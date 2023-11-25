Тур: 14. Стадион: Читта-дель-Триколоре.
0'
12' Желтая карточкаПатрицио Масини
0:1
15' ГолМендеш Педру
24' Желтая карточкаПортанова Маноло
34' Желтая карточкаРодригес Пабло
34' Желтая карточкаЧигарини Лука
50' Желтая карточкаМендеш Педру
1:1
50' ГолПьераньоло Эдоардо
85' Желтая карточкаБоттегин Эрик
90'+7
Ход матча
12'
15'
0:1
24'
34'
34'
50'
50'
85'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
9 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
604 Количество передач 273
-
69 Владение мячом, % 31
80
Natan
Girma
28
Антист
Жанис
11
Гондо
Седрик
90
Мендеш
Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Natan GirmaПолузащитник
-
28 Антист ЖанисНападающий
-
11 Гондо СедрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Паяч МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Кабаши ЭлвисПолузащитник
-
10 Ланини ЭрикНападающий
-
-
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Мендеш ПедруНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
История личных встреч
Реджана
Асколи
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
7
Голов в среднем за матч
0.5
1.75
Среднее время на гол
180
51
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1.17
1.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
77
60
Бомбардиры внутри турнира
Реджана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Muhamed Varela Djamanca
|0
|0
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендеш Педру
|6 (2)
|0.43
|Родригес Пабло
|2
|0.14
|Несторовски Илья
|2
|0.14
|Манцари Джакомо
|1
|0.07
|Фальцерано Марчелло
|1
|0.07
|Кваранта Данило
|1
|0.07
|Калигара Фабрицио
|1
|0.07
|Фаласко Никола
|0
|0
|Джоване Самуэль
|0
|0
|Миланезе Томмазо
|0
|0
Карточки
Реджана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чигарини Лука
|4
|0
|Портанова Маноло
|3
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллучи Джузеппе
|4
|1
|Калигара Фабрицио
|5
|0
|Несторовски Илья
|4
|0
|Фаласко Никола
|2
|1
|Ди Таккио Франческо
|3
|0
|Джоване Самуэль
|3
|0
|Вивиано Эмильяно
|1
|1
|Кваранта Данило
|1
|1
|Боттегин Эрик
|2
|0
|Родригес Пабло
|2
|0
|Фальцерано Марчелло
|2
|0
|Патрицио Масини
|2
|0
|Бюхель Марсель
|0
|1
|Форте Франческо
|0
|1
|Мендеш Педру
|1
|0
|Адьяпонг Клод
|1
|0
|Миллико Винченцо
|1
|0
|Манцари Джакомо
|1
|0
|Миланезе Томмазо
|1
|0
|Erdis Kraja
|1
|0
|Байейе Брайан
|1
|0
Результаты матчей
Реджана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Асколи
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
5
Реджана
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Асколи
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
0
6
Реджана
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Асколи
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
2
11
Голы по времени матча
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
0
0%
2
29%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
13
12
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
4
31%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
5
42%
46-60
4
31%
2
17%
61-75
2
15%
3
25%
76-90
Забито
0
7
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
14 Не забивали 10
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
16
6
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
4
25%
2
33%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
13%
1
17%
31-45
4
25%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
31%
1
17%
76-90
Забито
2
14
1 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 7
12 Не забивали 5
0
0%
3
21%
1-15
1
50%
2
14%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
1
50%
1
7%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Пропущено
29
18
13 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
8
28%
3
17%
1-15
2
7%
1
6%
16-30
3
10%
1
6%
31-45
5
17%
7
39%
46-60
4
14%
2
11%
61-75
7
24%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Реджана
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Козенца - Реджана 2:0 Реджана - Лекко 1:1 Дженоа - Реджана 2:1 ФералпиСало - Реджана 0:3
