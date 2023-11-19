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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 19.
Енисей
0:1
Второй тайм: 68'
Арсенал Тула
0'
21' Желтая карточка
Ботака-Иобома Эрвинг
0:1
68' Гол
Макаров Анатолий

Ход матча

21'
 
Ботака-Иобома Эрвинг
68'
0:1
Макаров Анатолий

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогнозы 126
Енисей 39.7% (50)
X 42.9% (54)
Арсенал Тула 17.5% (22)
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Енисей
Арсенал Тула

История личных встреч

Енисей
Арсенал Тула

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

125%
50%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

12 матчей

25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

МПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПМ
1:0
ПМ
2:1
ТМК
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

0.8
0.86

Среднее время на гол

112
105

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.86
1.2

Среднее время на гол

48
75

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.42
1

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

63
90

Бомбардиры внутри турнира

Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ломакин Александр 5 0.26
Окладников Андрей 5 0.26
Савельев Максим 4 0.21
Иванов Егор 3 (1) 0.16
Стежко Виталий 2 0.11
Канаплин Александр 2 0.11
Хозин Владимир 1 0.05
Марков Николай 1 0.05
Масловский Александр 1 0.05
Кичин Валерий 1 0.05
Феррейра Херман 1 0.05
Орлов Антон 1 0.05
Глушков Никита Андреевич 1 0.05
Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окоронкво Джонатан Теофилус 11 (2) 0.58
Гелоян Ишхан 3 0.16
Большаков Кирилл 2 0.11
Попов Артём 1 0.05
Барков Дмитрий 1 0.05
Макаров Анатолий 1 0.05
Суханов Артём Романович 1 0.05
Хабибов Ансор 1 0.05
Коротков Александр II 1 0.05

Карточки

Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стежко Виталий 5 0
Бардыбахин Вячеслав 4 0
Кичин Валерий 2 1
Феррейра Херман 3 0
Канаплин Александр 3 0
Иванов Егор 2 0
Ланин Олег 2 0
Ломакин Александр 2 0
Раздорских Никита 2 0
Масловский Александр 1 0
Ставер Евгений 1 0
Глушков Никита Андреевич 1 0
Окладников Андрей 1 0
Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндука Ифеани Давид 5 0
Макаров Анатолий 4 0
Ботака-Иобома Эрвинг 4 0
Быковский Илья 2 1
Померко Алексей 3 0
Кайнов Максим 3 0
Барков Дмитрий 2 0
Кокарев Никита 2 0
Нижегородов Константин 2 0
Денисов Александр 1 0
Ткачёв Сергей 1 0
Попов Артём 1 0
Лёвин Владислав 1 0
Пантелеев Владислав 1 0
Гираев Карим 1 0
Яковлев Михаил 1 0
Халназаров Рустам 1 0
Хабибов Ансор 1 0
Окоронкво Джонатан Теофилус 1 0

Результаты матчей

Енисей
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Арсенал Тула
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

2
5
Енисей
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Арсенал Тула
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

5
12
Енисей
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Арсенал Тула
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

16
3

Упущенные победы

7
17

Голы по времени матча

Забито

22
10
13 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
4
18%
2
20%
1-15
5
23%
3
30%
16-30
4
18%
2
20%
31-45
1
5%
2
20%
46-60
5
23%
1
10%
61-75
3
14%
0
0%
76-90

Пропущено

11
11
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
1
9%
3
27%
31-45
3
27%
3
27%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
3
27%
2
18%
76-90

Забито

8
12
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
2
25%
4
33%
1-15
3
38%
4
33%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

13
4
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 3
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
2
50%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
5
38%
0
0%
61-75
1
8%
1
25%
76-90

Забито

30
22
18 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 12
6 Не забивали 5
6
20%
6
27%
1-15
8
27%
7
32%
16-30
4
13%
3
14%
31-45
3
10%
2
9%
46-60
6
20%
2
9%
61-75
3
10%
2
9%
76-90

