  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023
Тур: 30.
Вестерос
0:2
Конец матча
Эстерсунд
0'
4' Желтая карточка
Andre Oesterholm
0:1
14' Гол
Calvin Kabuye
28' Желтая карточка
Раск Теодор
0:2
30' Гол
Штольт Малкольм
45' Желтая карточка
Ziad Ghanoum
90' Желтая карточка
Umit Aras
90'+7
13
Свенссон
Даниэль
II
4
Umit
Aras
18
Нсабиумва
Фредерик
3
Alex
Douglas
11
Гефверт
Симон
8
Daniel
Ask
26
Юсеф
Мохаммед
I
31
Max
Larsson
23
Троне
Филип
17
Диабате
Ибрахим
22
Patric
Aaslund
77
Ориджи
Арнольд
6
Jakob
Hedenquist
22
Раск
Теодор
27
Ziad
Ghanoum
2
Вейлид
Сесар
8
Брэндон
Эрик
16
Спорронг
Альбин
7
Andre
Oesterholm
29
Calvin
Kabuye
11
Мусолитин
Николай
17
Штольт
Малкольм
Вестерос
3-4-3
Эстерсунд
4-2-3-1

История личных встреч

Вестерос
Эстерсунд

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

С
1:2
С
2:2
С
1:1
ПД
5:3
ПД
0:1

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

3
1.67

Среднее время на гол

30
54

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.8
1.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

50
50

Бомбардиры внутри турнира

Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jabir Abdihakim Ali 14 (1) 0.47
Йоханссон Саймон 5 0.17
Patric Aaslund 4 0.13
Max Larsson 4 (1) 0.13
Jaheem Burke 4 0.13
Эдлунд Олле 3 0.1
Диабате Ибрахим 3 0.1
Гефверт Симон 2 0.07
Нсабиумва Фредерик 2 0.07
Троне Филип 2 0.07
Miguel Sandberg 2 0.07
Daniel Ask 1 0.03
Гамбош Мартин 1 0.03
Anders Hellblom 1 0.03
Alex Douglas 0 0
Herman Magnusson 0 0
Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штольт Малкольм 9 0.3
Карлссон Грач Себастьян 5 0.17
Calvin Kabuye 4 0.13
Chovanie Amatkarijo 4 0.13
Miroslav Mazur 4 0.13
Andre Oesterholm 3 0.1
Mansour Sinyan 3 0.1
Simon Marklund 2 0.07
Jakob Hedenquist 2 0.07
Брэндон Эрик 1 0.03
Мусолитин Николай 1 0.03
Спорронг Альбин 1 0.03
Аджумани Янник 0 0
Ziad Ghanoum 0 0
Jakob Johnsson 0 0

Карточки

Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Herman Magnusson 3 1
Jabir Abdihakim Ali 4 0
Троне Филип 3 0
Нсабиумва Фредерик 3 0
Alex Douglas 3 0
Эдлунд Олле 2 0
Daniel Ask 2 0
Гамбош Мартин 2 0
Patric Aaslund 2 0
Umit Aras 2 0
Miguel Sandberg 0 1
Aly Coulibaly 1 0
Диабате Ибрахим 1 0
Anders Hellblom 1 0
Max Larsson 1 0
Jaheem Burke 1 0
Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аджумани Янник 7 1
Штольт Малкольм 8 0
Вейлид Сесар 6 1
Miroslav Mazur 6 1
Раск Теодор 4 1
Мусолитин Николай 5 0
Mansour Sinyan 3 1
Andre Oesterholm 4 0
Calvin Kabuye 4 0
Jakob Hedenquist 4 0
Брэндон Эрик 3 0
Кроон Симон 2 0
Andrew Mills1 2 0
Кейта Али II 1 0
Ориджи Арнольд 1 0
Спорронг Альбин 1 0
Карлссон Грач Себастьян 1 0
Ziad Ghanoum 1 0
Jakob Johnsson 1 0

Результаты матчей

Вестерос
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
40% (6)
0% (0)
Эстерсунд
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

0
12
Вестерос
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)
Эстерсунд
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

22
22
Вестерос
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (8)
43% (13)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
27% (8)
30% (9)
Эстерсунд
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
30% (9)
47% (14)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

15
7

Упущенные победы

22
34

Голы по времени матча

Забито

23
18
6 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
21 Не забивали 19
1
4%
1
6%
1-15
4
17%
6
33%
16-30
1
4%
0
0%
31-45
9
39%
1
6%
46-60
5
22%
3
17%
61-75
3
13%
7
39%
76-90

Пропущено

8
15
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
13%
3
20%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
3
38%
2
13%
31-45
1
13%
4
27%
46-60
1
13%
1
7%
61-75
1
13%
4
27%
76-90

Забито

26
25
10 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
3
12%
2
8%
1-15
5
19%
3
12%
16-30
2
8%
5
20%
31-45
7
27%
5
20%
46-60
4
15%
3
12%
61-75
5
19%
7
28%
76-90

Пропущено

15
25
5 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 14
0
0%
1
4%
1-15
3
20%
8
32%
16-30
2
13%
3
12%
31-45
7
47%
3
12%
46-60
1
7%
4
16%
61-75
2
13%
6
24%
76-90

Забито

49
43
16 В 1-м тайме 17
33 Во 2-м тайме 26
17 Забивали первыми 15
7 Не забивали 4
4
8%
3
7%
1-15
9
18%
9
21%
16-30
3
6%
5
12%
31-45
16
33%
6
14%
46-60
9
18%
6
14%
61-75
8
16%
14
33%
76-90

