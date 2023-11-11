Тур: 11.
1:1
Первый тайм: 45+'
Ход матча
10'
1:0
11'
32'
1:1
- Основной состав
- Вратарь
-
71 Дражич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Элиа МариосНападающий
-
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Бейкер ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
19 Jay Enem
-
-
-
-
Главный тренер: Angel Lopez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Рус АдрианЗащитник
- Полузащитник
-
10 ЖайроПолузащитник
-
12 Бочкай ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Наме МустафаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Carlos Carcedo
История личных встреч
Этникос Ахна
Пафос
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед
24 матча
33.3%
33.3%
33.4%
8 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
20.8%
50%
29.2%
5 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
25%
45.8%
29.2%
6 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.17
0.75
Среднее время на гол
77
120
Всего голов
12
17
Голов в среднем за матч
1
1.42
Среднее время на гол
90
63
Всего голов
26
26
Голов в среднем за матч
1.08
1.08
Тотал матчей
2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
Среднее время на гол
83
83
Бомбардиры внутри турнира
Этникос Ахна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Элиа Мариос
|8 (3)
|0.73
|Пехливанис Мариос
|2
|0.18
|Enzo Cabrera2
|2
|0.18
|Де Ириондо Мануэль
|1
|0.09
|Дражич Деян
|1
|0.09
|Липски Патрик
|1
|0.09
|Эммануэль Ломотей
|1
|0.09
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жайро
|6 (1)
|0.55
|Танкович Муамер
|4 (1)
|0.36
|Бруно V
|2
|0.18
|Драгомир Влад
|2
|0.18
|Валакари Онни
|2 (1)
|0.18
|Твумаси Патрик
|1
|0.09
|Бочкай Петар
|1
|0.09
|Наме Мустафа
|1
|0.09
|Matheus Davo
|1
|0.09
Карточки
Этникос Ахна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Ириондо Мануэль
|5
|0
|Marios Peratikos
|3
|1
|Enzo Cabrera2
|4
|0
|Спировски Стефан
|3
|0
|Petros Ioannou
|3
|0
|Элиа Мариос
|2
|0
|Дражич Деян
|2
|0
|Липски Патрик
|2
|0
|Эммануэль Ломотей
|2
|0
|Elia Konstantinos
|1
|0
|Thomas Nikolaou
|1
|0
|Vladimir Bradonjic
|1
|0
|Giorgos Nicolas Angelopoulos
|1
|0
|Sotiris Fiakas
|1
|0
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бочкай Петар
|5
|0
|Икоко Джордан
|3
|0
|Бруно V
|3
|0
|Квида Джозев
|3
|0
|Драгомир Влад
|2
|0
|Танкович Муамер
|1
|0
|Гольдар Давид
|1
|0
|Жайро
|1
|0
|Ивушич Ивица
|1
|0
|Родригеш Педру
|1
|0
|Рус Адриан
|1
|0
|Пеладжио Педро
|1
|0
|Наме Мустафа
|1
|0
Результаты матчей
Этникос Ахна
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Пафос
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
1
Этникос Ахна
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Пафос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
14
2
Упущенные победы
6
11
Этникос Ахна
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Пафос
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
14
3
Упущенные победы
7
12
Голы по времени матча
Забито
7
8
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
29%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
3
38%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
29%
1
13%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
8
11
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
25%
1
9%
1-15
2
25%
3
27%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
1
13%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
25%
2
18%
76-90
Пропущено
20
3
10 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
1
5%
1
33%
1-15
7
35%
1
33%
16-30
2
10%
1
33%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
4
20%
0
0%
76-90
Забито
15
19
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
4
27%
2
11%
1-15
3
20%
4
21%
16-30
2
13%
4
21%
31-45
2
13%
4
21%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
4
27%
3
16%
76-90
Пропущено
21
6
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
5%
1
17%
1-15
7
33%
1
17%
16-30
2
10%
2
33%
31-45
2
10%
1
