  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023
Тур: 30.
Вестерос
0:1
Первый тайм: 23'
Эстерсунд
0'
4' Желтая карточка
Andre Oesterholm
0:1
14' Гол
Calvin Kabuye

Ход матча

4'
 
Andre Oesterholm
14'
0:1
Calvin Kabuye
(Брэндон Эрик)
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Вестерос
Ничья
Эстерсунд
1.65
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Все Коэффициенты
13
Свенссон
Даниэль
II
4
Umit
Aras
18
Нсабиумва
Фредерик
3
Alex
Douglas
11
Гефверт
Симон
8
Daniel
Ask
26
Юсеф
Мохаммед
I
31
Max
Larsson
23
Троне
Филип
17
Диабате
Ибрахим
22
Patric
Aaslund
77
Ориджи
Арнольд
6
Jakob
Hedenquist
22
Раск
Теодор
27
Ziad
Ghanoum
2
Вейлид
Сесар
8
Брэндон
Эрик
16
Спорронг
Альбин
7
Andre
Oesterholm
29
Calvin
Kabuye
11
Мусолитин
Николай
17
Штольт
Малкольм
Вестерос
3-4-3
Эстерсунд
4-2-3-1

История личных встреч

Вестерос
Эстерсунд

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

С
1:2
С
2:2
С
1:1
ПД
5:3
ПД
0:1

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

3
1.67

Среднее время на гол

30
54

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.8
1.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

50
50

Бомбардиры внутри турнира

Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jabir Abdihakim Ali 14 (1) 0.47
Йоханссон Саймон 5 0.17
Patric Aaslund 4 0.13
Max Larsson 4 (1) 0.13
Jaheem Burke 4 0.13
Эдлунд Олле 3 0.1
Диабате Ибрахим 3 0.1
Гефверт Симон 2 0.07
Нсабиумва Фредерик 2 0.07
Троне Филип 2 0.07
Miguel Sandberg 2 0.07
Daniel Ask 1 0.03
Гамбош Мартин 1 0.03
Anders Hellblom 1 0.03
Alex Douglas 0 0
Herman Magnusson 0 0
Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штольт Малкольм 8 0.27
Карлссон Грач Себастьян 5 0.17
Chovanie Amatkarijo 4 0.13
Miroslav Mazur 4 0.13
Calvin Kabuye 3 0.1
Andre Oesterholm 3 0.1
Mansour Sinyan 3 0.1
Simon Marklund 2 0.07
Jakob Hedenquist 2 0.07
Брэндон Эрик 1 0.03
Мусолитин Николай 1 0.03
Спорронг Альбин 1 0.03
Аджумани Янник 0 0
Ziad Ghanoum 0 0
Jakob Johnsson 0 0

Карточки

Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Herman Magnusson 3 1
Jabir Abdihakim Ali 4 0
Троне Филип 3 0
Нсабиумва Фредерик 3 0
Alex Douglas 3 0
Эдлунд Олле 2 0
Daniel Ask 2 0
Гамбош Мартин 2 0
Patric Aaslund 2 0
Miguel Sandberg 0 1
Aly Coulibaly 1 0
Диабате Ибрахим 1 0
Anders Hellblom 1 0
Umit Aras 1 0
Max Larsson 1 0
Jaheem Burke 1 0
Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аджумани Янник 7 1
Штольт Малкольм 8 0
Вейлид Сесар 6 1
Miroslav Mazur 6 1
Мусолитин Николай 5 0
Mansour Sinyan 3 1
Раск Теодор 3 1
Andre Oesterholm 4 0
Calvin Kabuye 4 0
Jakob Hedenquist 4 0
Брэндон Эрик 3 0
Кроон Симон 2 0
Andrew Mills1 2 0
Кейта Али II 1 0
Ориджи Арнольд 1 0
Спорронг Альбин 1 0
Карлссон Грач Себастьян 1 0
Jakob Johnsson 1 0

Результаты матчей

Вестерос
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
36% (5)
0% (0)
Эстерсунд
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

