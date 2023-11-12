Тур: 12. Стадион: Yeni Adana Stadyumu.
0:0
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаКреспо Мигель
58' Желтая карточкаОсайи-Самуэль Брайт
74' Желтая карточкаБеланда Юнес
74' Желтая карточкаОстерволде Джейден
90' Желтая карточкаБалотелли Марио
90' Желтая карточкаКевин Родригес
90'+8
Ход матча
23'
74'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
0 Удары в створ 9
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
25
Озбир
Эртач
17
Н'Диайе
Папа
32
Эрдоган
Юсуф
10
Беланда
Юнес
26
Зайц
Миха
17
Кавечи
Ирфан
10
Тадич
Душан
- Основной состав
-
25 Озбир ЭртачВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Н'Диайе ПапаПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Эрдоган ЮсуфПолузащитник
-
10 Беланда ЮнесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Челик ИззетПолузащитник
-
20 Мишю ЭдуарПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Нани ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
-
56 Бараси ЮсуфНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клюйверт Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Зайц МихаПолузащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
-
95 Акчичек ЮсуфЗащитник
- Полузащитник
-
28 Элмаз БартугПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Найир УмутНападающий
-
11 Кент РайанНападающий
-
23 Бачуайи МишиНападающий
-
Главный тренер: Картал Исмаил
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Адана Демирспор
Фенербахче
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.67
1.33
Среднее время на гол
135
67
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
3.67
2
Среднее время на гол
24
45
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
2.17
1.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
41
54
Бомбардиры внутри турнира
Адана Демирспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ньянг М'Байе
|6 (2)
|0.5
|Балотелли Марио
|3
|0.25
|Беланда Юнес
|3
|0.25
|Эрдоган Юсуф
|3 (1)
|0.25
|Акбаба Эмре
|2
|0.17
|Нани Луиш
|1
|0.08
|Ндиайе Чериф
|1
|0.08
|Стамбули Бенжамен
|1
|0.08
|Гравильон Эндрю
|1
|0.08
|Айдоган Тайфун
|1
|0.08
|Сари Юсуф
|0
|0
|Свенссон Юнас
|0
|0
|Кевин Родригес
|0
|0
|Гюлер Семих
|0
|0
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|10
|0.83
|Шиманьски Себастьян
|6
|0.5
|Кавечи Ирфан
|5
|0.42
|Тадич Душан
|4 (3)
|0.33
|Осайи-Самуэль Брайт
|2
|0.17
|Кинг Джошуа
|1
|0.08
|Джику Александер
|1
|0.08
|Кадыоглу Ферди
|0
|0
|Азиз Сердар
|0
|0
|Бачуайи Миши
|0
|0
|Фред Сантос
|0
|0
|Юндер Дженгиз
|0
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|0
|0
Карточки
Адана Демирспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кевин Родригес
|3
|1
|Беланда Юнес
|4
|0
|Озбир Эртач
|2
|1
|Акбаба Эмре
|3
|0
|Стамбули Бенжамен
|1
|1
|Ньянг М'Байе
|2
|0
|Эрдоган Юсуф
|2
|0
|Гюлер Семих
|2
|0
|Токёз Дорукхан
|2
|0
|Нани Луиш
|1
|0
|Балотелли Марио
|1
|0
|Свенссон Юнас
|1
|0
|Гравильон Эндрю
|1
|0
|Айдоган Тайфун
|1
|0
|Ндиайе Чериф
|1
|0
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юксек Исмаил
|3
|2
|Осайи-Самуэль Брайт
|4
|0
|Кавечи Ирфан
|2
|0
|Джику Александер
|2
|0
|Кадыоглу Ферди
|2
|0
|Бекао Родриго
|2
|0
|Креспо Мигель
|2
|0
|Остерволде Джейден
|2
|0
|Джеко Эдин
|1
|0
|Тадич Душан
|1
|0
|Кинг Джошуа
|1
|0
|Бачуайи Миши
|1
|0
|Фред Сантос
|1
|0
|Эгрибайят Ирфан Джан
|1
|0
|Шиманьски Себастьян
|1
|0
|Акайдин Самет
|1
|0
|Мюлдюр Мерт
|1
|0
|Ismail Kartal
|1
|0
Результаты матчей
Адана Демирспор
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Фенербахче
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
0
Адана Демирспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Фенербахче
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
4
17
Адана Демирспор
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Фенербахче
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
4
17
Голы по времени матча
Забито
17
10
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
2
12%
1
10%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
1
6%
3
30%
31-45
3
18%
1
10%
46-60
2
12%
2
20%
61-75
5
29%
29%
3
30%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
0
0%
76-90
Забито
5
19
2 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
5
26%
1-15
1
20%
2
11%
16-30
1
20%
2
11%
31-45
1
20%
2
11%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
2
40%
4
21%
76-90
Пропущено
10
9
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
10%
2
22%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
3
30%
3
33%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
2
20%
1
11%
76-90
Забито
22
29
9 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 8
2 Не забивали 1
2
9%
6
21%
1-15
5
23%
2
7%
16-30
2
9%
5
17%
31-45
4
18%
3
10%
46-60
2
9%
6
21%
61-75
7
32%
7
24%
76-90
Пропущено
13
10
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
8%
2
20%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
3
23%
3
30%
46-60
2
15%
1
10%
61-75
5
38%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Адана Демирспор
