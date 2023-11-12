  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Диаш Артур Соареш
Бенфика
0:1
Второй тайм: 47'
Спортинг Л
0'
15' Желтая карточка
Коатес Себастьян
22' Желтая карточка
Инасиу Гонсалу
0:1
45' Гол
Дьёкереш Виктор

Ход матча

15'
 
Коатес Себастьян
22'
 
Инасиу Гонсалу
45'
0:1
Дьёкереш Виктор
(Эдвардс Маркус)
Прогнозы 118
Бенфика 59.3% (70)
X 30.5% (36)
Спортинг Л 10.2% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бенфика
Ничья
Спортинг Л
7.40
Реклама, betcity.ru
3.95
Реклама, fon.bet
2.85
Реклама, ligastavok.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трубин
Анатолий
8
Эурснес
Фредрик
4
Силва
Антониу
30
Отаменди
Николас
5
Родригес
Фелипе
II
61
Флорентину
87
Невеш
Жоау
11
Ди
Мария
Анхель
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
33
Муса
Петар
1
Адан
Антонио
26
Диоманде
Усман
4
Коатес
Себастьян
25
Инасиу
Гонсалу
47
Эсгаю
Рикарду
2
Матеус
Рейс
42
Юлманд
Мортен
5
Морита
Хидемаса
10
Эдвардс
Маркус
8
Поте
9
Дьёкереш
Виктор
Бенфика
4-2-3-1
Спортинг Л
3-4-2-1

История личных встреч

Бенфика
Спортинг Л

25 матчей

84%
16%
21 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

68%
36%
17 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

68%
32%
17 побед 8 ничьих 0 побед

19 матчей

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

44 матча

47.7%
25%
27.3%
21 победа 11 ничьих 12 побед

Первый тайм

38.6%
43.2%
18.2%
17 побед 19 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.6%
34.1%
27.3%
17 побед 15 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
КЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
4:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
С
5:0
К
1:0
К
2:1
ПЛ
2:4
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
К
2:1
ПЛ
0:3
С
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
К
4:3
ПЛ
1:1
ТМС
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
КЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
КЛ
1:4
ПЛ
0:0
КЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0
ТМС
0:2
К
5:3
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

40
31

Голов в среднем за матч

1.74
1.48

Среднее время на гол

51
60

Всего голов

24
28

Голов в среднем за матч

1.14
1.22

Среднее время на гол

78
73

Всего голов

64
59

Голов в среднем за матч

1.45
1.34

Тотал матчей

2.5
42
Больше 95%
Меньше 5%
2
36
Больше 82%
Меньше 18%
8
19
Больше 43%
Меньше 57%
25
11
Больше 25%
Меньше 75%
33
7
Больше 16%
Меньше 84%
37
4
Больше 9%
Меньше 91%
40
3
Больше 7%
Меньше 93%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
43

Среднее время на гол

61
67

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Мария Анхель 5 (1) 0.45
Силва Рафа 3 0.27
Муса Петар 3 0.27
Эурснес Фредрик 2 0.18
Мариу Жоау 2 (1) 0.18
Нерес Давид 1 0.09
Кекчю Оркун 1 0.09
Бах Александр 1 0.09
Тенгстедт Каспер 1 0.09
Силва Антониу 1 0.09
Невеш Жоау 0 0
Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 7 (2) 0.64
Паулинью Жуан 6 0.55
Поте 3 0.27
Эдвардс Маркус 2 0.18
Морита Хидемаса 1 0.09
Юлманд Мортен 1 0.09
Катаму Жени 1 0.09
Диоманде Усман 1 0.09
Браганса Даниэл 1 0.09
Эсгаю Рикарду 0 0
Сантуш Нуну II 0 0
Матеус Рейс 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 3 0
Силва Антониу 3 0
Ди Мария Анхель 2 0
Силва Рафа 2 0
Бах Александр 2 0
Флорентину 2 0
Невеш Жоау 2 0
Муса Петар 0 1
Мариу Жоау 1 0
Эурснес Фредрик 1 0
Шикинью Франциску 1 0
Кекчю Оркун 1 0
Кабрал Артур 1 0
Журасек Давид 1 0
Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инасиу Гонсалу 5 0
Диоманде Усман 3 1
Коатес Себастьян 4 0
Поте 3 0
Морита Хидемаса 3 0
Юлманд Мортен 3 0
Сантуш Нуну II 2 0
Эдвардс Маркус 2 0
Дьёкереш Виктор 2 0
Аморим Рубен 1 0
Эсгаю Рикарду 1 0
Нету Луиш 1 0
Браганса Даниэл 1 0
Куарежма Эдуарду 1 0

