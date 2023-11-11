  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 11.
АПОЭЛ
1:0
Первый тайм: 43'
АЕЛ Лимасол
0'
16' Желтая карточка
Черных Фёдор
37' Желтая карточка
Медоевич Слободан
1:0
39' Гол
Джевфе

Ход матча

16'
 
Черных Фёдор
37'
 
Медоевич Слободан
39'
Джевфе
1:0
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Ничья
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АЕЛ Лимасол

История личных встреч

АПОЭЛ
АЕЛ Лимасол

30 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
25 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.3%
36.7%
10%
16 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
22 победы 8 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

42 матча

59.5%
19%
21.5%
25 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

38.1%
50%
11.9%
16 побед 21 ничья 5 побед

Второй тайм

52.4%
31%
16.6%
22 победы 13 ничьих 7 побед

История матчей

ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
2:3
ПД
3:0
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
2:1
С
1:0
ПД
3:0
К
0:2
ПД
4:0
ПД
0:3
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
3:1
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
1:4
К
1:1
К
0:0
ПД
2:0
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
6:0
С
0:0
К
4:2
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
3:0
КК
0:1
КК
1:0
ПД
2:2
ПД
2:1
ПД
2:0
КК
1:3
КК
0:2
ПД
1:3
ПД
0:0
ПД
1:0

Голы

Всего голов

42
25

Голов в среднем за матч

1.83
1.32

Среднее время на гол

49
68

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

0.84
0.48

Среднее время на гол

106
188

Всего голов

58
36

Голов в среднем за матч

1.38
0.86

Тотал матчей

2.5
35
Больше 83%
Меньше 17%
7
25
Больше 60%
Меньше 40%
17
19
Больше 45%
Меньше 55%
23
9
Больше 21%
Меньше 79%
33
4
Больше 10%
Меньше 90%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
40

Среднее время на гол

65
105

Бомбардиры внутри турнира

АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркиньос XXIII 4 (1) 0.36
Ндонгаля Дьемерси 3 0.27
Шебаке Иссам 2 0.18
Квилитая Георгий 2 (1) 0.18
Петрович Радосав 1 0.09
Эфрем Георгиос 1 0.09
Эдуарду Уилсон 1 0.09
Джевфе 1 0.09
Вильяфаньес Лукас 1 0.09
Гавриэл Ставрос 1 0.09
АЕЛ Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морсай Йонатан 2 0.18
Хенти Эзекиэль 2 (1) 0.18
Филипович Петар 1 0.09
Макрис Андреас 1 0.09
Срнич Драголюб 1 0.09
Мендоса Хавьер 1 0.09
Папафотис Вассилис 1 0.09
Silva 1 0.09
Андреу Эвангелос 1 0.09

Карточки

АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петрович Радосав 4 0
Маркиньос XXIII 4 0
Шебаке Иссам 2 1
Костадинов Георги 3 0
Далсью 1 1
Гавриэл Ставрос 1 1
Джевфе 2 0
Сациас Яннис 2 0
Fawaz Abdullahi 2 0
Креспо Хосе 1 0
Эфрем Георгиос 1 0
Белек Вид 1 0
Сушич Матео 1 0
Двали Лаша 1 0
Вильяфаньес Лукас 1 0
Квилитая Георгий 1 0
Ндонгаля Дьемерси 1 0
Вронтис Стилианос 1 0
Караманолис Андреас 1 0
АЕЛ Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марш Джордж 5 0
Филипович Петар 3 1
Цука Рави 4 0
Мендоса Хавьер 3 0
Морсай Йонатан 3 0
Черных Фёдор 2 0
Макрис Андреас 2 0
Папафотис Вассилис 2 0
Silva 2 0
Деваст Себастьен 0 1
Fabrice Nkwoh 1 0
Франдзис Христофорос 1 0
Андреу Эвангелос 1 0

Результаты матчей

АПОЭЛ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
АЕЛ Лимасол
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
АПОЭЛ
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
АЕЛ Лимасол
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

8
7
АПОЭЛ
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
АЕЛ Лимасол
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

9
9

Голы по времени матча

Забито

8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
1
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
8
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
3
33%
2
25%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
1
11%
2
25%
76-90

Пропущено

5
9
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
1
20%
3
33%
76-90

Забито

17
11
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
0
0%
2
18%
1-15
5
29%
29%
0
0%
16-30
3
18%
3
27%
31-45
4
24%
3
27%
46-60
2
12%
1
9%
61-75
3
18%
2
18%
76-90

Пропущено

7
17
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
14%
3
18%
1-15
1
14%
3
18%
16-30
3
43%
1
6%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
14%
4
24%
61-75
1
14%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

