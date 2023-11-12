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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Пендикспор
1:0
Второй тайм: 90+'
Самсунспор
0'
1:0
47' Гол
Ярдымджи Эренджан
55' Желтая карточка
Тирпан Микаэль
64' Желтая карточка
Секейра Нуну
79' Желтая карточка
Коджук Окан

Ход матча

17'
 
Айдогду Сонер
Аит Бенассер Юссеф
46'
 
Нтчам Оливье
Гюмюшкая Мухаммед
47'
Ярдымджи Эренджан
(Акбунар Халиль)
1:0
54'
Вукович Йосип
Акдаг Ибрахим
 
55'
 
Тирпан Микаэль
59'
 
Муандилмаджи Мариус
Кара Эркан
59'
 
Лора Гаэтан
Кылынч Эмре
64'
Секейра Нуну
 
67'
Асан Серкан
Озгенч Эрдем
 
68'
Мидтше Фредрик
Цекици Эндри
 
79'
 
Коджук Окан
80'
Битин Горкем
Ярдымджи Эренджан
 
81'
Тюрам Рожерио
Диаби Абдулай
 
83'
 
Нану Гомеш
Тирпан Микаэль

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 8
  • 4 Угловые 3
  • 2 Офсайды 4
  • 9 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
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Пендикспор
Ничья
Самсунспор
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1
Канполат
Эрдем
22
Озгенч
Эрдем
23
Велинтон
Соуза
14
Рассул
Джохер
Хадим
6
Секейра
Нуну
8
Цекици
Эндри
66
Лусамба
Арно
24
Акдаг
Ибрахим
21
Диаби
Абдулай
99
Ярдымджи
Эренджан
11
Акбунар
Халиль
1
Коджук
Окан
24
Тирпан
Микаэль
37
Шатка
Любомир
4
Ван
Дронгелен
Рик
28
Генюл
Сонер
6
Аит
Бенассер
Юссеф
13
Тэт
Флавьен
23
Гюмюшкая
Мухаммед
21
Хольсе
Карло
11
Кылынч
Эмре
99
Кара
Эркан
Пендикспор
4-3-3
Самсунспор
4-2-3-1

История личных встреч

Пендикспор
Самсунспор

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛТ
4:2
ПЛТ
0:2
ВЛ
0:2
ВЛ
2:0

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Пендикспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ярдымджи Эренджан 4 0.33
Ромеро Оскар 3 (3) 0.25
Велинтон Соуза 2 0.17
Тюрам Рожерио 2 0.17
Цекици Эндри 1 0.08
Кайя Гёкхан 1 0.08
Диаби Абдулай 1 0.08
Зюлюнгёз Беркай 1 0.08
Лусамба Арно 0 0
Мидтше Фредрик 0 0
Акбунар Халиль 0 0
Секейра Нуну 0 0
Самсунспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айдогду Сонер 1 0.08
Шиндлер Кингсли 1 0.08
Аит Бенассер Юссеф 1 0.08
Ван Дронгелен Рик 1 0.08
Димата Ландри 1 0.08
Хольсе Карло 1 0.08
Муандилмаджи Мариус 1 0.08
Нтчам Оливье 1 (1) 0.08
Кара Эркан 1 (1) 0.08
Фофана Морике 0 0
Тэт Флавьен 0 0
Нану Гомеш 0 0

Карточки

Пендикспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Асан Серкан 2 1
Озгенч Эрдем 2 0
Секейра Нуну 2 0
Вукович Йосип 2 0
Акдаг Ибрахим 2 0
Канполат Эрдем 2 0
Акбунар Халиль 1 0
Ромеро Оскар 1 0
Тюрам Рожерио 1 0
Лусамба Арно 1 0
Мидтше Фредрик 1 0
Цекици Эндри 1 0
Кайя Гёкхан 1 0
Рассул Джохер Хадим 1 0
Огюр Бурак 1 0
Битин Горкем 1 0
Осман Озкейлю 1 0
Самсунспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кылынч Эмре 3 0
Тирпан Микаэль 3 0
Фофана Морике 2 0
Аит Бенассер Юссеф 2 0
Ван Дронгелен Рик 2 0
Димата Ландри 2 0
Шиндлер Кингсли 1 0
Тэт Флавьен 1 0
Коджук Окан 1 0
Нтчам Оливье 1 0
Челик Осман 1 0
Генюл Сонер 1 0
Бола Марк 1 0
Муандилмаджи Мариус 1 0
Чифт Юнус Эмре 1 0

Результаты матчей

Пендикспор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Самсунспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
4
Пендикспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Самсунспор
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

8
4
Пендикспор
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Самсунспор
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

14
8

Голы по времени матча

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Пропущено

14
12
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
2
14%
3
25%
1-15
1
7%
3
25%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
3
25%
61-75
6
43%
1
8%
76-90

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
3
33%
4
80%
76-90

Пропущено

10
6
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
3
30%
1
17%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
2
20%
2
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
30%
1
17%
76-90

Забито

15
9
6 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 0
1 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
1
7%
2
22%
46-60
3
20%
1
11%
61-75
5
33%
5
56%
76-90

