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  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Ногейра Мигель
Жил Висенте
1:1
Второй тайм: 73'
Риу Аве
0'
27' Желтая карточка
Miguel Nobrega
0:1
56' Гол
Miguel Nobrega
1:1
66' Гол
Мигель Монтейру

Ход матча

27'
 
Miguel Nobrega
56'
0:1
Miguel Nobrega
61'
Мигель Монтейру
Роко Батурина
 
61'
Шаброль Тиджани
Нету Мартим
 
66'
Мигель Монтейру
1:1
71'
 
Эрнани Жорже
Перейра Андре
71'
Бута Леонарду
Боас Кико Вилас
 
Прогнозы 108
Жил Висенте 79.6% (86)
X 16.7% (18)
Риу Аве 3.7% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Жил Висенте
Ничья
Риу Аве
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Все Коэффициенты
42
Эндрю
2
Фильо
Жозе
Карлос
4
Лопес
Мануэль
26
Рубен
Мигель
5
Боас
Кико
Вилас
25
Тиба
Педру
76
Нету
Мартим
77
Мурило
Коста
10
Фудзимото
Канья
8
Домингес
Максим
21
Роко
Батурина
18
Жонатан
Луис
23
Жосуэ
Са
33
Сантос
Адерлан
3
Miguel
Nobrega
20
Коштинья
6
Родригеш
Гонсалу
10
Идрисси
Амин
77
Роналдо
Фабио
95
Перейра
Андре
22
Боатенг
Эммануль
II
11
Bruno
Ventura
Жил Висенте
4-2-3-1
Риу Аве
3-4-3

История личных встреч

Жил Висенте
Риу Аве

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
58.3%
8 побед 7 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

23 матча

30.4%
30.4%
39.2%
7 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

13%
52.2%
34.8%
3 победы 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

34.8%
43.5%
21.7%
8 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
КЛ
0:1
ПЛ
1:0
ТМК
0:3
ТМК
3:1
ПЛ
0:0
К
5:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
КЛ
1:1
ПЛ
2:0
КЛ
0:0
К
3:2
ТМС
1:0
ГЛ
1:1

Голы

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.08
0.82

Среднее время на гол

83
110

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.27
1

Среднее время на гол

70
90

Всего голов

27
21

Голов в среднем за матч

1.17
0.91

Тотал матчей

2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

76
98

Бомбардиры внутри турнира

Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Домингес Максим 5 (1) 0.45
Депу 3 0.27
Фудзимото Канья 2 (1) 0.18
Коррея Фелиш 2 0.18
Тиба Педру 2 0.18
Роко Батурина 2 0.18
Шаброль Тиджани 2 0.18
Фильо Жозе Карлос 1 0.09
Перейра Габриэл 1 0.09
Уилсон Роан 1 0.09
Мурило Коста 1 (1) 0.09
Нету Мартим 0 0
Мигель Монтейру 0 0
Зе Карлос 0 0
Бута Леонарду 0 0
Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коштинья 2 (2) 0.18
Руиз Леонардо 2 (1) 0.18
Зе Мануэль 1 0.09
Жока 1 0.09
Перейра Андре 1 0.09
Боатенг Эммануль II 1 0.09
Роналдо Фабио 1 0.09
Алвес Савио 0 0

Карточки

Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тиба Педру 5 0
Фильо Жозе Карлос 4 0
Перейра Габриэл 4 0
Домингес Максим 4 0
Нету Мартим 3 0
Гбане Мори 3 0
Коррея Фелиш 2 0
Рубен Мигель 1 0
Мурило Коста 1 0
Хавьер Марлон 1 0
Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Панталон Ренато 5 0
Граса Жоау 2 0
Идрисси Амин 2 0
Сантос Адерлан 2 0
Перейра Андре 2 0
Miguel Nobrega 2 0
Боатенг Эммануль II 2 0
Роналдо Фабио 2 0
Гомеш Витор 1 0
Руиз Леонардо 1 0
Жонатан Луис 1 0
Монтейру Андре 1 0
Жосуэ Са 1 0
Жока 1 0
Родригеш Гонсалу 1 0
Коштинья 1 0
Алвес Савио 1 0
Bruno Ventura 1 0
Luis Freire 1 0

Результаты матчей

Жил Висенте
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Риу Аве
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
2
Жил Висенте
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Риу Аве
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
11

Упущенные победы

0
4
Жил Висенте
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Риу Аве
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

15
11

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

17
2
6 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
2
12%
1
50%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
4
24%
1
50%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
4
24%
0
0%
76-90

Пропущено

9
7
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
3
43%
76-90

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

12
13
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
8%
3
23%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
3
25%
2
15%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
5
38%
76-90

Забито

22
9
9 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
2
9%
1
11%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
5
23%
2
22%
31-45
5
23%
3
33%
46-60
4
18%
2
22%
61-75
4
18%
1
11%
76-90

Пропущено

21
20
5 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
5%
5
25%
1-15
2
10%
2
10%
16-30
2
10%
2
10%
31-45
5
24%
3
15%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
8
38%
8
40%
76-90

