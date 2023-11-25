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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Реджана
1:1
Конец матча
Асколи
0'
12' Желтая карточка
Патрицио Масини
0:1
15' Гол
Мендеш Педру
24' Желтая карточка
Портанова Маноло
34' Желтая карточка
Родригес Пабло
34' Желтая карточка
Чигарини Лука
50' Желтая карточка
Мендеш Педру
1:1
50' Гол
Пьераньоло Эдоардо
85' Желтая карточка
Боттегин Эрик
90'+7
22
Барди
Франческо
17
Либутти
Лоренцо
4
Родзио
Паоло
27
Alessandro
Marcandalli
3
Пьераньоло
Эдоардо
90
Портанова
Маноло
8
Чигарини
Лука
42
Бьянко
Алессандро
80
Natan
Girma
28
Антист
Жанис
11
Гондо
Седрик
2
Вивиано
Эмильяно
55
Беллучи
Джузеппе
33
Боттегин
Эрик
14
Кваранта
Данило
23
Фальцерано
Марчелло
54
Фаласко
Никола
18
Ди
Таккио
Франческо
5
Гнаоре
Эдди
73
Патрицио
Масини
90
Мендеш
Педру
99
Родригес
Пабло
Реджана
4-3-1-2
Асколи
3-4-1-2

История личных встреч

Реджана
Асколи

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

СB
1:0
СB
2:1
ЛПП
2:4
ЛП
1:1
ЛП
1:1
ЛП
0:2

Голы

Всего голов

1
7

Голов в среднем за матч

0.5
1.75

Среднее время на гол

180
51

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1.17
1.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
60

Бомбардиры внутри турнира

Реджана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Muhamed Varela Djamanca 0 0
Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендеш Педру 6 (2) 0.43
Родригес Пабло 2 0.14
Несторовски Илья 2 0.14
Манцари Джакомо 1 0.07
Фальцерано Марчелло 1 0.07
Кваранта Данило 1 0.07
Калигара Фабрицио 1 0.07
Фаласко Никола 0 0
Джоване Самуэль 0 0
Миланезе Томмазо 0 0

Карточки

Реджана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чигарини Лука 4 0
Портанова Маноло 3 0
Шиминьски Пшемыслав 1 0
Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллучи Джузеппе 4 1
Калигара Фабрицио 5 0
Несторовски Илья 4 0
Фаласко Никола 2 1
Ди Таккио Франческо 3 0
Джоване Самуэль 3 0
Вивиано Эмильяно 1 1
Кваранта Данило 1 1
Боттегин Эрик 2 0
Родригес Пабло 2 0
Фальцерано Марчелло 2 0
Патрицио Масини 2 0
Бюхель Марсель 0 1
Форте Франческо 0 1
Мендеш Педру 1 0
Адьяпонг Клод 1 0
Миллико Винченцо 1 0
Манцари Джакомо 1 0
Миланезе Томмазо 1 0
Erdis Kraja 1 0
Байейе Брайан 1 0

Результаты матчей

Реджана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Асколи
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
5
Реджана
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Асколи
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

0
6
Реджана
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Асколи
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

2
11

Голы по времени матча

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
0
0%
2
29%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

13
12
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
4
31%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
5
42%
46-60
4
31%
2
17%
61-75
2
15%
3
25%
76-90

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
14 Не забивали 10
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

16
6
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
4
25%
2
33%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
13%
1
17%
31-45
4
25%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
31%
1
17%
76-90

Забито

2
14
1 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 7
12 Не забивали 5
0
0%
3
21%
1-15
1
50%
2
14%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
1
50%
1
7%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Пропущено

29
18
13 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
8
28%
3
17%
1-15
2
7%
1
6%
16-30
3
10%
1
6%
31-45
5
17%
7
39%
46-60
4
14%
2
11%
61-75
7
24%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Реджана
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Козенца - Реджана 2:0 Реджана - Лекко 1:1 Дженоа - Реджана 2:1 ФералпиСало - Реджана 0:3
Реджана - Венеция 1:0 Реджана - Бари 1:1 Тернана - Реджана 3:0 Реджана - Пиза 0:0 Специя - Реджана 1:2 Реджана - Кремонезе 2:2 Болонья - Реджана 2:2 Парма - Реджана 0:0 Реджана - Палермо 1:3 Комо - Реджана 2:2 Читтаделла - Реджана 1:0 Монца - Реджана 1:2 Реджана - Пескара 6:2 Реджана - Сестри Леванте 3:0 Реджана - Альбинолеффе 4:1 Реджана - Катанзаро 2:2
Асколи
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Асколи - Комо 0:1 Бари - Асколи 1:0 Асколи - Парма 1:3 Лекко - Асколи 0:2
Асколи - Сампдория 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Асколи - Тернана 2:0 Кремонезе - Асколи 2:2 Асколи - Палермо 0:1 Зюйдтироль - Асколи 3:1 Асколи - ФералпиСало 3:0 Модена - Асколи 1:0 Козенца - Асколи 3:0 Верона - Асколи 3:1 Губбио - Асколи 1:0 Асколи - Реканатезе 1:2 Асколи - Толентино 5:0 Реджина - Асколи 1:0 Асколи - Козенца 1:1 Дженоа - Асколи 2:1

