  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 18.
Химки
 
Позже
Акрон
Прогнозы 44
Химки 54.5% (24)
X 34.1% (15)
Акрон 11.4% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Химки
Ничья
Акрон
2.38
3.35
2.78
Все Коэффициенты

История личных встреч

Химки
Акрон

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

МПЛ
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руденко Александр Александрович 4 (1) 0.24
Хосонов Хетаг 4 (2) 0.24
Нетфуллин Равиль 2 0.12
Магомедов Бутта 2 0.12
Яковлев Владислав Геннадьевич 2 0.12
Терехов Сергей 1 0.06
Панченко Кирилл 1 0.06
Исаенко Олег 1 0.06
Волков Захар 1 0.06
Степанов Данил 1 0.06
Берковский Илья 1 0.06
Варатынов Сергей 1 0.06
Касимов Тимур 1 0.06
Корян Аршак 1 (1) 0.06
Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эльдарушев Абу-Саид 5 (1) 0.29
Килин Антон 4 0.24
Понсе Андрес 4 0.24
Чудин Иван 2 0.12
Савичев Константин 2 (1) 0.12
Песегов Евгений 1 0.06
Данилкин Егор 1 0.06
Азаров Владимир 1 0.06
Хубаев Давид 1 0.06
Галкин Владислав 1 0.06
Бокоев Марат 1 0.06
Анджелкович Неманья 1 0.06

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голубович Петар 5 0
Варатынов Сергей 4 0
Хосонов Хетаг 1 1
Терехов Сергей 2 0
Кулишев Артём 2 0
Обухов Игорь 2 0
Степанов Данил 2 0
Скворцов Лев 2 0
Нетфуллин Равиль 0 1
Корян Аршак 1 0
Мохаммад Амир 1 0
Магомедов Бутта 1 0
Андраде Лео 1 0
Исаенко Олег 1 0
Волков Захар 1 0
Берковский Илья 1 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 1 0
Мелентиевич Стефан 1 0
Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галкин Владислав 3 1
Апеков Руслан 4 0
Хубаев Давид 3 0
Эльдарушев Абу-Саид 3 0
Данилин Кирилл 3 0
Килин Антон 2 0
Понсе Андрес 2 0
Анджелкович Неманья 2 0
Песегов Евгений 1 0
Чудин Иван 1 0
Савичев Константин 1 0
Данилкин Егор 1 0
Макаров Сергей 1 0
Бокоев Марат 1 0
Димоски Боян 1 0

Результаты матчей

Химки
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Акрон
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
1
Химки
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Акрон
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

11
14
Химки
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Акрон
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

15
15

Голы по времени матча

Забито

10
9
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
1
10%
1
11%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
3
30%
1
11%
61-75
2
20%
3
33%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Забито

14
15
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
1
7%
2
13%
1-15
2
14%
4
27%
16-30
4
29%
4
27%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
4
29%
2
13%
76-90

Пропущено

11
7
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
9%
2
29%
1-15
2
18%
2
29%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
27%
1
14%
76-90

Забито

24
24
11 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 9
2 Не забивали 5
2
8%
3
13%
1-15
4
17%
4
17%
16-30
5
21%
6
25%
31-45
2
8%
3
13%
46-60
5
21%
3
13%
61-75
6
25%
5
21%
76-90

Пропущено

17
11
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
18%
2
18%
1-15
2
12%
3
27%
16-30
3
18%
1
9%
31-45
4
24%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
5
29%
29%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Черноморец Нв - Химки 1:3 Химки - Динамо Владивосток 4:0 Химки - Динамо Махачкала 1:0 КАМАЗ - Химки 2:2
Химки - Уфа 1:0 Химки - Енисей 1:0 Химки - Алания 2:2 Акрон - Химки 0:2 2DROTS - Химки 0:2 Химки - Ленинградец 2:1 СКА-Хабаровск - Химки 3:1 Арсенал Тула - Химки 0:2 Химки - Кубань 1:1 Химки - Волгарь 0:0 Сокол - Химки 1:0 Химки - Родина Москва 2:0 Шинник - Химки 1:2 Нефтехимик - Химки 0:1 Химки - Торпедо Москва 1:2 Тюмень - Химки 3:1
Акрон
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Акрон - Енисей 3:1 Акрон - Волгарь 0:1 Сокол - Акрон 0:1 Акрон - Шинник 3:1
Акрон - Шинник 3:0 Родина Москва - Акрон 0:1 Динамо Махачкала - Акрон 0:1 Акрон - Химки 0:2 Рязань - Акрон 1:6 Акрон - Нефтехимик 0:0 Кубань - Акрон 0:1 Торпедо Москва - Акрон 1:0 Акрон - Черноморец Нв 0:0 Акрон - Тюмень 1:2 Ленинградец - Акрон 1:1 СКА-Хабаровск - Акрон 1:0 Акрон - Алания 1:0 Акрон - Арсенал Тула 5:1 Волгарь - Акрон 1:4 Акрон - КАМАЗ 2:0

