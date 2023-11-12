Тур: 11. Стадион: Эштадиу да Луш. Главный судья: Диаш Артур Соареш
0:1
Второй тайм: 47'
0'
15' Желтая карточкаКоатес Себастьян
22' Желтая карточкаИнасиу Гонсалу
0:1
45' ГолДьёкереш Виктор
Ход матча
15'
22'
45'
Прогноз на матч от Liveresult
61
Флорентину
87
Невеш
Жоау
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
33
Муса
Петар
8
Поте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
-
87 Невеш ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
-
33 Муса ПетарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
38 Жоао ВикторЗащитник
-
44 Араужу ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
47 Говейя ТьягуНападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ПотеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Нету ЛуишЗащитник
-
14 Эссугу ДариуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сантуш НунуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Бенфика
Спортинг Л
25 матчей
84%
16%
21 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
68%
36%
17 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
68%
32%
17 побед 8 ничьих 0 побед
19 матчей
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
44 матча
47.7%
25%
27.3%
21 победа 11 ничьих 12 побед
Первый тайм
38.6%
43.2%
18.2%
17 побед 19 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.6%
34.1%
27.3%
17 побед 15 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
40
31
Голов в среднем за матч
1.74
1.48
Среднее время на гол
51
60
Всего голов
24
28
Голов в среднем за матч
1.14
1.22
Среднее время на гол
78
73
Всего голов
64
59
Голов в среднем за матч
1.45
1.34
Тотал матчей
2.5
42
Больше 95%
Меньше 5%
2
36
Больше 82%
Меньше 18%
8
19
Больше 43%
Меньше 57%
25
11
Больше 25%
Меньше 75%
33
7
Больше 16%
Меньше 84%
37
4
Больше 9%
Меньше 91%
40
3
Больше 7%
Меньше 93%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
Среднее время на гол
61
67
Бомбардиры внутри турнира
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Мария Анхель
|5 (1)
|0.45
|Силва Рафа
|3
|0.27
|Муса Петар
|3
|0.27
|Эурснес Фредрик
|2
|0.18
|Мариу Жоау
|2 (1)
|0.18
|Нерес Давид
|1
|0.09
|Кекчю Оркун
|1
|0.09
|Бах Александр
|1
|0.09
|Тенгстедт Каспер
|1
|0.09
|Силва Антониу
|1
|0.09
|Невеш Жоау
|0
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьёкереш Виктор
|7 (2)
|0.64
|Паулинью Жуан
|6
|0.55
|Поте
|3
|0.27
|Эдвардс Маркус
|2
|0.18
|Морита Хидемаса
|1
|0.09
|Юлманд Мортен
|1
|0.09
|Катаму Жени
|1
|0.09
|Диоманде Усман
|1
|0.09
|Браганса Даниэл
|1
|0.09
|Эсгаю Рикарду
|0
|0
|Сантуш Нуну II
|0
|0
|Матеус Рейс
|0
|0
Карточки
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|3
|0
|Силва Антониу
|3
|0
|Ди Мария Анхель
|2
|0
|Силва Рафа
|2
|0
|Бах Александр
|2
|0
|Флорентину
|2
|0
|Невеш Жоау
|2
|0
|Муса Петар
|0
|1
|Мариу Жоау
|1
|0
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|Шикинью Франциску
|1
|0
|Кекчю Оркун
|1
|0
|Кабрал Артур
|1
|0
|Журасек Давид
|1
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инасиу Гонсалу
|5
|0
|Диоманде Усман
|3
|1
|Коатес Себастьян
|4
|0
|Поте
|3
|0
|Морита Хидемаса
|3
|0
|Юлманд Мортен
|3
|0
|Сантуш Нуну II
|2
|0
|Эдвардс Маркус
|2
|0
|Дьёкереш Виктор
|2
|0
|Аморим Рубен
|1
|0
|Эсгаю Рикарду
|1
|0
|Нету Луиш
|1
|0
|Браганса Даниэл
|1
|0
|Куарежма Эдуарду
|1
|0
Результаты матчей
Бенфика
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Спортинг Л
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
1
1
Бенфика
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Спортинг Л
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
11
14
Бенфика
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Спортинг Л
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
12
15
Голы по времени матча
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
43%
2
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
2
29%
2
25%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Забито
13
14
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
2
15%
3
21%
1-15
3
23%
1
7%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
2
15%
3
21%
61-75
3
23%
3
21%
76-90
Пропущено
7
5
0 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
3
60%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
3
43%
1
20%
76-90
Забито
20
22
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 10
0 Не забивали 0
2
10%
4
18%
1-15
3
15%
3
14%
16-30
4
20%
4
18%
31-45
3
15%
2
9%
46-60
3
15%
4
18%
61-75
5
25%
5
23%
76-90
Пропущено
9
9
1 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
22%
5
56%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
