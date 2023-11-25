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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Бари
0:1
Второй тайм: 83'
Венеция
0'
0:1
30' Гол
Пьерини Николас
53' Желтая карточка
Бенали Ахмед
68' Желтая карточка
Насти Марко
80' Желтая карточка

Ход матча

30'
0:1
Пьерини Николас
(Дзампано Франческо)
46'
Ismail Achik
Араму Маттиа
 
53'
Бенали Ахмед
 
65'
Майта Маттиа
Куцупиас Илиас
 
68'
Насти Марко
 
69'
 
Оливьери Марко
Йонсен Деннис
78'
 
Яяло Мато
Оливьери Марко
78'
 
Дембеле Али
Эллертссон Микаэль-Эгиль
79'
Акампора Дженнаро
Бенали Ахмед
 
79'
Akpa Chukwu Hemsley
Дорваль Мехди
 
80'
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Лучшие коэффициенты
Бари
Ничья
Венеция
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Все Коэффициенты
22
Бренно
25
Пучино
Раффаэле
6
Ди
Чезаре
Валерио
23
Викари
Франческо
93
Дорваль
Мехди
31
Риччи
Джакомо
8
Бенали
Ахмед
26
Куцупиас
Илиас
20
Сибилли
Джузеппе
49
Араму
Маттиа
9
Насти
Марко
12
Бертинато
Бруно
27
Кандела
Антонио
15
Альтаре
Джорджо
7
Дзампано
Франческо
33
Сверко
Марин
10
Пьерини
Николас
8
Тессманн
Таннер
6
Бузио
Джанлука
77
Эллертссон
Микаэль-Эгиль
9
Гюткьяр
Кристиан
17
Йонсен
Деннис
Бари
3-4-1-2
Венеция
4-3-3

История личных встреч

Бари
Венеция

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

СB
1:0
СB
1:2
СB
3:1
СB
0:2

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
72

Бомбардиры внутри турнира

Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сибилли Джузеппе 4 0.29
Насти Марко 3 0.21
Куцупиас Илиас 2 0.14
Дьяв Давиде 2 0.14
Викари Франческо 1 0.07
Ди Чезаре Валерио 1 0.07
Ismail Achik 1 0.07
Akpa Chukwu Hemsley 1 0.07
Майелло Раффаэле 0 0
Майта Маттиа 0 0
Араму Маттиа 0 0
Акампора Дженнаро 0 0
Риччи Джакомо 0 0
Дорваль Мехди 0 0
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пьерини Николас 5 0.36
Похьянпало Йоэль 4 (1) 0.29
Йонсен Деннис 2 0.14
Тессманн Таннер 2 0.14
Гюткьяр Кристиан 2 0.14
Бузио Джанлука 2 0.14
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0.07
Бьярксон Бьярки Стейнн 1 0.07
Альтаре Джорджо 1 0.07
Дзампано Франческо 0 0
Кандела Антонио 0 0

Карточки

Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Чезаре Валерио 7 1
Сибилли Джузеппе 4 0
Насти Марко 4 0
Викари Франческо 3 0
Акампора Дженнаро 3 0
Риччи Джакомо 3 0
Бренно 3 0
Майелло Раффаэле 2 0
Бенали Ахмед 2 0
Дьяв Давиде 2 0
Майта Маттиа 0 1
Менез Жереми 1 0
Куцупиас Илиас 1 0
Дорваль Мехди 1 0
Ismail Achik 1 0
Akpa Chukwu Hemsley 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзампано Франческо 4 1
Альтаре Джорджо 3 0
Бузио Джанлука 2 0
Тессманн Таннер 2 0
Бьярксон Бьярки Стейнн 0 1
Гюткьяр Кристиан 1 0
Похьянпало Йоэль 1 0
Сверко Марин 1 0
Йонсен Деннис 1 0
Кандела Антонио 1 0
Лелла Нунцио 1 0
Бертинато Бруно 1 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0
Дембеле Али 1 0

Результаты матчей

Бари
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Венеция
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
0
Бари
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Венеция
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

9
12
Бари
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Венеция
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
77% (10)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

14
12

Голы по времени матча

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
1
17%
4
67%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
3
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

10
13
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
20%
4
31%
31-45
4
40%
4
31%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
30%
1
8%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
4
57%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
1
14%
2
25%
76-90

Забито

16
19
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
2
13%
4
21%
31-45
5
31%
5
26%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
4
25%
5
26%
76-90

Пропущено

12
11
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
4
33%
2
18%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
3
25%
1
9%
61-75
3
25%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Бари
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
ФералпиСало - Бари 3:3 Бари - Асколи 1:0 Брешия - Бари 1:2 Бари - Модена 1:1
Реджана - Бари 1:1 Бари - Комо 1:1 Парма - Бари 2:1 Бари - Катанзаро 2:2 Пиза - Бари 1:1 Тернана - Бари 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Кремонезе - Бари 0:1 Бари - Палермо 0:0 Бари - Парма 0:3 Бари - Дельфино Кури Пескара 5:0 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1 Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Дженоа - Бари 4:3
Венеция
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Венеция - Копер 4:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Тернана - Венеция 0:1 Венеция - Пиза 2:1
Реджана - Венеция 1:0 Венеция - Парма 3:2 Модена - Венеция 1:3 Венеция - Палермо 1:3 Брешия - Венеция 0:0 Венеция - Специя 1:0 Читтаделла - Венеция 0:0 Сампдория - Венеция 1:2 Венеция - Козенца 1:1 Венеция - Комо 3:0 Специя - Венеция 2:2 НЕК Неймеген - Венеция 3:1 Де Трефферс - Венеция 2:4 ПЕК Зволле - Венеция 1:1 Дженоа - Венеция 1:4 Кальяри - Венеция 2:1

