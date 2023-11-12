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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 18.
Нефтехимик
 
Позже
Торпедо Москва
Прогнозы 109
Нефтехимик 22% (24)
X 44% (48)
Торпедо Москва 33.9% (37)
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Нефтехимик
Торпедо Москва

История личных встреч

Нефтехимик
Торпедо Москва

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

13 матчей

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

МПЛ
2:1
ТМК
2:1
ТМК
0:0
ТМК
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.14
1

Среднее время на гол

78
90

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.83
0.86

Среднее время на гол

49
105

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

1.46
0.92

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

61
97

Бомбардиры внутри турнира

Нефтехимик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Першин Матвей 3 0.18
Котов Павел 3 (1) 0.18
Петров Максим Вячеславович 2 0.12
Котик Артём 2 0.12
Денисов Роман 1 0.06
Липовой Данил 1 0.06
Кокоев Давид 1 0.06
Базелюк Константин 1 (1) 0.06
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рейна Йорди 3 (1) 0.18
Стефанович Илья 3 (1) 0.18
Гонгадзе Георгий 2 0.12
Юзепчук Роман 2 0.12
Лебеденко Игорь 1 0.06
Горбунов Игорь 1 0.06
Журавлёв Юрий 1 0.06
Калугин Никита 1 0.06
Москвичёв Владимир 1 0.06
Манелов Ираклий 1 0.06

Карточки

Нефтехимик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бердников Алексей 4 0
Денисов Роман 3 0
Кокоев Давид 3 0
Петров Максим Вячеславович 3 0
Ситдиков Марат 2 0
Шоркин Максим 2 0
Герасимов Алексей 2 0
Зорин Богдан 2 0
Першин Матвей 2 0
Котик Артём 2 0
Морозов Кирилл 0 1
Котов Павел 1 0
Сагуткин Даниил 1 0
Талалай Денис 1 0
Ещенко Сергей 1 0
Липовой Данил 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рейна Йорди 6 0
Бородин Сергей Алексеевич 6 0
Калугин Никита 5 0
Шамкин Даниил 3 0
Громыко Валерий 2 0
Стефанович Илья 2 0
Юзепчук Роман 2 0
Усанов Алексей 2 0
Манелов Ираклий 2 0
Чурич Марио 2 0
Лебеденко Игорь 1 0
Бабурин Егор 1 0
Горбунов Игорь 1 0
Гонгадзе Георгий 1 0
Енин Иван 1 0
Червяков Руслан 1 0

Результаты матчей

Нефтехимик
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Торпедо Москва
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
3
Нефтехимик
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Торпедо Москва
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

5
9
Нефтехимик
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Торпедо Москва
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

7
12

Голы по времени матча

Забито

8
5
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
2
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
2
40%
76-90

Пропущено

10
10
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
2
20%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
2
20%
4
40%
76-90

Забито

6
11
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
1
17%
2
18%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
2
33%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

10
9
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
4
44%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
2
20%
1
11%
76-90

Забито

14
16
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
8 Не забивали 6
3
21%
3
19%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
2
14%
3
19%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
4
29%
5
31%
76-90

Пропущено

20
19
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
2
10%
1
5%
1-15
3
15%
4
21%
16-30
5
25%
4
21%
31-45
2
10%
1
5%
46-60
4
20%
4
21%
61-75
4
20%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Нефтехимик
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Динамо Махачкала - Нефтехимик 1:0 Нефтехимик - Тюмень 0:2 Ленинградец - Нефтехимик 1:2 Нефтехимик - Форте 0:2
Сокол - Нефтехимик 2:2 Нефтехимик - СКА-Хабаровск 2:0 Нефтехимик - Арсенал Тула 0:0 СКА-Ростов - Нефтехимик 0:3 Акрон - Нефтехимик 0:0 КАМАЗ - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Кубань 2:1 Шинник - Нефтехимик 1:0 Нефтехимик - Родина Москва 1:4 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 Енисей - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - Черноморец Нв 1:1 Нефтехимик - Химки 0:1 Алания - Нефтехимик 1:0 Нефтехимик - Волгарь 2:1 Нефтехимик - Крылья Советов 2:3
Торпедо Москва
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Торпедо Москва - Волгарь 0:3 Шинник - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 2:0 Кубань - Торпедо Москва 2:1
Тюмень - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Ленинградец 2:3 Уфа - Торпедо Москва 1:1 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Енисей 1:0 Торпедо Москва - Акрон 1:0 Родина Москва - Торпедо Москва 2:0 Арсенал Тула - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 Алания - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Сокол 0:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Химки - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Динамо Махачкала 2:0 Торпедо Москва - Рубин 1:1 Торпедо Москва - Спартак Москва 2:2

Результаты матчей

Нефтехимик
Торпедо Москва

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

2:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:0
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%

