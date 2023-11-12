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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Диаш Артур Соареш
Бенфика
2:1
Конец матча
Спортинг Л
0'
15' Желтая карточка
Коатес Себастьян
22' Желтая карточка
Инасиу Гонсалу
0:1
45' Гол
Дьёкереш Виктор
51' Вторая желтая карточка
Инасиу Гонсалу
57' Желтая карточка
Эдвардс Маркус
66' Желтая карточка
Мариу Жоау
69' Желтая карточка
Юлманд Мортен
75' Желтая карточка
Невеш Жоау
1:1
90' Гол
Невеш Жоау
2:1
90' Гол
Тенгстедт Каспер
90' Желтая карточка
Нету Луиш
90'+11

Ход матча

15'
 
Коатес Себастьян
22'
 
Инасиу Гонсалу
45'
0:1
Дьёкереш Виктор
(Эдвардс Маркус)
51'
 
Инасиу Гонсалу
57'
 
Эдвардс Маркус
57'
 
Сен-Жюст Джеремая
Эдвардс Маркус
64'
Кабрал Артур
Муса Петар
 
64'
Тенгстедт Каспер
Флорентину
 
66'
Мариу Жоау
 
69'
 
Юлманд Мортен
73'
 
Сантуш Нуну
Матеус Рейс
73'
 
Тринкан Франсишку
Поте
75'
Невеш Жоау
 
85'
 
Паулинью Жуан
Морита Хидемаса
87'
Гуэдеш Гонсалу
Мариу Жоау
 
90'
Невеш Жоау
(Родригес Фелипе II)
1:1
90'
Тенгстедт Каспер
(Эурснес Фредрик)
2:1
90'
 
Нету Луиш
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Бенфика 58.8% (70)
X 30.3% (36)
Спортинг Л 10.9% (13)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трубин
Анатолий
8
Эурснес
Фредрик
4
Силва
Антониу
30
Отаменди
Николас
5
Родригес
Фелипе
II
61
Флорентину
87
Невеш
Жоау
11
Ди
Мария
Анхель
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
33
Муса
Петар
1
Адан
Антонио
26
Диоманде
Усман
4
Коатес
Себастьян
25
Инасиу
Гонсалу
47
Эсгаю
Рикарду
2
Матеус
Рейс
42
Юлманд
Мортен
5
Морита
Хидемаса
10
Эдвардс
Маркус
8
Поте
9
Дьёкереш
Виктор
Бенфика
4-2-3-1
Спортинг Л
3-4-2-1

История личных встреч

Бенфика
Спортинг Л

25 матчей

84%
16%
21 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

68%
36%
17 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

68%
32%
17 побед 8 ничьих 0 побед

19 матчей

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

44 матча

47.7%
25%
27.3%
21 победа 11 ничьих 12 побед

Первый тайм

38.6%
43.2%
18.2%
17 побед 19 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.6%
34.1%
27.3%
17 побед 15 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
КЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
4:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
С
5:0
К
1:0
К
2:1
ПЛ
2:4
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
К
2:1
ПЛ
0:3
С
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
К
4:3
ПЛ
1:1
ТМС
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
КЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
КЛ
1:4
ПЛ
0:0
КЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0
ТМС
0:2
К
5:3
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

40
31

Голов в среднем за матч

1.74
1.48

Среднее время на гол

51
60

Всего голов

24
28

Голов в среднем за матч

1.14
1.22

Среднее время на гол

78
73

Всего голов

64
59

Голов в среднем за матч

1.45
1.34

Тотал матчей

2.5
42
Больше 95%
Меньше 5%
2
36
Больше 82%
Меньше 18%
8
19
Больше 43%
Меньше 57%
25
11
Больше 25%
Меньше 75%
33
7
Больше 16%
Меньше 84%
37
4
Больше 9%
Меньше 91%
40
3
Больше 7%
Меньше 93%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
43

