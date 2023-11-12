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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Адана Демирспор
0:0
Конец матча
Фенербахче
0'
23' Желтая карточка
Креспо Мигель
58' Желтая карточка
Осайи-Самуэль Брайт
74' Желтая карточка
Беланда Юнес
74' Желтая карточка
Остерволде Джейден
90' Желтая карточка
Балотелли Марио
90' Желтая карточка
Кевин Родригес
90'+8

Ход матча

23'
 
Креспо Мигель
58'
 
Осайи-Самуэль Брайт
66'
Балотелли Марио
Ньянг М'Байе
 
66'
Стамбули Бенжамен
Гравильон Эндрю
 
74'
Беланда Юнес
 
74'
 
Остерволде Джейден
75'
 
Юндер Дженгиз
Кавечи Ирфан
75'
 
Мюлдюр Мерт
Осайи-Самуэль Брайт
84'
 
Элмаз Бартуг
Зайц Миха
84'
 
Бачуайи Миши
Джеко Эдин
84'
Нани Луиш
Эрдоган Юсуф
 
90'
 
Кент Райан
Тадич Душан
90'
Балотелли Марио
 
90'
Кевин Родригес
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 0 Удары в створ 9
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Озбир
Эртач
22
Свенссон
Юнас
4
Гюлер
Семих
5
Гравильон
Эндрю
77
Кевин
Родригес
17
Н'Диайе
Папа
8
Акбаба
Эмре
32
Эрдоган
Юсуф
10
Беланда
Юнес
7
Сари
Юсуф
9
Ньянг
М'Байе
40
Ливакович
Доминик
21
Осайи-Самуэль
Брайт
3
Акайдин
Самет
24
Остерволде
Джейден
7
Кадыоглу
Ферди
27
Креспо
Мигель
26
Зайц
Миха
17
Кавечи
Ирфан
53
Шиманьски
Себастьян
10
Тадич
Душан
9
Джеко
Эдин
Адана Демирспор
4-2-3-1
Фенербахче
4-2-3-1

История личных встреч

Адана Демирспор
Фенербахче

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

С
1:1
С
4:2
С
1:2
С
0:1
К
1:4
К
6:0

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
1.33

Среднее время на гол

135
67

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

3.67
2

Среднее время на гол

24
45

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

2.17
1.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

41
54

Бомбардиры внутри турнира

Адана Демирспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ньянг М'Байе 6 (2) 0.5
Балотелли Марио 3 0.25
Беланда Юнес 3 0.25
Эрдоган Юсуф 3 (1) 0.25
Акбаба Эмре 2 0.17
Нани Луиш 1 0.08
Ндиайе Чериф 1 0.08
Стамбули Бенжамен 1 0.08
Гравильон Эндрю 1 0.08
Айдоган Тайфун 1 0.08
Сари Юсуф 0 0
Свенссон Юнас 0 0
Кевин Родригес 0 0
Гюлер Семих 0 0
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 10 0.83
Шиманьски Себастьян 6 0.5
Кавечи Ирфан 5 0.42
Тадич Душан 4 (3) 0.33
Осайи-Самуэль Брайт 2 0.17
Кинг Джошуа 1 0.08
Джику Александер 1 0.08
Кадыоглу Ферди 0 0
Азиз Сердар 0 0
Бачуайи Миши 0 0
Фред Сантос 0 0
Юндер Дженгиз 0 0
Яндаш Мерт Хакан 0 0

Карточки

Адана Демирспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кевин Родригес 3 1
Беланда Юнес 4 0
Озбир Эртач 2 1
Акбаба Эмре 3 0
Стамбули Бенжамен 1 1
Ньянг М'Байе 2 0
Эрдоган Юсуф 2 0
Гюлер Семих 2 0
Токёз Дорукхан 2 0
Нани Луиш 1 0
Балотелли Марио 1 0
Свенссон Юнас 1 0
Гравильон Эндрю 1 0
Айдоган Тайфун 1 0
Ндиайе Чериф 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юксек Исмаил 3 2
Осайи-Самуэль Брайт 4 0
Кавечи Ирфан 2 0
Джику Александер 2 0
Кадыоглу Ферди 2 0
Бекао Родриго 2 0
Креспо Мигель 2 0
Остерволде Джейден 2 0
Джеко Эдин 1 0
Тадич Душан 1 0
Кинг Джошуа 1 0
Бачуайи Миши 1 0
Фред Сантос 1 0
Эгрибайят Ирфан Джан 1 0
Шиманьски Себастьян 1 0
Акайдин Самет 1 0
Мюлдюр Мерт 1 0
Ismail Kartal 1 0

Результаты матчей

Адана Демирспор
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Фенербахче
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
0
Адана Демирспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Фенербахче
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

4
17
Адана Демирспор
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Фенербахче
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

4
17

Голы по времени матча

Забито

17
10
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
2
12%
1
10%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
1
6%
3
30%
31-45
3
18%
1
10%
46-60
2
12%
2
20%
61-75
5
29%
29%
3
30%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
0
0%
76-90

Забито

5
19
2 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
5
26%
1-15
1
20%
2
11%
16-30
1
20%
2
11%
31-45
1
20%
2
11%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
2
40%
4
21%
76-90

Пропущено

10
9
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
10%
2
22%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
3
30%
3
33%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
2
20%
1
11%
76-90

Забито

22
29
9 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 8
2 Не забивали 1
2
9%
6
21%
1-15
5
23%
2
7%
16-30
2
9%
5
17%
31-45
4
18%
3
10%
46-60
2
9%
6
21%
61-75
7
32%
7
24%
76-90

