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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Joao Goncalves
Арока
0:0
Первый тайм: 35'
Брага
0'

Ход матча

29'
Яу Мозес
Веверсон
 
Прогнозы 109
Арока 4.6% (5)
X 5.5% (6)
Брага 89.9% (98)
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12
Де
Арруабаррена
Игнасио
22
Милованов
Богдан
4
Монтеро
Франcиско
44
Галович
Нино
26
Веверсон
8
Куасси
Эбуэ
2
Силла
Морлей
5
Симау
Давид
9
Трецца
Альфонсо
19
Мухика
Рафаэль
10
Джейсон
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
4
Ньякате
Сику
6
Фонте
Жозе
26
Борха
Кристиан
10
Орта
Андре
28
Моутинью
Жоау
14
Джало
Альваро
21
Орта
Рикарду
7
Брума
Арминду
23
Банза
Симон
Арока
4-3-3
Брага
4-2-3-1

История личных встреч

Арока
Брага

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 10 побед

16 матчей

6.3%
25%
68.7%
1 победа 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

6.3%
50%
43.7%
1 победа 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:6
ТМК
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:6
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
К
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
К
2:0
ПЛ
0:1
КЛ
0:4

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.29
0.56

Среднее время на гол

315
162

Всего голов

17
18

Голов в среднем за матч

1.89
2.57

Среднее время на гол

47
35

Всего голов

19
23

Голов в среднем за матч

1.19
1.44

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

75
62

Бомбардиры внутри турнира

Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Кристо 3 0.27
Мухика Рафаэль 3 0.27
Силла Морлей 1 0.09
Сантуш Педру 1 0.09
Симау Давид 0 0
Джейсон 0 0
Веверсон 0 0
Куарежма 0 0
Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банза Симон 10 (1) 0.91
Орта Рикарду 6 0.55
Джало Альваро 4 0.36
Али Мохамед Альмоатасембеллах 3 (2) 0.27
Орта Андре 2 0.18
Пицци Луиш 1 0.09
Брума Арминду 1 0.09
Руис Абель 1 0.09
Лопеш Рони 1 0.09
Сатчи Сердар 0 0
Фернандеш Рожер 0 0
Гомес Виктор 0 0
Паулу Оливейра 0 0
Борха Кристиан 0 0

Карточки

Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симау Давид 2 1
Куасси Эбуэ 2 1
Сантуш Педру 3 0
Силла Морлей 3 0
Трецца Альфонсо 3 0
Мухика Рафаэль 1 1
Фернандес Рафаэль 1 1
Daniel Ramos 1 1
Де Арруабаррена Игнасио 2 0
Гонсалес Кристо 2 0
Монтеро Франcиско 2 0
Эшгаю Тьягу 2 0
Веверсон 2 0
Роша Матиас 0 1
Галович Нино 1 0
Джейсон 1 0
Бускетс Ориоль 1 0
Куарежма 1 0
Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моутинью Жоау 2 1
Жорж Артур 2 1
Ньякате Сику 2 1
Фонте Жозе 3 0
Сатчи Сердар 3 0
Джало Альваро 3 0
Руис Абель 2 0
Саласар Родриго 2 0
Паулу Оливейра 1 0
Борха Кристиан 1 0
Орта Рикарду 1 0
Матеус Лима 1 0
Карвалью Витор 1 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0
Банза Симон 1 0

Результаты матчей

Арока
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Брага
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

1
4
Арока
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Брага
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

3
13
Арока
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Брага
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

4
17

Голы по времени матча

Забито

4
15
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 12
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
0
0%
1
7%
1-15
1
25%
2
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
50%
7
47%
76-90

Пропущено

9
12
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
11%
5
42%
31-45
2
22%
3
25%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
2
22%
2
17%
76-90

Забито

4
14
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
25%
1
7%
31-45
1
25%
5
36%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
6
43%
76-90

Пропущено

8
6
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
13%
2
33%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
2
25%
1
17%
76-90

Забито

8
29
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 23
1 Забивали первыми 5
5 Не забивали 0
0
0%
2
7%
1-15
1
13%
3
10%
16-30
1
13%
1
3%
31-45
2
25%
8
28%
46-60
1
13%
2
7%
61-75
3
38%
13
45%
76-90

Пропущено

17
18
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
3
18%
2
11%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
4
24%
5
28%
31-45
2
12%
3
17%
46-60
3
18%
2
11%
61-75
4
24%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Арока
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фаренсе - Арока 2:0 Арока - Бенфика 0:2 Арока - Морейренсе 0:1 Фелгейраш 1932 - Арока 1:3
Спортинг Л - Арока 2:1 Арока - Шавиш 0:2 Вилафранкенше - Арока 1:2 Фамаликан - Арока 1:0 Арока - Каса Пия 0:1 Порту - Арока 1:1 Арока - Портимоненсе 1:1 Визела - Арока 2:2 Бранн - Арока 3:1 Арока - Эшторил 4:3 Арока - Бранн 2:1 Арока - Морейренсе 0:0 Арока - Риу Аве 2:0 Арока - Анадия 2:1 Арока - Трофенсе 2:1 Арока - Брага-2 0:0
Брага
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Реал Мадрид - Брага 3:0 Брага - Портимоненсе 6:1 Брага - Каса Пия 1:1 Жил Висенте - Брага 3:3
Брага - Реал Мадрид 1:2 Ребордоса - Брага 0:2 Брага - Риу Аве 2:1 Унион Берлин - Брага 2:3 Эштрела - Брага 2:4 Брага - Боавишта 4:1 Брага - Наполи 1:2 Фаренсе - Брага 3:1 Морейренсе - Брага 2:3 Брага - Спортинг Л 1:1 Панатинаикос - Брага 0:1 Брага - Панатинаикос 2:1 Шавиш - Брага 2:4 Бачка-Топола - Брага 1:4 Брага - Фамаликан 1:2 Брага - Бачка-Топола 3:0

