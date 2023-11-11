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  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 11.
Этникос Ахна
1:1
Первый тайм: 45+'
Пафос
0'
1:0
10' Пенальти
Элиа Мариос
11' Желтая карточка
Наме Мустафа
1:1
32' Пенальти
Валакари Онни

Ход матча

10'
Элиа Мариос
1:0
11'
 
Наме Мустафа
32'
1:1
Валакари Онни
Лучшие коэффициенты
Этникос Ахна
Ничья
Пафос
6.80
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4.40
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6.25
Все Коэффициенты
Этникос Ахна
Пафос

История личных встреч

Этникос Ахна
Пафос

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед

24 матча

33.3%
33.3%
33.4%
8 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

20.8%
50%
29.2%
5 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
45.8%
29.2%
6 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

ПД
0:1
ПД
3:0
ПД
1:2
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
2:2
ПД
0:3
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
3:0
ПД
0:3
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
1:3
ПД
0:0
К
1:0
К
1:1

Голы

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.17
0.75

Среднее время на гол

77
120

Всего голов

12
17

Голов в среднем за матч

1
1.42

Среднее время на гол

90
63

Всего голов

26
26

Голов в среднем за матч

1.08
1.08

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

83
83

Бомбардиры внутри турнира

Этникос Ахна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элиа Мариос 8 (3) 0.73
Пехливанис Мариос 2 0.18
Enzo Cabrera2 2 0.18
Де Ириондо Мануэль 1 0.09
Дражич Деян 1 0.09
Липски Патрик 1 0.09
Эммануэль Ломотей 1 0.09
Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жайро 6 (1) 0.55
Танкович Муамер 4 (1) 0.36
Бруно V 2 0.18
Драгомир Влад 2 0.18
Валакари Онни 2 (1) 0.18
Твумаси Патрик 1 0.09
Бочкай Петар 1 0.09
Наме Мустафа 1 0.09
Matheus Davo 1 0.09

Карточки

Этникос Ахна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Ириондо Мануэль 5 0
Marios Peratikos 3 1
Enzo Cabrera2 4 0
Спировски Стефан 3 0
Petros Ioannou 3 0
Элиа Мариос 2 0
Дражич Деян 2 0
Липски Патрик 2 0
Эммануэль Ломотей 2 0
Elia Konstantinos 1 0
Thomas Nikolaou 1 0
Vladimir Bradonjic 1 0
Giorgos Nicolas Angelopoulos 1 0
Sotiris Fiakas 1 0
Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бочкай Петар 5 0
Икоко Джордан 3 0
Бруно V 3 0
Квида Джозев 3 0
Драгомир Влад 2 0
Танкович Муамер 1 0
Гольдар Давид 1 0
Жайро 1 0
Ивушич Ивица 1 0
Родригеш Педру 1 0
Рус Адриан 1 0
Пеладжио Педро 1 0
Наме Мустафа 1 0

Результаты матчей

Этникос Ахна
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Пафос
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
1
Этникос Ахна
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Пафос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

14
2

Упущенные победы

6
11
Этникос Ахна
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Пафос
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

14
3

Упущенные победы

7
12

Голы по времени матча

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
29%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
3
38%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
29%
1
13%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

8
11
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
25%
1
9%
1-15
2
25%
3
27%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
1
13%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
25%
2
18%
76-90

Пропущено

20
3
10 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
1
5%
1
33%
1-15
7
35%
1
33%
16-30
2
10%
1
33%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
4
20%
0
0%
76-90

Забито

15
19
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
4
27%
2
11%
1-15
3
20%
4
21%
16-30
2
13%
4
21%
31-45
2
13%
4
21%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
4
27%
3
16%
76-90

Пропущено

21
6
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
5%
1
17%
1-15
7
33%
1
17%
16-30
2
10%
2
33%
31-45
2
10%
1
17%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
4
19%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Этникос Ахна
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Закакиу - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина - Этникос Ахна 4:0 Арис Лимасол - Этникос Ахна 2:0
Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0 АПОЭЛ - Этникос Ахна 5:1 Этникос Ахна - Кармиотисса 3:0 Этникос Ахна - Отеллос 1:1 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 5:5 Анортосис - Этникос Ахна 3:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Этникос Ахна - Пейе 2014 3:0 Ахиронас Онисилос - Этникос Ахна 0:4 МЭАП Нису - Этникос Ахна 0:1 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 Закакиу - Этникос Ахна 2:2 Этникос Ахна - Омония Арадиппу 1:0 Омония 29-го Мая - Этникос Ахна 1:0 Пейе 2014 - Этникос Ахна 1:1
Пафос
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Пафос - Анортосис 1:0 Аполлон - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 0:2 Пафос - АЕК Ларнака 0:0
Закакиу - Пафос 1:4 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Пафос - Докса Катокопия 4:0 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Пафос - АЕЛ Лимасол 3:1 Пафос - Кармиотисса 3:0 Пафос - Докса 2:1 Аполлон - Пафос 2:1 Хайденхайм - Пафос 1:1 Унион Берлин - Пафос 1:2 Аль-Фатех - Пафос 1:0 Удинезе - Пафос 2:0 Сассуоло - Пафос 2:1 Метта - Пафос 1:3 Пафос - Аполлон 2:1 АЕК Ларнака - Пафос 1:1

