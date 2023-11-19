Тур: 19.
0:1
Второй тайм: 68'
Ход матча
68'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
6 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
-
0 Голы 0
-
6 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
64 Ланин ОлегПолузащитник
-
21 Иванов ЕгорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
23 Ужгин МатвейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штейнбрехер Эдуард
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
70 Гелоян ИшханПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сторожук Александр
История личных встреч
Енисей
Арсенал Тула
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
125%
50%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
12 матчей
25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
0.8
0.86
Среднее время на гол
112
105
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.86
1.2
Среднее время на гол
48
75
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.42
1
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
63
90
Бомбардиры внутри турнира
Енисей
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ломакин Александр
|5
|0.26
|Окладников Андрей
|5
|0.26
|Савельев Максим
|4
|0.21
|Иванов Егор
|3 (1)
|0.16
|Стежко Виталий
|2
|0.11
|Канаплин Александр
|2
|0.11
|Хозин Владимир
|1
|0.05
|Марков Николай
|1
|0.05
|Масловский Александр
|1
|0.05
|Кичин Валерий
|1
|0.05
|Феррейра Херман
|1
|0.05
|Орлов Антон
|1
|0.05
|Глушков Никита Андреевич
|1
|0.05
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|11 (2)
|0.58
|Гелоян Ишхан
|3
|0.16
|Большаков Кирилл
|2
|0.11
|Попов Артём
|1
|0.05
|Барков Дмитрий
|1
|0.05
|Макаров Анатолий
|1
|0.05
|Суханов Артём Романович
|1
|0.05
|Хабибов Ансор
|1
|0.05
|Коротков Александр II
|1
|0.05
Карточки
Енисей
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стежко Виталий
|5
|0
|Бардыбахин Вячеслав
|4
|0
|Кичин Валерий
|2
|1
|Феррейра Херман
|3
|0
|Канаплин Александр
|3
|0
|Иванов Егор
|2
|0
|Ланин Олег
|2
|0
|Ломакин Александр
|2
|0
|Раздорских Никита
|2
|0
|Масловский Александр
|1
|0
|Ставер Евгений
|1
|0
|Глушков Никита Андреевич
|1
|0
|Окладников Андрей
|1
|0
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндука Ифеани Давид
|5
|0
|Макаров Анатолий
|4
|0
|Ботака-Иобома Эрвинг
|4
|0
|Быковский Илья
|2
|1
|Померко Алексей
|3
|0
|Кайнов Максим
|3
|0
|Барков Дмитрий
|2
|0
|Кокарев Никита
|2
|0
|Нижегородов Константин
|2
|0
|Денисов Александр
|1
|0
|Ткачёв Сергей
|1
|0
|Попов Артём
|1
|0
|Лёвин Владислав
|1
|0
|Пантелеев Владислав
|1
|0
|Гираев Карим
|1
|0
|Яковлев Михаил
|1
|0
|Халназаров Рустам
|1
|0
|Хабибов Ансор
|1
|0
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|1
|0
Результаты матчей
Енисей
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Арсенал Тула
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
2
5
Енисей
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Арсенал Тула
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
5
12
Енисей
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Арсенал Тула
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
16
3
Упущенные победы
7
17
Голы по времени матча
Забито
22
10
13 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
4
18%
2
20%
1-15
5
23%
3
30%
16-30
4
18%
2
20%
31-45
1
5%
2
20%
46-60
5
23%
1
10%
61-75
3
14%
0
0%
76-90
Пропущено
11
11
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
1
9%
3
27%
31-45
3
27%
3
27%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
3
27%
2
18%
76-90
Забито
8
12
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
2
25%
4
33%
1-15
3
38%
4
33%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
13
4
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 3
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
2
50%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
5
38%
0
0%
61-75
1
8%
1
25%
76-90
Забито
30
22
18 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 12
6 Не забивали 5
6
20%
6
27%
1-15
8
27%
7
32%
16-30
4
13%
3
14%
31-45
3
10%
2
9%
46-60
6
20%
2
9%
61-75
3
10%
2
9%
76-90
Пропущено
24
15
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 2
16 Не пропускали 9
4
17%
0
0%
1-15
3
13%
4
27%
16-30
2
8%
3
20%
31-45
4
17%
4
27%
46-60
7
29%
29%
1
7%
61-75
4
17%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Енисей
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Енисей - Шинник 4:1 Акрон - Енисей 3:1 Енисей - КАМАЗ 2:0 Енисей - Сокол 5:3
Волгарь - Енисей 1:0 Химки - Енисей 1:0 Шинник - Енисей 1:1 Енисей - Динамо Махачкала 0:1 Луки-Энергия - Енисей 1:2 Енисей - Черноморец Нв 3:1 Торпедо Москва - Енисей 1:0 Енисей - Родина Москва 2:2 Алания - Енисей 2:1 Енисей - СКА-Хабаровск 4:2 Волгарь - Енисей 2:2 Енисей - Нефтехимик 2:0 Арсенал Тула - Енисей 2:0 Тюмень - Енисей 1:0 Енисей - Ленинградец 0:1 Кубань - Енисей 1:2
Арсенал Тула
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Сокол - Арсенал Тула 0:3 Арсенал Тула - Родина Москва 1:0 Алания - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Кубань 3:1