Среднее время на гол

61
67

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Мария Анхель 5 (1) 0.45
Силва Рафа 3 0.27
Муса Петар 3 0.27
Эурснес Фредрик 2 0.18
Тенгстедт Каспер 2 0.18
Мариу Жоау 2 (1) 0.18
Нерес Давид 1 0.09
Кекчю Оркун 1 0.09
Невеш Жоау 1 0.09
Бах Александр 1 0.09
Силва Антониу 1 0.09
Родригес Фелипе II 0 0
Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 7 (2) 0.64
Паулинью Жуан 6 0.55
Поте 3 0.27
Эдвардс Маркус 2 0.18
Морита Хидемаса 1 0.09
Юлманд Мортен 1 0.09
Катаму Жени 1 0.09
Диоманде Усман 1 0.09
Браганса Даниэл 1 0.09
Эсгаю Рикарду 0 0
Сантуш Нуну II 0 0
Матеус Рейс 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 3 0
Силва Антониу 3 0
Невеш Жоау 3 0
Ди Мария Анхель 2 0
Мариу Жоау 2 0
Силва Рафа 2 0
Бах Александр 2 0
Флорентину 2 0
Муса Петар 0 1
Эурснес Фредрик 1 0
Шикинью Франциску 1 0
Кекчю Оркун 1 0
Кабрал Артур 1 0
Журасек Давид 1 0
Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инасиу Гонсалу 5 1
Диоманде Усман 3 1
Коатес Себастьян 4 0
Юлманд Мортен 4 0
Эдвардс Маркус 3 0
Поте 3 0
Морита Хидемаса 3 0
Нету Луиш 2 0
Сантуш Нуну II 2 0
Дьёкереш Виктор 2 0
Аморим Рубен 1 0
Эсгаю Рикарду 1 0
Браганса Даниэл 1 0
Куарежма Эдуарду 1 0

Результаты матчей

Бенфика
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Спортинг Л
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

1
2
Бенфика
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Спортинг Л
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

11
14
Бенфика
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Спортинг Л
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

12
16

Голы по времени матча

Забито

9
9
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
33%
3
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
4
44%
2
22%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
50%
76-90

Забито

13
14
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
2
15%
3
21%
1-15
3
23%
1
7%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
2
15%
3
21%
61-75
3
23%
3
21%
76-90

Пропущено

7
5
0 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
3
60%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
3
43%
1
20%
76-90

Забито

22
23
9 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 11
0 Не забивали 0
2
9%
4
17%
1-15
3
14%
3
13%
16-30
4
18%
5
22%
31-45
3
14%
2
9%
46-60
3
14%
4
17%
61-75
7
32%
5
22%
76-90

Пропущено

10
11
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 7
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
2
20%
5
45%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
4
40%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Шавиш - Бенфика 0:2 Арока - Бенфика 0:2 Бенфика - Каса Пия 1:1
Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Луситания - Бенфика 1:4 Эшторил - Бенфика 0:1 Интер Милан - Бенфика 1:0 Бенфика - Порту 1:0 Портимоненсе - Бенфика 1:3 Бенфика - Зальцбург 0:2 Визела - Бенфика 1:2 Бенфика - Витория Гимарайнш 4:0 Жил Висенте - Бенфика 2:3 Бенфика - Эштрела 2:0 Боавишта - Бенфика 3:2 Бенфика - Порту 2:0 Фейеноорд - Бенфика 2:1 Бенфика - Бёрнли 0:2 Бенфика - Сельта 2:0
Спортинг Л
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Спортинг Л - Ракув 2:1 Спортинг Л - Эштрела 3:2 Спортинг Л - Фаренсе 4:2 Боавишта - Спортинг Л 0:2
Ракув - Спортинг Л 1:1 СД Оливайш и Москавиди - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Арока 2:1 Спортинг Л - Аталанта 1:2 Фаренсе - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Штурм Грац - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Морейренсе 3:0 Брага - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Каса Пия - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Визела 3:2 Эвертон - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Вильярреал 3:0 Спортинг Л - Реал Сосьедад 3:0 Спортинг Л - Портимоненсе 1:1

Результаты матчей

Бенфика
Спортинг Л

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
3:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
3
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
3:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
3
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%

