Тур: 30.
0'
4' Желтая карточкаAndre Oesterholm
0:1
14' ГолCalvin Kabuye
28' Желтая карточкаРаск Теодор
0:2
30' ГолШтольт Малкольм
45' Желтая карточкаZiad Ghanoum
90' Желтая карточкаUmit Aras
90'+7
Ход матча
14'
0:1
28'
30'
0:2
45'
90'
31
Max
Larsson
23
Троне
Филип
22
Раск
Теодор
27
Ziad
Ghanoum
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Max LarssonПолузащитник
-
23 Троне ФилипНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
- Нападающий
-
19 Adam Padovan
-
-
-
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Раск ТеодорЗащитник
-
27 Ziad GhanoumЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
19 Andre Nader
-
-
Главный тренер: Magnus Powell
История личных встреч
Вестерос
Эстерсунд
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
3
1.67
Среднее время на гол
30
54
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.8
1.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
50
50
Бомбардиры внутри турнира
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jabir Abdihakim Ali
|14 (1)
|0.47
|Йоханссон Саймон
|5
|0.17
|Patric Aaslund
|4
|0.13
|Max Larsson
|4 (1)
|0.13
|Jaheem Burke
|4
|0.13
|Эдлунд Олле
|3
|0.1
|Диабате Ибрахим
|3
|0.1
|Гефверт Симон
|2
|0.07
|Нсабиумва Фредерик
|2
|0.07
|Троне Филип
|2
|0.07
|Miguel Sandberg
|2
|0.07
|Daniel Ask
|1
|0.03
|Гамбош Мартин
|1
|0.03
|Anders Hellblom
|1
|0.03
|Alex Douglas
|0
|0
|Herman Magnusson
|0
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штольт Малкольм
|9
|0.3
|Карлссон Грач Себастьян
|5
|0.17
|Calvin Kabuye
|4
|0.13
|Chovanie Amatkarijo
|4
|0.13
|Miroslav Mazur
|4
|0.13
|Andre Oesterholm
|3
|0.1
|Mansour Sinyan
|3
|0.1
|Simon Marklund
|2
|0.07
|Jakob Hedenquist
|2
|0.07
|Брэндон Эрик
|1
|0.03
|Мусолитин Николай
|1
|0.03
|Спорронг Альбин
|1
|0.03
|Аджумани Янник
|0
|0
|Ziad Ghanoum
|0
|0
|Jakob Johnsson
|0
|0
Карточки
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Herman Magnusson
|3
|1
|Jabir Abdihakim Ali
|4
|0
|Троне Филип
|3
|0
|Нсабиумва Фредерик
|3
|0
|Alex Douglas
|3
|0
|Эдлунд Олле
|2
|0
|Daniel Ask
|2
|0
|Гамбош Мартин
|2
|0
|Patric Aaslund
|2
|0
|Umit Aras
|2
|0
|Miguel Sandberg
|0
|1
|Aly Coulibaly
|1
|0
|Диабате Ибрахим
|1
|0
|Anders Hellblom
|1
|0
|Max Larsson
|1
|0
|Jaheem Burke
|1
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аджумани Янник
|7
|1
|Штольт Малкольм
|8
|0
|Вейлид Сесар
|6
|1
|Miroslav Mazur
|6
|1
|Раск Теодор
|4
|1
|Мусолитин Николай
|5
|0
|Mansour Sinyan
|3
|1
|Andre Oesterholm
|4
|0
|Calvin Kabuye
|4
|0
|Jakob Hedenquist
|4
|0
|Брэндон Эрик
|3
|0
|Кроон Симон
|2
|0
|Andrew Mills1
|2
|0
|Кейта Али II
|1
|0
|Ориджи Арнольд
|1
|0
|Спорронг Альбин
|1
|0
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0
|Ziad Ghanoum
|1
|0
|Jakob Johnsson
|1
|0
Результаты матчей
Вестерос
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
40% (6)
0% (0)
Эстерсунд
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
0
12
Вестерос
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)
Эстерсунд
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
22
22
Вестерос
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (8)
43% (13)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
27% (8)
30% (9)
Эстерсунд
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
30% (9)
47% (14)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
15
7
Упущенные победы
22
34
Голы по времени матча
Забито
23
18
6 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
21 Не забивали 19
1
4%
1
6%
1-15
4
17%
6
33%
16-30
1
4%
0
0%
31-45
9
39%
1
6%
46-60
5
22%
3
17%
61-75
3
13%
7
39%
76-90
Пропущено
8
15
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
13%
3
20%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
3
38%
2
13%
31-45
1
13%
4
27%
46-60
1
13%
1
7%
61-75
1
13%
4
27%
76-90
Забито
26
25
10 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
3
12%
2
8%
1-15
5
19%
3
12%
16-30
2
8%
5
20%
31-45
7
27%
5
20%
46-60
4
15%
3
12%
61-75
5
19%
7
28%
76-90
Пропущено
15
25
5 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 14
0
0%
1
4%
1-15
3
20%
8
32%
16-30
2
13%
3
12%
31-45
7
47%
3
12%
46-60
1
7%
4
16%
61-75
2
13%
6
24%
76-90
Забито
49
43
16 В 1-м тайме 17
33 Во 2-м тайме 26
17 Забивали первыми 15
7 Не забивали 4
4
8%
3
7%
1-15
9
18%
9
21%
16-30
3
6%
5
12%
31-45
16
33%
6
14%
46-60
9
18%
6
14%
61-75
8
16%
14
33%
76-90
Пропущено
23
40
10 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 22
1
