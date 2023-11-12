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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Joao Goncalves
Арока
0:1
Конец матча
Брага
0'
0:1
36' Гол
Джало Альваро
40' Желтая карточка
Симау Давид
45' Желтая карточка
Моутинью Жоау
46' Желтая карточка
Брума Арминду
88' Желтая карточка
Сантуш Педру
88' Желтая карточка
Матеус Лима
90' Желтая карточка
Руис Абель
90'+7

Ход матча

29'
Яу Мозес
Веверсон
 
36'
0:1
Джало Альваро
(Борха Кристиан)
40'
Симау Давид
 
45'
 
Моутинью Жоау
46'
 
Руис Абель
Банза Симон
46'
 
Брума Арминду
58'
 
Пицци Луиш
Брума Арминду
67'
Пуче Мигель
Трецца Альфонсо
 
67'
Гонсалес Кристо
Джейсон
 
67'
 
Саласар Родриго
Орта Андре
74'
 
Карвалью Витор
Моутинью Жоау
75'
 
Фернандеш Рожер
Джало Альваро
85'
Мишель Бенжи
Куасси Эбуэ
 
85'
Сантуш Педру
Силла Морлей
 
88'
Сантуш Педру
 
88'
 
Матеус Лима
90'
 
Руис Абель
Прогнозы 109
Арока 4.6% (5)
X 5.5% (6)
Брага 89.9% (98)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Де
Арруабаррена
Игнасио
22
Милованов
Богдан
4
Монтеро
Франcиско
44
Галович
Нино
26
Веверсон
8
Куасси
Эбуэ
2
Силла
Морлей
5
Симау
Давид
9
Трецца
Альфонсо
19
Мухика
Рафаэль
10
Джейсон
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
4
Ньякате
Сику
6
Фонте
Жозе
26
Борха
Кристиан
10
Орта
Андре
28
Моутинью
Жоау
14
Джало
Альваро
21
Орта
Рикарду
7
Брума
Арминду
23
Банза
Симон
Арока
4-3-3
Брага
4-2-3-1

История личных встреч

Арока
Брага

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 10 побед

16 матчей

6.3%
25%
68.7%
1 победа 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

6.3%
50%
43.7%
1 победа 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:6
ТМК
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:6
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
К
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
К
2:0
ПЛ
0:1
КЛ
0:4

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.29
0.56

Среднее время на гол

315
162

Всего голов

17
18

Голов в среднем за матч

1.89
2.57

Среднее время на гол

47
35

Всего голов

19
23

Голов в среднем за матч

1.19
1.44

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

75
62

Бомбардиры внутри турнира

Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Кристо 3 0.27
Мухика Рафаэль 3 0.27
Силла Морлей 1 0.09
Сантуш Педру 1 0.09
Симау Давид 0 0
Джейсон 0 0
Веверсон 0 0
Куарежма 0 0
Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банза Симон 10 (1) 0.91
Орта Рикарду 6 0.55
Джало Альваро 5 0.45
Али Мохамед Альмоатасембеллах 3 (2) 0.27
Орта Андре 2 0.18
Пицци Луиш 1 0.09
Брума Арминду 1 0.09
Руис Абель 1 0.09
Лопеш Рони 1 0.09
Борха Кристиан 0 0
Сатчи Сердар 0 0
Фернандеш Рожер 0 0
Гомес Виктор 0 0
Паулу Оливейра 0 0

Карточки

Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симау Давид 3 1
Сантуш Педру 4 0
Куасси Эбуэ 2 1
Силла Морлей 3 0
Трецца Альфонсо 3 0
Мухика Рафаэль 1 1
Фернандес Рафаэль 1 1
Daniel Ramos 1 1
Де Арруабаррена Игнасио 2 0
Гонсалес Кристо 2 0
Монтеро Франcиско 2 0
Эшгаю Тьягу 2 0
Веверсон 2 0
Роша Матиас 0 1
Галович Нино 1 0
Джейсон 1 0
Бускетс Ориоль 1 0
Куарежма 1 0
Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моутинью Жоау 3 1
Жорж Артур 2 1
Ньякате Сику 2 1
Фонте Жозе 3 0
Сатчи Сердар 3 0
Джало Альваро 3 0
Матеус Лима 2 0
Руис Абель 2 0
Саласар Родриго 2 0
Паулу Оливейра 1 0
Борха Кристиан 1 0
Брума Арминду 1 0
Орта Рикарду 1 0
Карвалью Витор 1 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0
Банза Симон 1 0