Пропущено

24
15
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 2
16 Не пропускали 9
4
17%
0
0%
1-15
3
13%
4
27%
16-30
2
8%
3
20%
31-45
4
17%
4
27%
46-60
7
29%
29%
1
7%
61-75
4
17%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Енисей
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Енисей - Шинник 4:1 Акрон - Енисей 3:1 Енисей - КАМАЗ 2:0 Енисей - Сокол 5:3
Волгарь - Енисей 1:0 Химки - Енисей 1:0 Шинник - Енисей 1:1 Енисей - Динамо Махачкала 0:1 Луки-Энергия - Енисей 1:2 Енисей - Черноморец Нв 3:1 Торпедо Москва - Енисей 1:0 Енисей - Родина Москва 2:2 Алания - Енисей 2:1 Енисей - СКА-Хабаровск 4:2 Волгарь - Енисей 2:2 Енисей - Нефтехимик 2:0 Арсенал Тула - Енисей 2:0 Тюмень - Енисей 1:0 Енисей - Ленинградец 0:1 Кубань - Енисей 1:2
Арсенал Тула
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Сокол - Арсенал Тула 0:3 Арсенал Тула - Родина Москва 1:0 Алания - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Кубань 3:1
Арсенал Тула - Родина Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Сокол 3:0 Нефтехимик - Арсенал Тула 0:0 Леон Сатурн - Арсенал Тула 1:2 Волгарь - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Шинник 2:0 Арсенал Тула - Химки 0:2 Тюмень - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Торпедо Москва 1:1 КАМАЗ - Арсенал Тула 0:0 Черноморец Нв - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Енисей 2:0 Акрон - Арсенал Тула 5:1 Арсенал Тула - Динамо Махачкала 0:0 Арсенал Тула - Ленинградец 0:0

Результаты матчей

Енисей
Арсенал Тула

Точный счет

0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
2
5 раз 28%
1
3 раза 17%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%

Тоталы голов в матче

Енисей
Арсенал Тула

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
7
2
1.5
4
5
4
5
2.5
2
7
3
6
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
2
2
7
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
13
5
9
9
1.5
6
12
4
14
2.5
3
15
3
15
3.5
1
17
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 19 11 4 4 21 - 8 37
2.
Тюмень
 Заявка 19 10 5 4 28 - 16 35
3.
Акрон
 Заявка 19 10 4 5 26 - 14 34
4.
Химки
 Заявка 18 9 5 4 26 - 19 32
5.
Алания
 Заявка 18 8 7 3 22 - 17 31
6.
Арсенал Тула
 0:0 19 7 9 3 22 - 15 30
7.
Енисей
 0:0 Заявка 19 7 4 8 29 - 25 25
8.
КАМАЗ
 Заявка 19 6 7 6 19 - 18 25
9.
Родина Москва
 Заявка 18 6 6 6 27 - 18 24
10.
Торпедо Москва
 Заявка 18 6 5 7 16 - 19 23
11.
Шинник
 Заявка 19 6 5 8 25 - 33 23
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 18 6 4 8 18 - 21 22
13.
Нефтехимик
 Заявка 18 5 5 8 14 - 20 20
14.
Сокол
 Заявка 18 5 4 9 17 - 32 19
15.
Черноморец Нв
 Заявка 18 3 9 6 17 - 24 18
16.
Волгарь
 Заявка 19 4 6 9 17 - 26 18
17.
Ленинградец
 Заявка 18 4 5 9 14 - 22 17
18.
Кубань
 Заявка 18 4 4 10 13 - 24 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 10 7 1 2 15 - 4 22
2.
Тюмень
 Заявка 10 6 3 1 17 - 5 21
3.
СКА-Хабаровск
 Заявка 10 6 3 1 14 - 6 21
4.
Алания
 Заявка 8 6 2 0 12 - 4 20
5.
Енисей
 0:0 Заявка 10 6 2 2 22 - 11 20
6.
КАМАЗ
 Заявка 10 5 4 1 14 - 6 19
7.
Арсенал Тула
 0:0 9 5 3 1 12 - 4 18
8.
Акрон
 Заявка 10 5 2 3 15 - 8 17
9.
Торпедо Москва
 Заявка 9 5 1 3 11 - 9 16
10.
Химки
 Заявка 9 4 4 1 12 - 8 16
11.
Шинник
 Заявка 10 4 4 2 15 - 13 16
12.
Родина Москва
 Заявка 9 4 2 3 14 - 8 14
13.
Кубань
 Заявка 9 3 3 3 9 - 8 12
14.
Нефтехимик
 Заявка 9 3 3 3 8 - 10 12
15.
Сокол
 Заявка 9 3 3 3 8 - 10 12
16.
Черноморец Нв
 Заявка 8 2 4 2 10 - 10 10
17.
Волгарь
 Заявка 9 2 2 5 9 - 17 8
18.
Ленинградец
 Заявка 8 0 3 5 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 9 5 2 2 11 - 6 17
2.
Химки
 Заявка 9 5 1 3 14 - 11 16
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 9 4 3 2 6 - 4 15
4.
Тюмень
 Заявка 9 4 2 3 11 - 11 14
5.
Ленинградец
 Заявка 10 4 2 4 10 - 13 14
6.
Арсенал Тула
 0:0 10 2 6 2 10 - 11 12
7.
Алания
 Заявка 10 2 5 3 10 - 13 11
8.
Родина Москва
 Заявка 9 2 4 3 13 - 10 10
9.
Волгарь
 Заявка 10 2 4 4 8 - 9 10
10.
Нефтехимик
 Заявка 9 2 2 5 6 - 10 8
11.
Черноморец Нв
 Заявка 10 1 5 4 7 - 14 8
12.
Шинник
 Заявка 9 2 1 6 10 - 20 7
13.
Сокол
 Заявка 9 2 1 6 9 - 22 7
14.
Торпедо Москва
 Заявка 9 1 4 4 5 - 10 7
15.
КАМАЗ
 Заявка 9 1 3 5 5 - 12 6
16.
Енисей
 0:0 Заявка 9 1 2 6 7 - 14 5
17.
Кубань
 Заявка 9 1 1 7 4 - 16 4
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 8 0 1 7 4 - 15 1
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 11
Алания Машуков Ислам 9
Родина Москва Тимошенко Иван 9
Шинник Андреев Игорь 7
Динамо Махачкала Сердеров Сердер 6
Весь список

