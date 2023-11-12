Тур: 11. Стадион: Муниципальный стадион Ароки. Главный судья: Joao Goncalves
0'
Прогноз на матч от Liveresult
44
Галович
Нино
26
Веверсон
10
Джейсон
10
Орта
Андре
21
Орта
Рикарду
23
Банза
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Галович НиноЗащитник
-
26 ВеверсонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 ДжейсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Роша МатиасЗащитник
-
89 Сантуш ПедруЗащитник
- Полузащитник
-
17 Яу МозесПолузащитник
- Нападающий
-
11 Пуче МигельНападающий
-
18 Мишель БенжиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рамуш Даниэл
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Орта АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Орта РикардуПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Банза СимонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Марин АдрианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Пицци ЛуишПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Жорже Артур
История личных встреч
Арока
Брага
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 10 побед
16 матчей
6.3%
25%
68.7%
1 победа 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
6.3%
50%
43.7%
1 победа 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.29
0.56
Среднее время на гол
315
162
Всего голов
17
18
Голов в среднем за матч
1.89
2.57
Среднее время на гол
47
35
Всего голов
19
23
Голов в среднем за матч
1.19
1.44
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
75
62
Бомбардиры внутри турнира
Арока
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалес Кристо
|3
|0.27
|Мухика Рафаэль
|3
|0.27
|Силла Морлей
|1
|0.09
|Сантуш Педру
|1
|0.09
|Симау Давид
|0
|0
|Джейсон
|0
|0
|Веверсон
|0
|0
|Куарежма
|0
|0
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Банза Симон
|10 (1)
|0.91
|Орта Рикарду
|6
|0.55
|Джало Альваро
|4
|0.36
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|3 (2)
|0.27
|Орта Андре
|2
|0.18
|Пицци Луиш
|1
|0.09
|Брума Арминду
|1
|0.09
|Руис Абель
|1
|0.09
|Лопеш Рони
|1
|0.09
|Сатчи Сердар
|0
|0
|Фернандеш Рожер
|0
|0
|Гомес Виктор
|0
|0
|Паулу Оливейра
|0
|0
|Борха Кристиан
|0
|0
Карточки
Арока
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симау Давид
|2
|1
|Куасси Эбуэ
|2
|1
|Сантуш Педру
|3
|0
|Силла Морлей
|3
|0
|Трецца Альфонсо
|3
|0
|Мухика Рафаэль
|1
|1
|Фернандес Рафаэль
|1
|1
|Daniel Ramos
|1
|1
|Де Арруабаррена Игнасио
|2
|0
|Гонсалес Кристо
|2
|0
|Монтеро Франcиско
|2
|0
|Эшгаю Тьягу
|2
|0
|Веверсон
|2
|0
|Роша Матиас
|0
|1
|Галович Нино
|1
|0
|Джейсон
|1
|0
|Бускетс Ориоль
|1
|0
|Куарежма
|1
|0
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моутинью Жоау
|2
|1
|Жорж Артур
|2
|1
|Ньякате Сику
|2
|1
|Фонте Жозе
|3
|0
|Сатчи Сердар
|3
|0
|Джало Альваро
|3
|0
|Руис Абель
|2
|0
|Саласар Родриго
|2
|0
|Паулу Оливейра
|1
|0
|Борха Кристиан
|1
|0
|Орта Рикарду
|1
|0
|Матеус Лима
|1
|0
|Карвалью Витор
|1
|0
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|1
|0
|Банза Симон
|1
|0
Результаты матчей
Арока
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Брага
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
1
4
Арока
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Брага
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
3
13
Арока
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Брага
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
4
17
Голы по времени матча
Забито
4
15
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 12
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
0
0%
1
7%
1-15
1
25%
2
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
50%
7
47%
76-90
Пропущено
9
12
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
11%
5
42%
31-45
2
22%
3
25%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
2
22%
2
17%
76-90
Забито
4
14
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
25%
1
7%
31-45
1
25%
5
36%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
6
43%
76-90
Пропущено
8
6
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
13%
2
33%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
2
25%
1
17%
76-90
Забито
8
29
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 23
1 Забивали первыми 5
5 Не забивали 0
0
0%
2
7%
1-15
1
13%
3
10%
16-30
1
13%
1
3%
31-45
2
25%
8
28%
46-60
1
13%
2
7%
61-75
3
38%
13
45%
76-90
Пропущено
17
18
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
3
18%
2
11%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
4
24%
5
28%
31-45
2
12%
3
17%
46-60
3
18%
2
11%
61-75
4
