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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Пендикспор
1:0
Конец матча
Самсунспор
0'
1:0
47' Гол
Ярдымджи Эренджан
55' Желтая карточка
Тирпан Микаэль
64' Желтая карточка
Секейра Нуну
79' Желтая карточка
Коджук Окан
90' Желтая карточка
Шатка Любомир
90'+7
1
Канполат
Эрдем
22
Озгенч
Эрдем
23
Велинтон
Соуза
14
Рассул
Джохер
Хадим
6
Секейра
Нуну
8
Цекици
Эндри
66
Лусамба
Арно
24
Акдаг
Ибрахим
21
Диаби
Абдулай
99
Ярдымджи
Эренджан
11
Акбунар
Халиль
1
Коджук
Окан
24
Тирпан
Микаэль
37
Шатка
Любомир
4
Ван
Дронгелен
Рик
28
Генюл
Сонер
6
Аит
Бенассер
Юссеф
13
Тэт
Флавьен
23
Гюмюшкая
Мухаммед
21
Хольсе
Карло
11
Кылынч
Эмре
99
Кара
Эркан
Пендикспор
4-3-3
Самсунспор
4-2-3-1

История личных встреч

Пендикспор
Самсунспор

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛТ
4:2
ПЛТ
0:2
ВЛ
0:2
ВЛ
2:0

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Пендикспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ярдымджи Эренджан 4 0.33
Ромеро Оскар 3 (3) 0.25
Велинтон Соуза 2 0.17
Тюрам Рожерио 2 0.17
Цекици Эндри 1 0.08
Кайя Гёкхан 1 0.08
Диаби Абдулай 1 0.08
Зюлюнгёз Беркай 1 0.08
Лусамба Арно 0 0
Мидтше Фредрик 0 0
Акбунар Халиль 0 0
Секейра Нуну 0 0
Самсунспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айдогду Сонер 1 0.08
Шиндлер Кингсли 1 0.08
Аит Бенассер Юссеф 1 0.08
Ван Дронгелен Рик 1 0.08
Димата Ландри 1 0.08
Хольсе Карло 1 0.08
Муандилмаджи Мариус 1 0.08
Нтчам Оливье 1 (1) 0.08
Кара Эркан 1 (1) 0.08
Фофана Морике 0 0
Тэт Флавьен 0 0
Нану Гомеш 0 0

Карточки

Пендикспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Асан Серкан 2 1
Озгенч Эрдем 2 0
Секейра Нуну 2 0
Вукович Йосип 2 0
Акдаг Ибрахим 2 0
Канполат Эрдем 2 0
Акбунар Халиль 1 0
Ромеро Оскар 1 0
Тюрам Рожерио 1 0
Лусамба Арно 1 0
Мидтше Фредрик 1 0
Цекици Эндри 1 0
Кайя Гёкхан 1 0
Рассул Джохер Хадим 1 0
Огюр Бурак 1 0
Битин Горкем 1 0
Осман Озкейлю 1 0
Самсунспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кылынч Эмре 3 0
Тирпан Микаэль 3 0
Фофана Морике 2 0
Аит Бенассер Юссеф 2 0
Ван Дронгелен Рик 2 0
Димата Ландри 2 0
Шиндлер Кингсли 1 0
Тэт Флавьен 1 0
Коджук Окан 1 0
Шатка Любомир 1 0
Нтчам Оливье 1 0
Челик Осман 1 0
Генюл Сонер 1 0
Бола Марк 1 0
Муандилмаджи Мариус 1 0
Чифт Юнус Эмре 1 0

Результаты матчей

Пендикспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Самсунспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
4
Пендикспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Самсунспор
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

8
4
Пендикспор
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Самсунспор
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

14
8

Голы по времени матча

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Пропущено

14
13
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
2
14%
3
23%
1-15
1
7%
3
23%
16-30
1
7%
2
15%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
6
43%
1
8%
76-90

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
3
33%
4
80%
76-90

Пропущено

10
6
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
3
30%
1
17%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
2
20%
2
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
30%
1
17%
76-90

Забито

16
9
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 0
1 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
3
19%
1
11%
61-75
5
31%
5
56%
76-90

Пропущено

24
19
10 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 11
5
21%
4
21%
1-15
2
8%
4
21%
16-30
3
13%
4
21%
31-45
4
17%
1
5%
46-60
1
4%
4
21%
61-75
9
38%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Пендикспор
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Пендикспор - Фенербахче 0:5 Коньяспор - Пендикспор 1:2 Пендикспор - Сивасспор 2:3
Трабзонспор - Пендикспор 2:1 Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Адана Демирспор - Пендикспор 3:0 Пендикспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Пендикспор 1:1 Бешикташ - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Хатайспор 1:5 Коджаелиспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Антальяспор 1:1 Пендикспор - Анкарагюджю 2:3 Пендикспор - Маниса ФК 2:0 Пендикспор - Corum 0:0 Пендикспор - Бодрумспор 2:1 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Пендикспор 1:5 Пендикспор - Бандырмаспор 2:1 Сакарьяспор - Пендикспор 3:2
Самсунспор
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Самсунспор - Хатайспор 2:1 Анкарагюджю - Самсунспор 2:0 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 0:0
Ризеспор - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Газиантеп 1:2 Антальяспор - Самсунспор 2:0 Галатасарай - Самсунспор 4:2 Самсунспор - Гиресунспор 6:1 Кайсериспор - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2 Сивасспор - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Бодрумспор 4:0 Коньяспор - Самсунспор 3:2 Самсунспор - Ризеспор 1:0 Аданаспор - Самсунспор 0:3 Малатьяспор - Самсунспор 0:3 Аданаспор - Самсунспор 0:3 Самсунспор - Бодрумспор 0:1 Малатьяспор - Самсунспор 0:3

