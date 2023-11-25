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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Реджана
1:1
Второй тайм: 82'
Асколи
0'
12' Желтая карточка
Патрицио Масини
0:1
15' Гол
Мендеш Педру
24' Желтая карточка
Портанова Маноло
34' Желтая карточка
Родригес Пабло
34' Желтая карточка
Чигарини Лука
50' Желтая карточка
Мендеш Педру
1:1
50' Гол
Пьераньоло Эдоардо

Ход матча

12'
 
Патрицио Масини
15'
0:1
Мендеш Педру
(Родригес Пабло)
24'
Портанова Маноло
 
25'
Muhamed Varela Djamanca
Гондо Седрик
 
34'
 
Родригес Пабло
34'
Чигарини Лука
 
50'
 
Мендеш Педру
50'
Пьераньоло Эдоардо
(Muhamed Varela Djamanca)
1:1
60'
 
Байейе Брайан
Фальцерано Марчелло
60'
 
Манцари Джакомо
Патрицио Масини
61'
 
Джоване Самуэль
Родригес Пабло
72'
Чрнигой Домен
Портанова Маноло
 
72'
Мелегони Филиппо
Natan Girma
 
73'
 
Миллико Винченцо
Мендеш Педру
76'
 
Миланезе Томмазо
Гнаоре Эдди

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 69 Владение мячом, % 31
Лучшие коэффициенты
Реджана
Ничья
Асколи
5.10
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3.00
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Все Коэффициенты
22
Барди
Франческо
17
Либутти
Лоренцо
4
Родзио
Паоло
27
Alessandro
Marcandalli
3
Пьераньоло
Эдоардо
90
Портанова
Маноло
8
Чигарини
Лука
42
Бьянко
Алессандро
80
Natan
Girma
28
Антист
Жанис
11
Гондо
Седрик
2
Вивиано
Эмильяно
55
Беллучи
Джузеппе
33
Боттегин
Эрик
14
Кваранта
Данило
23
Фальцерано
Марчелло
54
Фаласко
Никола
18
Ди
Таккио
Франческо
5
Гнаоре
Эдди
73
Патрицио
Масини
90
Мендеш
Педру
99
Родригес
Пабло
Реджана
4-3-1-2
Асколи
3-4-1-2

История личных встреч

Реджана
Асколи

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

СB
1:0
СB
2:1
ЛПП
2:4
ЛП
1:1
ЛП
1:1
ЛП
0:2

Голы

Всего голов

1
7

Голов в среднем за матч

0.5
1.75

Среднее время на гол

180
51

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1.17
1.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
60

Бомбардиры внутри турнира

Реджана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Muhamed Varela Djamanca 0 0
Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендеш Педру 6 (2) 0.43
Родригес Пабло 2 0.14
Несторовски Илья 2 0.14
Манцари Джакомо 1 0.07
Фальцерано Марчелло 1 0.07
Кваранта Данило 1 0.07
Калигара Фабрицио 1 0.07
Фаласко Никола 0 0
Джоване Самуэль 0 0
Миланезе Томмазо 0 0

Карточки

Реджана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чигарини Лука 4 0
Портанова Маноло 3 0
Шиминьски Пшемыслав 1 0
Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллучи Джузеппе 4 1
Калигара Фабрицио 5 0
Несторовски Илья 4 0
Фаласко Никола 2 1
Ди Таккио Франческо 3 0
Джоване Самуэль 3 0
Вивиано Эмильяно 1 1
Кваранта Данило 1 1
Родригес Пабло 2 0
Фальцерано Марчелло 2 0
Патрицио Масини 2 0
Бюхель Марсель 0 1
Форте Франческо 0 1
Мендеш Педру 1 0
Боттегин Эрик 1 0
Адьяпонг Клод 1 0
Миллико Винченцо 1 0
Манцари Джакомо 1 0
Миланезе Томмазо 1 0
Erdis Kraja 1 0
Байейе Брайан 1 0

Результаты матчей

Реджана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Асколи
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
4
Реджана
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Асколи
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

0
6
Реджана
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Асколи
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

1
10

Голы по времени матча

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
12 Не забивали 9
0
0%
1
17%
1-15
1
100%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

12
11
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
3
25%
1
9%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
4
36%
46-60
4
33%
2
18%
61-75
2
17%
3
27%
76-90

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
13 Не забивали 9
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

16
6
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
4
25%
2
33%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
13%
1
17%
31-45
4
25%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
31%
1
17%
76-90

Забито

1
13
1 В 1-м тайме 9
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 6
12 Не забивали 5
0
0%
2
15%
1-15
1
100%
2
15%
16-30
0
0%
5
38%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Пропущено

28
17
12 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
7
25%
3
18%
1-15
2
7%
1
6%
16-30
3
11%
1
6%
31-45
5
18%
6
35%
46-60
4
14%
2
12%
61-75
7
25%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Реджана
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Козенца - Реджана 2:0 Реджана - Лекко 1:1 Дженоа - Реджана 2:1 ФералпиСало - Реджана 0:3
Реджана - Венеция 1:0 Реджана - Бари 1:1 Тернана - Реджана 3:0 Реджана - Пиза 0:0 Специя - Реджана 1:2 Реджана - Кремонезе 2:2 Болонья - Реджана 2:2 Парма - Реджана 0:0 Реджана - Палермо 1:3 Комо - Реджана 2:2 Читтаделла - Реджана 1:0 Монца - Реджана 1:2 Реджана - Пескара 6:2 Реджана - Сестри Леванте 3:0 Реджана - Альбинолеффе 4:1 Реджана - Катанзаро 2:2
Асколи
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Асколи - Комо 0:1 Бари - Асколи 1:0 Асколи - Парма 1:3 Лекко - Асколи 0:2
Асколи - Сампдория 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Асколи - Тернана 2:0 Кремонезе - Асколи 2:2 Асколи - Палермо 0:1 Зюйдтироль - Асколи 3:1 Асколи - ФералпиСало 3:0 Модена - Асколи 1:0 Козенца - Асколи 3:0 Верона - Асколи 3:1 Губбио - Асколи 1:0 Асколи - Реканатезе 1:2 Асколи - Толентино 5:0 Реджина - Асколи 1:0 Асколи - Козенца 1:1 Дженоа - Асколи 2:1

