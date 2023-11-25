  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Комо
2:1
Конец матча
ФералпиСало
0'
1:0
3' Гол
Да Кунья Лукас
13' Желтая карточка
Париджини Витторио
17' Желтая карточка
Да Кунья Лукас
1:1
52' Гол
Компаньон Маттиа
68' Желтая карточка
Базелли Даниэле
72' Желтая карточка
Davide Balestrero
84' Красная карточка
Базелли Даниэле
85' Красная карточка
Летиция Гаэтано
2:1
90' Гол
Габриеллони Алессандро
90'+10

Ход матча

3'
Да Кунья Лукас
(Кутроне Патрик)
1:0
13'
 
Париджини Витторио
17'
Да Кунья Лукас
 
52'
1:1
Компаньон Маттиа
(Летиция Гаэтано)
61'
 
Бутич Карло
Ла Мантия Андреа
61'
 
Феличи Маттиа
Париджини Витторио
68'
Базелли Даниэле
 
71'
Коне Бенджамин
Базелли Даниэле
 
71'
Габриеллони Алессандро
Да Кунья Лукас
 
72'
Сала Марко
Иоанну Николас
 
72'
 
Davide Balestrero
76'
Чаджиа Мутир
Верди Симоне
 
84'
Базелли Даниэле
 
85'
 
Летиция Гаэтано
87'
 
Mattia Tonetto
Компаньон Маттиа
90'
Габриеллони Алессандро
(Иовин Алессио)
2:1
90'
 
Ди Мольфетта Давиде
Davide Balestrero
90'
 
Сау Марко
Зеннаро Маттиа
90'
Абильдгор Оливер
Кутроне Патрик
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 5
  • 4 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 1
  • 561 Количество передач 368
  • 60 Владение мячом, % 40
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шемпер
Адриан
5
Курто
Марко
26
Одентал
Кас
93
Барба
Федерико
6
Иовин
Алессио
44
Иоанну
Николас
14
Беллемо
Алессандро
8
Базелли
Даниэле
90
Верди
Симоне
33
Да
Кунья
Лукас
10
Кутроне
Патрик
1
Пицциньякко
Семуэль
66
Federico
Bergonzi
31
Кампорезе
Микеле
87
Мартелла
Бруно
70
Париджини
Витторио
20
Зеннаро
Маттиа
16
Фьордилино
Лука
8
Davide
Balestrero
94
Летиция
Гаэтано
14
Компаньон
Маттиа
91
Ла
Мантия
Андреа
Комо
3-4-2-1
ФералпиСало
3-5-2

История личных встреч

Комо
ФералпиСало

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
1:1
ЛП
0:2
ППД
1:0
ППД
1:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.67

Среднее время на гол

180
135

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.8
0.8

Тотал матчей

1.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2

Среднее время на гол

112
112

Бомбардиры внутри турнира

Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутроне Патрик 5 0.38
Иоанну Николас 3 0.23
Барба Федерико 2 0.15
Одентал Кас 2 0.15
Беллемо Алессандро 1 0.08
Верди Симоне 1 (1) 0.08
Черри Альберто 1 0.08
Да Кунья Лукас 1 0.08
Габриеллони Алессандро 1 0.08
Иовин Алессио 0 0
Арригони Томмазо 0 0
Чаджиа Мутир 0 0
Коне Бенджамин 0 0
Абильдгор Оливер 0 0
ФералпиСало
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ла Мантия Андреа 2 0.14
Davide Balestrero 2 0.14
Феличи Маттиа 1 0.07
Сау Марко 1 0.07
Бутич Карло 1 0.07
Зеннаро Маттиа 1 0.07
Компаньон Маттиа 1 0.07
Мартелла Бруно 0 0
Летиция Гаэтано 0 0
Париджини Витторио 0 0
Ди Мольфетта Давиде 0 0