0
12
Вестерос
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)
Эстерсунд
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

22
22
Вестерос
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (8)
45% (13)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
24% (7)
31% (9)
Эстерсунд
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (8)
45% (13)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
28% (8)
48% (14)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

15
7

Упущенные победы

22
34

Голы по времени матча

Забито

23
16
6 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
20 Не забивали 19
1
4%
0
0%
1-15
4
17%
5
31%
16-30
1
4%
0
0%
31-45
9
39%
1
6%
46-60
5
22%
3
19%
61-75
3
13%
7
44%
76-90

Пропущено

6
15
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
50%
2
13%
31-45
1
17%
4
27%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
1
17%
4
27%
76-90

Забито

26
25
10 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 8
15 Не забивали 14
3
12%
2
8%
1-15
5
19%
3
12%
16-30
2
8%
5
20%
31-45
7
27%
5
20%
46-60
4
15%
3
12%
61-75
5
19%
7
28%
76-90

Пропущено

15
25
5 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 14
0
0%
1
4%
1-15
3
20%
8
32%
16-30
2
13%
3
12%
31-45
7
47%
3
12%
46-60
1
7%
4
16%
61-75
2
13%
6
24%
76-90

Забито

49
41
16 В 1-м тайме 15
33 Во 2-м тайме 26
17 Забивали первыми 14
6 Не забивали 4
4
8%
2
5%
1-15
9
18%
8
20%
16-30
3
6%
5
12%
31-45
16
33%
6
15%
46-60
9
18%
6
15%
61-75
8
16%
14
34%
76-90

Пропущено

21
40
8 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 22
0
0%
4
10%
1-15
3
14%
9
23%
16-30
5
24%
5
13%
31-45
8
38%
7
18%
46-60
2
10%
5
13%
61-75
3
14%
10
25%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерос
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Эргрюте - Вестерос 1:0 Вестерос - ГАИС 2:1 Ландскруна - Вестерос 0:1 Броммапойкарна - Вестерос 1:1
Вестерос - Йёнчёпинг 3:1 Вестерос - Треллеборг 3:0 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 1:2 Вестерос - Сундсвалль 2:0 Эстер - Вестерос 2:2 Вестерос - Браге 0:0 Эребру - Вестерос 1:1 Эребру Сюрианска - Вестерос 0:3 Утсиктенс - Вестерос 4:0 Вестерос - Хельсинборг 3:2 Сковде АИК - Вестерос 0:2 Вестерос - Гефле 1:0 ГАИС - Вестерос 0:2 Вестерос - Утсиктенс 1:0 Сундсвалль - Вестерос 1:3 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:2
Эстерсунд
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Эстерсунд - Эстер 1:2 Эстерсунд - Эребру 4:3 ГАИС - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Хельсинборг 1:0
Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Браге 2:0 Сковде АИК - Эстерсунд 5:1 Эстерсунд - Гефле 2:2 Утсиктенс - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Треллеборг 2:2 Карлштад - Эстерсунд 1:2 Эргрюте - Эстерсунд 2:2 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 1:1 Ландскруна - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Гефле - Эстерсунд 2:2 Эстерсунд - Ландскруна 4:1 Хельсинборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1

