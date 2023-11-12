Тур: 11. Стадион: Бесса. Главный судья: Нарсису Андре
0'
0:1
29' ГолЭлвис
50' Желтая карточкаРейзиньо Мигель
80' Желтая карточкаИсидоро Фабрисио
83' Желтая карточкаАвазьем Чидозье
1:1
86' ГолБоженик Роберт
90' Желтая карточкаТавареш Мартим
1:2
90' ГолИсидоро Фабрисио
1:3
90' ГолБарбоза Рафаэл
90'+8
Ход матча
29'
0:1
50'
56'
80'
83'
86'
1:1
90'
90'
1:2
90'
1:3
Прогноз на матч от Liveresult
42
Макута
Гайус
13
Ватай
Масаки
21
Мораиш
Тиагу
28
Пастор
31
Талоша
Жоау
7
Элвис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
-
13 Ватай МасакиНападающий
- Нападающий
-
21 Мораиш ТиагуНападающий
- Запасные игроки
-
80 БернаЗащитник
- Защитник
-
11 Сантос ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Вукотич ИлияПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Petit
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
28 ПасторЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Талоша ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ЭлвисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кошта РуиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мота Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Боавишта
Фаренсе
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боженик Роберт
|6
|0.55
|Мораиш Тиагу
|4
|0.36
|Агра Салвадор
|2
|0.18
|Мальейру Педро
|2
|0.18
|Рейзиньо Мигель
|1
|0.09
|Вукотич Илия
|1
|0.09
|Лоуренсу Бруну II
|1 (1)
|0.09
|Феррейра Филипе
|0
|0
|Макута Гайус
|0
|0
|Де Сантис Джериел
|0
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|0
|0
|Тавареш Мартим
|0
|0
Фаренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матеус де Андраде
|4 (1)
|0.36
|Кошта Руи
|3
|0.27
|Беллуми Мохамед
|3
|0.27
|Дуарте Бруно
|3 (1)
|0.27
|Исидоро Фабрисио
|2
|0.18
|Фалькао Клаудио
|2
|0.18
|Элвис
|1
|0.09
|Мускат Зак
|1
|0.09
|Барбоза Рафаэл II
|1
|0.09
|Матиаш Марку
|0
|0
|Талоша Жоау
|0
|0
Карточки
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Себастьян
|3
|1
|Авазьем Чидозье
|4
|0
|Макута Гайус
|4
|0
|Пети Арманду
|2
|1
|Мораиш Тиагу
|2
|1
|Рейзиньо Мигель
|3
|0
|Лоуренсу Бруну II
|1
|1
|Де Сантис Джериел
|2
|0
|Вукотич Илия
|1
|0
|Феррейра Филипе
|1
|0
|Абаскаль Родриго
|1
|0
|Боженик Роберт
|1
|0
|Гонсалвеш Жуан II
|1
|0
|Мальейру Педро
|1
|0
|Берна
|1
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|1
|0
|Тавареш Мартим
|1
|0
Фаренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матиаш Марку
|3
|0
|Жорж Артур
|3
|0
|Матеус де Андраде
|3
|0
|Фалькао Клаудио
|3
|0
|Силва Гонсалу
|1
|1
|Пастор
|2
|0
|Талоша Жоау
|2
|0
|Кошта Руи
|2
|0
|Беллуми Мохамед
|2
|0
|Мускат Зак
|0
|1
|Зе Луиш Жозе
|1
|0
|Росси Игор
|1
|0
|Барбоза Рафаэл II
|1
|0
|Вельо Рикардо
|1
|0
|Исидоро Фабрисио
|1
|0
|Дуарте Бруно
|1
|0
Результаты матчей
Боавишта
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Фаренсе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
4
1
Боавишта
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Фаренсе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
5
10
Боавишта
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Фаренсе
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
9
9
Упущенные победы
9
11
Голы по времени матча
Забито
11
9
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
3
27%
1
11%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
1
9%
3
33%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
4
44%
76-90
Пропущено
11
7
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
9%
1
14%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
4
36%
3
43%
76-90
Забито
6
12
5 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
2
33%
1
8%
1-15
2
33%
3
25%
16-30
1
17%
5
42%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
11
7
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
9%
1
14%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
4
36%
1
14%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
9%
2
29%
76-90
Забито
17
21
10 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
5
29%
29%
2
10%
1-15
3
18%
4
19%
16-30
2
12%
8
38%
31-45
2
12%
3
14%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
24%
4
19%
76-90
Пропущено
22
14
12 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
2
9%
2
14%
1-15
4
18%
2
14%
16-30
6
27%
2
14%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
2
9%
2
14%
61-75
5
23%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Боавишта
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Риу Аве - Боавишта 2:0 Боавишта - Спортинг Л 0:2 Оливейренсе - Боавишта 1:3 Морейренсе - Боавишта 1:1
