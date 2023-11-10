Тур: 18.
Позже
История личных встреч
Нефтехимик
Торпедо Москва
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
13 матчей
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.14
1
Среднее время на гол
78
90
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.83
0.86
Среднее время на гол
49
105
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
1.46
0.92
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
61
97
Бомбардиры внутри турнира
Нефтехимик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Першин Матвей
|3
|0.18
|Котов Павел
|3 (1)
|0.18
|Петров Максим Вячеславович
|2
|0.12
|Котик Артём
|2
|0.12
|Денисов Роман
|1
|0.06
|Липовой Данил
|1
|0.06
|Кокоев Давид
|1
|0.06
|Базелюк Константин
|1 (1)
|0.06
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рейна Йорди
|3 (1)
|0.18
|Стефанович Илья
|3 (1)
|0.18
|Гонгадзе Георгий
|2
|0.12
|Юзепчук Роман
|2
|0.12
|Лебеденко Игорь
|1
|0.06
|Горбунов Игорь
|1
|0.06
|Журавлёв Юрий
|1
|0.06
|Калугин Никита
|1
|0.06
|Москвичёв Владимир
|1
|0.06
|Манелов Ираклий
|1
|0.06
Карточки
Нефтехимик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бердников Алексей
|4
|0
|Денисов Роман
|3
|0
|Кокоев Давид
|3
|0
|Петров Максим Вячеславович
|3
|0
|Ситдиков Марат
|2
|0
|Шоркин Максим
|2
|0
|Герасимов Алексей
|2
|0
|Зорин Богдан
|2
|0
|Першин Матвей
|2
|0
|Котик Артём
|2
|0
|Морозов Кирилл
|0
|1
|Котов Павел
|1
|0
|Сагуткин Даниил
|1
|0
|Талалай Денис
|1
|0
|Ещенко Сергей
|1
|0
|Липовой Данил
|1
|0
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рейна Йорди
|6
|0
|Бородин Сергей Алексеевич
|6
|0
|Калугин Никита
|5
|0
|Шамкин Даниил
|3
|0
|Громыко Валерий
|2
|0
|Стефанович Илья
|2
|0
|Юзепчук Роман
|2
|0
|Усанов Алексей
|2
|0
|Манелов Ираклий
|2
|0
|Чурич Марио
|2
|0
|Лебеденко Игорь
|1
|0
|Бабурин Егор
|1
|0
|Горбунов Игорь
|1
|0
|Гонгадзе Георгий
|1
|0
|Енин Иван
|1
|0
|Червяков Руслан
|1
|0
Результаты матчей
Нефтехимик
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Торпедо Москва
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
3
Нефтехимик
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Торпедо Москва
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
5
9
Нефтехимик
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Торпедо Москва
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
7
12
Голы по времени матча
Забито
8
5
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
2
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
2
40%
76-90
Пропущено
10
10
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
2
20%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
2
20%
4
40%
76-90
Забито
6
11
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
1
17%
2
18%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
2
33%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
10
9
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
4
44%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
2
20%
1
11%
76-90
Забито
14
16
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
8 Не забивали 6
3
21%
3
19%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
2
14%
3
19%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
4
29%
5
31%
76-90
Пропущено
20
19
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
2
10%
1
5%
1-15
3
15%
4
21%
16-30
5
25%
4
21%
31-45
2
10%
1
5%
46-60
4
20%
4
21%
61-75
4
20%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Нефтехимик
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Динамо Махачкала - Нефтехимик 1:0 Нефтехимик - Тюмень 0:2 Ленинградец - Нефтехимик 1:2 Нефтехимик - Форте 0:2
Сокол - Нефтехимик 2:2 Нефтехимик - СКА-Хабаровск 2:0 Нефтехимик - Арсенал Тула 0:0 СКА-Ростов - Нефтехимик 0:3 Акрон - Нефтехимик 0:0 КАМАЗ - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Кубань 2:1 Шинник - Нефтехимик 1:0 Нефтехимик - Родина Москва 1:4 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 Енисей - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - Черноморец Нв 1:1 Нефтехимик - Химки 0:1 Алания - Нефтехимик 1:0 Нефтехимик - Волгарь 2:1 Нефтехимик - Крылья Советов 2:3
Торпедо Москва
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Торпедо Москва - Волгарь 0:3 Шинник - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 2:0 Кубань - Торпедо Москва 2:1
Тюмень - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Ленинградец 2:3 Уфа - Торпедо Москва 1:1 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Енисей 1:0 Торпедо Москва - Акрон 1:0 Родина Москва - Торпедо Москва 2:0 Арсенал Тула - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 Алания - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Сокол 0:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Химки - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Динамо Махачкала 2:0 Торпедо Москва - Рубин 1:1 Торпедо Москва - Спартак Москва 2:2
Результаты матчей
Нефтехимик
Торпедо Москва
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
2:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:0
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
Тоталы голов в матче
Нефтехимик
Торпедо Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
72
35
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
44
27
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
116
512
512
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 11
|33
|2.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|24 - 13
|32
|3.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|16 - 7
|31
|4.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|24 - 17
|31
|5.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|21 - 16
|30
|6.
|17
|6
|8
|3
|19 - 15
|26
|7.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|16 - 15
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|18 - 19
|22
|9.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|16 - 19
|22
|10.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 27
|22
|11.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|25 - 24
|21
|12.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 18
|21
|13.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|14 - 20
|19
|14.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|17 - 29
|19
|15.
|Заявка
|17
|3
|9
|5
|17 - 20
|18
|16.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 21
|16
|17.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|15 - 24
|15
|18.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|12 - 21
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 6
|21
|2.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|12 - 4
|20
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 5
|18
|4.
|9
|5
|3
|1
|12 - 4
|18
|5.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|13 - 5
|18
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 7
|17
|7.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 10
|16
|8.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 3
|16
|9.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 9
|16
|10.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|11.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 11
|15
|12.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|16.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 10
|10
|17.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 15
|8
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|9 - 4
|16
|2.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 11
|16
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|6 - 4
|15
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 12
|11
|6.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 10
|10
|7.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|8.
|8
|1
|5
|2
|7 - 11
|8
|9.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 10
|8
|10.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 10
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 16
|7
|12.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 22
|7
|13.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 9
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 10
|5
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 13
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 13
|1
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|10
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|9
|Алания
|Машуков Ислам
|8
|Енисей
|Ломакин Александр
|5
|Шинник
|Андреев Игорь
|5
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|7
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 5
|Торпедо Москва
|Рейна Йорди
|6
|Торпедо Москва
|Бородин Сергей Алексеевич
|6
|КАМАЗ
|Фартуна Борис
|6
Прогнозы на матч Нефтехимик - Торпедо Москва
Исход игры
Нефтехимик
20% (9)
Ничья
44.4% (20)
Торпедо Москва
35.6% (16)
Тотал 2.5
Больше
37.78% (17)
Меньше
62.22% (28)
Обе команды забьют
Да
73.33% (33)
Нет
26.67% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.8% (17)
1:2 Торпедо Москва
24.4% (11)
2:1 Нефтехимик
8.9% (4)
1:0 Нефтехимик
8.9% (4)
0:1 Торпедо Москва
6.7% (3)
0:0 Ничья
4.4% (2)
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