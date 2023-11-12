Тур: 12. Стадион: Пендик.
1:0
Конец матча
0'
1:0
47' ГолЯрдымджи Эренджан
55' Желтая карточкаТирпан Микаэль
64' Желтая карточкаСекейра Нуну
79' Желтая карточкаКоджук Окан
90' Желтая карточкаШатка Любомир
90'+7
Ход матча
47'
55'
64'
79'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 8
-
4 Угловые 3
-
2 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
22
Озгенч
Эрдем
66
Лусамба
Арно
28
Генюл
Сонер
13
Тэт
Флавьен
21
Хольсе
Карло
11
Кылынч
Эмре
99
Кара
Эркан
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Озгенч ЭрдемЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
66 Лусамба АрноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Огюр БуракВратарь
- Защитник
-
13 Акча МуратЗащитник
-
61 Асан СерканЗащитник
-
58 Кайя ГёкханПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виейра Иво
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Генюл СонерЗащитник
- Полузащитник
-
13 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Хольсе КарлоПолузащитник
-
11 Кылынч ЭмреПолузащитник
-
99 Кара ЭрканНападающий
- Запасные игроки
-
29 Шумски ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Нану ГомешЗащитник
-
10 Нтчам ОливьеПолузащитник
-
88 Челик ОсманПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Лора ГаэтанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Пендикспор
Самсунспор
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Пендикспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ярдымджи Эренджан
|4
|0.33
|Ромеро Оскар
|3 (3)
|0.25
|Велинтон Соуза
|2
|0.17
|Тюрам Рожерио
|2
|0.17
|Цекици Эндри
|1
|0.08
|Кайя Гёкхан
|1
|0.08
|Диаби Абдулай
|1
|0.08
|Зюлюнгёз Беркай
|1
|0.08
|Лусамба Арно
|0
|0
|Мидтше Фредрик
|0
|0
|Акбунар Халиль
|0
|0
|Секейра Нуну
|0
|0
Самсунспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айдогду Сонер
|1
|0.08
|Шиндлер Кингсли
|1
|0.08
|Аит Бенассер Юссеф
|1
|0.08
|Ван Дронгелен Рик
|1
|0.08
|Димата Ландри
|1
|0.08
|Хольсе Карло
|1
|0.08
|Муандилмаджи Мариус
|1
|0.08
|Нтчам Оливье
|1 (1)
|0.08
|Кара Эркан
|1 (1)
|0.08
|Фофана Морике
|0
|0
|Тэт Флавьен
|0
|0
|Нану Гомеш
|0
|0
Карточки
Пендикспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Асан Серкан
|2
|1
|Озгенч Эрдем
|2
|0
|Секейра Нуну
|2
|0
|Вукович Йосип
|2
|0
|Акдаг Ибрахим
|2
|0
|Канполат Эрдем
|2
|0
|Акбунар Халиль
|1
|0
|Ромеро Оскар
|1
|0
|Тюрам Рожерио
|1
|0
|Лусамба Арно
|1
|0
|Мидтше Фредрик
|1
|0
|Цекици Эндри
|1
|0
|Кайя Гёкхан
|1
|0
|Рассул Джохер Хадим
|1
|0
|Огюр Бурак
|1
|0
|Битин Горкем
|1
|0
|Осман Озкейлю
|1
|0
Самсунспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кылынч Эмре
|3
|0
|Тирпан Микаэль
|3
|0
|Фофана Морике
|2
|0
|Аит Бенассер Юссеф
|2
|0
|Ван Дронгелен Рик
|2
|0
|Димата Ландри
|2
|0
|Шиндлер Кингсли
|1
|0
|Тэт Флавьен
|1
|0
|Коджук Окан
|1
|0
|Шатка Любомир
|1
|0
|Нтчам Оливье
|1
|0
|Челик Осман
|1
|0
|Генюл Сонер
|1
|0
|Бола Марк
|1
|0
|Муандилмаджи Мариус
|1
|0
|Чифт Юнус Эмре
|1
|0
Результаты матчей
Пендикспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Самсунспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
4
Пендикспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Самсунспор
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
8
4
Пендикспор
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Самсунспор
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
14
8
Голы по времени матча
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Пропущено
14
13
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
2
14%
3
23%
1-15
1
7%
3
23%
16-30
1
7%
2
15%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
6
43%
1
8%
76-90
Забито
9
5
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
3
33%
4
80%
76-90
Пропущено
10
6
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
3
30%
1
17%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
2
20%
2
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
30%
1
17%
76-90
Забито
16
9
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 0
1 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
3
19%
1
11%
61-75
5
31%
5
56%
76-90
Пропущено
24
19
10 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 11
5
21%
4
21%
1-15
2
8%
4
21%
16-30
3
13%
4
21%
31-45
4
17%
1
5%
46-60
1
4%
4
21%
61-75
9
38%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Пендикспор
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Пендикспор - Фенербахче 0:5 Коньяспор - Пендикспор 1:2 Пендикспор - Сивасспор 2:3