Арсенал Тула - Родина Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Сокол 3:0 Нефтехимик - Арсенал Тула 0:0 Леон Сатурн - Арсенал Тула 1:2 Волгарь - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Шинник 2:0 Арсенал Тула - Химки 0:2 Тюмень - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Торпедо Москва 1:1 КАМАЗ - Арсенал Тула 0:0 Черноморец Нв - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Енисей 2:0 Акрон - Арсенал Тула 5:1 Арсенал Тула - Динамо Махачкала 0:0 Арсенал Тула - Ленинградец 0:0
Результаты матчей
Енисей
Арсенал Тула
Точный счет
0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
2
5 раз 28%
1
3 раза 17%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
Тоталы голов в матче
Енисей
Арсенал Тула
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
72
45
45
27
36
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
72
27
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
135
99
612
414
315
315
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|21 - 8
|37
|2.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|28 - 16
|35
|3.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|26 - 14
|34
|4.
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|26 - 19
|32
|5.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|22 - 17
|31
|6.
|0:0
|19
|7
|9
|3
|22 - 15
|30
|7.
|0:0 Заявка
|19
|7
|4
|8
|29 - 25
|25
|8.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|19 - 18
|25
|9.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|27 - 18
|24
|10.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|16 - 19
|23
|11.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|25 - 33
|23
|12.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|18 - 21
|22
|13.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|14 - 20
|20
|14.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|17 - 32
|19
|15.
|Заявка
|18
|3
|9
|6
|17 - 24
|18
|16.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|17 - 26
|18
|17.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|14 - 22
|17
|18.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|13 - 24
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|15 - 4
|22
|2.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 5
|21
|3.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 6
|21
|4.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|12 - 4
|20
|5.
|0:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|22 - 11
|20
|6.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 6
|19
|7.
|0:0
|9
|5
|3
|1
|12 - 4
|18
|8.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 8
|17
|9.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 9
|16
|10.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|12 - 8
|16
|11.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 13
|16
|12.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 8
|14
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|14.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|15.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|16.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 10
|10
|17.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 17
|8
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 6
|17
|2.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 11
|16
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|6 - 4
|15
|4.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 11
|14
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 13
|14
|6.
|0:0
|10
|2
|6
|2
|10 - 11
|12
|7.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|10 - 13
|11
|8.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 10
|10
|9.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 9
|10
|10.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 10
|8
|11.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|7 - 14
|8
|12.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 20
|7
|13.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 22
|7
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 10
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 12
|6
|16.
|0:0 Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
|17.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|4 - 16
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 15
|1
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|11
|Алания
|Машуков Ислам
|9
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|9
|Шинник
|Андреев Игорь
|7
|Динамо Махачкала
|Сердеров Сердер
|6
|Торпедо Москва
|Бородин Сергей Алексеевич
|7
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|7
|КАМАЗ
|Фартуна Борис
|7
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 5
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Енисей 0:1 Арсенал Тула
Исход игры
Енисей
39.7% (50)
Ничья
42.9% (54)
Арсенал Тула
17.5% (22)
Тотал 2.5
Больше
38.02% (46)
Меньше
61.98% (75)
Обе команды забьют
Да
78.51% (95)
Нет
21.49% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.9% (49)
2:1 Енисей
19.8% (25)
1:0 Енисей
13.5% (17)
1:2 Арсенал Тула
10.3% (13)
2:2 Ничья
3.2% (4)
0:1 Арсенал Тула
3.2% (4)
2:0 Енисей
2.4% (3)
0:2 Арсенал Тула
1.6% (2)
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