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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Нарсису Андре
Боавишта
0:1
Второй тайм: 73'
Фаренсе
0'
0:1
29' Гол
Элвис
50' Желтая карточка
Рейзиньо Мигель

Ход матча

29'
0:1
Элвис
40'
Сантос Луис
Макута Гайус
 
50'
Рейзиньо Мигель
 
56'
Берна
Ватай Масаки
 
56'
Тавареш Мартим
Мораиш Тиагу
 
56'
Феррейра Филипе
Онимаэчи Сопуручукву Бруно
 
67'
 
Кошта Руи
Элвис
67'
 
Касерес Факундо
Гонсалвеш Витор
Прогнозы 109
Боавишта 76.1% (83)
X 18.3% (20)
Фаренсе 5.5% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Боавишта
Ничья
Фаренсе
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Все Коэффициенты
99
Гонсалвеш
Жуан
II
7
Агра
Салвадор
5
Авазьем
Чидозье
26
Абаскаль
Родриго
70
Онимаэчи
Сопуручукву
Бруно
10
Рейзиньо
Мигель
24
Перес
Себастьян
42
Макута
Гайус
13
Ватай
Масаки
9
Боженик
Роберт
21
Мораиш
Тиагу
33
Вельо
Рикардо
28
Пастор
37
Силва
Гонсалу
6
Мускат
Зак
31
Талоша
Жоау
29
Фалькао
Клаудио
80
Гонсалвеш
Витор
62
Беллуми
Мохамед
27
Матеус
де
Андраде
7
Элвис
9
Дуарте
Бруно
Боавишта
4-3-3
Фаренсе
4-2-3-1

История личных встреч

Боавишта
Фаренсе

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боженик Роберт 5 0.45
Мораиш Тиагу 4 0.36
Агра Салвадор 2 0.18
Мальейру Педро 2 0.18
Рейзиньо Мигель 1 0.09
Вукотич Илия 1 0.09
Лоуренсу Бруну II 1 (1) 0.09
Феррейра Филипе 0 0
Макута Гайус 0 0
Де Сантис Джериел 0 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 0 0
Фаренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матеус де Андраде 4 (1) 0.36
Кошта Руи 3 0.27
Беллуми Мохамед 3 0.27
Дуарте Бруно 3 (1) 0.27
Фалькао Клаудио 2 0.18
Элвис 1 0.09
Исидоро Фабрисио 1 0.09
Мускат Зак 1 0.09
Матиаш Марку 0 0
Талоша Жоау 0 0

Карточки

Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Себастьян 3 1
Макута Гайус 4 0
Пети Арманду 2 1
Мораиш Тиагу 2 1
Авазьем Чидозье 3 0
Рейзиньо Мигель 3 0
Лоуренсу Бруну II 1 1
Де Сантис Джериел 2 0
Вукотич Илия 1 0
Феррейра Филипе 1 0
Абаскаль Родриго 1 0
Боженик Роберт 1 0
Гонсалвеш Жуан II 1 0
Мальейру Педро 1 0
Берна 1 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 1 0
Фаренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матиаш Марку 3 0
Жорж Артур 3 0
Матеус де Андраде 3 0
Фалькао Клаудио 3 0
Силва Гонсалу 1 1
Пастор 2 0
Талоша Жоау 2 0
Кошта Руи 2 0
Беллуми Мохамед 2 0
Мускат Зак 0 1
Зе Луиш Жозе 1 0
Росси Игор 1 0
Барбоза Рафаэл II 1 0
Вельо Рикардо 1 0
Дуарте Бруно 1 0

Результаты матчей

Боавишта
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Фаренсе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

3
1
Боавишта
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Фаренсе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

5
10
Боавишта
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Фаренсе
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

8
11

Голы по времени матча

Забито

10
6
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
3
30%
1
17%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
3
50%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
33%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
13%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
2
25%
2
33%
76-90

Забито

6
12
5 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
2
33%
1
8%
1-15
2
33%
3
25%
16-30
1
17%
5
42%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

11
7
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
9%
1
14%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
4
36%
1
14%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
9%
2
29%
76-90

Забито

16
18
10 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
5
31%
2
11%
1-15
3
19%
3
17%
16-30
2
13%
8
44%
31-45
2
13%
3
17%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
19%
2
11%
76-90

Пропущено

19
13
11 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
2
11%
2
15%
1-15
3
16%
2
15%
16-30
6
32%
2
15%
31-45
3
16%
1
8%
46-60
2
11%
2
15%
61-75
3
16%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Боавишта
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Риу Аве - Боавишта 2:0 Боавишта - Спортинг Л 0:2 Оливейренсе - Боавишта 1:3 Морейренсе - Боавишта 1:1
Боавишта - Фамаликан 2:2 Брага - Боавишта 4:1 Боавишта - Шавиш 4:1 Эшторил - Боавишта 1:2 Боавишта - Каса Пия 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:4 Боавишта - Бенфика 3:2 Боавишта - Униан Лейрия 0:0 Арока - Боавишта 3:0 Брага - Боавишта 2:0 Шавиш - Боавишта 1:4 Боавишта - Брага 1:1 Жил Висенте - Боавишта 3:1 Боавишта - Эшторил 1:0 Порту - Боавишта 1:0 Боавишта - Риу Аве 3:2
Фаренсе
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Фаренсе - Арока 2:0 Спортинг Л - Фаренсе 4:2 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Вилаверденсе - Фаренсе 3:2
Фаренсе - Визела 0:0 Фаренсе - Спортинг Л 2:3 Фаренсе - Тондела 1:0 Морейренсе - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Брага 3:1 Фамаликан - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Шавиш 5:0 Порту - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Каса Пия 0:3 Фаренсе - Портимоненсе 2:1 Фаренсе - Рома 2:4 Фаренсе - Оливейренсе 3:2 Морейренсе - Фаренсе 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Фаренсе 5:1 Фаренсе - Тондела 3:1 Бенфика-2 - Фаренсе 0:1

