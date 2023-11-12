Тур: 12. Стадион: Тупрас.
0:0
Перерыв
Ход матча
26'
45'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
34
Гюнок
Мерт
20
Уйсал
Неджип
15
Дюбуа
Лео
27
Ба
Уссейну
- Основной состав
-
34 Гюнок МертВратарь
- Защитник
-
20 Уйсал НеджипЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Мераш УмутЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
71 Онана ЖанПолузащитник
-
21 Тыкназ ДемирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Джалимбай Риза
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Ба УссейнуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Дилмен ДенизВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
-
19 Абейд МехдиПолузащитник
-
17 Кени ФилиппНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Атан Кагдас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бешикташ
Истанбул Башакшехир
16 матчей
56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
31.3%
56.3%
12.4%
5 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
24 матча
37.5%
37.5%
25%
9 побед 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
20.8%
45.8%
33.4%
5 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
41.7%
41.7%
16.6%
10 побед 10 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
1.5
1.3
Среднее время на гол
60
69
Всего голов
15
15
Голов в среднем за матч
1.5
1.07
Среднее время на гол
60
84
Всего голов
36
28
Голов в среднем за матч
1.5
1.17
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
Среднее время на гол
60
77
Бомбардиры внутри турнира
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абубакар Венсан
|4
|0.33
|Тосун Дженк
|2
|0.17
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|2
|0.17
|Рашица Милот
|2
|0.17
|Колли Омар
|2
|0.17
|Учан Салих
|1
|0.08
|Геззаль Рашид
|1 (1)
|0.08
|Фернандеш Жедсон
|1
|0.08
|Мулека Джексон
|1
|0.08
|Хаджиахметович Амир
|0
|0
|Ребич Анте
|0
|0
|Булут Онур
|0
|0
|Розье Валентен
|0
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пёнтек Кшиштоф
|2
|0.17
|Фигейредо Жоау
|2
|0.17
|Дюбуа Лео
|1
|0.08
|Пелкас Димитрис
|1
|0.08
|Опоку Джером
|1
|0.08
|Алексич Даниел
|0
|0
|Тюрюдж Дениз
|0
|0
|Озджан Беркай
|0
|0
|Ба Уссейну
|0
|0
Карточки
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаджиахметович Амир
|3
|1
|Ребич Анте
|4
|0
|Гюнок Мерт
|2
|1
|Уйсал Неджип
|2
|0
|Масуаку Артур
|2
|0
|Амарти Даниэль
|2
|0
|Рашица Милот
|2
|0
|Фернандеш Жедсон
|2
|0
|Розье Валентен
|2
|0
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|Учан Салих
|1
|0
|Булут Онур
|1
|0
|Бингол Тайфур
|1
|0
|Мулека Джексон
|1
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ба Уссейну
|3
|1
|Пелкас Димитрис
|4
|0
|Фигейредо Жоау
|2
|1
|Тюрюдж Дениз
|3
|0
|Гюрлер Сердар
|2
|0
|Деннис Эммануэль
|2
|0
|Озджан Беркай
|2
|0
|Опоку Джером
|2
|0
|Алексич Даниел
|1
|0
|Текдемир Махмут
|1
|0
|Дюбуа Лео
|1
|0
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Карзев Эден
|1
|0
Результаты матчей
Бешикташ
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Истанбул Башакшехир
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Бешикташ
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Истанбул Башакшехир
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
2
4
Бешикташ
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Истанбул Башакшехир
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
9
3
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
2
22%
1
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
33%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
1
33%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
33%
76-90
Забито
7
6
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
2
33%
61-75
4
57%
0
0%
76-90
Пропущено
13
8
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
8%
2
25%
1-15
3
23%
1
13%
16-30
2
15%
2
25%
31-45
4
31%
3
38%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Забито
16
9
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
1 Не забивали 5
2
13%
3
33%
1-15
1
6%
2
22%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
6%
1
11%
46-60
5
31%
2
22%
61-75
5
31%
1
11%
76-90
Пропущено
15
14
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
1
7%
3
21%
1-15
3
20%
3
21%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
5
33%
3
21%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Бешикташ
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Бешикташ - Будё-Глимт 1:2 Антальяспор - Бешикташ 3:2 Бешикташ - Газиантеп 2:0 Будё-Глимт - Бешикташ 3:1
Галатасарай - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Бешикташ - Лугано 2:3 Коньяспор - Бешикташ 0:2 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2 Бешикташ - Кайсериспор 2:1 Брюгге - Бешикташ 1:1 Трабзонспор - Бешикташ 3:0 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Бешикташ - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Бешикташ 2:3 Бешикташ - Пендикспор 1:1 Бешикташ - Нефтчи 2:1 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1 Нефтчи - Бешикташ 1:3 Тирана - Бешикташ 0:2
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 3:3 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0
Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 0:1 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:2 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 3:0 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:2 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Умраниеспор 1:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0
Результаты матчей
Бешикташ
Истанбул Башакшехир
Точный счет
2:0
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
4 раза 80%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
5 раз 83%
2
1 раз 17%
Точный счет
2:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
7 раз 64%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
0
7 раз 64%
2
2 раза 18%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Бешикташ
Истанбул Башакшехир
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
15
33
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
47
74
38
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|22 - 8
|31
|2.
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|31 - 8
|30
|3.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|21 - 14
|22
|4.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|17 - 13
|22
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 12
|21
|6.
|0:0 Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 14
|20
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 13
|18
|8.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 23
|18
|9.
|1:0 Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 17
|17
|10.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|20 - 16
|17
|11.
|Заявка
|12
|5
|0
|7
|12 - 17
|15
|12.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 10
|14
|13.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 17
|14
|14.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|18 - 19
|13
|15.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 25
|13
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|17.
|0:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 15
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 17
|10
|19.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 19
|8
|20.
|0:1 Заявка
|12
|1
|2
|9
|9 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|17 - 3
|18
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 5
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 8
|15
|4.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 5
|15
|5.
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|6.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|8 - 2
|14
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 9
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|9.
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|4 - 2
|11
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 16
|10
|11.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 5
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|15.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|18.
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|19.
|0:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|20.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 3
|16
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 0
|15
|3.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 10
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|5.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|9.
|0:0 Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|10.
|1:0 Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 15
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 7
|6
|12.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 11
|6
|13.
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|2 - 7
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 12
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 7
|2
|19.
|0:1 Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 13
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|10 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|10 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|9 (1)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|8 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|6 (3)
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3
|Аланьяспор
|Оздемир Юсуф
|6
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 4
|Аланьяспор
|Байыр Фуркан
|5
|Аланьяспор
|Аугусто Лойде
|5