Результаты матчей

Бенфика
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Спортинг Л
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

1
1
Бенфика
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Спортинг Л
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

11
14
Бенфика
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Спортинг Л
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

12
15

Голы по времени матча

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
43%
2
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
2
29%
2
25%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Забито

13
14
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
2
15%
3
21%
1-15
3
23%
1
7%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
2
15%
3
21%
61-75
3
23%
3
21%
76-90

Пропущено

7
5
0 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
3
60%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
3
43%
1
20%
76-90

Забито

20
22
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 10
0 Не забивали 0
2
10%
4
18%
1-15
3
15%
3
14%
16-30
4
20%
4
18%
31-45
3
15%
2
9%
46-60
3
15%
4
18%
61-75
5
25%
5
23%
76-90

Пропущено

9
9
1 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
22%
5
56%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
4
44%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Шавиш - Бенфика 0:2 Арока - Бенфика 0:2 Бенфика - Каса Пия 1:1
Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Луситания - Бенфика 1:4 Эшторил - Бенфика 0:1 Интер Милан - Бенфика 1:0 Бенфика - Порту 1:0 Портимоненсе - Бенфика 1:3 Бенфика - Зальцбург 0:2 Визела - Бенфика 1:2 Бенфика - Витория Гимарайнш 4:0 Жил Висенте - Бенфика 2:3 Бенфика - Эштрела 2:0 Боавишта - Бенфика 3:2 Бенфика - Порту 2:0 Фейеноорд - Бенфика 2:1 Бенфика - Бёрнли 0:2 Бенфика - Сельта 2:0
Спортинг Л
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Спортинг Л - Ракув 2:1 Спортинг Л - Эштрела 3:2 Спортинг Л - Фаренсе 4:2 Боавишта - Спортинг Л 0:2
Ракув - Спортинг Л 1:1 СД Оливайш и Москавиди - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Арока 2:1 Спортинг Л - Аталанта 1:2 Фаренсе - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Штурм Грац - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Морейренсе 3:0 Брага - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Каса Пия - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Визела 3:2 Эвертон - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Вильярреал 3:0 Спортинг Л - Реал Сосьедад 3:0 Спортинг Л - Портимоненсе 1:1