Результаты последних матчей

Жил Висенте
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Жил Висенте - Брага 3:3 СФ Ос Белененсеш - Жил Висенте 1:2 Шавиш - Жил Висенте 4:2
Жил Висенте - Каса Пия 2:0 Порту - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Эшторил 5:3 Визела - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Бенфика 2:3 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Портимоненсе 5:0 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:3 Оливейренсе - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Каса Пия 1:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Боавишта 3:1 Санта-Клара - Жил Висенте 3:2 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Портимоненсе - Жил Висенте 1:0 Брага - Жил Висенте 1:0
Риу Аве
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Риу Аве - Боавишта 2:0 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Торренше - Риу Аве 2:1 Брага - Риу Аве 2:1
Риу Аве - Морейренсе 0:4 Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Порту 1:2 Эшторил - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Шавиш 2:0 Арока - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Академику Визеу 3:0 Риу Аве - Витория Гимарайнш 1:1 Риу Аве - Селесао Конселья 10:0 Морейренсе - Риу Аве 0:2 Риу Аве - Брага-2 2:4 Риу Аве - Фамаликан 2:2 Пасуш де Феррейра - Риу Аве 3:1 Риу Аве - Витория Гимарайнш 0:1

Результаты матчей

Жил Висенте
Риу Аве

Точный счет

2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
2:0
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
5
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
2:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
2:0
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
5
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Жил Висенте
Риу Аве

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
2.5
Больше Меньше
1
5
2
3
3.5
2
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
3
6
4
1.5
3
7
3
7
2.5
1
9
2
8
3.5
2
8
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 10 9 1 0 22 - 9 28
2.
Бенфика
 Заявка 10 8 1 1 21 - 8 25
3.
Порту
 Заявка 11 8 1 2 15 - 8 25
4.
Брага
 Заявка 10 6 2 2 29 - 18 20
5.
Морейренсе
 Заявка 11 6 2 3 14 - 10 20
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 11 6 1 4 18 - 13 19
7.
Фаренсе
 1:0 Заявка 11 5 1 5 18 - 14 16
8.
Фамаликан
 Заявка 11 4 4 3 11 - 10 16
9.
Боавишта
 0:1 Заявка 11 4 3 4 18 - 18 15
10.
Портимоненсе
 Заявка 11 4 2 5 13 - 25 14
11.
Жил Висенте
 1:1 Заявка 11 3 2 6 23 - 22 11
12.
Эштрела
 Заявка 11 3 2 6 11 - 16 11
13.
Эшторил
 Заявка 11 3 1 7 19 - 20 10
14.
Каса Пия
 Заявка 11 2 4 5 8 - 13 10
15.
Визела
 Заявка 11 2 4 5 11 - 16 10
16.
Риу Аве
 1:1 Заявка 11 2 3 6 12 - 19 9
17.
Шавиш
 Заявка 11 2 1 8 13 - 30 7
18.
Арока
 Заявка 10 1 3 6 9 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 6 6 0 0 14 - 5 18
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 6 4 0 2 14 - 7 12
3.
Жил Висенте
 1:1 Заявка 6 3 2 1 18 - 10 11
4.
Бенфика
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
5.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 14 - 6 10
6.
Порту
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7.
Фамаликан
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
8.
Фаренсе
 1:0 Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
9.
Боавишта
 0:1 Заявка 6 2 2 2 10 - 9 8
10.
Эшторил
 Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
11.
Морейренсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
12.
Портимоненсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
13.
Риу Аве
 1:1 Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
14.
Эштрела
 Заявка 6 2 0 4 5 - 8 6
15.
Визела
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
16.
Шавиш
 Заявка 5 1 1 3 9 - 12 4
17.
Арока
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
18.
Каса Пия
 Заявка 5 0 2 3 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 6 5 0 1 13 - 7 15
2.
Порту
 Заявка 6 5 0 1 9 - 4 15
3.
Морейренсе
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
4.
Спортинг Л
 Заявка 4 3 1 0 8 - 4 10
5.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 15 - 12 10
6.
Каса Пия
 Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
7.
Боавишта
 0:1 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
9.
Портимоненсе
 Заявка 6 2 1 3 7 - 16 7
10.
Фаренсе
 1:0 Заявка 5 2 0 3 6 - 7 6
11.
Фамаликан
 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
12.
Эштрела
 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
13.
Визела
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
14.
Эшторил
 Заявка 6 1 0 5 10 - 15 3
15.
Шавиш
 Заявка 6 1 0 5 4 - 18 3
16.
Арока
 Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
17.
Риу Аве
 1:1 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
18.
Жил Висенте
 1:1 Заявка 5 0 0 5 5 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 10 (2)
Шавиш Эрнандес Эктор II 7 (1)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 6 (4)
Брага Орта Рикарду 6 (2)
Спортинг Л Паулинью Жуан 6
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 2 5
Каса Пия Кастро Пабло 2 5
Порту Карму Давид 1 5
Фамаликан Риччели 2 3
Портимоненсе Денер Клементе 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 27'
    Miguel Nobrega получил желтую карточку от судьи
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 45% завершится победой Жил Висенте.
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Прогнозы 108
Жил Висенте 79.6% (86)
X 16.7% (18)
Риу Аве 3.7% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Жил Висенте
Ничья
Риу Аве
9.50
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3.80
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3.30
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Жил Висенте 1:1 Риу Аве

Исход игры
Жил Висенте
79.6% (86)
Ничья
16.7% (18)
Риу Аве
3.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
50.93% (55)
Меньше
49.07% (53)
Обе команды забьют
Да
64.81% (70)
Нет
35.19% (38)
Популярный счёт
2:1 Жил Висенте
43.5% (47)
1:0 Жил Висенте
27.8% (30)
1:1 Ничья
14.8% (16)
2:0 Жил Висенте
5.6% (6)
1:2 Риу Аве
3.7% (4)
3:1 Жил Висенте
1.9% (2)
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