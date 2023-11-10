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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 18.
КАМАЗ
 
Позже
Алания
Прогнозы 43
КАМАЗ 30.2% (13)
X 39.5% (17)
Алания 30.2% (13)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

КАМАЗ
Алания

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

12 матчей

41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

8.3%
58.3%
33.4%
1 победа 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа

История матчей

МПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
К
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.17
1.33

Среднее время на гол

77
67

Всего голов

13
3

Голов в среднем за матч

2.17
0.5

Среднее время на гол

41
180

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

1.67
0.92

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

54
98

Бомбардиры внутри турнира

КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Таликин Дамир 3 0.18
Гаглоев Александр 3 (2) 0.18
Мануйлов Роман 2 0.12
Пальцев Валентин 2 0.12
Фартуна Борис 2 0.12
Куль Руслан 1 0.06
Щербатюк Александр 1 0.06
Борисенко Григорий 1 0.06
Горелов Павел 1 0.06
Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Машуков Ислам 8 (2) 0.47
Гиоргобиани Николай 4 (1) 0.24
Гурциев Батраз 3 (1) 0.18
Кротов Вячеслав 2 0.12
Цараев Алан 1 0.06
Царукян Валерий 1 0.06
Хадарцев Батраз 1 (1) 0.06

Карточки

КАМАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горелов Павел 7 0
Гаглоев Александр 5 1
Фартуна Борис 6 0
Гюрджан Артём 4 1
Пальцев Валентин 5 0
Куль Руслан 3 1
Аюкин Руслан 4 0
Таликин Дамир 3 0
Почивалин Валерий 2 0
Абрамов Артём 2 0
Кириллов Юрий 1 0
Анисимов Артур 1 0
Мануйлов Роман 1 0
Бадртдинов Ильнур 1 0
Защепкин Роман 1 0
Ратников Савелий 1 0
Родин Даниил 1 0
Ермолаев Николай 1 0
Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Багаев Алан 4 0
Тарба Заур 4 0
Гиоргобиани Николай 2 1
Засеев Азамат 2 0
Качмазов Сослан 2 0
Караев Давид 2 0
Машуков Ислам 2 0
Плиев Константин 2 0
Шавлохов Давид 2 0
Царукян Валерий 2 0
Бакаев Михаил 1 0
Чочиев Алан 1 0
Цаллагов Ибрагим 1 0
Хабалов Алан 1 0
Гурциев Батраз 1 0
Цараев Алан 1 0
Мельников Степан 1 0
Кобесов Давид 1 0
Дауров Руслан 1 0
Сухорученко Михаил 1 0

Результаты матчей

КАМАЗ
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Алания
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
6
КАМАЗ
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Алания
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

2
11
КАМАЗ
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Алания
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
65% (11)
24% (4)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

5
17

Голы по времени матча

Забито

13
9
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
2
15%
1
11%
1-15
2
15%
2
22%
16-30
2
15%
1
11%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
5
38%
2
22%
76-90

Пропущено

5
12
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
20%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
20%
2
17%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
1
20%
1
8%
76-90

Забито

3
11
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 6
14 Не забивали 9
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
33%
3
27%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

10
5
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
10%
1
20%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
3
30%
1
20%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

16
20
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 9
7 Не забивали 4
3
19%
1
5%
1-15
2
13%
4
20%
16-30
2
13%
5
25%
31-45
1
6%
3
15%
46-60
2
13%
5
25%
61-75
6
38%
2
10%
76-90

Пропущено

15
17
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
2
13%
4
24%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
4
27%
2
12%
31-45
2
13%
2
12%
46-60
3
20%
5
29%
29%
61-75
2
13%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

КАМАЗ
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:0 Енисей - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - Химки 2:2 Черноморец Нв - КАМАЗ 0:0
КАМАЗ - Шинник 4:0 Волгарь - КАМАЗ 2:1 Родина Москва - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Ленинградец 1:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:0 КАМАЗ - Нефтехимик 0:1 Сокол - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Ленинградец 1:1 Черноморец Нв - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Арсенал Тула 0:0 КАМАЗ - Тюмень 2:1 Динамо Махачкала - КАМАЗ 0:1 Алания - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - Кубань 2:0 Акрон - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - Уфа 3:2
Алания
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Шинник - Алания 3:3 Алания - Арсенал Тула 1:1 Волгарь - Алания 1:0 Алания - Ленинградец 1:0
Химки - Алания 2:2 Сокол - Алания 0:0 Ротор - Алания 1:0 Алания - СКА-Хабаровск 2:1 Динамо Махачкала - Алания 3:0 Алания - Тюмень 1:1 Алания - Енисей 2:1 Кубань - Алания 0:1 Родина Москва - Алания 1:2 Алания - Торпедо Москва 2:0 Акрон - Алания 1:0 Алания - КАМАЗ 2:0 Алания - Нефтехимик 1:0 Черноморец Нв - Алания 1:1 Шахтёр Солигорск - Алания 0:1 Энергетик-БГУ - Алания 1:2

Результаты матчей

КАМАЗ
Алания

Точный счет

1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
4 раза 50%
2
4 раза 50%

Точный счет

2:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:0
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

