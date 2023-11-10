Тур: 18.
История личных встреч
КАМАЗ
Алания
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
12 матчей
41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
8.3%
58.3%
33.4%
1 победа 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.17
1.33
Среднее время на гол
77
67
Всего голов
13
3
Голов в среднем за матч
2.17
0.5
Среднее время на гол
41
180
Всего голов
20
11
Голов в среднем за матч
1.67
0.92
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
54
98
Бомбардиры внутри турнира
КАМАЗ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Таликин Дамир
|3
|0.18
|Гаглоев Александр
|3 (2)
|0.18
|Мануйлов Роман
|2
|0.12
|Пальцев Валентин
|2
|0.12
|Фартуна Борис
|2
|0.12
|Куль Руслан
|1
|0.06
|Щербатюк Александр
|1
|0.06
|Борисенко Григорий
|1
|0.06
|Горелов Павел
|1
|0.06
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Машуков Ислам
|8 (2)
|0.47
|Гиоргобиани Николай
|4 (1)
|0.24
|Гурциев Батраз
|3 (1)
|0.18
|Кротов Вячеслав
|2
|0.12
|Цараев Алан
|1
|0.06
|Царукян Валерий
|1
|0.06
|Хадарцев Батраз
|1 (1)
|0.06
Карточки
КАМАЗ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горелов Павел
|7
|0
|Гаглоев Александр
|5
|1
|Фартуна Борис
|6
|0
|Гюрджан Артём
|4
|1
|Пальцев Валентин
|5
|0
|Куль Руслан
|3
|1
|Аюкин Руслан
|4
|0
|Таликин Дамир
|3
|0
|Почивалин Валерий
|2
|0
|Абрамов Артём
|2
|0
|Кириллов Юрий
|1
|0
|Анисимов Артур
|1
|0
|Мануйлов Роман
|1
|0
|Бадртдинов Ильнур
|1
|0
|Защепкин Роман
|1
|0
|Ратников Савелий
|1
|0
|Родин Даниил
|1
|0
|Ермолаев Николай
|1
|0
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Багаев Алан
|4
|0
|Тарба Заур
|4
|0
|Гиоргобиани Николай
|2
|1
|Засеев Азамат
|2
|0
|Качмазов Сослан
|2
|0
|Караев Давид
|2
|0
|Машуков Ислам
|2
|0
|Плиев Константин
|2
|0
|Шавлохов Давид
|2
|0
|Царукян Валерий
|2
|0
|Бакаев Михаил
|1
|0
|Чочиев Алан
|1
|0
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0
|Хабалов Алан
|1
|0
|Гурциев Батраз
|1
|0
|Цараев Алан
|1
|0
|Мельников Степан
|1
|0
|Кобесов Давид
|1
|0
|Дауров Руслан
|1
|0
|Сухорученко Михаил
|1
|0
Результаты матчей
КАМАЗ
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Алания
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
6
КАМАЗ
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Алания
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
2
11
КАМАЗ
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Алания
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
65% (11)
24% (4)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
5
17
Голы по времени матча
Забито
13
9
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
2
15%
1
11%
1-15
2
15%
2
22%
16-30
2
15%
1
11%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
5
38%
2
22%
76-90
Пропущено
5
12
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
20%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
20%
2
17%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
1
20%
1
8%
76-90
Забито
3
11
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 6
14 Не забивали 9
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
33%
3
27%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
10
5
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
10%
1
20%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
3
30%
1
20%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
16
20
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 9
7 Не забивали 4
3
19%
1
5%
1-15
2
13%
4
20%
16-30
2
13%
5
25%
31-45
1
6%
3
15%
46-60
2
13%
5
25%
61-75
6
38%
2
10%
76-90
Пропущено
15
17
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
2
13%
4
24%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
4
27%
2
12%
31-45
2
13%
2
12%
46-60
3
20%
5
29%
29%
61-75
2
13%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
КАМАЗ
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:0 Енисей - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - Химки 2:2 Черноморец Нв - КАМАЗ 0:0
КАМАЗ - Шинник 4:0 Волгарь - КАМАЗ 2:1 Родина Москва - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Ленинградец 1:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:0 КАМАЗ - Нефтехимик 0:1 Сокол - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Ленинградец 1:1 Черноморец Нв - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Арсенал Тула 0:0 КАМАЗ - Тюмень 2:1 Динамо Махачкала - КАМАЗ 0:1 Алания - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - Кубань 2:0 Акрон - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - Уфа 3:2
Алания
