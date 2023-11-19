Всё нормально, даже помощь медбригады футболисту туляков не понадобилась. Продолжаем!

Глушков организовал подачу с левого фланга - там "выше" всех оказался Кайнов, выбивающий мяч подальше головой из штрафной своей команды!

В позиционное русло перешла атака туляков ответная, однако "вне игры" после передачи из глубины оказался Макаров.

Гелоян на всех парах разогнал атаку своей команды по центру, завершилась она ударом того же игрока с правого полуфланга - чуть правее штанги ворот Антипина!

Последние наставления от Штейнбрехера получает Савельев. Меняет он Окладникова в атаке хозяев!

Готовится к выходу новый игрок и у туляков. Посмотрим, чем ответит своему визави Сторожук.

РАЗДОРСКИХ! В контратаке игрок "Енисея" добегает аж до лицевой в штрафной гостей, простреливает на Ломакина, у которого с нескольких метров не получается удар по воротам Кокарева! Затем Окладников пытался пробить, находит летящий мяч защитника "Арсенала". Вот это было опасно!

И вторую атаку следом правым флангом проводят хозяева, на втором этаже выручают свою команду защитники туляков после подачи.

Как же завелись местные трибуны после двух острых моментов в исполнении их команды. Перешла инициатива чуть больше к игрокам сибиряков.

Жёстко встретил Глушков Окоронкво в центре поля. Как по мне - на жёлтую фол, грубо он прервал контратаку туляков.

Поднялся Окоронкво с поля, держась за запястье. Вроде бы всё с Джонатаном хорошо.

ОПАСНО! Макаров сделал славный пас из центра на Окоронкво на правый полуфланг, тот вышел почти один на один с Антипиным и метил под левую штангу - голкипер красноярцев спасает свои ворота в прыжке!

Раскрылась игра в отличие от первого тайма, что нейтральному болельщику, безусловно, нравится! Две трети игры позади, не хватает только голов.

Небольшая пауза в игре, что-то с Большаковым приключилось после верховой борьбы на половине поля "Арсенала".

Вот это мощное начало от туляков! Иванов на грани пенальти повалил Окоронково у штрафной своей команды! Практически на линии разграничения гости мяч устанавливают. Это шанс, безусловно!

Ткачёв у мяча, левый полуфланг. Что делать будет Сергей?

Уступил Сергей право удара Большакову - тот чуть выше перекладины ворот красноярцев пускает мяч. Близко, красиво, но... мимо.

Бардыбахин по правому флангу прорвался к лицевой, получил передачу из глубины, но залез в офсайд.

Отметим, что ни одного углового обе команды за первый тайм не исполнили. Думаю, это легко объяснить крайне малым количеством ударов и равенством команд по игре в центре поля.

Кичин! Отличную, зрячую передачу Валерий с левого фланга исполнил на Раздорских, тот решил скинуть партнёру, однако расторопнее оказался Кокарев, который смело вышел на мяч в своей штрафной!

Включили туляки прессинг и немного зажали красноярцев на их половине поля! В итоге всё закончилось фолом в атаке от Окоронкво - слишком перестарался нападающий.

И продолжают доминировать туляки на чужой половине поля! Пока начало тайма абсолютно за ними.

Коротков с правого фланга опасный прострел организовал на Окоронкво - в последний момент его перехватывает защитник "Енисея"!

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв! Отдохнём немного и вернёмся в Красноярск через 15 минут.

45' Попробовали красноярцы под конец тайма сначала с правого фланга взломать оборону гостей, затем - с левого, в обоих эпизодах достойно себя проявили защитники гостей.

45' +1 минута к первому тайму.

45' Тем временем близится перерыв! Туляков пока положение больше устраивает - для них заработать балл на сложном выезде в Сибири уже будет неплохой результат. А вот на игроков "Енисея" давит безголевой первый тайм, им порадовать своих болельщиков в последнем в году домашнем матче просто необходимо.

43' Ткачёв делал очень сочную передачу на Галояна с правого фланга, однако не рассчитал её силу опытнейший игрок - в итоге мяч оказался за лицевой, а не на дальней штанге ворот Антипина.

42' Осадили сейчас туляки штрафную оппонентов правым флангом, но многообещающая позиционная атака заканчивается лишь стыком Раздорских и Попова - фол в атаке "Арсенала" фиксирует рефери.

40' Кичин с левого фланга навешивал на правый фланг на Окладникова, который скидывал партнёру в штрафную мяч на ход - перехватывает сферу игрок обороны гостей.

39' Впервые за несколько минут мяч оказывается у туляков. Кокарев ударом от ворот игру продолжит, при этом никуда не торопясь.

38' Что ж, 1:1 по голевым моментам! Тем временем красноярцы продолжают обострять игру...

37' ХОЗИИИИН!!! ПОПАДИ ТОЛЬКО В СТВОР! Пошла подача со штрафного на правый фланг, где мячом завладел Стежко. Прострелил он в гущу игроков в штрафной "Арсенала", где подобрал мяч Хозин и метров с 10 приложился по воротам гостей - чуть правее штанги полетел мяч!

36' Очередной штрафной красноярцы заработали на чужой половине поля. До ворот тут довольно далеко, метров 40, Лёвин сбивает Иванова.

35' Туляки на этот раз решили действовать правым флангом, чего до этого в этом матче они ещё не делали. Оборона "Енисея" на чеку.