Боавишта - Фамаликан 2:2 Брага - Боавишта 4:1 Боавишта - Шавиш 4:1 Эшторил - Боавишта 1:2 Боавишта - Каса Пия 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:4 Боавишта - Бенфика 3:2 Боавишта - Униан Лейрия 0:0 Арока - Боавишта 3:0 Брага - Боавишта 2:0 Шавиш - Боавишта 1:4 Боавишта - Брага 1:1 Жил Висенте - Боавишта 3:1 Боавишта - Эшторил 1:0 Порту - Боавишта 1:0 Боавишта - Риу Аве 3:2
Фаренсе
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Фаренсе - Арока 2:0 Спортинг Л - Фаренсе 4:2 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Вилаверденсе - Фаренсе 3:2
Фаренсе - Визела 0:0 Фаренсе - Спортинг Л 2:3 Фаренсе - Тондела 1:0 Морейренсе - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Брага 3:1 Фамаликан - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Шавиш 5:0 Порту - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Каса Пия 0:3 Фаренсе - Портимоненсе 2:1 Фаренсе - Рома 2:4 Фаренсе - Оливейренсе 3:2 Морейренсе - Фаренсе 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Фаренсе 5:1 Фаренсе - Тондела 3:1 Бенфика-2 - Фаренсе 0:1
Результаты матчей
Боавишта
Фаренсе
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
4:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Боавишта
Фаренсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
33
42
24
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
23
14
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
74
56
65
38
47
29
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|22 - 9
|28
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|21 - 8
|25
|3.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|15 - 8
|25
|4.
|0:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|29 - 18
|21
|5.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 10
|20
|6.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 13
|19
|7.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|20 - 15
|16
|8.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 10
|16
|9.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 20
|15
|10.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 25
|14
|11.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|23 - 22
|11
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 16
|11
|13.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|19 - 20
|10
|14.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 13
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 16
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 19
|9
|17.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|13 - 30
|7
|18.
|0:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|14 - 5
|18
|2.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|12
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|18 - 10
|11
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|5.
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 6
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 8
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|16.
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 12
|4
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 7
|15
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|9 - 4
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|4.
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 12
|11
|5.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 16
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|10 - 15
|3
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 18
|3
|16.
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|5 - 12
|0
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- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|10 (2)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|7 (1)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|6 (4)
|Брага
|Орта Рикарду
|6 (2)
|Боавишта
|Боженик Роберт
|6 (2)
|Шавиш
|Ногейра
|2 5
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 5
|Порту
|Карму Давид
|1 5
|Фамаликан
|Риччели
|2 3
|Жил Висенте
|Тиба Педру
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Боавишта 1:3 Фаренсе
Исход игры
Боавишта
76.1% (83)
Ничья
18.3% (20)
Фаренсе
5.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
34.86% (38)
Меньше
65.14% (71)
Обе команды забьют
Да
46.79% (51)
Нет
53.21% (58)
Популярный счёт
1:0 Боавишта
36.7% (40)
2:1 Боавишта
25.7% (28)
1:1 Ничья
13.8% (15)
2:0 Боавишта
11% (12)
1:2 Фаренсе
4.6% (5)
0:0 Ничья
3.7% (4)
3:0 Боавишта
1.8% (2)
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