Результаты матчей

Арока
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Брага
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

1
4
Арока
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Брага
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

3
13
Арока
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Брага
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

4
17

Голы по времени матча

Забито

4
15
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 12
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
0
0%
1
7%
1-15
1
25%
2
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
50%
7
47%
76-90

Пропущено

9
12
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
11%
5
42%
31-45
2
22%
3
25%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
2
22%
2
17%
76-90

Забито

4
14
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
25%
1
7%
31-45
1
25%
5
36%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
6
43%
76-90

Пропущено

8
6
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
13%
2
33%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
2
25%
1
17%
76-90

Забито

8
29
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 23
1 Забивали первыми 5
5 Не забивали 0
0
0%
2
7%
1-15
1
13%
3
10%
16-30
1
13%
1
3%
31-45
2
25%
8
28%
46-60
1
13%
2
7%
61-75
3
38%
13
45%
76-90

Пропущено

17
18
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
3
18%
2
11%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
4
24%
5
28%
31-45
2
12%
3
17%
46-60
3
18%
2
11%
61-75
4
24%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Арока
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фаренсе - Арока 2:0 Арока - Бенфика 0:2 Арока - Морейренсе 0:1 Фелгейраш 1932 - Арока 1:3
Спортинг Л - Арока 2:1 Арока - Шавиш 0:2 Вилафранкенше - Арока 1:2 Фамаликан - Арока 1:0 Арока - Каса Пия 0:1 Порту - Арока 1:1 Арока - Портимоненсе 1:1 Визела - Арока 2:2 Бранн - Арока 3:1 Арока - Эшторил 4:3 Арока - Бранн 2:1 Арока - Морейренсе 0:0 Арока - Риу Аве 2:0 Арока - Анадия 2:1 Арока - Трофенсе 2:1 Арока - Брага-2 0:0
Брага
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Реал Мадрид - Брага 3:0 Брага - Портимоненсе 6:1 Брага - Каса Пия 1:1 Жил Висенте - Брага 3:3
Брага - Реал Мадрид 1:2 Ребордоса - Брага 0:2 Брага - Риу Аве 2:1 Унион Берлин - Брага 2:3 Эштрела - Брага 2:4 Брага - Боавишта 4:1 Брага - Наполи 1:2 Фаренсе - Брага 3:1 Морейренсе - Брага 2:3 Брага - Спортинг Л 1:1 Панатинаикос - Брага 0:1 Брага - Панатинаикос 2:1 Шавиш - Брага 2:4 Бачка-Топола - Брага 1:4 Брага - Фамаликан 1:2 Брага - Бачка-Топола 3:0