Карточки

Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Бенджамин 4 1
Базелли Даниэле 2 1
Курто Марко 3 0
Да Кунья Лукас 3 0
Барба Федерико 2 0
Иоанну Николас 2 0
Беллемо Алессандро 2 0
Кутроне Патрик 2 0
Одентал Кас 2 0
Мустафа Сулиман 2 0
Кассандро Томмазо 2 0
Верди Симоне 1 0
Иовин Алессио 1 0
Шемпер Адриан 1 0
Чаджиа Мутир 1 0
Габриеллони Алессандро 1 0
Абильдгор Оливер 1 0
ФералпиСало
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Davide Balestrero 7 0
Чеппители Лука 6 0
Феличи Маттиа 3 1
Париджини Витторио 3 0
Фьордилино Лука 3 0
Пицциньякко Семуэль 3 0
Компаньон Маттиа 3 0
Alessandro Pilati 2 0
Летиция Гаэтано 0 1
Карраро Федерико 1 0
Loris Bacchetti 1 0
Ла Мантия Андреа 1 0
Мартелла Бруно 1 0
Зеннаро Маттиа 1 0
Курфалидис Христос 1 0
Mattia Tonetto 1 0

Результаты матчей

Комо
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
ФералпиСало
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
4
Комо
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
ФералпиСало
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

7
3
Комо
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
ФералпиСало
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

10
7

Голы по времени матча

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
3
33%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Пропущено

7
15
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
2
29%
3
20%
46-60
2
29%
2
13%
61-75
1
14%
4
27%
76-90

Забито

8
4
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
7 Не забивали 11
3
38%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
50%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Пропущено

7
13
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
1
14%
3
23%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
1
14%
2
15%
31-45
2
29%
3
23%
46-60
2
29%
1
8%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Забито

17
10
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 2
1 Не забивали 6
6
35%
2
20%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
24%
3
30%
46-60
1
6%
3
30%
61-75
4
24%
2
20%
76-90

Пропущено

14
28
5 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 12
8 Не пропускали 14
1
7%
5
18%
1-15
2
14%
4
14%
16-30
2
14%
4
14%
31-45
4
29%
6
21%
46-60
4
29%
3
11%
61-75
1
7%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Комо
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Асколи - Комо 0:1 Пиза - Комо 1:1 Комо - Катанзаро 1:0 Парма - Комо 2:1
Комо - Кремонезе 1:3 Бари - Комо 1:1 Комо - Сампдория 1:0 Читтаделла - Комо 0:3 Комо - Тернана 2:1 Специя - Комо 0:1 Комо - Реджана 2:2 Венеция - Комо 3:0 Лечче - Комо 1:0 Комо - Пиза 1:1 Кальяри - Комо 2:1 Комо - Про Патрия 1:0 Комо - Торрес 1:0 Комо - Джиллингем 0:1 Читтаделла - Комо 0:0 Комо - Тернана 3:1
ФералпиСало
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
ФералпиСало - Бари 3:3 Козенца - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Катанзаро - ФералпиСало 3:0
Брешия - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Специя 1:2 Лекко - ФералпиСало 1:2 ФералпиСало - Пиза 0:1 ФералпиСало - Модена 1:1 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Палермо - ФералпиСало 3:0 Асколи - ФералпиСало 3:0 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Парма - ФералпиСало 2:0 Торино - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Castegnato 3:4 ФералпиСало - Виченца Виртус 2:1 Торино - ФералпиСало 2:0 ФералпиСало - Реджана 3:1 Катанзаро - ФералпиСало 2:1

Результаты матчей

Комо
ФералпиСало

Точный счет

1:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
3:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Комо
ФералпиСало