Результаты матчей

Реджана
Асколи

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Реджана
Асколи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1
6
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
3
3
4
1.5
2
6
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
9
5
4
10
1.5
4
10
1
13
2.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 14 9 3 2 28 - 13 30
2.
Венеция
 14 9 3 2 22 - 11 30
3.
Кремонезе
 14 7 4 3 21 - 12 25
4.
Комо
 13 7 3 3 17 - 14 24
5.
Палермо
 13 7 2 4 18 - 10 23
6.
Модена
 14 6 5 3 14 - 13 23
7.
Читтаделла
 14 6 4 4 17 - 18 22
8.
Катанзаро
 13 6 3 4 20 - 18 21
9.
Козенца
 13 5 4 4 17 - 12 19
10.
Сампдория
 14 5 3 6 16 - 17 18
11.
Бари
 14 3 9 2 15 - 16 18
12.
Пиза
 1:1 14 4 5 5 14 - 15 17
13.
Зюйдтироль
 13 4 4 5 18 - 17 16
14.
Реджана
 14 3 7 4 14 - 17 16
15.
Брешия
 1:1 13 3 5 5 10 - 13 14
16.
Асколи
 14 3 4 7 14 - 18 13
17.
Лекко
 13 3 3 7 13 - 21 12
18.
Специя
 14 1 7 6 11 - 20 10
19.
Тернана
 13 1 4 8 12 - 18 7
20.
ФералпиСало
 14 1 4 9 10 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 8 5 3 0 12 - 4 18
2.
Венеция
 7 5 1 1 13 - 8 16
3.
Читтаделла
 8 4 2 2 11 - 11 14
4.
Комо
 6 4 1 1 9 - 7 13
5.
Козенца
 7 3 2 2 13 - 7 11
6.
Катанзаро
 6 3 1 2 10 - 9 10
7.
Палермо
 7 3 1 3 9 - 7 10
8.
Модена
 7 3 1 3 6 - 8 10
9.
Сампдория
 7 3 0 4 8 - 9 9
10.
Кремонезе
 8 2 3 3 8 - 7 9
11.
Зюйдтироль
 6 2 2 2 10 - 8 8
12.
Реджана
 7 1 5 1 7 - 8 8
13.
Бари
 7 1 5 1 6 - 8 8
14.
Асколи
 6 2 1 3 7 - 6 7
15.
Пиза
 1:1 7 1 3 3 8 - 10 6
16.
Брешия
 1:1 7 1 3 3 4 - 8 6
17.
Тернана
 7 1 2 4 5 - 6 5
18.
Лекко
 6 1 1 4 7 - 12 4
19.
Специя
 6 0 4 2 3 - 5 4
20.
ФералпиСало
 6 0 2 4 5 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 6 5 1 0 13 - 5 16
2.
Венеция
 7 4 2 1 9 - 3 14
3.
Палермо
 6 4 1 1 9 - 3 13
4.
Модена
 7 3 4 0 8 - 5 13
5.
Парма
 6 4 0 2 16 - 9 12
6.
Комо
 7 3 2 2 8 - 7 11
7.
Катанзаро
 7 3 2 2 10 - 9 11
8.
Пиза
 1:1 7 3 2 2 6 - 5 11
9.
Бари
 7 2 4 1 9 - 8 10
10.
Сампдория
 7 2 3 2 8 - 8 9
11.
Брешия
 1:1 6 2 2 2 6 - 5 8
12.
Козенца
 6 2 2 2 4 - 5 8
13.
Читтаделла
 6 2 2 2 6 - 7 8
14.
Зюйдтироль
 7 2 2 3 8 - 9 8
15.
Реджана
 7 2 2 3 7 - 9 8
16.
Лекко
 7 2 2 3 6 - 9 8
17.
Асколи
 8 1 3 4 7 - 12 6
18.
Специя
 8 1 3 4 8 - 15 6
19.
ФералпиСало
 8 1 2 5 5 - 16 5
20.
Тернана
 6 0 2 4 7 - 12 2
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 8 (2)
Парма Бенедычак Адриан 7 (1)
Парма Ман Деннис 6 (1)
Асколи Мендеш Педру 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 7
ФералпиСало Davide Balestrero 7
Специя Николау Димитрис 1 5
ФералпиСало Чеппители Лука 6
Козенца Д'Орацио Томмазо 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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