Реджана - Венеция 1:0 Реджана - Бари 1:1 Тернана - Реджана 3:0 Реджана - Пиза 0:0 Специя - Реджана 1:2 Реджана - Кремонезе 2:2 Болонья - Реджана 2:2 Парма - Реджана 0:0 Реджана - Палермо 1:3 Комо - Реджана 2:2 Читтаделла - Реджана 1:0 Монца - Реджана 1:2 Реджана - Пескара 6:2 Реджана - Сестри Леванте 3:0 Реджана - Альбинолеффе 4:1 Реджана - Катанзаро 2:2
Асколи
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Асколи - Комо 0:1 Бари - Асколи 1:0 Асколи - Парма 1:3 Лекко - Асколи 0:2
Асколи - Сампдория 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Асколи - Тернана 2:0 Кремонезе - Асколи 2:2 Асколи - Палермо 0:1 Зюйдтироль - Асколи 3:1 Асколи - ФералпиСало 3:0 Модена - Асколи 1:0 Козенца - Асколи 3:0 Верона - Асколи 3:1 Губбио - Асколи 1:0 Асколи - Реканатезе 1:2 Асколи - Толентино 5:0 Реджина - Асколи 1:0 Асколи - Козенца 1:1 Дженоа - Асколи 2:1
Результаты матчей
Реджана
Асколи
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Реджана
Асколи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
42
16
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
53
34
26
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
95
410
410
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|3
|2
|28 - 13
|30
|2.
|14
|9
|3
|2
|22 - 11
|30
|3.
|14
|7
|4
|3
|21 - 12
|25
|4.
|13
|7
|3
|3
|17 - 14
|24
|5.
|13
|7
|2
|4
|18 - 10
|23
|6.
|14
|6
|5
|3
|14 - 13
|23
|7.
|14
|6
|4
|4
|17 - 18
|22
|8.
|13
|6
|3
|4
|20 - 18
|21
|9.
|13
|5
|4
|4
|17 - 12
|19
|10.
|14
|5
|3
|6
|16 - 17
|18
|11.
|14
|3
|9
|2
|15 - 16
|18
|12.
|1:1
|14
|4
|5
|5
|14 - 15
|17
|13.
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
|14.
|14
|3
|7
|4
|14 - 17
|16
|15.
|1:1
|13
|3
|5
|5
|10 - 13
|14
|16.
|14
|3
|4
|7
|14 - 18
|13
|17.
|13
|3
|3
|7
|13 - 21
|12
|18.
|14
|1
|7
|6
|11 - 20
|10
|19.
|13
|1
|4
|8
|12 - 18
|7
|20.
|14
|1
|4
|9
|10 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|3
|0
|12 - 4
|18
|2.
|7
|5
|1
|1
|13 - 8
|16
|3.
|8
|4
|2
|2
|11 - 11
|14
|4.
|6
|4
|1
|1
|9 - 7
|13
|5.
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|6.
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|7.
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|8.
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|9.
|7
|3
|0
|4
|8 - 9
|9
|10.
|8
|2
|3
|3
|8 - 7
|9
|11.
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|12.
|7
|1
|5
|1
|7 - 8
|8
|13.
|7
|1
|5
|1
|6 - 8
|8
|14.
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|15.
|1:1
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|16.
|1:1
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|17.
|7
|1
|2
|4
|5 - 6
|5
|18.
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|19.
|6
|0
|4
|2
|3 - 5
|4
|20.
|6
|0
|2
|4
|5 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|13 - 5
|16
|2.
|7
|4
|2
|1
|9 - 3
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|4.
|7
|3
|4
|0
|8 - 5
|13
|5.
|6
|4
|0
|2
|16 - 9
|12
|6.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|8.
|1:1
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|9.
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|10.
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|11.
|1:1
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|12.
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|13.
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|14.
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|15.
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|16.
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|17.
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|18.
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|19.
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|20.
|6
|0
|2
|4
|7 - 12
|2
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|8 (2)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|7 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|6 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|6 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 7
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|7
|Специя
|Николау Димитрис
|1 5
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|6
|Козенца
|Д'Орацио Томмазо
|6