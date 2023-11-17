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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 19.
Енисей
 
Позже
Арсенал Тула
Прогнозы 59
Енисей 49.2% (29)
X 32.2% (19)
Арсенал Тула 18.6% (11)
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Енисей
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Енисей
Арсенал Тула

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

125%
50%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

12 матчей

25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

МПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПМ
1:0
ПМ
2:1
ТМК
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

0.8
0.86

Среднее время на гол

112
105

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.86
1.2

Среднее время на гол

48
75

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.42
1

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

63
90

Бомбардиры внутри турнира

Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ломакин Александр 5 0.28
Окладников Андрей 5 0.28
Савельев Максим 4 0.22
Иванов Егор 3 (1) 0.17
Стежко Виталий 2 0.11
Канаплин Александр 2 0.11
Хозин Владимир 1 0.06
Марков Николай 1 0.06
Масловский Александр 1 0.06
Кичин Валерий 1 0.06
Феррейра Херман 1 0.06
Орлов Антон 1 0.06
Глушков Никита Андреевич 1 0.06
Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окоронкво Джонатан Теофилус 11 (2) 0.61
Гелоян Ишхан 3 0.17
Большаков Кирилл 2 0.11
Попов Артём 1 0.06
Барков Дмитрий 1 0.06
Макаров Анатолий 1 0.06
Суханов Артём Романович 1 0.06
Хабибов Ансор 1 0.06
Коротков Александр II 1 0.06

Карточки

Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стежко Виталий 5 0
Бардыбахин Вячеслав 4 0
Кичин Валерий 2 1
Феррейра Херман 3 0
Канаплин Александр 3 0
Иванов Егор 2 0
Ланин Олег 2 0
Ломакин Александр 2 0
Раздорских Никита 2 0
Масловский Александр 1 0
Ставер Евгений 1 0
Глушков Никита Андреевич 1 0
Окладников Андрей 1 0
Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндука Ифеани Давид 5 0
Макаров Анатолий 4 0
Быковский Илья 2 1
Померко Алексей 3 0
Ботака-Иобома Эрвинг 3 0
Кайнов Максим 3 0
Барков Дмитрий 2 0
Кокарев Никита 2 0
Нижегородов Константин 2 0
Денисов Александр 1 0
Ткачёв Сергей 1 0
Попов Артём 1 0
Лёвин Владислав 1 0
Пантелеев Владислав 1 0
Гираев Карим 1 0
Яковлев Михаил 1 0
Халназаров Рустам 1 0
Хабибов Ансор 1 0
Окоронкво Джонатан Теофилус 1 0

Результаты матчей

Енисей
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Арсенал Тула
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

2
5
Енисей
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Арсенал Тула
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

5
12
Енисей
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Арсенал Тула
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

16
3

Упущенные победы

7
17

Голы по времени матча

Забито

22
10
13 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
4
18%
2
20%
1-15
5
23%
3
30%
16-30
4
18%
2
20%
31-45
1
5%
2
20%
46-60
5
23%
1
10%
61-75
3
14%
0
0%
76-90

Пропущено

11
11
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
1
9%
3
27%
31-45
3
27%
3
27%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
3
27%
2
18%
76-90

Забито

8
12
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
2
25%
4
33%
1-15
3
38%
4
33%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

13
4
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 3
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
2
50%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
5
38%
0
0%
61-75
1
8%
1
25%
76-90

Забито

30
22
18 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 12
6 Не забивали 5
6
20%
6
27%
1-15
8
27%
7
32%
16-30
4
13%
3
14%
31-45
3
10%
2
9%
46-60
6
20%
2
9%
61-75
3
10%
2
9%
76-90

Пропущено

24
15
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 2
16 Не пропускали 9
4
17%
0
0%
1-15
3
13%
4
27%
16-30
2
8%
3
20%
31-45
4
17%
4
27%
46-60
7
29%
29%
1
7%
61-75
4
17%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Енисей
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Енисей - Шинник 4:1 Акрон - Енисей 3:1 Енисей - КАМАЗ 2:0 Енисей - Сокол 5:3
Волгарь - Енисей 1:0 Химки - Енисей 1:0 Шинник - Енисей 1:1 Енисей - Динамо Махачкала 0:1 Луки-Энергия - Енисей 1:2 Енисей - Черноморец Нв 3:1 Торпедо Москва - Енисей 1:0 Енисей - Родина Москва 2:2 Алания - Енисей 2:1 Енисей - СКА-Хабаровск 4:2 Волгарь - Енисей 2:2 Енисей - Нефтехимик 2:0 Арсенал Тула - Енисей 2:0 Тюмень - Енисей 1:0 Енисей - Ленинградец 0:1 Кубань - Енисей 1:2
Арсенал Тула
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Сокол - Арсенал Тула 0:3 Арсенал Тула - Родина Москва 1:0 Алания - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Кубань 3:1
Арсенал Тула - Родина Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Сокол 3:0 Нефтехимик - Арсенал Тула 0:0 Леон Сатурн - Арсенал Тула 1:2 Волгарь - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Шинник 2:0 Арсенал Тула - Химки 0:2 Тюмень - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Торпедо Москва 1:1 КАМАЗ - Арсенал Тула 0:0 Черноморец Нв - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Енисей 2:0 Акрон - Арсенал Тула 5:1 Арсенал Тула - Динамо Махачкала 0:0 Арсенал Тула - Ленинградец 0:0

Результаты матчей

Енисей
Арсенал Тула

Точный счет

0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
2
5 раз 28%
1
3 раза 17%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%