Топ нарушителей
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 7
КАМАЗ Горелов Павел 7
КАМАЗ Фартуна Борис 7
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 5
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    68'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! КАКОЙ ГОЛЕШНИК ОТ МАКАРОВА!!!
     
  • 67'
    Готовится к выходу новый игрок и у туляков. Посмотрим, чем ответит своему визави Сторожук.
  • Замена
    66'
    Последние наставления от Штейнбрехера получает Савельев. Меняет он Окладникова в атаке хозяев!
  • 65'
    Гелоян на всех парах разогнал атаку своей команды по центру, завершилась она ударом того же игрока с правого полуфланга - чуть правее штанги ворот Антипина!
  • Офсайд
    64'
    В позиционное русло перешла атака туляков ответная, однако "вне игры" после передачи из глубины оказался Макаров.
  • 63'
    Глушков организовал подачу с левого фланга - там "выше" всех оказался Кайнов, выбивающий мяч подальше головой из штрафной своей команды!
  • 62'
    Всё нормально, даже помощь медбригады футболисту туляков не понадобилась. Продолжаем!
  • Травма, повреждение
    62'
    Небольшая пауза в игре, что-то с Большаковым приключилось после верховой борьбы на половине поля "Арсенала".
  • 61'
    Раскрылась игра в отличие от первого тайма, что нейтральному болельщику, безусловно, нравится! Две трети игры позади, не хватает только голов.
  • Опасный момент
    60'
    ОПАСНО! Макаров сделал славный пас из центра на Окоронкво на правый полуфланг, тот вышел почти один на один с Антипиным и метил под левую штангу - голкипер красноярцев спасает свои ворота в прыжке!
  • 59'
    Поднялся Окоронкво с поля, держась за запястье. Вроде бы всё с Джонатаном хорошо.
  • Фол, нарушение
    58'
    Жёстко встретил Глушков Окоронкво в центре поля. Как по мне - на жёлтую фол, грубо он прервал контратаку туляков. 
  • 57'
    Как же завелись местные трибуны после двух острых моментов в исполнении их команды. Перешла инициатива чуть больше к игрокам сибиряков.
  • 55'
    И вторую атаку следом правым флангом проводят хозяева, на втором этаже выручают свою команду защитники туляков после подачи.
  • Опасный момент
    54'
    РАЗДОРСКИХ! В контратаке игрок "Енисея" добегает аж до лицевой в штрафной гостей, простреливает на Ломакина, у которого с нескольких метров не получается удар по воротам Кокарева! Затем Окладников пытался пробить, находит летящий мяч защитника "Арсенала". Вот это было опасно!
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    • 53'
      Коротков с правого фланга опасный прострел организовал на Окоронкво - в последний момент его перехватывает защитник "Енисея"!
    • 53'
      И продолжают доминировать туляки на чужой половине поля! Пока начало тайма абсолютно за ними.
    • Фол, нарушение
      52'
      Включили туляки прессинг и немного зажали красноярцев на их половине поля! В итоге всё закончилось фолом в атаке от Окоронкво - слишком перестарался нападающий.
    • 50'
      Кичин! Отличную, зрячую передачу Валерий с левого фланга исполнил на Раздорских, тот решил скинуть партнёру, однако расторопнее оказался Кокарев, который смело вышел на мяч в своей штрафной!
    • 49'
      Отметим, что ни одного углового обе команды за первый тайм не исполнили. Думаю, это легко объяснить крайне малым количеством ударов и равенством команд по игре в центре поля.
    • Офсайд
      48'
      Бардыбахин по правому флангу прорвался к лицевой, получил передачу из глубины, но залез в офсайд.
    • 47'
      Уступил Сергей право удара Большакову - тот чуть выше перекладины ворот красноярцев пускает мяч. Близко, красиво, но... мимо.
    • 47'
      Ткачёв у мяча, левый полуфланг. Что делать будет Сергей? 
    • Фол, нарушение
      46'
      Вот это мощное начало от туляков! Иванов на грани пенальти повалил Окоронково у штрафной своей команды! Практически на линии разграничения гости мяч устанавливают. Это шанс, безусловно! 
    • Второй тайм начался
      46'