Пропущено

23
40
10 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 22
1
4%
4
10%
1-15
4
17%
9
23%
16-30
5
22%
5
13%
31-45
8
35%
7
18%
46-60
2
9%
5
13%
61-75
3
13%
10
25%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерос
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Эргрюте - Вестерос 1:0 Вестерос - ГАИС 2:1 Ландскруна - Вестерос 0:1 Броммапойкарна - Вестерос 1:1
Вестерос - Йёнчёпинг 3:1 Вестерос - Треллеборг 3:0 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 1:2 Вестерос - Сундсвалль 2:0 Эстер - Вестерос 2:2 Вестерос - Браге 0:0 Эребру - Вестерос 1:1 Эребру Сюрианска - Вестерос 0:3 Утсиктенс - Вестерос 4:0 Вестерос - Хельсинборг 3:2 Сковде АИК - Вестерос 0:2 Вестерос - Гефле 1:0 ГАИС - Вестерос 0:2 Вестерос - Утсиктенс 1:0 Сундсвалль - Вестерос 1:3 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:2
Эстерсунд
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Эстерсунд - Эстер 1:2 Эстерсунд - Эребру 4:3 ГАИС - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Хельсинборг 1:0
Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Браге 2:0 Сковде АИК - Эстерсунд 5:1 Эстерсунд - Гефле 2:2 Утсиктенс - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Треллеборг 2:2 Карлштад - Эстерсунд 1:2 Эргрюте - Эстерсунд 2:2 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 1:1 Ландскруна - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Гефле - Эстерсунд 2:2 Эстерсунд - Ландскруна 4:1 Хельсинборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1

Результаты матчей

Вестерос
Эстерсунд

Точный счет

0:0
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
5 раз 33%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 47%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
2:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 33%
0
7 раз 23%
1
6 раз 20%
3
6 раз 20%
4
1 раз 3%
1
14 раз 47%
2
8 раз 27%
0
4 раза 13%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Вестерос
Эстерсунд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
8
7
1.5
8
7
5
10
2.5
3
12
1
14
3.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
11
4
9
6
1.5
4
11
2
13
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
7
0.5
Больше Меньше
26
4
17
13
1.5
12
18
7
23
2.5
4
26
1
29
3.5
2
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 30 19 6 5 48 - 24 63
2.
ГАИС
 30 17 6 7 61 - 23 57
3.
Эстер
 31 17 6 8 61 - 37 57
4.
Утсиктенс
 30 16 7 7 50 - 31 55
5.
Эстерсунд
 30 10 12 8 44 - 39 42
6.
Браге
 30 12 5 13 39 - 42 41
7.
Ландскруна
 1:2 30 11 6 13 40 - 49 39
8.
Треллеборг
 30 10 9 11 40 - 52 39
9.
Гефле
 30 9 10 11 36 - 45 37
10.
Сундсвалль
 31 9 8 14 39 - 57 35
11.
Эребру
 30 8 10 12 43 - 45 34
12.
Сковде АИК
 30 9 6 15 42 - 52 33
13.
Хельсинборг
 30 8 9 13 32 - 37 33
14.
Эргрюте
 2:1 30 8 8 14 33 - 47 32
15.
Йёнчёпинг
 30 7 10 13 43 - 57 31
16.
Сирианска Эскильстуна
 30 7 10 13 28 - 42 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 15 10 4 1 24 - 7 34
2.
Браге
 15 10 2 3 31 - 16 32
3.
Утсиктенс
 15 9 4 2 32 - 13 31
4.
Эстер
 15 9 2 4 31 - 13 29
5.
ГАИС
 15 9 2 4 28 - 13 29
6.
Сковде АИК
 15 8 3 4 27 - 16 27
7.
Гефле
 15 7 4 4 23 - 24 25
8.
Эребру
 15 6 7 2 25 - 10 25
9.
Эстерсунд
 15 6 6 3 28 - 22 24
10.
Ландскруна
 1:2 15 6 4 5 22 - 19 22
11.
Йёнчёпинг
 15 6 4 5 24 - 22 22
12.
Хельсинборг
 15 6 3 6 19 - 17 21
13.
Треллеборг
 15 6 3 6 19 - 27 21
14.
Сирианска Эскильстуна
 15 5 5 5 18 - 15 20
15.
Сундсвалль
 16 5 5 6 22 - 27 20
16.
Эргрюте
 2:1 15 3 6 6 19 - 26 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 15 9 2 4 24 - 17 29
2.
ГАИС
 15 8 4 3 33 - 10 28
3.
Эстер
 16 8 4 4 30 - 24 28
4.
Утсиктенс
 15 7 3 5 18 - 18 24
5.
Эстерсунд
 15 4 6 5 16 - 17 18
6.
Треллеборг
 15 4 6 5 21 - 25 18
7.
Эргрюте
 2:1 15 5 2 8 14 - 21 17
8.
Ландскруна
 1:2 15 5 2 8 18 - 30 17
9.
Сундсвалль
 15 4 3 8 17 - 30 15
10.
Хельсинборг
 15 2 6 7 13 - 20 12
11.
Гефле
 15 2 6 7 13 - 21 12
12.
Сирианска Эскильстуна
 15 2 5 8 10 - 27 11
13.
Эребру
 15 2 3 10 18 - 35 9
14.
Браге
 15 2 3 10 8 - 26 9
15.
Йёнчёпинг
 15 1 6 8 19 - 35 9
16.
Сковде АИК
 15 1 3 11 15 - 36 6
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 19 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 14 (5)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 14 (2)
Утсиктенс Lucas Hedlund 13 (3)
Эребру Хольмберг Карл 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 10
Сковде АИК Видьеског Исак 10
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2 6
Эргрюте Дротт Джонатан 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Ziad Ghanoum получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    Брэндон Эрик сделал результативную передачу.
  • 30'
    Г О О О О Л - Штольт Малкольм бьет в цель!
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