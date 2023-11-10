Тур: 18.
История личных встреч
Химки
Акрон
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руденко Александр Александрович
|4 (1)
|0.24
|Хосонов Хетаг
|4 (2)
|0.24
|Нетфуллин Равиль
|2
|0.12
|Магомедов Бутта
|2
|0.12
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|2
|0.12
|Терехов Сергей
|1
|0.06
|Панченко Кирилл
|1
|0.06
|Исаенко Олег
|1
|0.06
|Волков Захар
|1
|0.06
|Степанов Данил
|1
|0.06
|Берковский Илья
|1
|0.06
|Варатынов Сергей
|1
|0.06
|Касимов Тимур
|1
|0.06
|Корян Аршак
|1 (1)
|0.06
Акрон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эльдарушев Абу-Саид
|5 (1)
|0.29
|Килин Антон
|4
|0.24
|Понсе Андрес
|4
|0.24
|Чудин Иван
|2
|0.12
|Савичев Константин
|2 (1)
|0.12
|Песегов Евгений
|1
|0.06
|Данилкин Егор
|1
|0.06
|Азаров Владимир
|1
|0.06
|Хубаев Давид
|1
|0.06
|Галкин Владислав
|1
|0.06
|Бокоев Марат
|1
|0.06
|Анджелкович Неманья
|1
|0.06
Карточки
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голубович Петар
|5
|0
|Варатынов Сергей
|4
|0
|Хосонов Хетаг
|1
|1
|Терехов Сергей
|2
|0
|Кулишев Артём
|2
|0
|Обухов Игорь
|2
|0
|Степанов Данил
|2
|0
|Скворцов Лев
|2
|0
|Нетфуллин Равиль
|0
|1
|Корян Аршак
|1
|0
|Мохаммад Амир
|1
|0
|Магомедов Бутта
|1
|0
|Андраде Лео
|1
|0
|Исаенко Олег
|1
|0
|Волков Захар
|1
|0
|Берковский Илья
|1
|0
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|1
|0
|Мелентиевич Стефан
|1
|0
Акрон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галкин Владислав
|3
|1
|Апеков Руслан
|4
|0
|Хубаев Давид
|3
|0
|Эльдарушев Абу-Саид
|3
|0
|Данилин Кирилл
|3
|0
|Килин Антон
|2
|0
|Понсе Андрес
|2
|0
|Анджелкович Неманья
|2
|0
|Песегов Евгений
|1
|0
|Чудин Иван
|1
|0
|Савичев Константин
|1
|0
|Данилкин Егор
|1
|0
|Макаров Сергей
|1
|0
|Бокоев Марат
|1
|0
|Димоски Боян
|1
|0
Результаты матчей
Химки
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Акрон
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
1
Химки
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Акрон
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
11
14
Химки
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Акрон
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
15
15
Голы по времени матча
Забито
10
9
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
1
10%
1
11%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
3
30%
1
11%
61-75
2
20%
3
33%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90
Забито
14
15
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
1
7%
2
13%
1-15
2
14%
4
27%
16-30
4
29%
4
27%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
4
29%
2
13%
76-90
Пропущено
11
7
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
9%
2
29%
1-15
2
18%
2
29%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
27%
1
14%
76-90
Забито
24
24
11 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 9
2 Не забивали 5
2
8%
3
13%
1-15
4
17%
4
17%
16-30
5
21%
6
25%
31-45
2
8%
3
13%
46-60
5
21%
3
13%
61-75
6
25%
5
21%
76-90
Пропущено
17
11
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
18%
2
18%
1-15
2
12%
3
27%
16-30
3
18%
1
9%
31-45
4
24%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
5
29%
29%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Химки
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Черноморец Нв - Химки 1:3 Химки - Динамо Владивосток 4:0 Химки - Динамо Махачкала 1:0 КАМАЗ - Химки 2:2
Химки - Уфа 1:0 Химки - Енисей 1:0 Химки - Алания 2:2 Акрон - Химки 0:2 2DROTS - Химки 0:2 Химки - Ленинградец 2:1 СКА-Хабаровск - Химки 3:1 Арсенал Тула - Химки 0:2 Химки - Кубань 1:1 Химки - Волгарь 0:0 Сокол - Химки 1:0 Химки - Родина Москва 2:0 Шинник - Химки 1:2 Нефтехимик - Химки 0:1 Химки - Торпедо Москва 1:2 Тюмень - Химки 3:1
Акрон
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Акрон - Енисей 3:1 Акрон - Волгарь 0:1 Сокол - Акрон 0:1 Акрон - Шинник 3:1
Акрон - Шинник 3:0 Родина Москва - Акрон 0:1 Динамо Махачкала - Акрон 0:1 Акрон - Химки 0:2 Рязань - Акрон 1:6 Акрон - Нефтехимик 0:0 Кубань - Акрон 0:1 Торпедо Москва - Акрон 1:0 Акрон - Черноморец Нв 0:0 Акрон - Тюмень 1:2 Ленинградец - Акрон 1:1 СКА-Хабаровск - Акрон 1:0 Акрон - Алания 1:0 Акрон - Арсенал Тула 5:1 Волгарь - Акрон 1:4 Акрон - КАМАЗ 2:0
Результаты матчей
Химки
Акрон
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
3:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:1
4 раза 50%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
1
7 раз 41%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Химки
Акрон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
63
35
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
62
54
17
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
125
89
512
116
413
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 11
|33
|2.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|24 - 13
|32
|3.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|16 - 7
|31
|4.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|24 - 17
|31
|5.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|21 - 16
|30
|6.
|17
|6
|8
|3
|19 - 15
|26
|7.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|16 - 15
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|18 - 19
|22
|9.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|16 - 19
|22
|10.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 27
|22
|11.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|25 - 24
|21
|12.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 18
|21
|13.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|14 - 20
|19
|14.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|17 - 29
|19
|15.
|Заявка
|17
|3
|9
|5
|17 - 20
|18
|16.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 21
|16
|17.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|15 - 24
|15
|18.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|12 - 21
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 6
|21
|2.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|12 - 4
|20
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 5
|18
|4.
|9
|5
|3
|1
|12 - 4
|18
|5.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|13 - 5
|18
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 7
|17
|7.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 10
|16
|8.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 3
|16
|9.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 9
|16
|10.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|11.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 11
|15
|12.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|16.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 10
|10
|17.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 15
|8
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|9 - 4
|16
|2.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 11
|16
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|6 - 4
|15
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 12
|11
|6.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 10
|10
|7.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|8.
|8
|1
|5
|2
|7 - 11
|8
|9.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 10
|8
|10.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 10
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 16
|7
|12.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 22
|7
|13.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 9
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 10
|5
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 13
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 13
|1
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|10
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|9
|Алания
|Машуков Ислам
|8
|Енисей
|Ломакин Александр
|5
|Шинник
|Андреев Игорь
|5
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|7
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 5
|Торпедо Москва
|Рейна Йорди
|6
|Торпедо Москва
|Бородин Сергей Алексеевич
|6
|КАМАЗ
|Фартуна Борис
|6
Прогнозы на матч Химки - Акрон
Исход игры
Химки
56.5% (26)
Ничья
32.6% (15)
Акрон
10.9% (5)
Тотал 2.5
Больше
50% (22)
Меньше
50% (22)
Обе команды забьют
Да
75% (33)
Нет
25% (11)
Популярный счёт
2:1 Химки
34.8% (16)
1:1 Ничья
23.9% (11)
1:0 Химки
10.9% (5)
2:0 Химки
8.7% (4)
1:2 Акрон
4.3% (2)
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