4
44%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Бенфика
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Шавиш - Бенфика 0:2 Арока - Бенфика 0:2 Бенфика - Каса Пия 1:1
Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Луситания - Бенфика 1:4 Эшторил - Бенфика 0:1 Интер Милан - Бенфика 1:0 Бенфика - Порту 1:0 Портимоненсе - Бенфика 1:3 Бенфика - Зальцбург 0:2 Визела - Бенфика 1:2 Бенфика - Витория Гимарайнш 4:0 Жил Висенте - Бенфика 2:3 Бенфика - Эштрела 2:0 Боавишта - Бенфика 3:2 Бенфика - Порту 2:0 Фейеноорд - Бенфика 2:1 Бенфика - Бёрнли 0:2 Бенфика - Сельта 2:0
Спортинг Л
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Спортинг Л - Ракув 2:1 Спортинг Л - Эштрела 3:2 Спортинг Л - Фаренсе 4:2 Боавишта - Спортинг Л 0:2
Ракув - Спортинг Л 1:1 СД Оливайш и Москавиди - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Арока 2:1 Спортинг Л - Аталанта 1:2 Фаренсе - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Штурм Грац - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Морейренсе 3:0 Брага - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Каса Пия - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Визела 3:2 Эвертон - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Вильярреал 3:0 Спортинг Л - Реал Сосьедад 3:0 Спортинг Л - Портимоненсе 1:1
Результаты матчей
Бенфика
Спортинг Л
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
3:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
3:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
3
4 раза 40%
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Бенфика
Спортинг Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
51
13
33
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
31
24
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
82
37
46
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|11
|10
|1
|0
|23 - 9
|31
|2.
|0:1 Заявка
|11
|8
|1
|2
|21 - 9
|25
|3.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|15 - 8
|25
|4.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|30 - 18
|23
|5.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 10
|20
|6.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 13
|19
|7.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|20 - 15
|16
|8.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 10
|16
|9.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 20
|15
|10.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 25
|14
|11.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|23 - 22
|11
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 16
|11
|13.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|19 - 20
|10
|14.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 13
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 16
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 19
|9
|17.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|13 - 30
|7
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|6
|6
|0
|0
|14 - 5
|18
|2.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|12
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|18 - 10
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 6
|10
|5.
|0:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 8
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 12
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 7
|15
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|9 - 4
|15
|3.
|1:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 12
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 16
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|10 - 15
|3
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 18
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|5 - 12
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|10 (2)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|7 (4)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|7 (1)
|Брага
|Орта Рикарду
|6 (2)
|Боавишта
|Боженик Роберт
|6 (2)
|Шавиш
|Ногейра
|2 5
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 5
|Порту
|Карму Давид
|1 5
|Фамаликан
|Риччели
|2 3
|Жил Висенте
|Тиба Педру
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бенфика 0:1 Спортинг Л
Исход игры
Бенфика
58.8% (70)
Ничья
30.3% (36)
Спортинг Л
10.9% (13)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (70)
Меньше
37.5% (42)
Обе команды забьют
Да
85.71% (96)
Нет
14.29% (16)
Популярный счёт
2:1 Бенфика
36.1% (43)
1:1 Ничья
21.8% (26)
1:0 Бенфика
11.8% (14)
2:2 Ничья
7.6% (9)
1:2 Спортинг Л
6.7% (8)
3:2 Бенфика
4.2% (5)
2:0 Бенфика
1.7% (2)
2:3 Спортинг Л
1.7% (2)
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