Результаты матчей

Бари
Венеция

Точный счет

1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
5 раз 38%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

Бари
Венеция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
3
2
5
1.5
2
4
1
6
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
3
3
10
1.5
6
7
1
12
2.5
3
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 1:0 14 9 3 2 20 - 11 30
2.
Парма
 0:1 14 9 2 3 27 - 13 29
3.
Кремонезе
 1:0 14 7 4 3 21 - 12 25
4.
Модена
 1:0 14 7 4 3 14 - 12 25
5.
Палермо
 13 7 2 4 18 - 10 23
6.
Комо
 1:1 13 6 4 3 16 - 14 22
7.
Читтаделла
 2:1 14 6 4 4 17 - 18 22
8.
Катанзаро
 13 6 3 4 20 - 18 21
9.
Козенца
 13 5 4 4 17 - 12 19
10.
Сампдория
 14 5 3 6 16 - 17 18
11.
Бари
 0:1 14 3 9 2 15 - 14 18
12.
Зюйдтироль
 1:2 13 4 4 5 18 - 17 16
13.
Пиза
 13 4 4 5 13 - 14 16
14.
Реджана
 1:1 14 3 7 4 14 - 17 16
15.
Брешия
 12 3 4 5 9 - 12 13
16.
Асколи
 1:1 14 3 4 7 14 - 18 13
17.
Лекко
 0:1 13 3 3 7 13 - 21 12
18.
Специя
 14 1 7 6 11 - 20 10
19.
ФералпиСало
 1:1 14 1 5 8 10 - 27 8
20.
Тернана
 13 1 4 8 12 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 0:1 8 5 2 1 11 - 4 17
2.
Венеция
 1:0 7 5 1 1 13 - 8 16
3.
Читтаделла
 2:1 8 4 2 2 11 - 11 14
4.
Комо
 1:1 6 3 2 1 8 - 7 11
5.
Козенца
 7 3 2 2 13 - 7 11
6.
Катанзаро
 6 3 1 2 10 - 9 10
7.
Палермо
 7 3 1 3 9 - 7 10
8.
Модена
 1:0 7 3 1 3 6 - 8 10
9.
Сампдория
 7 3 0 4 8 - 9 9
10.
Кремонезе
 1:0 8 2 3 3 8 - 7 9
11.
Зюйдтироль
 1:2 6 2 2 2 10 - 8 8
12.
Бари
 0:1 7 1 5 1 6 - 6 8
13.
Реджана
 1:1 7 1 5 1 7 - 8 8
14.
Асколи
 1:1 6 2 1 3 7 - 6 7
15.
Брешия
 7 1 3 3 4 - 8 6
16.
Пиза
 6 1 2 3 7 - 9 5
17.
Тернана
 7 1 2 4 5 - 6 5
18.
Лекко
 0:1 6 1 1 4 7 - 12 4
19.
Специя
 6 0 4 2 3 - 5 4
20.
ФералпиСало
 1:1 6 0 2 4 5 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 1:0 6 5 1 0 13 - 5 16
2.
Модена
 1:0 7 4 3 0 8 - 4 15
3.
Венеция
 1:0 7 4 2 1 7 - 3 14
4.
Палермо
 6 4 1 1 9 - 3 13
5.
Парма
 0:1 6 4 0 2 16 - 9 12
6.
Комо
 1:1 7 3 2 2 8 - 7 11
7.
Катанзаро
 7 3 2 2 10 - 9 11
8.
Пиза
 7 3 2 2 6 - 5 11
9.
Бари
 0:1 7 2 4 1 9 - 8 10
10.
Сампдория
 7 2 3 2 8 - 8 9
11.
Козенца
 6 2 2 2 4 - 5 8
12.
Читтаделла
 2:1 6 2 2 2 6 - 7 8
13.
Зюйдтироль
 1:2 7 2 2 3 8 - 9 8
14.
Реджана
 1:1 7 2 2 3 7 - 9 8
15.
Лекко
 0:1 7 2 2 3 6 - 9 8
16.
Брешия
 5 2 1 2 5 - 4 7
17.
Асколи
 1:1 8 1 3 4 7 - 12 6
18.
Специя
 8 1 3 4 8 - 15 6
19.
ФералпиСало
 1:1 8 1 3 4 5 - 15 6
20.
Тернана
 6 0 2 4 7 - 12 2
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 8 (2)
Парма Бенедычак Адриан 7 (1)
Парма Ман Деннис 6 (1)
Асколи Мендеш Педру 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 7
Специя Николау Димитрис 1 5
ФералпиСало Чеппители Лука 6
Козенца Д'Орацио Томмазо 6
ФералпиСало Davide Balestrero 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 30'
    Дзампано Франческо сделал результативную передачу.
  • 30'
    Г О О О О Л - Пьерини Николас бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 38% завершится победой Бари.
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