Пропущено

13
10
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
8%
2
20%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
3
23%
3
30%
46-60
2
15%
1
10%
61-75
5
38%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Адана Демирспор
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сивасспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Коньяспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:0
Адана Демирспор - Аланьяспор 4:0 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2 Касымпаша - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Пендикспор 3:0 Хатайспор - Адана Демирспор 3:3 Адана Демирспор - Генк 1:0 Генк - Адана Демирспор 2:1 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1 Осиек - Адана Демирспор 3:2 Адана Демирспор - Ризеспор 2:1 Адана Демирспор - Осиек 5:1 Адана Демирспор - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Маниса ФК 2:3 Адана Демирспор - Трактор 3:0 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:2
Фенербахче
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 0 ничьих 2 поражения
Лудогорец - Фенербахче 2:0 Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Пендикспор - Фенербахче 0:5 Фенербахче - Лудогорец 3:1
Фенербахче - Хатайспор 4:2 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Спартак Трнава - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Ризеспор 5:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Норшелланн 3:1 Фенербахче - Антальяспор 3:2 Анкарагюджю - Фенербахче 0:1 Твенте - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Твенте 5:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2 Марибор - Фенербахче 0:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1 Фенербахче - Марибор 3:1 Зимбру - Фенербахче 0:4

Результаты матчей

Адана Демирспор
Фенербахче

Точный счет

3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:2
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Адана Демирспор
Фенербахче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
1.5
4
3
2.5
4
2
2
5
3.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1
4
1.5
3
3
1
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
11
1
6
6
1.5
9
3
5
7
2.5
5
7
2
10
3.5
4
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 12 10 1 1 31 - 8 31
2.
Галатасарай
 Заявка 12 10 1 1 22 - 8 31
3.
Трабзонспор
 Заявка 12 7 1 4 21 - 14 22
4.
Бешикташ
 Заявка 12 7 1 4 18 - 14 22
5.
Адана Демирспор
 Заявка 12 6 4 2 23 - 12 22
6.
Кайсериспор
 Заявка 12 6 4 2 17 - 13 22
7.
Антальяспор
 Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
8.
Касымпаша
 Заявка 12 5 3 4 21 - 23 18
9.
Ризеспор
 Заявка 12 5 2 5 11 - 17 17
10.
Хатайспор
 Заявка 12 4 5 3 20 - 16 17
11.
Газиантеп
 Заявка 12 5 0 7 12 - 17 15
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 12 3 5 4 13 - 10 14
13.
Сивасспор
 Заявка 12 3 5 4 13 - 17 14
14.
Анкарагюджю
 Заявка 12 3 4 5 18 - 19 13
15.
Пендикспор
 Заявка 12 3 4 5 15 - 25 13
16.
Коньяспор
 Заявка 12 2 4 6 11 - 18 10
17.
Аланьяспор
 Заявка 12 2 4 6 9 - 17 10
18.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 12 2 3 7 8 - 16 9
19.
Самсунспор
 Заявка 12 2 2 8 9 - 19 8
20.
Истанбулспор
 Заявка 12 1 2 9 9 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 7 6 1 0 17 - 3 19
2.
Бешикташ
 Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
3.
Галатасарай
 Заявка 5 5 0 0 12 - 5 15
4.
Фенербахче
 Заявка 6 5 0 1 20 - 8 15
5.
Трабзонспор
 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
6.
Кайсериспор
 Заявка 6 4 2 0 8 - 2 14
7.
Хатайспор
 Заявка 6 3 2 1 12 - 9 11
8.
Антальяспор
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
9.
Ризеспор
 Заявка 6 3 2 1 4 - 2 11
10.
Касымпаша
 Заявка 7 3 1 3 13 - 16 10
11.
Газиантеп
 Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 7 2 3 2 8 - 5 9
13.
Анкарагюджю
 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
14.
Аланьяспор
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
15.
Самсунспор
 Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
16.
Коньяспор
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
17.
Пендикспор
 Заявка 6 1 2 3 6 - 15 5
18.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
19.
Истанбулспор
 Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
20.
Сивасспор
 Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 6 5 1 0 11 - 0 16
2.
Галатасарай
 Заявка 7 5 1 1 10 - 3 16
3.
Сивасспор
 Заявка 6 3 1 2 9 - 10 10
4.
Касымпаша
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
5.
Пендикспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 10 8
6.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
7.
Антальяспор
 Заявка 6 2 1 3 9 - 7 7
8.
Трабзонспор
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
9.
Бешикташ
 Заявка 6 2 0 4 8 - 12 6
10.
Ризеспор
 Заявка 6 2 0 4 7 - 15 6
11.
Хатайспор
 Заявка 6 1 3 2 8 - 7 6
12.
Газиантеп
 Заявка 7 2 0 5 6 - 11 6
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
14.
Анкарагюджю
 Заявка 6 1 2 3 11 - 12 5
15.
Коньяспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 7 1 2 4 2 - 8 5
17.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
18.
Аланьяспор
 Заявка 5 0 2 3 1 - 7 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 6 0 1 5 3 - 11 1
20.
Самсунспор
 Заявка 7 0 1 6 4 - 13 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 10 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 10 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 9 (1)
Касымпаша Кара Айтач 8 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Аланьяспор Оздемир Юсуф 6
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 4
Трабзонспор Менди Батиста 1 4
Аланьяспор Байыр Фуркан 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 23'
      Креспо Мигель получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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