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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Ризеспор
1:0
Перерыв
Истанбулспор
0'
1:0
5' Гол
Шелви Джонджо

Ход матча

5'
Шелви Джонджо
(Пала Митхат)
1:0
44'
 
Самбисса Давид
Эрдоган Окан

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
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Ризеспор
Ничья
Истанбулспор
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23
Аккан
Гёкхан
37
Шахин
Мухаммет
Таха
4
Мочи
Отилла
53
Топчу
Эмир
Хан
3
Пехливан
Халиль
54
Пала
Митхат
6
Шелви
Джонджо
11
Зауэр
Густаво
10
Олавоин
Ибрахим
8
Варешанович
Дал
89
Минчев
Мартин
1
Йенсен
Давид
23
Эрдоган
Окан
4
Есиль
Мехмет
14
Дели
Симон
21
Дахени
Демиако
66
Яшар
Али
6
Воробьев
Модест
24
Сарикайя
Муаммер
18
Ндао
Алассан
12
Мамаду
Менди
19
Гюльтекин
Эмир
Ризеспор
4-2-3-1
Истанбулспор
3-4-2-1

История личных встреч

Ризеспор
Истанбулспор

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛТ
2:3
ПЛТ
3:0
КТ
0:1

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кесер Бенхур 3 0.25
Варешанович Дал 2 0.17
Шелви Джонджо 1 0.08
Зекири Альтин 1 0.08
Мари Джон 1 0.08
Мочи Отилла 1 0.08
Гайч Адольфо 1 0.08
Зауэр Густаво 1 (1) 0.08
Пала Митхат 0 0
Пехливан Халиль 0 0
Топчу Эмир Хан 0 0
Олавоин Ибрахим 0 0
Яшар Сейфеттин Анил 0 0
Шахин Мухаммет Таха 0 0
Истанбулспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гюльтекин Эмир 3 0.25
Йылмаз Ибрахим 2 0.17
Этеми Вален 1 0.08
Рроца Эдуарт 1 0.08
Ндао Алассан 1 0.08
Траоре Джакариджа Жуниор 1 0.08
Самбисса Давид 0 0
Сарикайя Муаммер 0 0
Мамаду Менди 0 0
Сантос Жаксон 0 0
Яшар Али 0 0
Кейлю Кубилай 0 0

Карточки

Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пала Митхат 3 1
Варешанович Дал 4 0
Шахин Мухаммет Таха 4 0
Аккан Гёкхан 2 0
Топчу Эмир Хан 2 0
Кесер Бенхур 2 0
Олавоин Ибрахим 2 0
Зекири Альтин 2 0
Шелви Джонджо 1 0
Нильсен Каспер 1 0
Пехливан Халиль 1 0
Зауэр Густаво 1 0
Пинчи Оскар 1 0
Коч Алберк 1 0
Минчев Мартин 1 0
Мочи Отилла 1 0
Гёрген Зафер 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Яшар Сейфеттин Анил 1 0
Истанбулспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яшар Али 2 1
Дахени Демиако 3 0
Лосаж Флорьян 3 0
Есиль Мехмет 3 0
Сарикайя Муаммер 3 0
Рроца Эдуарт 3 0
Эрдоган Окан 1 1
Йылмаз Ибрахим 2 0
Темель Вефа 2 0
Якин Хакан 0 1
Коли Расин 1 0
Самбисса Давид 1 0
Этеми Вален 1 0
Сантос Жаксон 1 0
Гюльтекин Эмир 1 0
Траоре Джакариджа Жуниор 1 0

Результаты матчей

Ризеспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Истанбулспор
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Ризеспор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Истанбулспор
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
9

Упущенные победы

5
3
Ризеспор
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Истанбулспор
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
9

Упущенные победы

6
6

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

2
10
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
1
50%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
50%
3
30%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
3
43%
2
33%
76-90

Пропущено

15
11
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
3
20%
4
36%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
4
27%
3
27%
76-90

Забито

10
9
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
3
30%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
4
40%
3
33%
76-90

Пропущено

17
21
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
2
12%
1
5%
1-15
2
12%
2
10%
16-30
2
12%
3
14%
31-45
3
18%
5
24%
46-60
4
24%
3
14%
61-75
4
24%
7
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ризеспор
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Газиантеп - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Галатасарай 0:1 Кайсериспор - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Самсунспор 1:0
Фенербахче - Ризеспор 5:0 Ризеспор - Сивасспор 1:1 Коньяспор - Ризеспор 1:2 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Трабзонспор - Ризеспор 2:3 Ризеспор - Аланьяспор 0:0 Адана Демирспор - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Умраниеспор 0:0 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Аланьяспор - Ризеспор 3:1 Самсунспор - Ризеспор 1:0 Ризеспор - Алтынорду 0:0 Гёзтепе - Ризеспор 3:3 Ризеспор - Тузласпор 4:2 Пендикспор - Ризеспор 3:2 Ризеспор - Генчлербирлиги 5:3
Истанбулспор
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Истанбулспор - Кепез Беледие Анталья 2:3 Касымпаша - Истанбулспор 3:1
Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Башакшехир - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Коньяспор - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Карагумрук 0:1 Истанбулспор - Антальяспор 1:1 Газиантепспор - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Генчлербирлиги 3:1 Кайсериспор - Истанбулспор 3:2 Генчлербирлиги - Истанбулспор 2:1 Сивасспор - Истанбулспор 3:0

