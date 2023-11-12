  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Бешикташ
0:0
Перерыв
Истанбул Башакшехир
0'
26' Желтая карточка
Опоку Джером
45' Желтая карточка
Ребич Анте

Ход матча

26'
 
Опоку Джером
41'
Геззаль Рашид
Зайнутдинов Бактиёр
 
45'
Ребич Анте
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бешикташ
Ничья
Истанбул Башакшехир
2.00
Реклама, betcity.ru
4.40
Реклама, betboom.ru
6.80
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
34
Гюнок
Мерт
24
Розье
Валентен
20
Уйсал
Неджип
12
Амарти
Даниэль
75
Бингол
Тайфур
83
Фернандеш
Жедсон
19
Хаджиахметович
Амир
8
Учан
Салих
22
Зайнутдинов
Бактиёр
40
Мулека
Джексон
7
Ребич
Анте
1
Бабаджан
Волкан
15
Дюбуа
Лео
5
Дуарте
Леонардо
3
Опоку
Джером
27
Ба
Уссейну
10
Озджан
Беркай
21
Текдемир
Махмут
99
Деннис
Эммануэль
26
Илкхан
Эмирхан
7
Гюрлер
Сердар
9
Пёнтек
Кшиштоф
Бешикташ
4-3-3
Истанбул Башакшехир
4-2-3-1

История личных встреч

Бешикташ
Истанбул Башакшехир

16 матчей

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

31.3%
56.3%
12.4%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

24 матча

37.5%
37.5%
25%
9 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

20.8%
45.8%
33.4%
5 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

41.7%
41.7%
16.6%
10 побед 10 ничьих 4 победы

История матчей

С
0:2
С
0:1
С
2:2
С
3:2
ТМК
1:0
К
3:2
С
2:3
С
3:2
С
1:0
С
1:1
С
2:1
С
1:0
С
1:0
С
1:1
С
3:1
С
1:1
ТМК
2:1
С
2:2
ТМК
1:1
С
2:0
С
0:0
С
1:2
С
2:2
С
1:1

Голы

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

1.5
1.3

Среднее время на гол

60
69

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

1.5
1.07

Среднее время на гол

60
84

Всего голов

36
28

Голов в среднем за матч

1.5
1.17

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
20

Среднее время на гол

60
77

Бомбардиры внутри турнира

Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абубакар Венсан 4 0.33
Тосун Дженк 2 0.17
Окслейд-Чемберлен Алекс 2 0.17
Рашица Милот 2 0.17
Колли Омар 2 0.17
Учан Салих 1 0.08
Геззаль Рашид 1 (1) 0.08
Фернандеш Жедсон 1 0.08
Мулека Джексон 1 0.08
Хаджиахметович Амир 0 0
Ребич Анте 0 0
Булут Онур 0 0
Розье Валентен 0 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пёнтек Кшиштоф 2 0.17
Фигейредо Жоау 2 0.17
Дюбуа Лео 1 0.08
Пелкас Димитрис 1 0.08
Опоку Джером 1 0.08
Алексич Даниел 0 0
Тюрюдж Дениз 0 0
Озджан Беркай 0 0
Ба Уссейну 0 0

Карточки

Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаджиахметович Амир 3 1
Ребич Анте 4 0
Гюнок Мерт 2 1
Уйсал Неджип 2 0
Масуаку Артур 2 0
Амарти Даниэль 2 0
Рашица Милот 2 0
Фернандеш Жедсон 2 0
Розье Валентен 2 0
Йилмаз Бурак 1 0
Учан Салих 1 0
Булут Онур 1 0
Бингол Тайфур 1 0
Мулека Джексон 1 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ба Уссейну 3 1
Пелкас Димитрис 4 0
Фигейредо Жоау 2 1
Тюрюдж Дениз 3 0
Гюрлер Сердар 2 0
Деннис Эммануэль 2 0
Озджан Беркай 2 0
Опоку Джером 2 0
Алексич Даниел 1 0
Текдемир Махмут 1 0
Дюбуа Лео 1 0
Пёнтек Кшиштоф 1 0
Лима Лукас 1 0
Карзев Эден 1 0

Результаты матчей

Бешикташ
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Истанбул Башакшехир
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Бешикташ
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Истанбул Башакшехир
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

2
4
Бешикташ
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Истанбул Башакшехир
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

9
3
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
2
22%
1
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
33%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
1
33%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
33%
76-90

Забито

7
6
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
2
33%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Пропущено

13
8
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
8%
2
25%
1-15
3
23%
1
13%
16-30
2
15%
2
25%
31-45
4
31%
3
38%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Забито

16
9
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
1 Не забивали 5
2
13%
3
33%
1-15
1
6%
2
22%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
6%
1
11%
46-60
5
31%
2
22%
61-75
5
31%
1
11%
76-90

Пропущено

15
14
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
1
7%
3
21%
1-15
3
20%
3
21%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
5
33%
3
21%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Бешикташ
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Бешикташ - Будё-Глимт 1:2 Антальяспор - Бешикташ 3:2 Бешикташ - Газиантеп 2:0 Будё-Глимт - Бешикташ 3:1
Галатасарай - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Бешикташ - Лугано 2:3 Коньяспор - Бешикташ 0:2 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2 Бешикташ - Кайсериспор 2:1 Брюгге - Бешикташ 1:1 Трабзонспор - Бешикташ 3:0 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Бешикташ - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Бешикташ 2:3 Бешикташ - Пендикспор 1:1 Бешикташ - Нефтчи 2:1 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1 Нефтчи - Бешикташ 1:3 Тирана - Бешикташ 0:2
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 3:3 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0
Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 0:1 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:2 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 3:0 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:2 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Умраниеспор 1:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0

