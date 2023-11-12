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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Ногейра Мигель
Жил Висенте
1:1
Конец матча
Риу Аве
0'
27' Желтая карточка
Miguel Nobrega
0:1
56' Гол
Miguel Nobrega
1:1
66' Гол
Мигель Монтейру
76' Желтая карточка
Тиба Педру
90'+7

Ход матча

27'
 
Miguel Nobrega
56'
0:1
Miguel Nobrega
61'
Мигель Монтейру
Роко Батурина
 
61'
Шаброль Тиджани
Нету Мартим
 
66'
Мигель Монтейру
1:1
71'
 
Эрнани Жорже
Перейра Андре
71'
Бута Леонарду
Боас Кико Вилас
 
76'
Тиба Педру
 
81'
Лучано Томас
Фильо Жозе Карлос
 
81'
Уилсон Роан
Фудзимото Канья
 
81'
 
Зе Мануэль
Bruno Ventura
90'
 
Монтейру Андре
Роналдо Фабио
90'
 
Гомеш Витор
Родригеш Гонсалу
Прогнозы 108
Жил Висенте 79.6% (86)
X 16.7% (18)
Риу Аве 3.7% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
42
Эндрю
2
Фильо
Жозе
Карлос
4
Лопес
Мануэль
26
Рубен
Мигель
5
Боас
Кико
Вилас
25
Тиба
Педру
76
Нету
Мартим
77
Мурило
Коста
10
Фудзимото
Канья
8
Домингес
Максим
21
Роко
Батурина
18
Жонатан
Луис
23
Жосуэ
Са
33
Сантос
Адерлан
3
Miguel
Nobrega
20
Коштинья
6
Родригеш
Гонсалу
10
Идрисси
Амин
77
Роналдо
Фабио
95
Перейра
Андре
22
Боатенг
Эммануль
II
11
Bruno
Ventura
Жил Висенте
4-2-3-1
Риу Аве
3-4-3

История личных встреч

Жил Висенте
Риу Аве

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
58.3%
8 побед 7 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

23 матча

30.4%
30.4%
39.2%
7 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

13%
52.2%
34.8%
3 победы 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

34.8%
43.5%
21.7%
8 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
КЛ
0:1
ПЛ
1:0
ТМК
0:3
ТМК
3:1
ПЛ
0:0
К
5:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
КЛ
1:1
ПЛ
2:0
КЛ
0:0
К
3:2
ТМС
1:0
ГЛ
1:1

Голы

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.08
0.82

Среднее время на гол

83
110

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.27
1

Среднее время на гол

70
90

Всего голов

27
21

Голов в среднем за матч

1.17
0.91

Тотал матчей

2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

76
98

Бомбардиры внутри турнира

Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Домингес Максим 5 (1) 0.45
Депу 3 0.27
Фудзимото Канья 2 (1) 0.18
Коррея Фелиш 2 0.18
Тиба Педру 2 0.18
Роко Батурина 2 0.18
Шаброль Тиджани 2 0.18
Мигель Монтейру 1 0.09
Фильо Жозе Карлос 1 0.09
Перейра Габриэл 1 0.09
Уилсон Роан 1 0.09
Мурило Коста 1 (1) 0.09
Нету Мартим 0 0
Зе Карлос 0 0
Бута Леонарду 0 0
Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коштинья 2 (2) 0.18
Руиз Леонардо 2 (1) 0.18
Зе Мануэль 1 0.09
Жока 1 0.09
Перейра Андре 1 0.09
Miguel Nobrega 1 0.09
Боатенг Эммануль II 1 0.09
Роналдо Фабио 1 0.09
Алвес Савио 0 0

Карточки

Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тиба Педру 6 0
Фильо Жозе Карлос 4 0
Перейра Габриэл 4 0
Домингес Максим 4 0
Нету Мартим 3 0
Гбане Мори 3 0
Коррея Фелиш 2 0
Рубен Мигель 1 0
Мурило Коста 1 0
Хавьер Марлон 1 0
Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Панталон Ренато 5 0
Граса Жоау 2 0
Идрисси Амин 2 0
Сантос Адерлан 2 0
Перейра Андре 2 0
Miguel Nobrega 2 0
Боатенг Эммануль II 2 0
Роналдо Фабио 2 0
Гомеш Витор 1 0
Руиз Леонардо 1 0
Жонатан Луис 1 0
Монтейру Андре 1 0
Жосуэ Са 1 0
Жока 1 0
Родригеш Гонсалу 1 0
Коштинья 1 0
Алвес Савио 1 0
Bruno Ventura 1 0
Luis Freire 1 0

Результаты матчей

Жил Висенте
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Риу Аве
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

6
3
Жил Висенте
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Риу Аве
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
11

Упущенные победы

0
4
Жил Висенте
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Риу Аве
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

15
11

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

18
3
6 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
2
11%
1
33%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
4
22%
2
67%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
4
22%
0
0%
76-90

Пропущено

10
8
1 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
1
13%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
4
40%
3
38%
76-90

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

12
13
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
8%
3
23%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
3
25%
2
15%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
5
38%
76-90

Забито

23
10
9 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
2
9%
1
10%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
5
22%
2
20%
31-45
5
22%
4
40%
46-60
5
22%
2
20%
61-75
4
17%
1
10%
76-90

Пропущено

22
21
5 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
5%
5
24%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
2
9%
2
10%
31-45
6
27%
3
14%
46-60
3
14%
1
5%
61-75
8
36%
8
38%
76-90