Результаты матчей

Ризеспор
Истанбулспор

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Ризеспор
Истанбулспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
4
1.5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
4
2
9
1.5
2
9
1
10
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 12 10 1 1 22 - 8 31
2.
Фенербахче
 Заявка 11 10 0 1 31 - 8 30
3.
Трабзонспор
 Заявка 12 7 1 4 21 - 14 22
4.
Кайсериспор
 Заявка 12 6 4 2 17 - 13 22
5.
Адана Демирспор
 Заявка 11 6 3 2 23 - 12 21
6.
Бешикташ
 0:0 Заявка 12 6 2 4 17 - 14 20
7.
Антальяспор
 Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
8.
Касымпаша
 Заявка 12 5 3 4 21 - 23 18
9.
Ризеспор
 1:0 Заявка 12 5 2 5 11 - 17 17
10.
Хатайспор
 Заявка 12 4 5 3 20 - 16 17
11.
Газиантеп
 Заявка 12 5 0 7 12 - 17 15
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 12 3 5 4 13 - 10 14
13.
Сивасспор
 Заявка 12 3 5 4 13 - 17 14
14.
Анкарагюджю
 Заявка 12 3 4 5 18 - 19 13
15.
Пендикспор
 Заявка 12 3 4 5 15 - 25 13
16.
Коньяспор
 Заявка 12 2 4 6 11 - 18 10
17.
Истанбул Башакшехир
 0:0 Заявка 12 2 4 6 8 - 15 10
18.
Аланьяспор
 Заявка 12 2 4 6 9 - 17 10
19.
Самсунспор
 Заявка 12 2 2 8 9 - 19 8
20.
Истанбулспор
 0:1 Заявка 12 1 2 9 9 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 6 6 0 0 17 - 3 18
2.
Галатасарай
 Заявка 5 5 0 0 12 - 5 15
3.
Фенербахче
 Заявка 6 5 0 1 20 - 8 15
4.
Трабзонспор
 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
5.
Бешикташ
 0:0 Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
6.
Кайсериспор
 Заявка 6 4 2 0 8 - 2 14
7.
Хатайспор
 Заявка 6 3 2 1 12 - 9 11
8.
Антальяспор
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
9.
Ризеспор
 1:0 Заявка 6 3 2 1 4 - 2 11
10.
Касымпаша
 Заявка 7 3 1 3 13 - 16 10
11.
Газиантеп
 Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 7 2 3 2 8 - 5 9
13.
Анкарагюджю
 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
14.
Аланьяспор
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
15.
Самсунспор
 Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
16.
Коньяспор
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
17.
Пендикспор
 Заявка 6 1 2 3 6 - 15 5
18.
Истанбул Башакшехир
 0:0 Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
19.
Истанбулспор
 0:1 Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
20.
Сивасспор
 Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 7 5 1 1 10 - 3 16
2.
Фенербахче
 Заявка 5 5 0 0 11 - 0 15
3.
Сивасспор
 Заявка 6 3 1 2 9 - 10 10
4.
Касымпаша
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
5.
Пендикспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 10 8
6.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
7.
Антальяспор
 Заявка 6 2 1 3 9 - 7 7
8.
Трабзонспор
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
9.
Бешикташ
 0:0 Заявка 6 2 0 4 8 - 12 6
10.
Ризеспор
 1:0 Заявка 6 2 0 4 7 - 15 6
11.
Хатайспор
 Заявка 6 1 3 2 8 - 7 6
12.
Газиантеп
 Заявка 7 2 0 5 6 - 11 6
13.
Истанбул Башакшехир
 0:0 Заявка 7 1 3 3 2 - 7 6
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
15.
Анкарагюджю
 Заявка 6 1 2 3 11 - 12 5
16.
Коньяспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
17.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
18.
Аланьяспор
 Заявка 5 0 2 3 1 - 7 2
19.
Истанбулспор
 0:1 Заявка 6 0 1 5 3 - 11 1
20.
Самсунспор
 Заявка 7 0 1 6 4 - 13 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 10 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 10 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 9 (1)
Касымпаша Кара Айтач 8 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Аланьяспор Оздемир Юсуф 6
Трабзонспор Менди Батиста 1 4
Аланьяспор Байыр Фуркан 5
Аланьяспор Аугусто Лойде 5
Весь список
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Ризеспор
Ничья
Истанбулспор
1.60
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5.60
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9.50
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Ризеспор
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