Результаты матчей

Химки
Акрон

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

3:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:1
4 раза 50%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
1
7 раз 41%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Химки
Акрон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
3
3
5
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
2
5
4
1.5
1
7
1
8
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
12
5
8
9
1.5
5
12
1
16
2.5
4
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 17 10 3 4 24 - 11 33
2.
Тюмень
 Заявка 17 9 5 3 24 - 13 32
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 17 9 4 4 16 - 7 31
4.
Химки
 Заявка 17 9 4 4 24 - 17 31
5.
Алания
 Заявка 17 8 6 3 21 - 16 30
6.
Арсенал Тула
 17 6 8 3 19 - 15 26
7.
КАМАЗ
 Заявка 17 6 5 6 16 - 15 23
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 17 6 4 7 18 - 19 22
9.
Торпедо Москва
 Заявка 17 6 4 7 16 - 19 22
10.
Шинник
 Заявка 17 6 4 7 22 - 27 22
11.
Енисей
 Заявка 17 6 3 8 25 - 24 21
12.
Родина Москва
 Заявка 17 5 6 6 23 - 18 21
13.
Нефтехимик
 Заявка 17 5 4 8 14 - 20 19
14.
Сокол
 Заявка 17 5 4 8 17 - 29 19
15.
Черноморец Нв
 Заявка 17 3 9 5 17 - 20 18
16.
Кубань
 Заявка 17 4 4 9 13 - 21 16
17.
Волгарь
 Заявка 17 3 6 8 15 - 24 15
18.
Ленинградец
 Заявка 17 3 5 9 12 - 21 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Хабаровск
 Заявка 10 6 3 1 14 - 6 21
2.
Алания
 Заявка 8 6 2 0 12 - 4 20
3.
Тюмень
 Заявка 9 5 3 1 14 - 5 18
4.
Арсенал Тула
 9 5 3 1 12 - 4 18
5.
КАМАЗ
 Заявка 9 5 3 1 13 - 5 18
6.
Акрон
 Заявка 9 5 2 2 15 - 7 17
7.
Енисей
 Заявка 8 5 1 2 18 - 10 16
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 8 5 1 2 10 - 3 16
9.
Торпедо Москва
 Заявка 9 5 1 3 11 - 9 16
10.
Химки
 Заявка 8 4 3 1 10 - 6 15
11.
Шинник
 Заявка 9 4 3 2 13 - 11 15
12.
Сокол
 Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
13.
Кубань
 Заявка 9 3 3 3 9 - 8 12
14.
Родина Москва
 Заявка 8 3 2 3 10 - 8 11
15.
Нефтехимик
 Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
16.
Черноморец Нв
 Заявка 8 2 4 2 10 - 10 10
17.
Волгарь
 Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
18.
Ленинградец
 Заявка 8 0 3 5 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 8 5 1 2 9 - 4 16
2.
Химки
 Заявка 9 5 1 3 14 - 11 16
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 9 4 3 2 6 - 4 15
4.
Тюмень
 Заявка 8 4 2 2 10 - 8 14
5.
Ленинградец
 Заявка 9 3 2 4 8 - 12 11
6.
Родина Москва
 Заявка 9 2 4 3 13 - 10 10
7.
Алания
 Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
8.
Арсенал Тула
 8 1 5 2 7 - 11 8
9.
Нефтехимик
 Заявка 9 2 2 5 6 - 10 8
10.
Черноморец Нв
 Заявка 9 1 5 3 7 - 10 8
11.
Шинник
 Заявка 8 2 1 5 9 - 16 7
12.
Сокол
 Заявка 9 2 1 6 9 - 22 7
13.
Волгарь
 Заявка 9 1 4 4 7 - 9 7
14.
Торпедо Москва
 Заявка 8 1 3 4 5 - 10 6
15.
КАМАЗ
 Заявка 8 1 2 5 3 - 10 5
16.
Енисей
 Заявка 9 1 2 6 7 - 14 5
17.
Кубань
 Заявка 8 1 1 6 4 - 13 4
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 7 0 1 6 4 - 13 1
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 10
Родина Москва Тимошенко Иван 9
Алания Машуков Ислам 8
Енисей Ломакин Александр 5
Шинник Андреев Игорь 5
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Горелов Павел 7
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 5
Торпедо Москва Рейна Йорди 6
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 6
КАМАЗ Фартуна Борис 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Химки - Акрон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 ноября 2023, осталось 2 дня 7 часов 35 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 22 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 44
    Химки 54.5% (24)
    X 34.1% (15)
    Акрон 11.4% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Химки
    Ничья
    Акрон
    2.38
    3.35
    2.78
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Химки - Акрон онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Химки - Акрон

    Исход игры
    Химки
    56.5% (26)
    Ничья
    32.6% (15)
    Акрон
    10.9% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (22)
    Меньше
    50% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (33)
    Нет
    25% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Химки
    34.8% (16)
    1:1 Ничья
    23.9% (11)
    1:0 Химки
    10.9% (5)
    2:0 Химки
    8.7% (4)
    1:2 Акрон
    4.3% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Химки
    Акрон
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     