Тоталы голов в матче

Нефтехимик
Торпедо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
2
3
5
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
4
4
2
7
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
11
6
5
12
1.5
5
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тюмень
 1:0 Заявка 18 10 5 3 25 - 13 35
2.
Динамо Махачкала
 1:0 Заявка 18 10 4 4 17 - 7 34
3.
Акрон
 Заявка 17 10 3 4 24 - 11 33
4.
Химки
 Заявка 17 9 4 4 24 - 17 31
5.
Алания
 Заявка 17 8 6 3 21 - 16 30
6.
Арсенал Тула
 17 6 8 3 19 - 15 26
7.
Енисей
 Заявка 18 7 3 8 29 - 25 24
8.
КАМАЗ
 Заявка 17 6 5 6 16 - 15 23
9.
Торпедо Москва
 Заявка 17 6 4 7 16 - 19 22
10.
СКА-Хабаровск
 0:1 Заявка 18 6 4 8 18 - 20 22
11.
Шинник
 Заявка 18 6 4 8 23 - 31 22
12.
Родина Москва
 Заявка 17 5 6 6 23 - 18 21
13.
Нефтехимик
 Заявка 17 5 4 8 14 - 20 19
14.
Сокол
 Заявка 17 5 4 8 17 - 29 19
15.
Черноморец Нв
 Заявка 17 3 9 5 17 - 20 18
16.
Ленинградец
 Заявка 18 4 5 9 14 - 22 17
17.
Кубань
 0:1 Заявка 18 4 4 10 13 - 22 16
18.
Волгарь
 Заявка 18 3 6 9 16 - 26 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тюмень
 1:0 Заявка 10 6 3 1 15 - 5 21
2.
СКА-Хабаровск
 0:1 Заявка 10 6 3 1 14 - 6 21
3.
Алания
 Заявка 8 6 2 0 12 - 4 20
4.
Енисей
 Заявка 9 6 1 2 22 - 11 19
5.
Динамо Махачкала
 1:0 Заявка 9 6 1 2 11 - 3 19
6.
КАМАЗ
 Заявка 9 5 3 1 13 - 5 18
7.
Арсенал Тула
 9 5 3 1 12 - 4 18
8.
Акрон
 Заявка 9 5 2 2 15 - 7 17
9.
Торпедо Москва
 Заявка 9 5 1 3 11 - 9 16
10.
Химки
 Заявка 8 4 3 1 10 - 6 15
11.
Шинник
 Заявка 9 4 3 2 13 - 11 15
12.
Сокол
 Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
13.
Кубань
 0:1 Заявка 9 3 3 3 9 - 8 12
14.
Родина Москва
 Заявка 8 3 2 3 10 - 8 11
15.
Нефтехимик
 Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
16.
Черноморец Нв
 Заявка 8 2 4 2 10 - 10 10
17.
Волгарь
 Заявка 9 2 2 5 9 - 17 8
18.
Ленинградец
 Заявка 8 0 3 5 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 8 5 1 2 9 - 4 16
2.
Химки
 Заявка 9 5 1 3 14 - 11 16
3.
Динамо Махачкала
 1:0 Заявка 9 4 3 2 6 - 4 15
4.
Тюмень
 1:0 Заявка 8 4 2 2 10 - 8 14
5.
Ленинградец
 Заявка 10 4 2 4 10 - 13 14
6.
Родина Москва
 Заявка 9 2 4 3 13 - 10 10
7.
Алания
 Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
8.
Арсенал Тула
 8 1 5 2 7 - 11 8
9.
Нефтехимик
 Заявка 9 2 2 5 6 - 10 8
10.
Черноморец Нв
 Заявка 9 1 5 3 7 - 10 8
11.
Шинник
 Заявка 9 2 1 6 10 - 20 7
12.
Сокол
 Заявка 9 2 1 6 9 - 22 7
13.
Волгарь
 Заявка 9 1 4 4 7 - 9 7
14.
Торпедо Москва
 Заявка 8 1 3 4 5 - 10 6
15.
КАМАЗ
 Заявка 8 1 2 5 3 - 10 5
16.
Енисей
 Заявка 9 1 2 6 7 - 14 5
17.
Кубань
 0:1 Заявка 9 1 1 7 4 - 14 4
18.
СКА-Хабаровск
 0:1 Заявка 8 0 1 7 4 - 14 1
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Топ бомбардиров
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 10
Родина Москва Тимошенко Иван 9
Алания Машуков Ислам 8
Шинник Андреев Игорь 6
Динамо Махачкала Сердеров Сердер 5
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Горелов Павел 7
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 5
Торпедо Москва Рейна Йорди 6
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 6
КАМАЗ Фартуна Борис 6
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча восемнадцатого тура Российской Мелбет-Первой лиги, в котором сыграют «Нефтехимик» и московское «Торпедо». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Нефтехимик - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 ноября 2023, осталось считанные секунды.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 81 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 109
Нефтехимик 22% (24)
X 44% (48)
Торпедо Москва 33.9% (37)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нефтехимик
Ничья
Торпедо Москва
2.80
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3.35
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3.30
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Нефтехимик - Торпедо Москва онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Нефтехимик - Торпедо Москва

Исход игры
Нефтехимик
21.7% (25)
Ничья
45.2% (52)
Торпедо Москва
33% (38)
Тотал 2.5
Больше
28.32% (32)
Меньше
71.68% (81)
Обе команды забьют
Да
70.8% (80)
Нет
29.2% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.6% (49)
1:2 Торпедо Москва
16.5% (19)
0:1 Торпедо Москва
12.2% (14)
2:1 Нефтехимик
9.6% (11)
1:0 Нефтехимик
8.7% (10)
0:2 Торпедо Москва
2.6% (3)
2:0 Нефтехимик
2.6% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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