Тоталы голов в матче

Бенфика
Спортинг Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
5
1
1
4
2.5
3
3
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
3
2
2
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
1.5
Больше Меньше
8
3
3
8
2.5
4
7
1
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 11 9 1 1 23 - 9 28
2.
Спортинг Л
 Заявка 11 9 1 1 23 - 11 28
3.
Порту
 Заявка 11 8 1 2 15 - 8 25
4.
Брага
 Заявка 11 7 2 2 30 - 18 23
5.
Морейренсе
 Заявка 11 6 2 3 14 - 10 20
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 11 6 1 4 18 - 13 19
7.
Фаренсе
 Заявка 11 5 1 5 20 - 15 16
8.
Фамаликан
 Заявка 11 4 4 3 11 - 10 16
9.
Боавишта
 Заявка 11 4 3 4 19 - 20 15
10.
Портимоненсе
 Заявка 11 4 2 5 13 - 25 14
11.
Жил Висенте
 Заявка 11 3 2 6 23 - 22 11
12.
Эштрела
 Заявка 11 3 2 6 11 - 16 11
13.
Эшторил
 Заявка 11 3 1 7 19 - 20 10
14.
Каса Пия
 Заявка 11 2 4 5 8 - 13 10
15.
Визела
 Заявка 11 2 4 5 11 - 16 10
16.
Риу Аве
 Заявка 11 2 3 6 12 - 19 9
17.
Шавиш
 Заявка 11 2 1 8 13 - 30 7
18.
Арока
 Заявка 11 1 3 7 9 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 6 6 0 0 14 - 5 18
2.
Бенфика
 Заявка 5 4 1 0 10 - 2 13
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 6 4 0 2 14 - 7 12
4.
Жил Висенте
 Заявка 6 3 2 1 18 - 10 11
5.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 14 - 6 10
6.
Порту
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7.
Фамаликан
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
8.
Фаренсе
 Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
9.
Боавишта
 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
10.
Эшторил
 Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
11.
Морейренсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
12.
Портимоненсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
13.
Риу Аве
 Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
14.
Эштрела
 Заявка 6 2 0 4 5 - 8 6
15.
Визела
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
16.
Шавиш
 Заявка 5 1 1 3 9 - 12 4
17.
Арока
 Заявка 6 1 1 4 5 - 9 4
18.
Каса Пия
 Заявка 5 0 2 3 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 6 5 0 1 13 - 7 15
2.
Порту
 Заявка 6 5 0 1 9 - 4 15
3.
Брага
 Заявка 6 4 1 1 16 - 12 13
4.
Морейренсе
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
5.
Спортинг Л
 Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
6.
Каса Пия
 Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
7.
Боавишта
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
9.
Портимоненсе
 Заявка 6 2 1 3 7 - 16 7
10.
Фаренсе
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
11.
Фамаликан
 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
12.
Эштрела
 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
13.
Визела
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
14.
Эшторил
 Заявка 6 1 0 5 10 - 15 3
15.
Шавиш
 Заявка 6 1 0 5 4 - 18 3
16.
Арока
 Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
17.
Риу Аве
 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
18.
Жил Висенте
 Заявка 5 0 0 5 5 - 12 0
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  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 10 (2)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 7 (4)
Шавиш Эрнандес Эктор II 7 (1)
Брага Орта Рикарду 6 (2)
Боавишта Боженик Роберт 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 2 5
Каса Пия Кастро Пабло 2 5
Порту Карму Давид 1 5
Спортинг Л Инасиу Гонсалу 1 5
Фамаликан Риччели 2 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогнозы 119
    Бенфика 58.8% (70)
    X 30.3% (36)
    Спортинг Л 10.9% (13)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бенфика 2:1 Спортинг Л

    Исход игры
    Бенфика
    58.8% (70)
    Ничья
    30.3% (36)
    Спортинг Л
    10.9% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.5% (70)
    Меньше
    37.5% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    85.71% (96)
    Нет
    14.29% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Бенфика
    36.1% (43)
    1:1 Ничья
    21.8% (26)
    1:0 Бенфика
    11.8% (14)
    2:2 Ничья
    7.6% (9)
    1:2 Спортинг Л
    6.7% (8)
    3:2 Бенфика
    4.2% (5)
    2:0 Бенфика
    1.7% (2)
    2:3 Спортинг Л
    1.7% (2)
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