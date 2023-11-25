Тур: 14. Стадион: Stadio G. Sinigaglia.
2:1
Конец матча
0'
1:0
3' ГолДа Кунья Лукас
13' Желтая карточкаПариджини Витторио
17' Желтая карточкаДа Кунья Лукас
1:1
52' ГолКомпаньон Маттиа
68' Желтая карточкаБазелли Даниэле
72' Желтая карточкаDavide Balestrero
84' Красная карточкаБазелли Даниэле
85' Красная карточкаЛетиция Гаэтано
2:1
90' ГолГабриеллони Алессандро
90'+10
Ход матча
3'
1:0
17'
52'
68'
84'
85'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 3
-
3 Угловые 5
-
4 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 1
-
561 Количество передач 368
-
60 Владение мячом, % 40
26
Одентал
Кас
90
Верди
Симоне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Верди СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
80 Виньяли ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Сеск Фабрегас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Сау МаркоНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Дзаффарони Марко
История личных встреч
Комо
ФералпиСало
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
0.67
Среднее время на гол
180
135
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
0.8
0.8
Тотал матчей
1.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
Среднее время на гол
112
112
Бомбардиры внутри турнира
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутроне Патрик
|5
|0.38
|Иоанну Николас
|3
|0.23
|Барба Федерико
|2
|0.15
|Одентал Кас
|2
|0.15
|Беллемо Алессандро
|1
|0.08
|Верди Симоне
|1 (1)
|0.08
|Черри Альберто
|1
|0.08
|Да Кунья Лукас
|1
|0.08
|Габриеллони Алессандро
|1
|0.08
|Иовин Алессио
|0
|0
|Арригони Томмазо
|0
|0
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Коне Бенджамин
|0
|0
|Абильдгор Оливер
|0
|0
ФералпиСало
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ла Мантия Андреа
|2
|0.14
|Davide Balestrero
|2
|0.14
|Феличи Маттиа
|1
|0.07
|Сау Марко
|1
|0.07
|Бутич Карло
|1
|0.07
|Зеннаро Маттиа
|1
|0.07
|Компаньон Маттиа
|1
|0.07
|Мартелла Бруно
|0
|0
|Летиция Гаэтано
|0
|0
|Париджини Витторио
|0
|0
|Ди Мольфетта Давиде
|0
|0
Карточки
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Бенджамин
|4
|1
|Базелли Даниэле
|2
|1
|Курто Марко
|3
|0
|Да Кунья Лукас
|3
|0
|Барба Федерико
|2
|0
|Иоанну Николас
|2
|0
|Беллемо Алессандро
|2
|0
|Кутроне Патрик
|2
|0
|Одентал Кас
|2
|0
|Мустафа Сулиман
|2
|0
|Кассандро Томмазо
|2
|0
|Верди Симоне
|1
|0
|Иовин Алессио
|1
|0
|Шемпер Адриан
|1
|0
|Чаджиа Мутир
|1
|0
|Габриеллони Алессандро
|1
|0
|Абильдгор Оливер
|1
|0
ФералпиСало
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Davide Balestrero
|7
|0
|Чеппители Лука
|6
|0
|Феличи Маттиа
|3
|1
|Париджини Витторио
|3
|0
|Фьордилино Лука
|3
|0
|Пицциньякко Семуэль
|3
|0
|Компаньон Маттиа
|3
|0
|Alessandro Pilati
|2
|0
|Летиция Гаэтано
|0
|1
|Карраро Федерико
|1
|0
|Loris Bacchetti
|1
|0
|Ла Мантия Андреа
|1
|0
|Мартелла Бруно
|1
|0
|Зеннаро Маттиа
|1
|0
|Курфалидис Христос
|1
|0
|Mattia Tonetto
|1
|0
Результаты матчей
Комо
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
ФералпиСало
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
4
Комо
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
ФералпиСало
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
7
3
Комо
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
ФералпиСало
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
7
9
Упущенные победы
10
7
Голы по времени матча
Забито
9
6
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
3
33%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
33%
1
17%
76-90
Пропущено
7
15
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
2
29%
3
20%
46-60
2
29%
2
13%
61-75
1
14%
4
27%
76-90
Забито
8
4
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
7 Не забивали 11
3
38%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
50%
61-75
1
13%
1
25%
76-90
Пропущено
7
13
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
1
14%
3
23%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
1
14%
2
15%
31-45
2
29%
3
23%
46-60
2
29%
1
8%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Забито
17
10
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 2
1 Не забивали 6
6
35%
2
20%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
24%
3
30%
46-60
1
6%
3
30%
61-75
4
24%
2
20%
76-90
Пропущено
14
28
5 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 12
8 Не пропускали 14
1
7%
5
18%
1-15
2
14%
4
14%
16-30
2
14%
4
14%
31-45
4
29%
6
21%
46-60
4
29%
3
11%
61-75
1