Результаты матчей

Бенфика
Спортинг Л

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
3:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
3:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
3
4 раза 40%
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Бенфика
Спортинг Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
5
1
1
3
2.5
3
3
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
3
1
2
4
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
1.5
Больше Меньше
8
2
3
7
2.5
4
6
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 1:0 Заявка 11 10 1 0 23 - 9 31
2.
Бенфика
 0:1 Заявка 11 8 1 2 21 - 9 25
3.
Порту
 Заявка 11 8 1 2 15 - 8 25
4.
Брага
 Заявка 11 7 2 2 30 - 18 23
5.
Морейренсе
 Заявка 11 6 2 3 14 - 10 20
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 11 6 1 4 18 - 13 19
7.
Фаренсе
 Заявка 11 5 1 5 20 - 15 16
8.
Фамаликан
 Заявка 11 4 4 3 11 - 10 16
9.
Боавишта
 Заявка 11 4 3 4 19 - 20 15
10.
Портимоненсе
 Заявка 11 4 2 5 13 - 25 14
11.
Жил Висенте
 Заявка 11 3 2 6 23 - 22 11
12.
Эштрела
 Заявка 11 3 2 6 11 - 16 11
13.
Эшторил
 Заявка 11 3 1 7 19 - 20 10
14.
Каса Пия
 Заявка 11 2 4 5 8 - 13 10
15.
Визела
 Заявка 11 2 4 5 11 - 16 10
16.
Риу Аве
 Заявка 11 2 3 6 12 - 19 9
17.
Шавиш
 Заявка 11 2 1 8 13 - 30 7
18.
Арока
 Заявка 11 1 3 7 9 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 1:0 Заявка 6 6 0 0 14 - 5 18
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 6 4 0 2 14 - 7 12
3.
Жил Висенте
 Заявка 6 3 2 1 18 - 10 11
4.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 14 - 6 10
5.
Бенфика
 0:1 Заявка 5 3 1 1 8 - 2 10
6.
Порту
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7.
Фамаликан
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
8.
Фаренсе
 Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
9.
Боавишта
 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
10.
Эшторил
 Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
11.
Морейренсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
12.
Портимоненсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
13.
Риу Аве
 Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
14.
Эштрела
 Заявка 6 2 0 4 5 - 8 6
15.
Визела
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
16.
Шавиш
 Заявка 5 1 1 3 9 - 12 4
17.
Арока
 Заявка 6 1 1 4 5 - 9 4
18.
Каса Пия
 Заявка 5 0 2 3 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 0:1 Заявка 6 5 0 1 13 - 7 15
2.
Порту
 Заявка 6 5 0 1 9 - 4 15
3.
Спортинг Л
 1:0 Заявка 5 4 1 0 9 - 4 13
4.
Брага
 Заявка 6 4 1 1 16 - 12 13
5.
Морейренсе
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
6.
Каса Пия
 Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
7.
Боавишта
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
9.
Портимоненсе
 Заявка 6 2 1 3 7 - 16 7
10.
Фаренсе
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
11.
Фамаликан
 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
12.
Эштрела
 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
13.
Визела
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
14.
Эшторил
 Заявка 6 1 0 5 10 - 15 3
15.
Шавиш
 Заявка 6 1 0 5 4 - 18 3
16.
Арока
 Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
17.
Риу Аве
 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
18.
Жил Висенте
 Заявка 5 0 0 5 5 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 10 (2)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 7 (4)
Шавиш Эрнандес Эктор II 7 (1)
Брага Орта Рикарду 6 (2)
Боавишта Боженик Роберт 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 2 5
Каса Пия Кастро Пабло 2 5
Порту Карму Давид 1 5
Фамаликан Риччели 2 3
Жил Висенте Тиба Педру 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Эдвардс Маркус сделал результативную передачу.
  • 45'
    Г О О О О Л - Дьёкереш Виктор забивает с правой ноги!
  • 22'
    Инасиу Гонсалу получил желтую карточку от судьи
  • 15'
    Коатес Себастьян получил желтую карточку от судьи
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 39% завершится победой Спортинг Л.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.59. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.59 ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 118
Бенфика 59.3% (70)
X 30.5% (36)
Спортинг Л 10.2% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бенфика
Ничья
Спортинг Л
7.40
Реклама, betcity.ru
3.95
Реклама, fon.bet
2.85
Реклама, ligastavok.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Бенфика 0:1 Спортинг Л онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Бенфика 0:1 Спортинг Л

Исход игры
Бенфика
58.8% (70)
Ничья
30.3% (36)
Спортинг Л
10.9% (13)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (70)
Меньше
37.5% (42)
Обе команды забьют
Да
85.71% (96)
Нет
14.29% (16)
Популярный счёт
2:1 Бенфика
36.1% (43)
1:1 Ничья
21.8% (26)
1:0 Бенфика
11.8% (14)
2:2 Ничья
7.6% (9)
1:2 Спортинг Л
6.7% (8)
3:2 Бенфика
4.2% (5)
2:0 Бенфика
1.7% (2)
2:3 Спортинг Л
1.7% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Бенфика
Спортинг Л
Бонусы букмекеров
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 