17%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
4
19%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Этникос Ахна
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Закакиу - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина - Этникос Ахна 4:0 Арис Лимасол - Этникос Ахна 2:0
Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0 АПОЭЛ - Этникос Ахна 5:1 Этникос Ахна - Кармиотисса 3:0 Этникос Ахна - Отеллос 1:1 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 5:5 Анортосис - Этникос Ахна 3:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Этникос Ахна - Пейе 2014 3:0 Ахиронас Онисилос - Этникос Ахна 0:4 МЭАП Нису - Этникос Ахна 0:1 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 Закакиу - Этникос Ахна 2:2 Этникос Ахна - Омония Арадиппу 1:0 Омония 29-го Мая - Этникос Ахна 1:0 Пейе 2014 - Этникос Ахна 1:1
Пафос
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Пафос - Анортосис 1:0 Аполлон - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 0:2 Пафос - АЕК Ларнака 0:0
Закакиу - Пафос 1:4 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Пафос - Докса Катокопия 4:0 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Пафос - АЕЛ Лимасол 3:1 Пафос - Кармиотисса 3:0 Пафос - Докса 2:1 Аполлон - Пафос 2:1 Хайденхайм - Пафос 1:1 Унион Берлин - Пафос 1:2 Аль-Фатех - Пафос 1:0 Удинезе - Пафос 2:0 Сассуоло - Пафос 2:1 Метта - Пафос 1:3 Пафос - Аполлон 2:1 АЕК Ларнака - Пафос 1:1
Результаты матчей
Этникос Ахна
Пафос
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
5:5
1 раз 17%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
5
1 раз 17%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
5:5
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Этникос Ахна
Пафос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
33
13
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
31
15
22
15
22
15
13
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
73
37
55
28
55
19
28
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|11
|8
|2
|1
|19 - 6
|26
|2.
|10
|7
|2
|1
|20 - 8
|23
|3.
|1:1
|11
|6
|3
|2
|20 - 7
|21
|4.
|11
|6
|3
|2
|21 - 11
|21
|5.
|11
|5
|5
|1
|21 - 12
|20
|6.
|10
|5
|3
|2
|16 - 8
|18
|7.
|1:0
|11
|5
|3
|3
|17 - 14
|18
|8.
|10
|3
|4
|3
|17 - 16
|13
|9.
|0:1
|11
|4
|1
|6
|12 - 17
|13
|10.
|1:1
|11
|3
|4
|4
|16 - 22
|13
|11.
|10
|2
|3
|5
|15 - 27
|9
|12.
|10
|1
|3
|6
|9 - 14
|6
|13.
|10
|0
|2
|8
|6 - 24
|2
|14.
|0:1
|11
|0
|0
|11
|3 - 26
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|2.
|1:0
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|3.
|1:1
|6
|4
|1
|1
|11 - 3
|13
|4.
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|5.
|6
|3
|3
|0
|13 - 6
|12
|6.
|1:1
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|7.
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|8.
|0:1
|5
|3
|1
|1
|9 - 8
|10
|9.
|6
|2
|3
|1
|11 - 8
|9
|10.
|5
|2
|2
|1
|14 - 11
|8
|11.
|6
|1
|1
|4
|5 - 18
|4
|12.
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|13.
|4
|0
|0
|4
|2 - 7
|0
|14.
|0:1
|6
|0
|0
|6
|2 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|4.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|9 - 4
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|6.
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|7.
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|10 - 9
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|10.
|1:0
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|11.
|0:1
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|12.
|1:1
|6
|0
|2
|4
|8 - 20
|2
|13.
|0:1
|5
|0
|0
|5
|1 - 13
|0
|14.
|6
|0
|0
|6
|1 - 16
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|9
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|8
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|6
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|6
|Пафос
|Жайро
|6
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|6
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 4
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|5
|Пафос
|Бочкай Петар
|5
|АЕЛ Лимасол
|Марш Джордж
|5