Результаты матчей

Реджана
Асколи

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Реджана
Асколи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
3
3
4
1.5
2
5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
8
5
4
9
1.5
4
9
1
12
2.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 1:0 14 9 3 2 20 - 11 30
2.
Парма
 0:1 14 9 2 3 27 - 13 29
3.
Кремонезе
 1:0 14 7 4 3 21 - 12 25
4.
Модена
 1:0 14 7 4 3 14 - 12 25
5.
Палермо
 13 7 2 4 18 - 10 23
6.
Комо
 1:1 13 6 4 3 16 - 14 22
7.
Читтаделла
 2:1 14 6 4 4 17 - 18 22
8.
Катанзаро
 13 6 3 4 20 - 18 21
9.
Козенца
 13 5 4 4 17 - 12 19
10.
Сампдория
 14 5 3 6 16 - 17 18
11.
Бари
 0:1 14 3 9 2 15 - 14 18
12.
Зюйдтироль
 1:2 13 4 4 5 18 - 17 16
13.
Пиза
 13 4 4 5 13 - 14 16
14.
Реджана
 1:1 14 3 7 4 14 - 17 16
15.
Брешия
 12 3 4 5 9 - 12 13
16.
Асколи
 1:1 14 3 4 7 14 - 18 13
17.
Лекко
 0:1 13 3 3 7 13 - 21 12
18.
Специя
 14 1 7 6 11 - 20 10
19.
ФералпиСало
 1:1 14 1 5 8 10 - 27 8
20.
Тернана
 13 1 4 8 12 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 0:1 8 5 2 1 11 - 4 17
2.
Венеция
 1:0 7 5 1 1 13 - 8 16
3.
Читтаделла
 2:1 8 4 2 2 11 - 11 14
4.
Комо
 1:1 6 3 2 1 8 - 7 11
5.
Козенца
 7 3 2 2 13 - 7 11
6.
Катанзаро
 6 3 1 2 10 - 9 10
7.
Палермо
 7 3 1 3 9 - 7 10
8.
Модена
 1:0 7 3 1 3 6 - 8 10
9.
Сампдория
 7 3 0 4 8 - 9 9
10.
Кремонезе
 1:0 8 2 3 3 8 - 7 9
11.
Зюйдтироль
 1:2 6 2 2 2 10 - 8 8
12.
Бари
 0:1 7 1 5 1 6 - 6 8
13.
Реджана
 1:1 7 1 5 1 7 - 8 8
14.
Асколи
 1:1 6 2 1 3 7 - 6 7
15.
Брешия
 7 1 3 3 4 - 8 6
16.
Пиза
 6 1 2 3 7 - 9 5
17.
Тернана
 7 1 2 4 5 - 6 5
18.
Лекко
 0:1 6 1 1 4 7 - 12 4
19.
Специя
 6 0 4 2 3 - 5 4
20.
ФералпиСало
 1:1 6 0 2 4 5 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 1:0 6 5 1 0 13 - 5 16
2.
Модена
 1:0 7 4 3 0 8 - 4 15
3.
Венеция
 1:0 7 4 2 1 7 - 3 14
4.
Палермо
 6 4 1 1 9 - 3 13
5.
Парма
 0:1 6 4 0 2 16 - 9 12
6.
Комо
 1:1 7 3 2 2 8 - 7 11
7.
Катанзаро
 7 3 2 2 10 - 9 11
8.
Пиза
 7 3 2 2 6 - 5 11
9.
Бари
 0:1 7 2 4 1 9 - 8 10
10.
Сампдория
 7 2 3 2 8 - 8 9
11.
Козенца
 6 2 2 2 4 - 5 8
12.
Читтаделла
 2:1 6 2 2 2 6 - 7 8
13.
Зюйдтироль
 1:2 7 2 2 3 8 - 9 8
14.
Реджана
 1:1 7 2 2 3 7 - 9 8
15.
Лекко
 0:1 7 2 2 3 6 - 9 8
16.
Брешия
 5 2 1 2 5 - 4 7
17.
Асколи
 1:1 8 1 3 4 7 - 12 6
18.
Специя
 8 1 3 4 8 - 15 6
19.
ФералпиСало
 1:1 8 1 3 4 5 - 15 6
20.
Тернана
 6 0 2 4 7 - 12 2
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 8 (2)
Парма Бенедычак Адриан 7 (1)
Парма Ман Деннис 6 (1)
Асколи Мендеш Педру 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 7
Специя Николау Димитрис 1 5
ФералпиСало Чеппители Лука 6
Козенца Д'Орацио Томмазо 6
ФералпиСало Davide Balestrero 6
Весь список
  • 50'
    Педро Мендес получил желтую карточку от судьи
  • 50'
    Muhamed Varela Djamanca сделал результативную передачу.
  • 50'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 50'
    Г О О О О Л - Пьераньоло Эдоардо бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Чигарини Лука получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Родригес Пабло получил желтую карточку от судьи
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