33' Регулярно достаётся Окладникову сегодня. Зацепили его в атаке на левом полуфланге, всё в рамках правил, считает рефери.

32' Отвечают красноярцы таким плотным ударом Ломакина по центру с 25 метров - левее штанги!

31' Окоронкво после выигранного вбрасывания здорово разобрался в чужой штрафной и скинул на Ткачёва, который на линии вратарской боролся с игроком "Енисея"! Ух, снова пронесло красноярцев от пропущенного гола...

30' К счастью, хорошо всё с игроком атаки сибиряков - поднимается он и готовится продолжать атаку своей команды, которая завершается прострелом с правого фланга - оборона "Арсенала" надёжна!

29' Снова досталось кому-то из игроков "Енисея" в центре поля. Это Егор Иванов лежит в районе центральной линии и подняться пока не может.

28' Чуть больше превосходит "Енисей" своих соперников территориально, владея в последние минуты мячом в центре поля. Но ближе к забитому голу, конечно, были туляки.

27' Отвечают сибиряки правым флангом, где ни одна из двух подач в штрафную гостей не обернулась успехом.

26' Попов в центре поля в борьбе "прошёлся" по голеностопу Окладникову, однако умышленным фол не был - рефери карточку игроку туляков не даёт.

25' ОКОРОНКВО!!! Вот это было опасно! Убежал Джонатан за спину центральным защитникам хозяев в чужой штрафной, развернулся и с острого угла бил по воротам Антипина - левее штанги мяч пролетел!

24' К середине подошёл первый тайм и стоит признать, что игра выровнялась. Чуть больше по воротам бьют игроки "Енисея", но гости не тушуются и пытаются навязывать свою игру в атаке.

23' Уступил Кичин право удара не менее опытному Хозину, однако Владимир запустил сферу гораздо выше перекладины ворот туляков.

22' Кичин у мяча, метров 30-35 до ворот.

22' А вот это уже интересно! Ботаке получает первое предупреждение в нашем матче и фолит на Глушкове, который по левому полуфлангу вырывался на оперативный простор!

21' Решили контратакой ответить игроки хозяев, но не смогли заработать даже угловой.

19' Гелоян по центру пытался ворваться в штрафную и наткнулся на сопротивление сибиряков. После мяч оказался у Кайнова, который решился на второй дальний удар за десятиминутку - точно в руки Антипина низом послал он мяч.

18' Смогли игроки "Арсенала" отодвинуть игру от своих ворот, что им и нужно было после не столь приятного начала.

16' "Арсенал" заработал штрафной на левом фланге - Макаров вызвался исполнять подачу, однако готова к ней была оборона хозяев. Ничего опасного для сибиряков.

15' Завершилась позиционная атака гостей довольно слабым ударом издали - левее штанги пущенный Кайновым мяч пролетел, совсем не страшно для Антипина.

14' Продолжают туляки владеть мячом, левым флангом Окоронково включился в атаку и попробовал "раскачать" Бардыбахина один в один - игрок "Енисея" оказался к этому готов.

13' Наконец, зацепился Окоронково за мяч на чужой половине поля, но продвинуть сферу в третью половину поля не смог...

12' Бардыбахин с правого фланга задумал подачу, с которой легко справляется оборона "Арсенала". Мяч у туляков, крайне важно сейчас им успокоить игру и попытаться отвести мяч от своих ворот.

11' А это Кичин делает то, что он прекрасно умеет - плотно бить с дальнего расстояния! Выше перекладины ворот Кокарева Валерий мяч запустил с метров 30, но пришлось вратарю реагировать.

10' Очень насторожен ходом игры знакомый нам по "Краснодару" Сторожук. Не покидает он бровку поля, в отличие от его красноярского визави.

9' Снова в объективе камер Окладников - теперь игрок атаки залез в офсайд. Полное доминирование "Енисея" в первые 10 минут матча отметим, помимо положения "вне игры".

8' И продолжает нервировать команду Александра Сторожука красноярский клуб! Теперь Окладникова выводили один на один с Кокаревым, однако голкипер туляков сыграл расторопнее и вышел из ворот.

7' Иванов навешивал с правого полуфланга на дальнюю штангу - никто из игроков в красной форме откликнуться на неё не успел, мяч спокойно ушёл за лицевую.

6' Штрафной заработали хозяева, на Ломакине сфолили в метрах 30 от ворот гостей.

5' Остро! Окладников прорвался по правому флангу и навесил в штрафную гостей. Глушков был первый на мяче, но не очень здорово обработал мяч. Затем сфера отскочила к Иванову, который пробил примерно с линии штрафной на пару метров правее штанги ворот "Арсенала"!

4' Теперь уже туляки грузят мяч в штрафную Антипина - здесь опытнейший Кичин на месте, который спокойно скидывает подачу вратарю своей команды.

3' Ломакин вырвался в первую атаку хозяев при поддержке партнёров по команде, но грубо сыграл на подходе к штрафной против опекающего его Кайнова. Фол в атаке.

2' Небольшое столкновение в центре поля на первых минутах - это Раздорских постралал в верховой борьбе с оппонентом, но благо быстро Никита пришёл в себя и продолжил игру.

1' Разыграли мяч в центральном круге игроки в красной форме - сегодня это футболисты "Енисея". Туляки сыграют в жёлто-красно комплекте.