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Шинник - Алания 3:3 Алания - Арсенал Тула 1:1 Волгарь - Алания 1:0 Алания - Ленинградец 1:0
Химки - Алания 2:2 Сокол - Алания 0:0 Ротор - Алания 1:0 Алания - СКА-Хабаровск 2:1 Динамо Махачкала - Алания 3:0 Алания - Тюмень 1:1 Алания - Енисей 2:1 Кубань - Алания 0:1 Родина Москва - Алания 1:2 Алания - Торпедо Москва 2:0 Акрон - Алания 1:0 Алания - КАМАЗ 2:0 Алания - Нефтехимик 1:0 Черноморец Нв - Алания 1:1 Шахтёр Солигорск - Алания 0:1 Энергетик-БГУ - Алания 1:2
Результаты матчей
КАМАЗ
Алания
Точный счет
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
4 раза 50%
2
4 раза 50%
Точный счет
2:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:0
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
КАМАЗ
Алания
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
45
44
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
134
413
710
116
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 11
|33
|2.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|24 - 13
|32
|3.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|16 - 7
|31
|4.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|24 - 17
|31
|5.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|21 - 16
|30
|6.
|17
|6
|8
|3
|19 - 15
|26
|7.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|16 - 15
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|18 - 19
|22
|9.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|16 - 19
|22
|10.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 27
|22
|11.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|25 - 24
|21
|12.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 18
|21
|13.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|14 - 20
|19
|14.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|17 - 29
|19
|15.
|Заявка
|17
|3
|9
|5
|17 - 20
|18
|16.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 21
|16
|17.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|15 - 24
|15
|18.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|12 - 21
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 6
|21
|2.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|12 - 4
|20
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 5
|18
|4.
|9
|5
|3
|1
|12 - 4
|18
|5.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|13 - 5
|18
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 7
|17
|7.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 10
|16
|8.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 3
|16
|9.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 9
|16
|10.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|11.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 11
|15
|12.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|16.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 10
|10
|17.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 15
|8
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|9 - 4
|16
|2.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 11
|16
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|6 - 4
|15
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 12
|11
|6.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 10
|10
|7.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|8.
|8
|1
|5
|2
|7 - 11
|8
|9.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 10
|8
|10.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 10
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 16
|7
|12.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 22
|7
|13.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 9
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 10
|5
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 13
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 13
|1
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|10
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|9
|Алания
|Машуков Ислам
|8
|Енисей
|Ломакин Александр
|5
|Шинник
|Андреев Игорь
|5
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|7
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 5
|Торпедо Москва
|Рейна Йорди
|6
|Торпедо Москва
|Бородин Сергей Алексеевич
|6
|КАМАЗ
|Фартуна Борис
|6
Прогнозы на матч КАМАЗ - Алания
Исход игры
КАМАЗ
28.9% (13)
Ничья
37.8% (17)
Алания
33.3% (15)
Тотал 2.5
Больше
46.67% (21)
Меньше
53.33% (24)
Обе команды забьют
Да
80% (36)
Нет
20% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (15)
1:2 Алания
20% (9)
2:1 КАМАЗ
17.8% (8)
0:1 Алания
11.1% (5)
1:0 КАМАЗ
6.7% (3)
2:2 Ничья
4.4% (2)
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