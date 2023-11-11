Тур: 11.
1:0
Первый тайм: 43'
Ход матча
16'
39'
1:0
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
- Защитник
-
14 Шебаке ИссамЗащитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
-
20 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 ДжевфеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Са Пинту Рикарду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Черных ФёдорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Silva
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Цука РавиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Марш ДжорджПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Коскела Тони
История личных встреч
АПОЭЛ
АЕЛ Лимасол
30 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
25 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.3%
36.7%
10%
16 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
22 победы 8 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
42 матча
59.5%
19%
21.5%
25 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
38.1%
50%
11.9%
16 побед 21 ничья 5 побед
Второй тайм
52.4%
31%
16.6%
22 победы 13 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
42
25
Голов в среднем за матч
1.83
1.32
Среднее время на гол
49
68
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
0.84
0.48
Среднее время на гол
106
188
Всего голов
58
36
Голов в среднем за матч
1.38
0.86
Тотал матчей
2.5
35
Больше 83%
Меньше 17%
7
25
Больше 60%
Меньше 40%
17
19
Больше 45%
Меньше 55%
23
9
Больше 21%
Меньше 79%
33
4
Больше 10%
Меньше 90%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
Среднее время на гол
65
105
Бомбардиры внутри турнира
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркиньос XXIII
|4 (1)
|0.36
|Ндонгаля Дьемерси
|3
|0.27
|Шебаке Иссам
|2
|0.18
|Квилитая Георгий
|2 (1)
|0.18
|Петрович Радосав
|1
|0.09
|Эфрем Георгиос
|1
|0.09
|Эдуарду Уилсон
|1
|0.09
|Джевфе
|1
|0.09
|Вильяфаньес Лукас
|1
|0.09
|Гавриэл Ставрос
|1
|0.09
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морсай Йонатан
|2
|0.18
|Хенти Эзекиэль
|2 (1)
|0.18
|Филипович Петар
|1
|0.09
|Макрис Андреас
|1
|0.09
|Срнич Драголюб
|1
|0.09
|Мендоса Хавьер
|1
|0.09
|Папафотис Вассилис
|1
|0.09
|Silva
|1
|0.09
|Андреу Эвангелос
|1
|0.09
Карточки
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петрович Радосав
|4
|0
|Маркиньос XXIII
|4
|0
|Шебаке Иссам
|2
|1
|Костадинов Георги
|3
|0
|Далсью
|1
|1
|Гавриэл Ставрос
|1
|1
|Джевфе
|2
|0
|Сациас Яннис
|2
|0
|Fawaz Abdullahi
|2
|0
|Креспо Хосе
|1
|0
|Эфрем Георгиос
|1
|0
|Белек Вид
|1
|0
|Сушич Матео
|1
|0
|Двали Лаша
|1
|0
|Вильяфаньес Лукас
|1
|0
|Квилитая Георгий
|1
|0
|Ндонгаля Дьемерси
|1
|0
|Вронтис Стилианос
|1
|0
|Караманолис Андреас
|1
|0
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марш Джордж
|5
|0
|Филипович Петар
|3
|1
|Цука Рави
|4
|0
|Мендоса Хавьер
|3
|0
|Морсай Йонатан
|3
|0
|Черных Фёдор
|2
|0
|Макрис Андреас
|2
|0
|Папафотис Вассилис
|2
|0
|Silva
|2
|0
|Деваст Себастьен
|0
|1
|Fabrice Nkwoh
|1
|0
|Франдзис Христофорос
|1
|0
|Андреу Эвангелос
|1
|0
Результаты матчей
АПОЭЛ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
АЕЛ Лимасол
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
2
АПОЭЛ
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
АЕЛ Лимасол
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
8
7
АПОЭЛ
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
АЕЛ Лимасол
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
9
9
Голы по времени матча
Забито
8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
1
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
8
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
9
8
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
3
33%
2
25%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
1
11%
2
25%
76-90
Пропущено
5
9
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
1
20%
3
33%
76-90
Забито
17
11
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
0
0%
2
18%
1-15
5
29%
29%
0
0%
16-30
3
18%
3
27%
31-45
4
24%
3
27%
46-60
2
12%
1
9%
61-75
3
18%
2
18%
76-90
Пропущено
7
17
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
14%
3
18%
1-15
1
14%
3
18%
16-30
3
43%
1
6%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
14%
4
24%
61-75
1
14%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
АПОЭЛ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:3 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Пейе 2014 2:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 1:0
Отеллос - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Этникос Ахна 5:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Гент 1:2 Гент - АПОЭЛ 2:0 Закакиу - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Дила 1:0 Дила - АПОЭЛ 0:2 Войводина Нови Сад - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Войводина Нови Сад 2:1 АПОЭЛ - Волос 1:1 АПОЭЛ - Бейтар 1:2 Левски София - АПОЭЛ 0:0
АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0
АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Пафос - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Закакиу 4:3 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 3:1 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 1:1 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:1 Эносис - АЕЛ Лимасол 3:0 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 3:0 Анортосис - АЕЛ Лимасол 2:0 Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 3:3
Результаты матчей
АПОЭЛ
АЕЛ Лимасол
Точный счет
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
5
1 раз 25%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
АПОЭЛ
АЕЛ Лимасол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
32
13
14
13
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
37
28
19
19
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|11
|8
|2
|1
|19 - 6
|26
|2.
|10
|7
|2
|1
|20 - 8
|23
|3.
|1:1
|11
|6
|3
|2
|20 - 7
|21
|4.
|11
|6
|3
|2
|21 - 11
|21
|5.
|11
|5
|5
|1
|21 - 12
|20
|6.
|10
|5
|3
|2
|16 - 8
|18
|7.
|1:0
|11
|5
|3
|3
|17 - 14
|18
|8.
|10
|3
|4
|3
|17 - 16
|13
|9.
|0:1
|11
|4
|1
|6
|12 - 17
|13
|10.
|1:1
|11
|3
|4
|4
|16 - 22
|13
|11.
|10
|2
|3
|5
|15 - 27
|9
|12.
|10
|1
|3
|6
|9 - 14
|6
|13.
|10
|0
|2
|8
|6 - 24
|2
|14.
|0:1
|11
|0
|0
|11
|3 - 26
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|2.
|1:0
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|3.
|1:1
|6
|4
|1
|1
|11 - 3
|13
|4.
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|5.
|6
|3
|3
|0
|13 - 6
|12
|6.
|1:1
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|7.
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|8.
|0:1
|5
|3
|1
|1
|9 - 8
|10
|9.
|6
|2
|3
|1
|11 - 8
|9
|10.
|5
|2
|2
|1
|14 - 11
|8
|11.
|6
|1
|1
|4
|5 - 18
|4
|12.
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|13.
|4
|0
|0
|4
|2 - 7
|0
|14.
|0:1
|6
|0
|0
|6
|2 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|4.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|9 - 4
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|6.
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|7.
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|10 - 9
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|10.
|1:0
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|11.
|0:1
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|12.
|1:1
|6
|0
|2
|4
|8 - 20
|2
|13.
|0:1
|5
|0
|0
|5
|1 - 13
|0
|14.
|6
|0
|0
|6
|1 - 16
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|9
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|8
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|6
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|6
|Пафос
|Жайро
|6
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|6
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 4
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|5
|Пафос
|Бочкай Петар
|5
|АЕЛ Лимасол
|Марш Джордж
|5