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сивасспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Коньяспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:0
Адана Демирспор - Аланьяспор 4:0 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2 Касымпаша - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Пендикспор 3:0 Хатайспор - Адана Демирспор 3:3 Адана Демирспор - Генк 1:0 Генк - Адана Демирспор 2:1 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1 Осиек - Адана Демирспор 3:2 Адана Демирспор - Ризеспор 2:1 Адана Демирспор - Осиек 5:1 Адана Демирспор - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Маниса ФК 2:3 Адана Демирспор - Трактор 3:0 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:2
Фенербахче
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 0 ничьих 2 поражения
Лудогорец - Фенербахче 2:0 Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Пендикспор - Фенербахче 0:5 Фенербахче - Лудогорец 3:1
Фенербахче - Хатайспор 4:2 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Спартак Трнава - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Ризеспор 5:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Норшелланн 3:1 Фенербахче - Антальяспор 3:2 Анкарагюджю - Фенербахче 0:1 Твенте - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Твенте 5:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2 Марибор - Фенербахче 0:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1 Фенербахче - Марибор 3:1 Зимбру - Фенербахче 0:4
Результаты матчей
Адана Демирспор
Фенербахче
Точный счет
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:2
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Адана Демирспор
Фенербахче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
43
42
25
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
14
33
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
111
66
93
57
57
210
48
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|31 - 8
|31
|2.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|22 - 8
|31
|3.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|21 - 14
|22
|4.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 14
|22
|5.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|23 - 12
|22
|6.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|17 - 13
|22
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 13
|18
|8.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 23
|18
|9.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 17
|17
|10.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|20 - 16
|17
|11.
|Заявка
|12
|5
|0
|7
|12 - 17
|15
|12.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 10
|14
|13.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 17
|14
|14.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|18 - 19
|13
|15.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 25
|13
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 17
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 16
|9
|19.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 19
|8
|20.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|9 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 3
|19
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|3.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 5
|15
|4.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 8
|15
|5.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 5
|15
|6.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|8 - 2
|14
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 9
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|4 - 2
|11
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 16
|10
|11.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 5
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|15.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|18.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|19.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|20.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 0
|16
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 3
|16
|3.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 10
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|5.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 15
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 7
|6
|12.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 11
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 12
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 8
|5
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 7
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 13
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|10 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|10 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|9 (1)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|8 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|6 (3)
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3
|Аланьяспор
|Оздемир Юсуф
|6
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 4
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 4
|Аланьяспор
|Байыр Фуркан
|5