Результаты матчей

Бешикташ
Истанбул Башакшехир

Точный счет

2:0
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
4 раза 80%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
5 раз 83%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
7 раз 64%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
0
7 раз 64%
2
2 раза 18%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Бешикташ
Истанбул Башакшехир

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
1
5
3
3
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
4
7
7
4
1.5
3
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 12 10 1 1 22 - 8 31
2.
Фенербахче
 Заявка 11 10 0 1 31 - 8 30
3.
Трабзонспор
 Заявка 12 7 1 4 21 - 14 22
4.
Кайсериспор
 Заявка 12 6 4 2 17 - 13 22
5.
Адана Демирспор
 Заявка 11 6 3 2 23 - 12 21
6.
Бешикташ
 0:0 Заявка 12 6 2 4 17 - 14 20
7.
Антальяспор
 Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
8.
Касымпаша
 Заявка 12 5 3 4 21 - 23 18
9.
Ризеспор
 1:0 Заявка 12 5 2 5 11 - 17 17
10.
Хатайспор
 Заявка 12 4 5 3 20 - 16 17
11.
Газиантеп
 Заявка 12 5 0 7 12 - 17 15
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 12 3 5 4 13 - 10 14
13.
Сивасспор
 Заявка 12 3 5 4 13 - 17 14
14.
Анкарагюджю
 Заявка 12 3 4 5 18 - 19 13
15.
Пендикспор
 Заявка 12 3 4 5 15 - 25 13
16.
Коньяспор
 Заявка 12 2 4 6 11 - 18 10
17.
Истанбул Башакшехир
 0:0 Заявка 12 2 4 6 8 - 15 10
18.
Аланьяспор
 Заявка 12 2 4 6 9 - 17 10
19.
Самсунспор
 Заявка 12 2 2 8 9 - 19 8
20.
Истанбулспор
 0:1 Заявка 12 1 2 9 9 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 6 6 0 0 17 - 3 18
2.
Галатасарай
 Заявка 5 5 0 0 12 - 5 15
3.
Фенербахче
 Заявка 6 5 0 1 20 - 8 15
4.
Трабзонспор
 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
5.
Бешикташ
 0:0 Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
6.
Кайсериспор
 Заявка 6 4 2 0 8 - 2 14
7.
Хатайспор
 Заявка 6 3 2 1 12 - 9 11
8.
Антальяспор
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
9.
Ризеспор
 1:0 Заявка 6 3 2 1 4 - 2 11
10.
Касымпаша
 Заявка 7 3 1 3 13 - 16 10
11.
Газиантеп
 Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 7 2 3 2 8 - 5 9
13.
Анкарагюджю
 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
14.
Аланьяспор
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
15.
Самсунспор
 Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
16.
Коньяспор
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
17.
Пендикспор
 Заявка 6 1 2 3 6 - 15 5
18.
Истанбул Башакшехир
 0:0 Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
19.
Истанбулспор
 0:1 Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
20.
Сивасспор
 Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 7 5 1 1 10 - 3 16
2.
Фенербахче
 Заявка 5 5 0 0 11 - 0 15
3.
Сивасспор
 Заявка 6 3 1 2 9 - 10 10
4.
Касымпаша
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
5.
Пендикспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 10 8
6.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
7.
Антальяспор
 Заявка 6 2 1 3 9 - 7 7
8.
Трабзонспор
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
9.
Бешикташ
 0:0 Заявка 6 2 0 4 8 - 12 6
10.
Ризеспор
 1:0 Заявка 6 2 0 4 7 - 15 6
11.
Хатайспор
 Заявка 6 1 3 2 8 - 7 6
12.
Газиантеп
 Заявка 7 2 0 5 6 - 11 6
13.
Истанбул Башакшехир
 0:0 Заявка 7 1 3 3 2 - 7 6
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
15.
Анкарагюджю
 Заявка 6 1 2 3 11 - 12 5
16.
Коньяспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
17.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
18.
Аланьяспор
 Заявка 5 0 2 3 1 - 7 2
19.
Истанбулспор
 0:1 Заявка 6 0 1 5 3 - 11 1
20.
Самсунспор
 Заявка 7 0 1 6 4 - 13 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 10 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 10 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 9 (1)
Касымпаша Кара Айтач 8 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Аланьяспор Оздемир Юсуф 6
Трабзонспор Менди Батиста 1 4
Аланьяспор Байыр Фуркан 5
Аланьяспор Аугусто Лойде 5
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Ребич Анте получил желтую карточку от судьи
  • 41'
    Зайнутдинов Бактиёр уходит с поля. Геззаль Рашид выходит вместо него
  • 26'
    Джером Опоку получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 57% завершится победой Бешикташ.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.76. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.76 ПОСТАВИТЬ
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бешикташ
Ничья
Истанбул Башакшехир
2.00
Реклама, betcity.ru
4.40
Реклама, betboom.ru
6.80
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Бешикташ 0:0 Истанбул Башакшехир онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Бешикташ
Истанбул Башакшехир
Бонусы букмекеров
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 