Результаты последних матчей

Жил Висенте
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Жил Висенте - Брага 3:3 СФ Ос Белененсеш - Жил Висенте 1:2 Шавиш - Жил Висенте 4:2
Жил Висенте - Каса Пия 2:0 Порту - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Эшторил 5:3 Визела - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Бенфика 2:3 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Портимоненсе 5:0 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:3 Оливейренсе - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Каса Пия 1:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Боавишта 3:1 Санта-Клара - Жил Висенте 3:2 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Портимоненсе - Жил Висенте 1:0 Брага - Жил Висенте 1:0
Риу Аве
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Риу Аве - Боавишта 2:0 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Торренше - Риу Аве 2:1 Брага - Риу Аве 2:1
Риу Аве - Морейренсе 0:4 Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Порту 1:2 Эшторил - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Шавиш 2:0 Арока - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Академику Визеу 3:0 Риу Аве - Витория Гимарайнш 1:1 Риу Аве - Селесао Конселья 10:0 Морейренсе - Риу Аве 0:2 Риу Аве - Брага-2 2:4 Риу Аве - Фамаликан 2:2 Пасуш де Феррейра - Риу Аве 3:1 Риу Аве - Витория Гимарайнш 0:1

Результаты матчей

Жил Висенте
Риу Аве

Точный счет

1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
5
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
2:0
4 раза 36%
1:1
3 раза 27%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Жил Висенте
Риу Аве

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
3
3
3
3
2.5
1
5
2
4
3.5
2
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
3
6
5
1.5
3
8
3
8
2.5
1
10
2
9
3.5
2
9
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 10 9 1 0 22 - 9 28
2.
Бенфика
 Заявка 10 8 1 1 21 - 8 25
3.
Порту
 Заявка 11 8 1 2 15 - 8 25
4.
Брага
 0:0 Заявка 11 6 3 2 29 - 18 21
5.
Морейренсе
 Заявка 11 6 2 3 14 - 10 20
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 11 6 1 4 18 - 13 19
7.
Фаренсе
 Заявка 11 5 1 5 20 - 15 16
8.
Фамаликан
 Заявка 11 4 4 3 11 - 10 16
9.
Боавишта
 Заявка 11 4 3 4 19 - 20 15
10.
Портимоненсе
 Заявка 11 4 2 5 13 - 25 14
11.
Жил Висенте
 Заявка 11 3 2 6 23 - 22 11
12.
Эштрела
 Заявка 11 3 2 6 11 - 16 11
13.
Эшторил
 Заявка 11 3 1 7 19 - 20 10
14.
Каса Пия
 Заявка 11 2 4 5 8 - 13 10
15.
Визела
 Заявка 11 2 4 5 11 - 16 10
16.
Риу Аве
 Заявка 11 2 3 6 12 - 19 9
17.
Шавиш
 Заявка 11 2 1 8 13 - 30 7
18.
Арока
 0:0 Заявка 11 1 4 6 9 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 6 6 0 0 14 - 5 18
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 6 4 0 2 14 - 7 12
3.
Жил Висенте
 Заявка 6 3 2 1 18 - 10 11
4.
Бенфика
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
5.
Брага
 0:0 Заявка 5 3 1 1 14 - 6 10
6.
Порту
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7.
Фамаликан
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
8.
Фаренсе
 Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
9.
Боавишта
 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
10.
Эшторил
 Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
11.
Морейренсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
12.
Портимоненсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
13.
Риу Аве
 Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
14.
Эштрела
 Заявка 6 2 0 4 5 - 8 6
15.
Визела
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
16.
Арока
 0:0 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
17.
Шавиш
 Заявка 5 1 1 3 9 - 12 4
18.
Каса Пия
 Заявка 5 0 2 3 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 6 5 0 1 13 - 7 15
2.
Порту
 Заявка 6 5 0 1 9 - 4 15
3.
Морейренсе
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
4.
Брага
 0:0 Заявка 6 3 2 1 15 - 12 11
5.
Спортинг Л
 Заявка 4 3 1 0 8 - 4 10
6.
Каса Пия
 Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
7.
Боавишта
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
9.
Портимоненсе
 Заявка 6 2 1 3 7 - 16 7
10.
Фаренсе
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
11.
Фамаликан
 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
12.
Эштрела
 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
13.
Визела
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
14.
Эшторил
 Заявка 6 1 0 5 10 - 15 3
15.
Шавиш
 Заявка 6 1 0 5 4 - 18 3
16.
Арока
 0:0 Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
17.
Риу Аве
 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
18.
Жил Висенте
 Заявка 5 0 0 5 5 - 12 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 10 (2)
Шавиш Эрнандес Эктор II 7 (1)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 6 (4)
Брага Орта Рикарду 6 (2)
Боавишта Боженик Роберт 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 2 5
Каса Пия Кастро Пабло 2 5
Порту Карму Давид 1 5
Фамаликан Риччели 2 3
Жил Висенте Тиба Педру 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 27'
      Miguel Nobrega получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 108
    Жил Висенте 79.6% (86)
    X 16.7% (18)
    Риу Аве 3.7% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Жил Висенте 1:1 Риу Аве

    Исход игры
    Жил Висенте
    79.6% (86)
    Ничья
    16.7% (18)
    Риу Аве
    3.7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.93% (55)
    Меньше
    49.07% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    64.81% (70)
    Нет
    35.19% (38)
    Популярный счёт
    2:1 Жил Висенте
    43.5% (47)
    1:0 Жил Висенте
    27.8% (30)
    1:1 Ничья
    14.8% (16)
    2:0 Жил Висенте
    5.6% (6)
    1:2 Риу Аве
    3.7% (4)
    3:1 Жил Висенте
    1.9% (2)
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