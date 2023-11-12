Тур: 11. Стадион: Municipal de Barcelos. Главный судья: Ногейра Мигель
1:1
Второй тайм: 73'
Ход матча
27'
56'
0:1
66'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
42
Эндрю
26
Рубен
Мигель
25
Тиба
Педру
76
Нету
Мартим
77
Мурило
Коста
18
Жонатан
Луис
23
Жосуэ
Са
20
Коштинья
10
Идрисси
Амин
- Основной состав
-
42 ЭндрюВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 RubenЗащитник
- Защитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
-
76 Нету МартимПолузащитник
-
77 Мурило КостаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Гбане МориЗащитник
- Защитник
-
35 Силва ФелипеЗащитник
-
58 Лучано ТомасЗащитник
-
14 Уилсон РоанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кампелос Витор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
18 Жонатан ЛуисВратарь
-
23 Жосуэ СаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 КоштиньяПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Идрисси АминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Граса ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
70 Зе МануэльНападающий
-
Главный тренер: Luis Freire
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Жил Висенте
Риу Аве
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
58.3%
8 побед 7 ничьих 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
23 матча
30.4%
30.4%
39.2%
7 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
13%
52.2%
34.8%
3 победы 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
34.8%
43.5%
21.7%
8 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.08
0.82
Среднее время на гол
83
110
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.27
1
Среднее время на гол
70
90
Всего голов
27
21
Голов в среднем за матч
1.17
0.91
Тотал матчей
2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
76
98
Бомбардиры внутри турнира
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Домингес Максим
|5 (1)
|0.45
|Депу
|3
|0.27
|Фудзимото Канья
|2 (1)
|0.18
|Коррея Фелиш
|2
|0.18
|Тиба Педру
|2
|0.18
|Роко Батурина
|2
|0.18
|Шаброль Тиджани
|2
|0.18
|Фильо Жозе Карлос
|1
|0.09
|Перейра Габриэл
|1
|0.09
|Уилсон Роан
|1
|0.09
|Мурило Коста
|1 (1)
|0.09
|Нету Мартим
|0
|0
|Мигель Монтейру
|0
|0
|Зе Карлос
|0
|0
|Бута Леонарду
|0
|0
Риу Аве
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коштинья
|2 (2)
|0.18
|Руиз Леонардо
|2 (1)
|0.18
|Зе Мануэль
|1
|0.09
|Жока
|1
|0.09
|Перейра Андре
|1
|0.09
|Боатенг Эммануль II
|1
|0.09
|Роналдо Фабио
|1
|0.09
|Алвес Савио
|0
|0
Карточки
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тиба Педру
|5
|0
|Фильо Жозе Карлос
|4
|0
|Перейра Габриэл
|4
|0
|Домингес Максим
|4
|0
|Нету Мартим
|3
|0
|Гбане Мори
|3
|0
|Коррея Фелиш
|2
|0
|Рубен Мигель
|1
|0
|Мурило Коста
|1
|0
|Хавьер Марлон
|1
|0
Риу Аве
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Панталон Ренато
|5
|0
|Граса Жоау
|2
|0
|Идрисси Амин
|2
|0
|Сантос Адерлан
|2
|0
|Перейра Андре
|2
|0
|Miguel Nobrega
|2
|0
|Боатенг Эммануль II
|2
|0
|Роналдо Фабио
|2
|0
|Гомеш Витор
|1
|0
|Руиз Леонардо
|1
|0
|Жонатан Луис
|1
|0
|Монтейру Андре
|1
|0
|Жосуэ Са
|1
|0
|Жока
|1
|0
|Родригеш Гонсалу
|1
|0
|Коштинья
|1
|0
|Алвес Савио
|1
|0
|Bruno Ventura
|1
|0
|Luis Freire
|1
|0
Результаты матчей
Жил Висенте
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Риу Аве
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
2
Жил Висенте
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Риу Аве
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
12
11
Упущенные победы
0
4
Жил Висенте
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Риу Аве
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
15
11
Упущенные победы
5
6
Голы по времени матча
Забито
17
2
6 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
2
12%
1
50%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
4
24%
1
50%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
4
24%
0
0%
76-90
Пропущено
9
7
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
3
43%
76-90
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
12
13
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
8%
3
23%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
3
25%
2
15%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
5
38%
76-90
Забито
22
9
9 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
2
9%
1
11%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
5
23%
2
22%
31-45
5
23%
3
33%
46-60
4
18%
2
22%
61-75
4
18%
1
11%
76-90
Пропущено
21
20
5 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
5%
5
25%
1-15
2
10%
2
10%
16-30
2
10%
2
10%
31-45
5
24%
3
15%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
8
38%
8
40%
76-90
Результаты последних матчей
Жил Висенте
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Жил Висенте - Брага 3:3 СФ Ос Белененсеш - Жил Висенте 1:2 Шавиш - Жил Висенте 4:2