Результаты матчей

Боавишта
Фаренсе

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
4:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
4 раза 40%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Боавишта
Фаренсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
2
1.5
4
2
2
3
2.5
2
4
1
4
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
3
1.5
1
3
1
4
2.5
1
3
1
4
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
4
5
5
1.5
5
5
3
7
2.5
3
7
2
8
3.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 10 9 1 0 22 - 9 28
2.
Бенфика
 Заявка 10 8 1 1 21 - 8 25
3.
Порту
 Заявка 11 8 1 2 15 - 8 25
4.
Брага
 Заявка 10 6 2 2 29 - 18 20
5.
Морейренсе
 Заявка 11 6 2 3 14 - 10 20
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 11 6 1 4 18 - 13 19
7.
Фаренсе
 1:0 Заявка 11 5 1 5 18 - 14 16
8.
Фамаликан
 Заявка 11 4 4 3 11 - 10 16
9.
Боавишта
 0:1 Заявка 11 4 3 4 18 - 18 15
10.
Портимоненсе
 Заявка 11 4 2 5 13 - 25 14
11.
Жил Висенте
 1:1 Заявка 11 3 2 6 23 - 22 11
12.
Эштрела
 Заявка 11 3 2 6 11 - 16 11
13.
Эшторил
 Заявка 11 3 1 7 19 - 20 10
14.
Каса Пия
 Заявка 11 2 4 5 8 - 13 10
15.
Визела
 Заявка 11 2 4 5 11 - 16 10
16.
Риу Аве
 1:1 Заявка 11 2 3 6 12 - 19 9
17.
Шавиш
 Заявка 11 2 1 8 13 - 30 7
18.
Арока
 Заявка 10 1 3 6 9 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 6 6 0 0 14 - 5 18
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 6 4 0 2 14 - 7 12
3.
Жил Висенте
 1:1 Заявка 6 3 2 1 18 - 10 11
4.
Бенфика
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
5.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 14 - 6 10
6.
Порту
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7.
Фамаликан
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
8.
Фаренсе
 1:0 Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
9.
Боавишта
 0:1 Заявка 6 2 2 2 10 - 9 8
10.
Эшторил
 Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
11.
Морейренсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
12.
Портимоненсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
13.
Риу Аве
 1:1 Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
14.
Эштрела
 Заявка 6 2 0 4 5 - 8 6
15.
Визела
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
16.
Шавиш
 Заявка 5 1 1 3 9 - 12 4
17.
Арока
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
18.
Каса Пия
 Заявка 5 0 2 3 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 6 5 0 1 13 - 7 15
2.
Порту
 Заявка 6 5 0 1 9 - 4 15
3.
Морейренсе
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
4.
Спортинг Л
 Заявка 4 3 1 0 8 - 4 10
5.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 15 - 12 10
6.
Каса Пия
 Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
7.
Боавишта
 0:1 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
9.
Портимоненсе
 Заявка 6 2 1 3 7 - 16 7
10.
Фаренсе
 1:0 Заявка 5 2 0 3 6 - 7 6
11.
Фамаликан
 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
12.
Эштрела
 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
13.
Визела
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
14.
Эшторил
 Заявка 6 1 0 5 10 - 15 3
15.
Шавиш
 Заявка 6 1 0 5 4 - 18 3
16.
Арока
 Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
17.
Риу Аве
 1:1 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
18.
Жил Висенте
 1:1 Заявка 5 0 0 5 5 - 12 0
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Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 10 (2)
Шавиш Эрнандес Эктор II 7 (1)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 6 (4)
Брага Орта Рикарду 6 (2)
Спортинг Л Паулинью Жуан 6
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 2 5
Каса Пия Кастро Пабло 2 5
Порту Карму Давид 1 5
Фамаликан Риччели 2 3
Портимоненсе Денер Клементе 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Тактическая замена. Макута Гайус уходит с поля и его заменяет Сантос Луис
  • 29'
    Г О О О О Л - Элвис забивает ударом с правой ноги!
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 52% завершится победой Боавишта.
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Прогнозы 109
Боавишта 76.1% (83)
X 18.3% (20)
Фаренсе 5.5% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боавишта
Ничья
Фаренсе
6.55
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3.80
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3.75
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Боавишта 0:1 Фаренсе онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Боавишта 0:1 Фаренсе

Исход игры
Боавишта
76.1% (83)
Ничья
18.3% (20)
Фаренсе
5.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
34.86% (38)
Меньше
65.14% (71)
Обе команды забьют
Да
46.79% (51)
Нет
53.21% (58)
Популярный счёт
1:0 Боавишта
36.7% (40)
2:1 Боавишта
25.7% (28)
1:1 Ничья
13.8% (15)
2:0 Боавишта
11% (12)
1:2 Фаренсе
4.6% (5)
0:0 Ничья
3.7% (4)
3:0 Боавишта
1.8% (2)
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