Результаты матчей

Вестерос
Эстерсунд

Точный счет

0:0
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
5 раз 33%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 47%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
2:1
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 34%
0
6 раз 21%
1
6 раз 21%
3
6 раз 21%
4
1 раз 3%
1
14 раз 48%
2
7 раз 24%
0
4 раза 14%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Вестерос
Эстерсунд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
8
6
1.5
8
7
5
9
2.5
3
12
1
13
3.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
10
4
9
6
1.5
3
11
2
13
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
6
0.5
Больше Меньше
25
4
17
12
1.5
11
18
7
22
2.5
4
25
1
28
3.5
2
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 0:1 30 19 6 5 48 - 23 63
2.
ГАИС
 0:0 30 17 7 6 61 - 22 58
3.
Эстер
 1:0 31 17 6 8 58 - 37 57
4.
Утсиктенс
 0:0 30 15 8 7 49 - 31 53
5.
Ландскруна
 1:0 30 12 6 12 40 - 47 42
6.
Эстерсунд
 1:0 30 10 12 8 43 - 39 42
7.
Браге
 1:0 30 12 5 13 36 - 42 41
8.
Гефле
 1:0 30 10 9 11 36 - 44 39
9.
Треллеборг
 0:1 30 10 8 12 39 - 52 38
10.
Эребру
 0:0 30 8 11 11 43 - 42 35
11.
Сундсвалль
 0:1 31 9 8 14 39 - 54 35
12.
Хельсинборг
 0:0 30 8 10 12 32 - 36 34
13.
Сковде АИК
 0:0 30 8 7 15 41 - 52 31
14.
Йёнчёпинг
 0:1 30 7 10 13 43 - 54 31
15.
Эргрюте
 0:1 30 7 8 15 31 - 47 29
16.
Сирианска Эскильстуна
 0:0 30 6 11 13 25 - 42 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 0:1 15 10 4 1 24 - 6 34
2.
Браге
 1:0 15 10 2 3 28 - 16 32
3.
Утсиктенс
 0:0 15 9 4 2 32 - 13 31
4.
ГАИС
 0:0 15 9 3 3 28 - 12 30
5.
Эстер
 1:0 15 9 2 4 28 - 13 29
6.
Гефле
 1:0 15 8 3 4 23 - 23 27
7.
Сковде АИК
 0:0 15 7 4 4 26 - 16 25
8.
Ландскруна
 1:0 15 7 4 4 22 - 17 25
9.
Эребру
 0:0 15 6 7 2 25 - 10 25
10.
Эстерсунд
 1:0 15 6 6 3 28 - 22 24
11.
Йёнчёпинг
 0:1 15 6 4 5 24 - 22 22
12.
Хельсинборг
 0:0 15 6 3 6 19 - 17 21
13.
Треллеборг
 0:1 15 6 3 6 19 - 27 21
14.
Сундсвалль
 0:1 16 5 5 6 22 - 27 20
15.
Сирианска Эскильстуна
 0:0 15 4 6 5 15 - 15 18
16.
Эргрюте
 0:1 15 3 6 6 19 - 26 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 0:1 15 9 2 4 24 - 17 29
2.
ГАИС
 0:0 15 8 4 3 33 - 10 28
3.
Эстер
 1:0 16 8 4 4 30 - 24 28
4.
Утсиктенс
 0:0 15 6 4 5 17 - 18 22
5.
Эстерсунд
 1:0 15 4 6 5 15 - 17 18
6.
Ландскруна
 1:0 15 5 2 8 18 - 30 17
7.
Треллеборг
 0:1 15 4 5 6 20 - 25 17
8.
Сундсвалль
 0:1 15 4 3 8 17 - 27 15
9.
Эргрюте
 0:1 15 4 2 9 12 - 21 14
10.
Хельсинборг
 0:0 15 2 7 6 13 - 19 13
11.
Гефле
 1:0 15 2 6 7 13 - 21 12
12.
Сирианска Эскильстуна
 0:0 15 2 5 8 10 - 27 11
13.
Эребру
 0:0 15 2 4 9 18 - 32 10
14.
Браге
 1:0 15 2 3 10 8 - 26 9
15.
Йёнчёпинг
 0:1 15 1 6 8 19 - 32 9
16.
Сковде АИК
 0:0 15 1 3 11 15 - 36 6
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 19 (2)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 14 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 13 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 13 (2)
Эребру Хольмберг Карл 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 10
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2 6
Эргрюте Дротт Джонатан 9
Утсиктенс Albin Skoglund 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 14'
    Брэндон Эрик сделал результативную передачу.
  • 14'
    Г О О О О Л - Calvin Kabuye бьет в цель!
  • 4'
    Andre Oesterholm получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Вестерос
Ничья
Эстерсунд
1.65
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4.30
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