Результаты матчей

Арока
Брага

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
2 раза 40%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
4
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
2:4
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
3 раза 30%
4
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
6
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Арока
Брага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
2
1
4
2.5
2
3
1
4
3.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
2
8
1.5
7
3
1
9
2.5
6
4
1
9
3.5
4
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 10 9 1 0 22 - 9 28
2.
Бенфика
 Заявка 10 8 1 1 21 - 8 25
3.
Порту
 Заявка 11 8 1 2 15 - 8 25
4.
Брага
 0:0 Заявка 11 6 3 2 29 - 18 21
5.
Морейренсе
 Заявка 11 6 2 3 14 - 10 20
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 11 6 1 4 18 - 13 19
7.
Фаренсе
 Заявка 11 5 1 5 20 - 15 16
8.
Фамаликан
 Заявка 11 4 4 3 11 - 10 16
9.
Боавишта
 Заявка 11 4 3 4 19 - 20 15
10.
Портимоненсе
 Заявка 11 4 2 5 13 - 25 14
11.
Жил Висенте
 Заявка 11 3 2 6 23 - 22 11
12.
Эштрела
 Заявка 11 3 2 6 11 - 16 11
13.
Эшторил
 Заявка 11 3 1 7 19 - 20 10
14.
Каса Пия
 Заявка 11 2 4 5 8 - 13 10
15.
Визела
 Заявка 11 2 4 5 11 - 16 10
16.
Риу Аве
 Заявка 11 2 3 6 12 - 19 9
17.
Шавиш
 Заявка 11 2 1 8 13 - 30 7
18.
Арока
 0:0 Заявка 11 1 4 6 9 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 6 6 0 0 14 - 5 18
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 6 4 0 2 14 - 7 12
3.
Жил Висенте
 Заявка 6 3 2 1 18 - 10 11
4.
Бенфика
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
5.
Брага
 0:0 Заявка 5 3 1 1 14 - 6 10
6.
Порту
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7.
Фамаликан
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
8.
Фаренсе
 Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
9.
Боавишта
 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
10.
Эшторил
 Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
11.
Морейренсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
12.
Портимоненсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
13.
Риу Аве
 Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
14.
Эштрела
 Заявка 6 2 0 4 5 - 8 6
15.
Визела
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
16.
Арока
 0:0 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
17.
Шавиш
 Заявка 5 1 1 3 9 - 12 4
18.
Каса Пия
 Заявка 5 0 2 3 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 6 5 0 1 13 - 7 15
2.
Порту
 Заявка 6 5 0 1 9 - 4 15
3.
Морейренсе
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
4.
Брага
 0:0 Заявка 6 3 2 1 15 - 12 11
5.
Спортинг Л
 Заявка 4 3 1 0 8 - 4 10
6.
Каса Пия
 Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
7.
Боавишта
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
9.
Портимоненсе
 Заявка 6 2 1 3 7 - 16 7
10.
Фаренсе
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
11.
Фамаликан
 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
12.
Эштрела
 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
13.
Визела
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
14.
Эшторил
 Заявка 6 1 0 5 10 - 15 3
15.
Шавиш
 Заявка 6 1 0 5 4 - 18 3
16.
Арока
 0:0 Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
17.
Риу Аве
 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
18.
Жил Висенте
 Заявка 5 0 0 5 5 - 12 0
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Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 10 (2)
Шавиш Эрнандес Эктор II 7 (1)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 6 (4)
Брага Орта Рикарду 6 (2)
Боавишта Боженик Роберт 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 2 5
Каса Пия Кастро Пабло 2 5
Порту Карму Давид 1 5
Фамаликан Риччели 2 3
Жил Висенте Тиба Педру 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 29'
    Веверсон получил травму и заменен. Яу Мозес выходит на поле.
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 60 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 109
Арока 4.6% (5)
X 5.5% (6)
Брага 89.9% (98)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арока
Ничья
Брага
5.75
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4.80
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4.15
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Арока 0:0 Брага

Исход игры
Арока
4.6% (5)
Ничья
5.5% (6)
Брага
89.9% (98)
Тотал 2.5
Больше
55.05% (60)
Меньше
44.95% (49)
Обе команды забьют
Да
58.72% (64)
Нет
41.28% (45)
Популярный счёт
1:2 Брага
44% (48)
0:2 Брага
21.1% (23)
0:1 Брага
14.7% (16)
1:3 Брага
8.3% (9)
1:1 Ничья
5.5% (6)
0:3 Брага
1.8% (2)
1:0 Арока
1.8% (2)
2:0 Арока
1.8% (2)
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