      Возвращаемся на второй тайм!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв! Отдохнём немного и вернёмся в Красноярск через 15 минут.
    • 45'
      Попробовали красноярцы под конец тайма сначала с правого фланга взломать оборону гостей, затем - с левого, в обоих эпизодах достойно себя проявили защитники гостей.
    • Дополнительное время
      45'
      +1 минута к первому тайму.
    • 45'
      Тем временем близится перерыв! Туляков пока положение больше устраивает - для них заработать балл на сложном выезде в Сибири уже будет неплохой результат. А вот на игроков "Енисея" давит безголевой первый тайм, им порадовать своих болельщиков в последнем в году домашнем матче просто необходимо.
    • 43'
      Ткачёв делал очень сочную передачу на Галояна с правого фланга, однако не рассчитал её силу опытнейший игрок - в итоге мяч оказался за лицевой, а не на дальней штанге ворот Антипина.
    • Фол, нарушение
      42'
      Осадили сейчас туляки штрафную оппонентов правым флангом, но многообещающая позиционная атака заканчивается лишь стыком Раздорских и Попова - фол в атаке "Арсенала" фиксирует рефери.
    • 40'
      Кичин с левого фланга навешивал на правый фланг на Окладникова, который скидывал партнёру в штрафную мяч на ход - перехватывает сферу игрок обороны гостей.
    • 39'
      Впервые за несколько минут мяч оказывается у туляков. Кокарев ударом от ворот игру продолжит, при этом никуда не торопясь.
    • 38'
      Что ж, 1:1 по голевым моментам! Тем временем красноярцы продолжают обострять игру...
    • Опасный момент
      37'
      ХОЗИИИИН!!! ПОПАДИ ТОЛЬКО В СТВОР! Пошла подача со штрафного на правый фланг, где мячом завладел Стежко. Прострелил он в гущу игроков в штрафной "Арсенала", где подобрал мяч Хозин и метров с 10 приложился по воротам гостей - чуть правее штанги полетел мяч!
    • Фол, нарушение
      36'
      Очередной штрафной красноярцы заработали на чужой половине поля. До ворот тут довольно далеко, метров 40, Лёвин сбивает Иванова.
    • 35'
      Туляки на этот раз решили действовать правым флангом, чего до этого в этом матче они ещё не делали. Оборона "Енисея" на чеку.
    • 33'
      Регулярно достаётся Окладникову сегодня. Зацепили его в атаке на левом полуфланге, всё в рамках правил, считает рефери.
    • 32'
      Отвечают красноярцы таким плотным ударом Ломакина по центру с 25 метров - левее штанги!
    • Опасный момент
      31'
      Окоронкво после выигранного вбрасывания здорово разобрался в чужой штрафной и скинул на Ткачёва, который на линии вратарской боролся с игроком "Енисея"! Ух, снова пронесло красноярцев от пропущенного гола...
    • 30'
      К счастью, хорошо всё с игроком атаки сибиряков - поднимается он и готовится продолжать атаку своей команды, которая завершается прострелом с правого фланга - оборона "Арсенала" надёжна!
    • Травма, повреждение
      29'
      Снова досталось кому-то из игроков "Енисея" в центре поля. Это Егор Иванов лежит в районе центральной линии и подняться пока не может.
    • 28'
      Чуть больше превосходит "Енисей" своих соперников территориально, владея в последние минуты мячом в центре поля. Но ближе к забитому голу, конечно, были туляки.
    • 27'
      Отвечают сибиряки правым флангом, где ни одна из двух подач в штрафную гостей не обернулась успехом.
    • Фол, нарушение
      26'
      Попов в центре поля в борьбе "прошёлся" по голеностопу Окладникову, однако умышленным фол не был - рефери карточку игроку туляков не даёт.
    • Опасный момент
      25'
      ОКОРОНКВО!!! Вот это было опасно! Убежал Джонатан за спину центральным защитникам хозяев в чужой штрафной, развернулся и с острого угла бил по воротам Антипина - левее штанги мяч пролетел! 
    • 24'
      К середине подошёл первый тайм и стоит признать, что игра выровнялась. Чуть больше по воротам бьют игроки "Енисея", но гости не тушуются и пытаются навязывать свою игру в атаке.
    • 23'
      Уступил Кичин право удара не менее опытному Хозину, однако Владимир запустил сферу гораздо выше перекладины ворот туляков.