Результаты матчей

Этникос Ахна
Пафос

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
5:5
1 раз 17%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
5
1 раз 17%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
5:5
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Этникос Ахна
Пафос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
3
1
3
2.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
5
1.5
2
2
1
5
2.5
2
2
1
5
3.5
1
3
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
3
7
1.5
5
5
2
8
2.5
5
5
1
9
3.5
2
8
1
9
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 1:0 11 8 2 1 19 - 6 26
2.
Арис Лимасол
 10 7 2 1 20 - 8 23
3.
Пафос
 1:1 11 6 3 2 20 - 7 21
4.
Анортосис
 11 6 3 2 21 - 11 21
5.
Омония Никосия
 11 5 5 1 21 - 12 20
6.
Аполлон
 10 5 3 2 16 - 8 18
7.
Неа Саламина
 1:0 11 5 3 3 17 - 14 18
8.
АЕК Ларнака
 10 3 4 3 17 - 16 13
9.
АЕЛ Лимасол
 0:1 11 4 1 6 12 - 17 13
10.
Этникос Ахна
 1:1 11 3 4 4 16 - 22 13
11.
Закакиу
 10 2 3 5 15 - 27 9
12.
Отеллос
 10 1 3 6 9 - 14 6
13.
Кармиотисса
 10 0 2 8 6 - 24 2
14.
Докса Катокопия
 0:1 11 0 0 11 3 - 26 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 1:0 5 4 1 0 10 - 2 13
2.
АПОЭЛ
 1:0 5 4 1 0 9 - 2 13
3.
Пафос
 1:1 6 4 1 1 11 - 3 13
4.
Арис Лимасол
 6 4 1 1 9 - 4 13
5.
Омония Никосия
 6 3 3 0 13 - 6 12
6.
Этникос Ахна
 1:1 5 3 2 0 8 - 2 11
7.
Аполлон
 5 3 1 1 8 - 4 10
8.
АЕЛ Лимасол
 0:1 5 3 1 1 9 - 8 10
9.
Анортосис
 6 2 3 1 11 - 8 9
10.
АЕК Ларнака
 5 2 2 1 14 - 11 8
11.
Закакиу
 6 1 1 4 5 - 18 4
12.
Кармиотисса
 4 0 2 2 5 - 8 2
13.
Отеллос
 4 0 0 4 2 - 7 0
14.
Докса Катокопия
 0:1 6 0 0 6 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 1:0 6 4 1 1 10 - 4 13
2.
Анортосис
 5 4 0 1 10 - 3 12
3.
Арис Лимасол
 4 3 1 0 11 - 4 10
4.
Пафос
 1:1 5 2 2 1 9 - 4 8
5.
Аполлон
 5 2 2 1 8 - 4 8
6.
Омония Никосия
 5 2 2 1 8 - 6 8
7.
Отеллос
 6 1 3 2 7 - 7 6
8.
Закакиу
 4 1 2 1 10 - 9 5
9.
АЕК Ларнака
 5 1 2 2 3 - 5 5
10.
Неа Саламина
 1:0 6 1 2 3 7 - 12 5
11.
АЕЛ Лимасол
 0:1 6 1 0 5 3 - 9 3
12.
Этникос Ахна
 1:1 6 0 2 4 8 - 20 2
13.
Докса Катокопия
 0:1 5 0 0 5 1 - 13 0
14.
Кармиотисса
 6 0 0 6 1 - 16 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 9
Этникос Ахна Элиа Мариос 8
Омония Никосия Семедо Вилли 6
Омония Никосия Какулис Андроникос 6
Пафос Жайро 6
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 6
Неа Саламина Тчаха Серж 1 4
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 5
Пафос Бочкай Петар 5
АЕЛ Лимасол Марш Джордж 5
Весь список
Лучшие коэффициенты
Этникос Ахна
Ничья
Пафос
6.80
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4.40
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6.25
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Этникос Ахна 1:1 Пафос онлайн

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