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
4
1
6
1.5
1
7
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
7
7
4
9
1.5
2
12
1
12
2.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 14 9 3 2 28 - 13 30
2.
Венеция
 14 9 3 2 22 - 11 30
3.
Кремонезе
 14 7 4 3 21 - 12 25
4.
Комо
 13 7 3 3 17 - 14 24
5.
Палермо
 13 7 2 4 18 - 10 23
6.
Модена
 14 6 5 3 14 - 13 23
7.
Читтаделла
 14 6 4 4 17 - 18 22
8.
Катанзаро
 13 6 3 4 20 - 18 21
9.
Козенца
 13 5 4 4 17 - 12 19
10.
Сампдория
 14 5 3 6 16 - 17 18
11.
Бари
 14 3 9 2 15 - 16 18
12.
Пиза
 1:1 14 4 5 5 14 - 15 17
13.
Зюйдтироль
 13 4 4 5 18 - 17 16
14.
Реджана
 14 3 7 4 14 - 17 16
15.
Брешия
 1:1 13 3 5 5 10 - 13 14
16.
Асколи
 14 3 4 7 14 - 18 13
17.
Лекко
 13 3 3 7 13 - 21 12
18.
Специя
 14 1 7 6 11 - 20 10
19.
Тернана
 13 1 4 8 12 - 18 7
20.
ФералпиСало
 14 1 4 9 10 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 8 5 3 0 12 - 4 18
2.
Венеция
 7 5 1 1 13 - 8 16
3.
Читтаделла
 8 4 2 2 11 - 11 14
4.
Комо
 6 4 1 1 9 - 7 13
5.
Козенца
 7 3 2 2 13 - 7 11
6.
Катанзаро
 6 3 1 2 10 - 9 10
7.
Палермо
 7 3 1 3 9 - 7 10
8.
Модена
 7 3 1 3 6 - 8 10
9.
Сампдория
 7 3 0 4 8 - 9 9
10.
Кремонезе
 8 2 3 3 8 - 7 9
11.
Зюйдтироль
 6 2 2 2 10 - 8 8
12.
Реджана
 7 1 5 1 7 - 8 8
13.
Бари
 7 1 5 1 6 - 8 8
14.
Асколи
 6 2 1 3 7 - 6 7
15.
Пиза
 1:1 7 1 3 3 8 - 10 6
16.
Брешия
 1:1 7 1 3 3 4 - 8 6
17.
Тернана
 7 1 2 4 5 - 6 5
18.
Лекко
 6 1 1 4 7 - 12 4
19.
Специя
 6 0 4 2 3 - 5 4
20.
ФералпиСало
 6 0 2 4 5 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 6 5 1 0 13 - 5 16
2.
Венеция
 7 4 2 1 9 - 3 14
3.
Палермо
 6 4 1 1 9 - 3 13
4.
Модена
 7 3 4 0 8 - 5 13
5.
Парма
 6 4 0 2 16 - 9 12
6.
Комо
 7 3 2 2 8 - 7 11
7.
Катанзаро
 7 3 2 2 10 - 9 11
8.
Пиза
 1:1 7 3 2 2 6 - 5 11
9.
Бари
 7 2 4 1 9 - 8 10
10.
Сампдория
 7 2 3 2 8 - 8 9
11.
Брешия
 1:1 6 2 2 2 6 - 5 8
12.
Козенца
 6 2 2 2 4 - 5 8
13.
Читтаделла
 6 2 2 2 6 - 7 8
14.
Зюйдтироль
 7 2 2 3 8 - 9 8
15.
Реджана
 7 2 2 3 7 - 9 8
16.
Лекко
 7 2 2 3 6 - 9 8
17.
Асколи
 8 1 3 4 7 - 12 6
18.
Специя
 8 1 3 4 8 - 15 6
19.
ФералпиСало
 8 1 2 5 5 - 16 5
20.
Тернана
 6 0 2 4 7 - 12 2
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 8 (2)
Парма Бенедычак Адриан 7 (1)
Парма Ман Деннис 6 (1)
Асколи Мендеш Педру 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 7
ФералпиСало Davide Balestrero 7
Специя Николау Димитрис 1 5
ФералпиСало Чеппители Лука 6
Козенца Д'Орацио Томмазо 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 17'
      Да Кунья Лукас получил желтую карточку от судьи
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Комо 2:1 ФералпиСало онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     