Результаты матчей

Пендикспор
Самсунспор

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
4 раза 33%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%

Тоталы голов в матче

Пендикспор
Самсунспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
5
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
4
2
4
1.5
1
6
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
6
6
3
9
1.5
3
9
1
11
2.5
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 12 10 1 1 22 - 8 31
2.
Фенербахче
 Заявка 11 10 0 1 31 - 8 30
3.
Трабзонспор
 Заявка 12 7 1 4 21 - 14 22
4.
Кайсериспор
 Заявка 12 6 4 2 17 - 13 22
5.
Адана Демирспор
 Заявка 11 6 3 2 23 - 12 21
6.
Бешикташ
 0:0 Заявка 12 6 2 4 17 - 14 20
7.
Антальяспор
 Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
8.
Касымпаша
 Заявка 12 5 3 4 21 - 23 18
9.
Ризеспор
 1:0 Заявка 12 5 2 5 11 - 17 17
10.
Хатайспор
 Заявка 12 4 5 3 20 - 16 17
11.
Газиантеп
 Заявка 12 5 0 7 12 - 17 15
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 12 3 5 4 13 - 10 14
13.
Сивасспор
 Заявка 12 3 5 4 13 - 17 14
14.
Анкарагюджю
 Заявка 12 3 4 5 18 - 19 13
15.
Пендикспор
 Заявка 12 3 4 5 15 - 25 13
16.
Коньяспор
 Заявка 12 2 4 6 11 - 18 10
17.
Истанбул Башакшехир
 0:0 Заявка 12 2 4 6 8 - 15 10
18.
Аланьяспор
 Заявка 12 2 4 6 9 - 17 10
19.
Самсунспор
 Заявка 12 2 2 8 9 - 19 8
20.
Истанбулспор
 0:1 Заявка 12 1 2 9 9 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 6 6 0 0 17 - 3 18
2.
Галатасарай
 Заявка 5 5 0 0 12 - 5 15
3.
Фенербахче
 Заявка 6 5 0 1 20 - 8 15
4.
Трабзонспор
 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
5.
Бешикташ
 0:0 Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
6.
Кайсериспор
 Заявка 6 4 2 0 8 - 2 14
7.
Хатайспор
 Заявка 6 3 2 1 12 - 9 11
8.
Антальяспор
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
9.
Ризеспор
 1:0 Заявка 6 3 2 1 4 - 2 11
10.
Касымпаша
 Заявка 7 3 1 3 13 - 16 10
11.
Газиантеп
 Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 7 2 3 2 8 - 5 9
13.
Анкарагюджю
 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
14.
Аланьяспор
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
15.
Самсунспор
 Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
16.
Коньяспор
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
17.
Пендикспор
 Заявка 6 1 2 3 6 - 15 5
18.
Истанбул Башакшехир
 0:0 Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
19.
Истанбулспор
 0:1 Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
20.
Сивасспор
 Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 7 5 1 1 10 - 3 16
2.
Фенербахче
 Заявка 5 5 0 0 11 - 0 15
3.
Сивасспор
 Заявка 6 3 1 2 9 - 10 10
4.
Касымпаша
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
5.
Пендикспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 10 8
6.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
7.
Антальяспор
 Заявка 6 2 1 3 9 - 7 7
8.
Трабзонспор
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
9.
Бешикташ
 0:0 Заявка 6 2 0 4 8 - 12 6
10.
Ризеспор
 1:0 Заявка 6 2 0 4 7 - 15 6
11.
Хатайспор
 Заявка 6 1 3 2 8 - 7 6
12.
Газиантеп
 Заявка 7 2 0 5 6 - 11 6
13.
Истанбул Башакшехир
 0:0 Заявка 7 1 3 3 2 - 7 6
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
15.
Анкарагюджю
 Заявка 6 1 2 3 11 - 12 5
16.
Коньяспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
17.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
18.
Аланьяспор
 Заявка 5 0 2 3 1 - 7 2
19.
Истанбулспор
 0:1 Заявка 6 0 1 5 3 - 11 1
20.
Самсунспор
 Заявка 7 0 1 6 4 - 13 1
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Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 10 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 10 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 9 (1)
Касымпаша Кара Айтач 8 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 6 (3)
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Топ нарушителей
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Аланьяспор Оздемир Юсуф 6
Трабзонспор Менди Батиста 1 4
Аланьяспор Байыр Фуркан 5
Аланьяспор Аугусто Лойде 5
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    • 46'
      Гюмюшкая Мухаммед уходит с поля. Нтчам Оливье выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 17'
      Аит Бенассер Юссеф уходит с поля. Айдогду Сонер выходит вместо него
    • Судья начинает матч
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