2 2 3 - 5 5
10.
Неа Саламина
 6 1 2 3 7 - 12 5
11.
АЕЛ Лимасол
 6 1 0 5 3 - 9 3
12.
Этникос Ахна
 6 0 2 4 8 - 20 2
13.
Докса Катокопия
 5 0 0 5 1 - 14 0
14.
Кармиотисса
 6 0 0 6 1 - 16 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 9
Пафос Жайро 8
Этникос Ахна Элиа Мариос 8
Неа Саламина Diego Dorregaray 7
Омония Никосия Семедо Вилли 6
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 6
Неа Саламина Тчаха Серж 1 4
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 5
Пафос Бочкай Петар 5
АЕЛ Лимасол Марш Джордж 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Бехарано Данни получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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