4%
4
10%
1-15
4
17%
9
23%
16-30
5
22%
5
13%
31-45
8
35%
7
18%
46-60
2
9%
5
13%
61-75
3
13%
10
25%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерос
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Эргрюте - Вестерос 1:0 Вестерос - ГАИС 2:1 Ландскруна - Вестерос 0:1 Броммапойкарна - Вестерос 1:1
Вестерос - Йёнчёпинг 3:1 Вестерос - Треллеборг 3:0 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 1:2 Вестерос - Сундсвалль 2:0 Эстер - Вестерос 2:2 Вестерос - Браге 0:0 Эребру - Вестерос 1:1 Эребру Сюрианска - Вестерос 0:3 Утсиктенс - Вестерос 4:0 Вестерос - Хельсинборг 3:2 Сковде АИК - Вестерос 0:2 Вестерос - Гефле 1:0 ГАИС - Вестерос 0:2 Вестерос - Утсиктенс 1:0 Сундсвалль - Вестерос 1:3 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:2
Эстерсунд
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Эстерсунд - Эстер 1:2 Эстерсунд - Эребру 4:3 ГАИС - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Хельсинборг 1:0
Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Браге 2:0 Сковде АИК - Эстерсунд 5:1 Эстерсунд - Гефле 2:2 Утсиктенс - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Треллеборг 2:2 Карлштад - Эстерсунд 1:2 Эргрюте - Эстерсунд 2:2 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 1:1 Ландскруна - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Гефле - Эстерсунд 2:2 Эстерсунд - Ландскруна 4:1 Хельсинборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1
Результаты матчей
Вестерос
Эстерсунд
Точный счет
0:0
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
5 раз 33%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 47%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
2:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 33%
0
7 раз 23%
1
6 раз 20%
3
6 раз 20%
4
1 раз 3%
1
14 раз 47%
2
8 раз 27%
0
4 раза 13%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Вестерос
Эстерсунд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
87
87
510
312
114
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
114
96
411
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
237
Больше Меньше
264
1713
1218
723
426
129
228
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|19
|6
|5
|48 - 24
|63
|2.
|30
|17
|6
|7
|61 - 23
|57
|3.
|31
|17
|6
|8
|61 - 37
|57
|4.
|30
|16
|7
|7
|50 - 31
|55
|5.
|30
|10
|12
|8
|44 - 39
|42
|6.
|30
|12
|5
|13
|39 - 42
|41
|7.
|1:2
|30
|11
|6
|13
|40 - 49
|39
|8.
|30
|10
|9
|11
|40 - 52
|39
|9.
|30
|9
|10
|11
|36 - 45
|37
|10.
|31
|9
|8
|14
|39 - 57
|35
|11.
|30
|8
|10
|12
|43 - 45
|34
|12.
|30
|9
|6
|15
|42 - 52
|33
|13.
|30
|8
|9
|13
|32 - 37
|33
|14.
|2:1
|30
|8
|8
|14
|33 - 47
|32
|15.
|30
|7
|10
|13
|43 - 57
|31
|16.
|30
|7
|10
|13
|28 - 42
|31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|4
|1
|24 - 7
|34
|2.
|15
|10
|2
|3
|31 - 16
|32
|3.
|15
|9
|4
|2
|32 - 13
|31
|4.
|15
|9
|2
|4
|31 - 13
|29
|5.
|15
|9
|2
|4
|28 - 13
|29
|6.
|15
|8
|3
|4
|27 - 16
|27
|7.
|15
|7
|4
|4
|23 - 24
|25
|8.
|15
|6
|7
|2
|25 - 10
|25
|9.
|15
|6
|6
|3
|28 - 22
|24
|10.
|1:2
|15
|6
|4
|5
|22 - 19
|22
|11.
|15
|6
|4
|5
|24 - 22
|22
|12.
|15
|6
|3
|6
|19 - 17
|21
|13.
|15
|6
|3
|6
|19 - 27
|21
|14.
|15
|5
|5
|5
|18 - 15
|20
|15.
|16
|5
|5
|6
|22 - 27
|20
|16.
|2:1
|15
|3
|6
|6
|19 - 26
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|2
|4
|24 - 17
|29
|2.
|15
|8
|4
|3
|33 - 10
|28
|3.
|16
|8
|4
|4
|30 - 24
|28
|4.
|15
|7
|3
|5
|18 - 18
|24
|5.
|15
|4
|6
|5
|16 - 17
|18
|6.
|15
|4
|6
|5
|21 - 25
|18
|7.
|2:1
|15
|5
|2
|8
|14 - 21
|17
|8.
|1:2
|15
|5
|2
|8
|18 - 30
|17
|9.
|15
|4
|3
|8
|17 - 30
|15
|10.
|15
|2
|6
|7
|13 - 20
|12
|11.
|15
|2
|6
|7
|13 - 21
|12
|12.
|15
|2
|5
|8
|10 - 27
|11
|13.
|15
|2
|3
|10
|18 - 35
|9
|14.
|15
|2
|3
|10
|8 - 26
|9
|15.
|15
|1
|6
|8
|19 - 35
|9
|16.
|15
|1
|3
|11
|15 - 36
|6
- — Выход в Аллсвенскан
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- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
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|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|19 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|14 (5)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|14 (2)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|13 (3)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|13 (2)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|10
|Сковде АИК
|Видьеског Исак
|10
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|9