    • Фол, нарушение
      22'
      Кичин у мяча, метров 30-35 до ворот.
    • Желтая карточка
      22'
      А вот это уже интересно! Ботаке получает первое предупреждение в нашем матче и фолит на Глушкове, который по левому полуфлангу вырывался на оперативный простор! 
    • 21'
      Решили контратакой ответить игроки хозяев, но не смогли заработать даже угловой.
    • 19'
      Гелоян по центру пытался ворваться в штрафную и наткнулся на сопротивление сибиряков. После мяч оказался у Кайнова, который решился на второй дальний удар за десятиминутку - точно в руки Антипина низом послал он мяч.
    • 18'
      Смогли игроки "Арсенала" отодвинуть игру от своих ворот, что им и нужно было после не столь приятного начала. 
    • Фол, нарушение
      16'
      "Арсенал" заработал штрафной на левом фланге - Макаров вызвался исполнять подачу, однако готова к ней была оборона хозяев. Ничего опасного для сибиряков.
    • 15'
      Завершилась позиционная атака гостей довольно слабым ударом издали - левее штанги пущенный Кайновым мяч пролетел, совсем не страшно для Антипина.
    • 14'
      Продолжают туляки владеть мячом, левым флангом Окоронково включился в атаку и попробовал "раскачать" Бардыбахина один в один - игрок "Енисея" оказался к этому готов.
    • 13'
      Наконец, зацепился Окоронково за мяч на чужой половине поля, но продвинуть сферу в третью половину поля не смог...
    • 12'
      Бардыбахин с правого фланга задумал подачу, с которой легко справляется оборона "Арсенала". Мяч у туляков, крайне важно сейчас им успокоить игру и попытаться отвести мяч от своих ворот.
    • 11'
      А это Кичин делает то, что он прекрасно умеет - плотно бить с дальнего расстояния! Выше перекладины ворот Кокарева Валерий мяч запустил с метров 30, но пришлось вратарю реагировать.
    • 10'
      Очень насторожен ходом игры знакомый нам по "Краснодару" Сторожук. Не покидает он бровку поля, в отличие от его красноярского визави. 
    • Офсайд
      9'
      Снова в объективе камер Окладников - теперь игрок атаки залез в офсайд. Полное доминирование "Енисея" в первые 10 минут матча отметим, помимо положения "вне игры".
    • 8'
      И продолжает нервировать команду Александра Сторожука красноярский клуб! Теперь Окладникова выводили один на один с Кокаревым, однако голкипер туляков сыграл расторопнее и вышел из ворот.
    • 7'
      Иванов навешивал с правого полуфланга на дальнюю штангу - никто из игроков в красной форме откликнуться на неё не успел, мяч спокойно ушёл за лицевую. 
    • Фол, нарушение
      6'
      Штрафной заработали хозяева, на Ломакине сфолили в метрах 30 от ворот гостей. 
    • Опасный момент
      5'
      Остро! Окладников прорвался по правому флангу и навесил в штрафную гостей. Глушков был первый на мяче, но не очень здорово обработал мяч. Затем сфера отскочила к Иванову, который пробил примерно с линии штрафной на пару метров правее штанги ворот "Арсенала"!
    • 4'
      Теперь уже туляки грузят мяч в штрафную Антипина - здесь опытнейший Кичин на месте, который спокойно скидывает подачу вратарю своей команды.
    • Фол, нарушение
      3'
      Ломакин вырвался в первую атаку хозяев при поддержке партнёров по команде, но грубо сыграл на подходе к штрафной против опекающего его Кайнова. Фол в атаке.
    • 2'
      Небольшое столкновение в центре поля на первых минутах - это Раздорских постралал в верховой борьбе с оппонентом, но благо быстро Никита пришёл в себя и продолжил игру.
    • 1'
      Разыграли мяч в центральном круге игроки в красной форме - сегодня это футболисты "Енисея". Туляки сыграют в жёлто-красно комплекте.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Ветер
      Довольно сильный ветер сегодня в Красноярске при плюсовой температуре воздуха, но помехой для игроков он не станет – матч проходит на поле закрытой Футбол-Арены "Енисей", поэтому комфортные условия зрителям и футболистам обеспечены! А команды уже готовы к выходу на поле.  
       