7%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Комо
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Асколи - Комо 0:1 Пиза - Комо 1:1 Комо - Катанзаро 1:0 Парма - Комо 2:1
Комо - Кремонезе 1:3 Бари - Комо 1:1 Комо - Сампдория 1:0 Читтаделла - Комо 0:3 Комо - Тернана 2:1 Специя - Комо 0:1 Комо - Реджана 2:2 Венеция - Комо 3:0 Лечче - Комо 1:0 Комо - Пиза 1:1 Кальяри - Комо 2:1 Комо - Про Патрия 1:0 Комо - Торрес 1:0 Комо - Джиллингем 0:1 Читтаделла - Комо 0:0 Комо - Тернана 3:1
ФералпиСало
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
ФералпиСало - Бари 3:3 Козенца - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Катанзаро - ФералпиСало 3:0
Брешия - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Специя 1:2 Лекко - ФералпиСало 1:2 ФералпиСало - Пиза 0:1 ФералпиСало - Модена 1:1 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Палермо - ФералпиСало 3:0 Асколи - ФералпиСало 3:0 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Парма - ФералпиСало 2:0 Торино - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Castegnato 3:4 ФералпиСало - Виченца Виртус 2:1 Торино - ФералпиСало 2:0 ФералпиСало - Реджана 3:1 Катанзаро - ФералпиСало 2:1
Результаты матчей
Комо
ФералпиСало
Точный счет
1:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
2:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
3:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Комо
ФералпиСало
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
44
16
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
77
49
212
112
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|3
|2
|28 - 13
|30
|2.
|14
|9
|3
|2
|22 - 11
|30
|3.
|14
|7
|4
|3
|21 - 12
|25
|4.
|13
|7
|3
|3
|17 - 14
|24
|5.
|13
|7
|2
|4
|18 - 10
|23
|6.
|14
|6
|5
|3
|14 - 13
|23
|7.
|14
|6
|4
|4
|17 - 18
|22
|8.
|13
|6
|3
|4
|20 - 18
|21
|9.
|13
|5
|4
|4
|17 - 12
|19
|10.
|14
|5
|3
|6
|16 - 17
|18
|11.
|14
|3
|9
|2
|15 - 16
|18
|12.
|1:1
|14
|4
|5
|5
|14 - 15
|17
|13.
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
|14.
|14
|3
|7
|4
|14 - 17
|16
|15.
|1:1
|13
|3
|5
|5
|10 - 13
|14
|16.
|14
|3
|4
|7
|14 - 18
|13
|17.
|13
|3
|3
|7
|13 - 21
|12
|18.
|14
|1
|7
|6
|11 - 20
|10
|19.
|13
|1
|4
|8
|12 - 18
|7
|20.
|14
|1
|4
|9
|10 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|3
|0
|12 - 4
|18
|2.
|7
|5
|1
|1
|13 - 8
|16
|3.
|8
|4
|2
|2
|11 - 11
|14
|4.
|6
|4
|1
|1
|9 - 7
|13
|5.
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|6.
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|7.
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|8.
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|9.
|7
|3
|0
|4
|8 - 9
|9
|10.
|8
|2
|3
|3
|8 - 7
|9
|11.
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|12.
|7
|1
|5
|1
|7 - 8
|8
|13.
|7
|1
|5
|1
|6 - 8
|8
|14.
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|15.
|1:1
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|16.
|1:1
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|17.
|7
|1
|2
|4
|5 - 6
|5
|18.
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|19.
|6
|0
|4
|2
|3 - 5
|4
|20.
|6
|0
|2
|4
|5 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|13 - 5
|16
|2.
|7
|4
|2
|1
|9 - 3
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|4.
|7
|3
|4
|0
|8 - 5
|13
|5.
|6
|4
|0
|2
|16 - 9
|12
|6.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|8.
|1:1
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|9.
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|10.
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|11.
|1:1
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|12.
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|13.
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|14.
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|15.
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|16.
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|17.
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|18.
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|19.
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|20.
|6
|0
|2
|4
|7 - 12
|2
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|8 (2)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|7 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|6 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|6 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 7
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|7
|Специя
|Николау Димитрис
|1 5
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|6
|Козенца
|Д'Орацио Томмазо
|6