Тоталы голов в матче

Енисей
Арсенал Тула

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
7
2
1.5
4
5
4
5
2.5
2
7
3
6
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
2
2
7
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
13
5
9
9
1.5
6
12
4
14
2.5
3
15
3
15
3.5
1
17
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тюмень
 Заявка 18 10 5 3 27 - 13 35
2.
Акрон
 Заявка 18 10 4 4 26 - 13 34
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 18 10 4 4 18 - 7 34
4.
Химки
 Заявка 18 9 5 4 26 - 19 32
5.
Алания
 Заявка 18 8 7 3 22 - 17 31
6.
Арсенал Тула
 18 7 8 3 22 - 15 29
7.
Енисей
 Заявка 18 7 3 8 29 - 25 24
8.
Родина Москва
 Заявка 18 6 6 6 27 - 18 24
9.
КАМАЗ
 Заявка 18 6 6 6 17 - 16 24
10.
Торпедо Москва
 Заявка 18 6 5 7 16 - 19 23
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 18 6 4 8 18 - 21 22
12.
Шинник
 Заявка 18 6 4 8 23 - 31 22
13.
Нефтехимик
 Заявка 18 5 5 8 14 - 20 20
14.
Сокол
 Заявка 18 5 4 9 17 - 32 19
15.
Черноморец Нв
 Заявка 18 3 9 6 17 - 24 18
16.
Ленинградец
 Заявка 18 4 5 9 14 - 22 17
17.
Кубань
 Заявка 18 4 4 10 13 - 24 16
18.
Волгарь
 Заявка 18 3 6 9 16 - 26 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тюмень
 Заявка 10 6 3 1 17 - 5 21
2.
СКА-Хабаровск
 Заявка 10 6 3 1 14 - 6 21
3.
Алания
 Заявка 8 6 2 0 12 - 4 20
4.
Енисей
 Заявка 9 6 1 2 22 - 11 19
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 9 6 1 2 12 - 3 19
6.
КАМАЗ
 Заявка 10 5 4 1 14 - 6 19
7.
Арсенал Тула
 9 5 3 1 12 - 4 18
8.
Акрон
 Заявка 9 5 2 2 15 - 7 17
9.
Торпедо Москва
 Заявка 9 5 1 3 11 - 9 16
10.
Химки
 Заявка 9 4 4 1 12 - 8 16
11.
Шинник
 Заявка 9 4 3 2 13 - 11 15
12.
Родина Москва
 Заявка 9 4 2 3 14 - 8 14
13.
Кубань
 Заявка 9 3 3 3 9 - 8 12
14.
Нефтехимик
 Заявка 9 3 3 3 8 - 10 12
15.
Сокол
 Заявка 9 3 3 3 8 - 10 12
16.
Черноморец Нв
 Заявка 8 2 4 2 10 - 10 10
17.
Волгарь
 Заявка 9 2 2 5 9 - 17 8
18.
Ленинградец
 Заявка 8 0 3 5 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 9 5 2 2 11 - 6 17
2.
Химки
 Заявка 9 5 1 3 14 - 11 16
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 9 4 3 2 6 - 4 15
4.
Тюмень
 Заявка 8 4 2 2 10 - 8 14
5.
Ленинградец
 Заявка 10 4 2 4 10 - 13 14
6.
Арсенал Тула
 9 2 5 2 10 - 11 11
7.
Алания
 Заявка 10 2 5 3 10 - 13 11
8.
Родина Москва
 Заявка 9 2 4 3 13 - 10 10
9.
Нефтехимик
 Заявка 9 2 2 5 6 - 10 8
10.
Черноморец Нв
 Заявка 10 1 5 4 7 - 14 8
11.
Шинник
 Заявка 9 2 1 6 10 - 20 7
12.
Сокол
 Заявка 9 2 1 6 9 - 22 7
13.
Волгарь
 Заявка 9 1 4 4 7 - 9 7
14.
Торпедо Москва
 Заявка 9 1 4 4 5 - 10 7
15.
КАМАЗ
 Заявка 8 1 2 5 3 - 10 5
16.
Енисей
 Заявка 9 1 2 6 7 - 14 5
17.
Кубань
 Заявка 9 1 1 7 4 - 16 4
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 8 0 1 7 4 - 15 1
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Топ бомбардиров
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 11
Алания Машуков Ислам 9
Родина Москва Тимошенко Иван 9
Шинник Андреев Игорь 6
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 6
Весь список

Топ нарушителей
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 7
КАМАЗ Горелов Павел 7
КАМАЗ Фартуна Борис 7
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 5
Торпедо Москва Рейна Йорди 6
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Енисей - Арсенал Тула от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 ноября 2023, осталось 2 дня 33 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 29.8% пользователей.
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    • Прогнозы 59
    Енисей 49.2% (29)
    X 32.2% (19)
    Арсенал Тула 18.6% (11)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Енисей
    Ничья
    Арсенал Тула
    2.37
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    3.50
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    3.00
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    Прогнозы на матч Енисей - Арсенал Тула

    Исход игры
    Енисей
    49.1% (28)
    Ничья
    33.3% (19)
    Арсенал Тула
    17.5% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.82% (23)
    Меньше
    58.18% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    72.73% (40)
    Нет
    27.27% (15)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.8% (17)
    2:1 Енисей
    26.3% (15)
    1:0 Енисей
    15.8% (9)
    1:2 Арсенал Тула
    7% (4)
    0:1 Арсенал Тула
    5.3% (3)
    2:2 Ничья
    3.5% (2)
    2:0 Енисей
    3.5% (2)
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