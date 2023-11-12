Тур: 12. Стадион: Caykur Didi Stadyumu.
1:0
Перерыв
Ход матча
5'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 0
-
2 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
23
Аккан
Гёкхан
54
Пала
Митхат
23
Эрдоган
Окан
14
Дели
Симон
66
Яшар
Али
18
Ндао
Алассан
12
Мамаду
Менди
- Основной состав
-
23 Аккан ГёкханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
54 Пала МитхатПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Коркмаз ЭрайЗащитник
- Полузащитник
-
21 Пинчи ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Мор Фэй МэймНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Палут Ильхан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Эрдоган ОканЗащитник
- Защитник
-
14 Дели СимонЗащитник
- Защитник
-
66 Яшар АлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ндао АлассанПолузащитник
-
12 Мамаду МендиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
59 Арда АльпВратарь
-
28 Кырташ БартуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Шахан ОзканНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Рроца Эдуарт
-
Главный тренер: Якин Хакан
История личных встреч
Ризеспор
Истанбулспор
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
67
Бомбардиры внутри турнира
Ризеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кесер Бенхур
|3
|0.25
|Варешанович Дал
|2
|0.17
|Шелви Джонджо
|1
|0.08
|Зекири Альтин
|1
|0.08
|Мари Джон
|1
|0.08
|Мочи Отилла
|1
|0.08
|Гайч Адольфо
|1
|0.08
|Зауэр Густаво
|1 (1)
|0.08
|Пала Митхат
|0
|0
|Пехливан Халиль
|0
|0
|Топчу Эмир Хан
|0
|0
|Олавоин Ибрахим
|0
|0
|Яшар Сейфеттин Анил
|0
|0
|Шахин Мухаммет Таха
|0
|0
Истанбулспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гюльтекин Эмир
|3
|0.25
|Йылмаз Ибрахим
|2
|0.17
|Этеми Вален
|1
|0.08
|Рроца Эдуарт
|1
|0.08
|Ндао Алассан
|1
|0.08
|Траоре Джакариджа Жуниор
|1
|0.08
|Самбисса Давид
|0
|0
|Сарикайя Муаммер
|0
|0
|Мамаду Менди
|0
|0
|Сантос Жаксон
|0
|0
|Яшар Али
|0
|0
|Кейлю Кубилай
|0
|0
Карточки
Ризеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пала Митхат
|3
|1
|Варешанович Дал
|4
|0
|Шахин Мухаммет Таха
|4
|0
|Аккан Гёкхан
|2
|0
|Топчу Эмир Хан
|2
|0
|Кесер Бенхур
|2
|0
|Олавоин Ибрахим
|2
|0
|Зекири Альтин
|2
|0
|Шелви Джонджо
|1
|0
|Нильсен Каспер
|1
|0
|Пехливан Халиль
|1
|0
|Зауэр Густаво
|1
|0
|Пинчи Оскар
|1
|0
|Коч Алберк
|1
|0
|Минчев Мартин
|1
|0
|Мочи Отилла
|1
|0
|Гёрген Зафер
|1
|0
|Гайч Адольфо
|1
|0
|Яшар Сейфеттин Анил
|1
|0
Истанбулспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яшар Али
|2
|1
|Дахени Демиако
|3
|0
|Лосаж Флорьян
|3
|0
|Есиль Мехмет
|3
|0
|Сарикайя Муаммер
|3
|0
|Рроца Эдуарт
|3
|0
|Эрдоган Окан
|1
|1
|Йылмаз Ибрахим
|2
|0
|Темель Вефа
|2
|0
|Якин Хакан
|0
|1
|Коли Расин
|1
|0
|Самбисса Давид
|1
|0
|Этеми Вален
|1
|0
|Сантос Жаксон
|1
|0
|Гюльтекин Эмир
|1
|0
|Траоре Джакариджа Жуниор
|1
|0
Результаты матчей
Ризеспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Истанбулспор
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Ризеспор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Истанбулспор
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
12
9
Упущенные победы
5
3
Ризеспор
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Истанбулспор
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
12
9
Упущенные победы
6
6
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
2
10
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
1
50%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
50%
3
30%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
3
43%
2
33%
76-90
Пропущено
15
11
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
3
20%
4
36%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
4
27%
3
27%
76-90
Забито
10
9
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
3
30%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
4
40%
3
33%
76-90
Пропущено
17
21
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
2
12%
1
5%
1-15
2
12%
2
10%
16-30
2
12%
3
14%
31-45
3
18%
5
24%
46-60
4
24%
3
14%
61-75
4
24%
7
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ризеспор
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Газиантеп - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Галатасарай 0:1 Кайсериспор - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Самсунспор 1:0
Фенербахче - Ризеспор 5:0 Ризеспор - Сивасспор 1:1 Коньяспор - Ризеспор 1:2 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Трабзонспор - Ризеспор 2:3 Ризеспор - Аланьяспор 0:0 Адана Демирспор - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Умраниеспор 0:0 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Аланьяспор - Ризеспор 3:1 Самсунспор - Ризеспор 1:0 Ризеспор - Алтынорду 0:0 Гёзтепе - Ризеспор 3:3 Ризеспор - Тузласпор 4:2 Пендикспор - Ризеспор 3:2 Ризеспор - Генчлербирлиги 5:3
Истанбулспор
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Истанбулспор - Кепез Беледие Анталья 2:3 Касымпаша - Истанбулспор 3:1
Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Башакшехир - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Коньяспор - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Карагумрук 0:1 Истанбулспор - Антальяспор 1:1 Газиантепспор - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Генчлербирлиги 3:1 Кайсериспор - Истанбулспор 3:2 Генчлербирлиги - Истанбулспор 2:1 Сивасспор - Истанбулспор 3:0
Результаты матчей
Ризеспор
Истанбулспор
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Ризеспор
Истанбулспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
32
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
74
29
29
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|22 - 8
|31
|2.
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|31 - 8
|30
|3.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|21 - 14
|22
|4.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|17 - 13
|22
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 12
|21
|6.
|0:0 Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 14
|20
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 13
|18
|8.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 23
|18
|9.
|1:0 Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 17
|17
|10.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|20 - 16
|17
|11.
|Заявка
|12
|5
|0
|7
|12 - 17
|15
|12.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 10
|14
|13.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 17
|14
|14.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|18 - 19
|13
|15.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 25
|13
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|17.
|0:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 15
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 17
|10
|19.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 19
|8
|20.
|0:1 Заявка
|12
|1
|2
|9
|9 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|17 - 3
|18
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 5
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 8
|15
|4.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 5
|15
|5.
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|6.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|8 - 2
|14
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 9
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|9.
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|4 - 2
|11
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 16
|10
|11.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 5
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|15.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|18.
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|19.
|0:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|20.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 3
|16
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 0
|15
|3.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 10
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|5.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|9.
|0:0 Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|10.
|1:0 Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 15
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 7
|6
|12.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 11
|6
|13.
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|2 - 7
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 12
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 7
|2
|19.
|0:1 Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 13
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|10 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|10 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|9 (1)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|8 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|6 (3)
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3
|Аланьяспор
|Оздемир Юсуф
|6
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 4
|Аланьяспор
|Байыр Фуркан
|5
|Аланьяспор
|Аугусто Лойде
|5