    • Два некогда участника Премьер-лиги расположились в первой половине турнирной таблицы. Восьмое место и 24 балла у хозяев, шестая позиция и 29 очков - в активе туляков. Хозяева в случае победы гарантированно поднимутся на седьмую строчку, а гости вплотную приблизятся к "Химкам" с четвёртого места.
    • Здравствуйте, дорогие любители футбола! 19-й тур Мелбет-Первой лиги в разгаре. В Красноярске "Енисей" принимает тульский "Арсенал". LiveResult.ru начинает текстовую трансляцию грядущего поединка, следить за событиями которого вместе с Вами буду я, Серёдкин Григорий. Добро пожаловать!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 38.9% пользователей.
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    Прогнозы 126
    Енисей 39.7% (50)
    X 42.9% (54)
    Арсенал Тула 17.5% (22)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Енисей
    Ничья
    Арсенал Тула
    2.95
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    3.50
    Реклама, ligastavok.ru
    3.55
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    Где смотреть матч Енисей 0:1 Арсенал Тула онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Енисей 0:1 Арсенал Тула

    Исход игры
    Енисей
    39.7% (50)
    Ничья
    42.9% (54)
    Арсенал Тула
    17.5% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.02% (46)
    Меньше
    61.98% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    78.51% (95)
    Нет
    21.49% (26)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.9% (49)
    2:1 Енисей
    19.8% (25)
    1:0 Енисей
    13.5% (17)
    1:2 Арсенал Тула
    10.3% (13)
    2:2 Ничья
    3.2% (4)
    0:1 Арсенал Тула
    3.2% (4)
    2:0 Енисей
    2.4% (3)
    0:2 Арсенал Тула
    1.6% (2)
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