Результаты матчей

Арока
Брага

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
2 раза 40%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
4
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
2:4
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
3 раза 30%
4
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
6
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Арока
Брага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
2
1
4
2.5
2
3
1
4
3.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
2
8
1.5
7
3
1
9
2.5
6
4
1
9
3.5
4
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 10 9 1 0 22 - 9 28
2.
Бенфика
 Заявка 10 8 1 1 21 - 8 25
3.
Порту
 Заявка 11 8 1 2 15 - 8 25
4.
Брага
 Заявка 11 7 2 2 30 - 18 23
5.
Морейренсе
 Заявка 11 6 2 3 14 - 10 20
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 11 6 1 4 18 - 13 19
7.
Фаренсе
 Заявка 11 5 1 5 20 - 15 16
8.
Фамаликан
 Заявка 11 4 4 3 11 - 10 16
9.
Боавишта
 Заявка 11 4 3 4 19 - 20 15
10.
Портимоненсе
 Заявка 11 4 2 5 13 - 25 14
11.
Жил Висенте
 Заявка 11 3 2 6 23 - 22 11
12.
Эштрела
 Заявка 11 3 2 6 11 - 16 11
13.
Эшторил
 Заявка 11 3 1 7 19 - 20 10
14.
Каса Пия
 Заявка 11 2 4 5 8 - 13 10
15.
Визела
 Заявка 11 2 4 5 11 - 16 10
16.
Риу Аве
 Заявка 11 2 3 6 12 - 19 9
17.
Шавиш
 Заявка 11 2 1 8 13 - 30 7
18.
Арока
 Заявка 11 1 3 7 9 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 6 6 0 0 14 - 5 18
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 6 4 0 2 14 - 7 12
3.
Жил Висенте
 Заявка 6 3 2 1 18 - 10 11
4.
Бенфика
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
5.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 14 - 6 10
6.
Порту
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7.
Фамаликан
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
8.
Фаренсе
 Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
9.
Боавишта
 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
10.
Эшторил
 Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
11.
Морейренсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
12.
Портимоненсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
13.
Риу Аве
 Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
14.
Эштрела
 Заявка 6 2 0 4 5 - 8 6
15.
Визела
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
16.
Шавиш
 Заявка 5 1 1 3 9 - 12 4
17.
Арока
 Заявка 6 1 1 4 5 - 9 4
18.
Каса Пия
 Заявка 5 0 2 3 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 6 5 0 1 13 - 7 15
2.
Порту
 Заявка 6 5 0 1 9 - 4 15
3.
Брага
 Заявка 6 4 1 1 16 - 12 13
4.
Морейренсе
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
5.
Спортинг Л
 Заявка 4 3 1 0 8 - 4 10
6.
Каса Пия
 Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
7.
Боавишта
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
9.
Портимоненсе
 Заявка 6 2 1 3 7 - 16 7
10.
Фаренсе
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
11.
Фамаликан
 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
12.
Эштрела
 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
13.
Визела
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
14.
Эшторил
 Заявка 6 1 0 5 10 - 15 3
15.
Шавиш
 Заявка 6 1 0 5 4 - 18 3
16.
Арока
 Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
17.
Риу Аве
 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
18.
Жил Висенте
 Заявка 5 0 0 5 5 - 12 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 10 (2)
Шавиш Эрнандес Эктор II 7 (1)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 6 (4)
Брага Орта Рикарду 6 (2)
Боавишта Боженик Роберт 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 2 5
Каса Пия Кастро Пабло 2 5
Порту Карму Давид 1 5
Фамаликан Риччели 2 3
Жил Висенте Тиба Педру 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Моутинью Жоау - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 40'
      Симау Давид совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 36'
      Борха Кристиан сделал результативную передачу.
    • 36'
      Г О О О О О Л - Джало Альваро из команды Брага легко посылает мяч в пустые ворота правой! Джало Альваро легко с этим справился!
    • 29'
      Веверсон получил травму и заменен. Яу Мозес выходит на поле.
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 109
    Арока 4.6% (5)
    X 5.5% (6)
    Брага 89.9% (98)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арока 0:1 Брага

    Исход игры
    Арока
    4.6% (5)
    Ничья
    5.5% (6)
    Брага
    89.9% (98)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.05% (60)
    Меньше
    44.95% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    58.72% (64)
    Нет
    41.28% (45)
    Популярный счёт
    1:2 Брага
    44% (48)
    0:2 Брага
    21.1% (23)
    0:1 Брага
    14.7% (16)
    1:3 Брага
    8.3% (9)
    1:1 Ничья
    5.5% (6)
    0:3 Брага
    1.8% (2)
    1:0 Арока
    1.8% (2)
    2:0 Арока
    1.8% (2)
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