АПОЭЛ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:3 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Пейе 2014 2:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 1:0
Отеллос - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Этникос Ахна 5:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Гент 1:2 Гент - АПОЭЛ 2:0 Закакиу - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Дила 1:0 Дила - АПОЭЛ 0:2 Войводина Нови Сад - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Войводина Нови Сад 2:1 АПОЭЛ - Волос 1:1 АПОЭЛ - Бейтар 1:2 Левски София - АПОЭЛ 0:0
АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0
АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Пафос - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Закакиу 4:3 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 3:1 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 1:1 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:1 Эносис - АЕЛ Лимасол 3:0 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 3:0 Анортосис - АЕЛ Лимасол 2:0 Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 3:3

Результаты матчей

АПОЭЛ
АЕЛ Лимасол

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
5
1 раз 25%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

АПОЭЛ
АЕЛ Лимасол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
3
2
1
3
2.5
1
4
1
3
3.5
1
4
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
1.5
Больше Меньше
3
7
2
8
2.5
1
9
1
9
3.5
1
9
1
9
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 1:0 11 8 2 1 19 - 6 26
2.
Арис Лимасол
 10 7 2 1 20 - 8 23
3.
Пафос
 1:1 11 6 3 2 20 - 7 21
4.
Анортосис
 11 6 3 2 21 - 11 21
5.
Омония Никосия
 11 5 5 1 21 - 12 20
6.
Аполлон
 10 5 3 2 16 - 8 18
7.
Неа Саламина
 1:0 11 5 3 3 17 - 14 18
8.
АЕК Ларнака
 10 3 4 3 17 - 16 13
9.
АЕЛ Лимасол
 0:1 11 4 1 6 12 - 17 13
10.
Этникос Ахна
 1:1 11 3 4 4 16 - 22 13
11.
Закакиу
 10 2 3 5 15 - 27 9
12.
Отеллос
 10 1 3 6 9 - 14 6
13.
Кармиотисса
 10 0 2 8 6 - 24 2
14.
Докса Катокопия
 0:1 11 0 0 11 3 - 26 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 1:0 5 4 1 0 10 - 2 13
2.
АПОЭЛ
 1:0 5 4 1 0 9 - 2 13
3.
Пафос
 1:1 6 4 1 1 11 - 3 13
4.
Арис Лимасол
 6 4 1 1 9 - 4 13
5.
Омония Никосия
 6 3 3 0 13 - 6 12
6.
Этникос Ахна
 1:1 5 3 2 0 8 - 2 11
7.
Аполлон
 5 3 1 1 8 - 4 10
8.
АЕЛ Лимасол
 0:1 5 3 1 1 9 - 8 10
9.
Анортосис
 6 2 3 1 11 - 8 9
10.
АЕК Ларнака
 5 2 2 1 14 - 11 8
11.
Закакиу
 6 1 1 4 5 - 18 4
12.
Кармиотисса
 4 0 2 2 5 - 8 2
13.
Отеллос
 4 0 0 4 2 - 7 0
14.
Докса Катокопия
 0:1 6 0 0 6 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 1:0 6 4 1 1 10 - 4 13
2.
Анортосис
 5 4 0 1 10 - 3 12
3.
Арис Лимасол
 4 3 1 0 11 - 4 10
4.
Пафос
 1:1 5 2 2 1 9 - 4 8
5.
Аполлон
 5 2 2 1 8 - 4 8
6.
Омония Никосия
 5 2 2 1 8 - 6 8
7.
Отеллос
 6 1 3 2 7 - 7 6
8.
Закакиу
 4 1 2 1 10 - 9 5
9.
АЕК Ларнака
 5 1 2 2 3 - 5 5
10.
Неа Саламина
 1:0 6 1 2 3 7 - 12 5
11.
АЕЛ Лимасол
 0:1 6 1 0 5 3 - 9 3
12.
Этникос Ахна
 1:1 6 0 2 4 8 - 20 2
13.
Докса Катокопия
 0:1 5 0 0 5 1 - 13 0
14.
Кармиотисса
 6 0 0 6 1 - 16 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 9
Этникос Ахна Элиа Мариос 8
Омония Никосия Семедо Вилли 6
Омония Никосия Какулис Андроникос 6
Пафос Жайро 6
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 6
Неа Саламина Тчаха Серж 1 4
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 5
Пафос Бочкай Петар 5
АЕЛ Лимасол Марш Джордж 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 39'
    Г О О О О Л - Jefte бьет в цель!
  • 37'
    Медоевич Слободан получил желтую карточку от судьи
  • 16'
    Черных Фёдор получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 76% завершится победой АПОЭЛ.
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Где смотреть матч АПОЭЛ 1:0 АЕЛ Лимасол онлайн

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