Пропущено

24
18
10 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 10
5
21%
4
22%
1-15
2
8%
4
22%
16-30
3
13%
4
22%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
1
4%
4
22%
61-75
9
38%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Пендикспор
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Пендикспор - Фенербахче 0:5 Коньяспор - Пендикспор 1:2 Пендикспор - Сивасспор 2:3
Трабзонспор - Пендикспор 2:1 Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Адана Демирспор - Пендикспор 3:0 Пендикспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Пендикспор 1:1 Бешикташ - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Хатайспор 1:5 Коджаелиспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Антальяспор 1:1 Пендикспор - Анкарагюджю 2:3 Пендикспор - Маниса ФК 2:0 Пендикспор - Corum 0:0 Пендикспор - Бодрумспор 2:1 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Пендикспор 1:5 Пендикспор - Бандырмаспор 2:1 Сакарьяспор - Пендикспор 3:2
Самсунспор
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Самсунспор - Хатайспор 2:1 Анкарагюджю - Самсунспор 2:0 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 0:0
Ризеспор - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Газиантеп 1:2 Антальяспор - Самсунспор 2:0 Галатасарай - Самсунспор 4:2 Самсунспор - Гиресунспор 6:1 Кайсериспор - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2 Сивасспор - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Бодрумспор 4:0 Коньяспор - Самсунспор 3:2 Самсунспор - Ризеспор 1:0 Аданаспор - Самсунспор 0:3 Малатьяспор - Самсунспор 0:3 Аданаспор - Самсунспор 0:3 Самсунспор - Бодрумспор 0:1 Малатьяспор - Самсунспор 0:3

Результаты матчей

Пендикспор
Самсунспор

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
4 раза 36%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%

Тоталы голов в матче

Пендикспор
Самсунспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
2
4
1.5
1
5
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
6
5
3
8
1.5
3
8
1
10
2.5
1
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 12 10 1 1 22 - 8 31
2.
Фенербахче
 Заявка 11 10 0 1 31 - 8 30
3.
Трабзонспор
 Заявка 12 7 1 4 21 - 14 22
4.
Кайсериспор
 Заявка 12 6 4 2 17 - 13 22
5.
Адана Демирспор
 Заявка 11 6 3 2 23 - 12 21
6.
Бешикташ
 Заявка 11 6 1 4 17 - 14 19
7.
Антальяспор
 Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
8.
Касымпаша
 Заявка 12 5 3 4 21 - 23 18
9.
Хатайспор
 Заявка 12 4 5 3 20 - 16 17
10.
Газиантеп
 Заявка 12 5 0 7 12 - 17 15
11.
Ризеспор
 Заявка 11 4 2 5 10 - 17 14
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 12 3 5 4 13 - 10 14
13.
Сивасспор
 Заявка 12 3 5 4 13 - 17 14
14.
Анкарагюджю
 Заявка 12 3 4 5 18 - 19 13
15.
Пендикспор
 1:0 Заявка 12 3 4 5 15 - 25 13
16.
Коньяспор
 Заявка 12 2 4 6 11 - 18 10
17.
Аланьяспор
 Заявка 12 2 4 6 9 - 17 10
18.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 11 2 3 6 8 - 15 9
19.
Самсунспор
 0:1 Заявка 12 2 2 8 9 - 19 8
20.
Истанбулспор
 Заявка 11 1 2 8 9 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 6 6 0 0 17 - 3 18
2.
Галатасарай
 Заявка 5 5 0 0 12 - 5 15
3.
Фенербахче
 Заявка 6 5 0 1 20 - 8 15
4.
Трабзонспор
 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
5.
Кайсериспор
 Заявка 6 4 2 0 8 - 2 14
6.
Бешикташ
 Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
7.
Хатайспор
 Заявка 6 3 2 1 12 - 9 11
8.
Антальяспор
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
9.
Касымпаша
 Заявка 7 3 1 3 13 - 16 10
10.
Газиантеп
 Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 7 2 3 2 8 - 5 9
12.
Ризеспор
 Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
13.
Анкарагюджю
 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
14.
Аланьяспор
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
15.
Самсунспор
 0:1 Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
16.
Коньяспор
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
17.
Пендикспор
 1:0 Заявка 6 1 2 3 6 - 15 5
18.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
19.
Истанбулспор
 Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
20.
Сивасспор
 Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 7 5 1 1 10 - 3 16
2.
Фенербахче
 Заявка 5 5 0 0 11 - 0 15
3.
Сивасспор
 Заявка 6 3 1 2 9 - 10 10
4.
Касымпаша
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
5.
Пендикспор
 1:0 Заявка 6 2 2 2 9 - 10 8
6.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
7.
Антальяспор
 Заявка 6 2 1 3 9 - 7 7
8.
Трабзонспор
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
9.
Бешикташ
 Заявка 6 2 0 4 8 - 12 6
10.
Ризеспор
 Заявка 6 2 0 4 7 - 15 6
11.
Хатайспор
 Заявка 6 1 3 2 8 - 7 6
12.
Газиантеп
 Заявка 7 2 0 5 6 - 11 6
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
14.
Анкарагюджю
 Заявка 6 1 2 3 11 - 12 5
15.
Коньяспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 1 2 3 2 - 7 5
17.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
18.
Аланьяспор
 Заявка 5 0 2 3 1 - 7 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
20.
Самсунспор
 0:1 Заявка 7 0 1 6 4 - 13 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 10 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 10 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 9 (1)
Касымпаша Кара Айтач 8 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Аланьяспор Оздемир Юсуф 6
Трабзонспор Менди Батиста 1 4
Аланьяспор Байыр Фуркан 5
Аланьяспор Аугусто Лойде 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 17'
      Аит Бенассер Юссеф уходит с поля. Айдогду Сонер выходит вместо него
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Пендикспор
    Ничья
    Самсунспор
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