Жил Висенте - Каса Пия 2:0 Порту - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Эшторил 5:3 Визела - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Бенфика 2:3 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Портимоненсе 5:0 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:3 Оливейренсе - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Каса Пия 1:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Боавишта 3:1 Санта-Клара - Жил Висенте 3:2 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Портимоненсе - Жил Висенте 1:0 Брага - Жил Висенте 1:0
Риу Аве
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Риу Аве - Боавишта 2:0 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Торренше - Риу Аве 2:1 Брага - Риу Аве 2:1
Риу Аве - Морейренсе 0:4 Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Порту 1:2 Эшторил - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Шавиш 2:0 Арока - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Академику Визеу 3:0 Риу Аве - Витория Гимарайнш 1:1 Риу Аве - Селесао Конселья 10:0 Морейренсе - Риу Аве 0:2 Риу Аве - Брага-2 2:4 Риу Аве - Фамаликан 2:2 Пасуш де Феррейра - Риу Аве 3:1 Риу Аве - Витория Гимарайнш 0:1
Результаты матчей
Жил Висенте
Риу Аве
Точный счет
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
2:0
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
5
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
2:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
2:0
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
5
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Жил Висенте
Риу Аве
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
15
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
22
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
73
64
37
37
19
28
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|22 - 9
|28
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|21 - 8
|25
|3.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|15 - 8
|25
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|29 - 18
|20
|5.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 10
|20
|6.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 13
|19
|7.
|1:0 Заявка
|11
|5
|1
|5
|18 - 14
|16
|8.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 10
|16
|9.
|0:1 Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 18
|15
|10.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 25
|14
|11.
|1:1 Заявка
|11
|3
|2
|6
|23 - 22
|11
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 16
|11
|13.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|19 - 20
|10
|14.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 13
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 16
|10
|16.
|1:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 19
|9
|17.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|13 - 30
|7
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|14 - 5
|18
|2.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|12
|3.
|1:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|18 - 10
|11
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 6
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|8.
|1:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|9.
|0:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|13.
|1:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 8
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 12
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 7
|15
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|9 - 4
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 12
|10
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|7.
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 16
|7
|10.
|1:0 Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|10 - 15
|3
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 18
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|17.
|1:1 Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|18.
|1:1 Заявка
|5
|0
|0
|5
|5 - 12
|0
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- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|10 (2)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|7 (1)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|6 (4)
|Брага
|Орта Рикарду
|6 (2)
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|6
|Шавиш
|Ногейра
|2 5
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 5
|Порту
|Карму Давид
|1 5
|Фамаликан
|Риччели
|2 3
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Жил Висенте 1:1 Риу Аве
Исход игры
Жил Висенте
79.6% (86)
Ничья
16.7% (18)
Риу Аве
3.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
50.93% (55)
Меньше
49.07% (53)
Обе команды забьют
Да
64.81% (70)
Нет
35.19% (38)
Популярный счёт
2:1 Жил Висенте
43.5% (47)
1:0 Жил Висенте
27.8% (30)
1:1 Ничья
14.8% (16)
2:0 Жил Висенте
5.6% (6)
1:2 Риу Аве
3.7% (4)
3:1 Жил Висенте
1.9% (2)
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