КАМАЗ
Алания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
4
5
1.5
4
4
1
8
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
13
4
4
13
1.5
7
10
1
16
2.5
1
16
1
16
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 17 10 3 4 24 - 11 33
2.
Тюмень
 Заявка 17 9 5 3 24 - 13 32
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 17 9 4 4 16 - 7 31
4.
Химки
 Заявка 17 9 4 4 24 - 17 31
5.
Алания
 Заявка 17 8 6 3 21 - 16 30
6.
Арсенал Тула
 17 6 8 3 19 - 15 26
7.
КАМАЗ
 Заявка 17 6 5 6 16 - 15 23
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 17 6 4 7 18 - 19 22
9.
Торпедо Москва
 Заявка 17 6 4 7 16 - 19 22
10.
Шинник
 Заявка 17 6 4 7 22 - 27 22
11.
Енисей
 Заявка 17 6 3 8 25 - 24 21
12.
Родина Москва
 Заявка 17 5 6 6 23 - 18 21
13.
Нефтехимик
 Заявка 17 5 4 8 14 - 20 19
14.
Сокол
 Заявка 17 5 4 8 17 - 29 19
15.
Черноморец Нв
 Заявка 17 3 9 5 17 - 20 18
16.
Кубань
 Заявка 17 4 4 9 13 - 21 16
17.
Волгарь
 Заявка 17 3 6 8 15 - 24 15
18.
Ленинградец
 Заявка 17 3 5 9 12 - 21 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Хабаровск
 Заявка 10 6 3 1 14 - 6 21
2.
Алания
 Заявка 8 6 2 0 12 - 4 20
3.
Тюмень
 Заявка 9 5 3 1 14 - 5 18
4.
Арсенал Тула
 9 5 3 1 12 - 4 18
5.
КАМАЗ
 Заявка 9 5 3 1 13 - 5 18
6.
Акрон
 Заявка 9 5 2 2 15 - 7 17
7.
Енисей
 Заявка 8 5 1 2 18 - 10 16
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 8 5 1 2 10 - 3 16
9.
Торпедо Москва
 Заявка 9 5 1 3 11 - 9 16
10.
Химки
 Заявка 8 4 3 1 10 - 6 15
11.
Шинник
 Заявка 9 4 3 2 13 - 11 15
12.
Сокол
 Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
13.
Кубань
 Заявка 9 3 3 3 9 - 8 12
14.
Родина Москва
 Заявка 8 3 2 3 10 - 8 11
15.
Нефтехимик
 Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
16.
Черноморец Нв
 Заявка 8 2 4 2 10 - 10 10
17.
Волгарь
 Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
18.
Ленинградец
 Заявка 8 0 3 5 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 8 5 1 2 9 - 4 16
2.
Химки
 Заявка 9 5 1 3 14 - 11 16
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 9 4 3 2 6 - 4 15
4.
Тюмень
 Заявка 8 4 2 2 10 - 8 14
5.
Ленинградец
 Заявка 9 3 2 4 8 - 12 11
6.
Родина Москва
 Заявка 9 2 4 3 13 - 10 10
7.
Алания
 Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
8.
Арсенал Тула
 8 1 5 2 7 - 11 8
9.
Нефтехимик
 Заявка 9 2 2 5 6 - 10 8
10.
Черноморец Нв
 Заявка 9 1 5 3 7 - 10 8
11.
Шинник
 Заявка 8 2 1 5 9 - 16 7
12.
Сокол
 Заявка 9 2 1 6 9 - 22 7
13.
Волгарь
 Заявка 9 1 4 4 7 - 9 7
14.
Торпедо Москва
 Заявка 8 1 3 4 5 - 10 6
15.
КАМАЗ
 Заявка 8 1 2 5 3 - 10 5
16.
Енисей
 Заявка 9 1 2 6 7 - 14 5
17.
Кубань
 Заявка 8 1 1 6 4 - 13 4
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 7 0 1 6 4 - 13 1
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Топ бомбардиров
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 10
Родина Москва Тимошенко Иван 9
Алания Машуков Ислам 8
Енисей Ломакин Александр 5
Шинник Андреев Игорь 5
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Горелов Павел 7
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 5
Торпедо Москва Рейна Йорди 6
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 6
КАМАЗ Фартуна Борис 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча КАМАЗ - Алания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 ноября 2023, осталось 2 дня 6 часов 35 минут.



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    КАМАЗ 30.2% (13)
    X 39.5% (17)
    Алания 30.2% (13)
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    КАМАЗ
    Ничья
    Алания
    2.94
    3.05
    2.25
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    Прогнозы на матч КАМАЗ - Алания

    Исход игры
    КАМАЗ
    28.9% (13)
    Ничья
    37.8% (17)
    Алания
    33.3% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.67% (21)
    Меньше
    53.33% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (36)
    Нет
    20% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.3% (15)
    1:2 Алания
    20% (9)
    2:1 КАМАЗ
    17.8% (8)
    0:1 Алания
    11.1% (5)
    1:0 КАМАЗ
    6.7% (3)
    2:2 Ничья
    4.4% (2)
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    КАМАЗ
    Алания
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