24%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Арока
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фаренсе - Арока 2:0 Арока - Бенфика 0:2 Арока - Морейренсе 0:1 Фелгейраш 1932 - Арока 1:3
Спортинг Л - Арока 2:1 Арока - Шавиш 0:2 Вилафранкенше - Арока 1:2 Фамаликан - Арока 1:0 Арока - Каса Пия 0:1 Порту - Арока 1:1 Арока - Портимоненсе 1:1 Визела - Арока 2:2 Бранн - Арока 3:1 Арока - Эшторил 4:3 Арока - Бранн 2:1 Арока - Морейренсе 0:0 Арока - Риу Аве 2:0 Арока - Анадия 2:1 Арока - Трофенсе 2:1 Арока - Брага-2 0:0
Брага
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Реал Мадрид - Брага 3:0 Брага - Портимоненсе 6:1 Брага - Каса Пия 1:1 Жил Висенте - Брага 3:3
Брага - Реал Мадрид 1:2 Ребордоса - Брага 0:2 Брага - Риу Аве 2:1 Унион Берлин - Брага 2:3 Эштрела - Брага 2:4 Брага - Боавишта 4:1 Брага - Наполи 1:2 Фаренсе - Брага 3:1 Морейренсе - Брага 2:3 Брага - Спортинг Л 1:1 Панатинаикос - Брага 0:1 Брага - Панатинаикос 2:1 Шавиш - Брага 2:4 Бачка-Топола - Брага 1:4 Брага - Фамаликан 1:2 Брага - Бачка-Топола 3:0
Результаты матчей
Арока
Брага
Точный счет
0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
2 раза 40%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
4
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
2:4
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
3 раза 30%
4
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
6
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Арока
Брага
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
32
14
23
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
28
73
19
64
19
46
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|22 - 9
|28
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|21 - 8
|25
|3.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|15 - 8
|25
|4.
|0:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|29 - 18
|21
|5.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 10
|20
|6.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 13
|19
|7.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|20 - 15
|16
|8.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 10
|16
|9.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 20
|15
|10.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 25
|14
|11.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|23 - 22
|11
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 16
|11
|13.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|19 - 20
|10
|14.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 13
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 16
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 19
|9
|17.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|13 - 30
|7
|18.
|0:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|14 - 5
|18
|2.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|12
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|18 - 10
|11
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|5.
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 6
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 8
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|16.
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 12
|4
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 7
|15
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|9 - 4
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|4.
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 12
|11
|5.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 16
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|10 - 15
|3
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 18
|3
|16.
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|5 - 12
|0
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- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|10 (2)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|7 (1)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|6 (4)
|Брага
|Орта Рикарду
|6 (2)
|Боавишта
|Боженик Роберт
|6 (2)
|Шавиш
|Ногейра
|2 5
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 5
|Порту
|Карму Давид
|1 5
|Фамаликан
|Риччели
|2 3
|Жил Висенте
|Тиба Педру
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Арока 0:0 Брага
Исход игры
Арока
4.6% (5)
Ничья
5.5% (6)
Брага
89.9% (98)
Тотал 2.5
Больше
55.05% (60)
Меньше
44.95% (49)
Обе команды забьют
Да
58.72% (64)
Нет
41.28% (45)
Популярный счёт
1:2 Брага
44% (48)
0:2 Брага
21.1% (23)
0:1 Брага
14.7% (16)
1:3 Брага
8.3% (9)
1:1 Ничья
5.5% (6)
0:3 Брага
1.8% (2)
1:0 Арока
1.8% (2)
2:0 Арока
1.8% (2)
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