Трабзонспор - Пендикспор 2:1 Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Адана Демирспор - Пендикспор 3:0 Пендикспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Пендикспор 1:1 Бешикташ - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Хатайспор 1:5 Коджаелиспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Антальяспор 1:1 Пендикспор - Анкарагюджю 2:3 Пендикспор - Маниса ФК 2:0 Пендикспор - Corum 0:0 Пендикспор - Бодрумспор 2:1 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Пендикспор 1:5 Пендикспор - Бандырмаспор 2:1 Сакарьяспор - Пендикспор 3:2
Самсунспор
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Самсунспор - Хатайспор 2:1 Анкарагюджю - Самсунспор 2:0 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 0:0
Ризеспор - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Газиантеп 1:2 Антальяспор - Самсунспор 2:0 Галатасарай - Самсунспор 4:2 Самсунспор - Гиресунспор 6:1 Кайсериспор - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2 Сивасспор - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Бодрумспор 4:0 Коньяспор - Самсунспор 3:2 Самсунспор - Ризеспор 1:0 Аданаспор - Самсунспор 0:3 Малатьяспор - Самсунспор 0:3 Аданаспор - Самсунспор 0:3 Самсунспор - Бодрумспор 0:1 Малатьяспор - Самсунспор 0:3
Результаты матчей
Пендикспор
Самсунспор
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
4 раза 33%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
Тоталы голов в матче
Пендикспор
Самсунспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
32
15
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
34
24
16
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
66
39
39
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|22 - 8
|31
|2.
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|31 - 8
|30
|3.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|21 - 14
|22
|4.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|17 - 13
|22
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 12
|21
|6.
|0:0 Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 14
|20
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 13
|18
|8.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 23
|18
|9.
|1:0 Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 17
|17
|10.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|20 - 16
|17
|11.
|Заявка
|12
|5
|0
|7
|12 - 17
|15
|12.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 10
|14
|13.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 17
|14
|14.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|18 - 19
|13
|15.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 25
|13
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|17.
|0:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 15
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 17
|10
|19.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 19
|8
|20.
|0:1 Заявка
|12
|1
|2
|9
|9 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|17 - 3
|18
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 5
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 8
|15
|4.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 5
|15
|5.
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|6.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|8 - 2
|14
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 9
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|9.
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|4 - 2
|11
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 16
|10
|11.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 5
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|15.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|18.
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|19.
|0:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|20.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 3
|16
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 0
|15
|3.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 10
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|5.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|9.
|0:0 Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|10.
|1:0 Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 15
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 7
|6
|12.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 11
|6
|13.
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|2 - 7
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 12
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 7
|2
|19.
|0:1 Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 13
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|10 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|10 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|9 (1)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|8 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|6 (3)
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3
|Аланьяспор
|Оздемир Юсуф
|6
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 4
|Аланьяспор
|Байыр Фуркан
|5
|Аланьяспор
|Аугусто Лойде
|5