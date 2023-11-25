  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Жилина
0:0
Первый тайм: 41'
Кошице
0'
32' Желтая карточка
Голиков Александр
35' Желтая карточка
Губочан Томаш

Ход матча

32'
 
Голиков Александр
35'
Губочан Томаш
 
Лучшие коэффициенты
Жилина
Ничья
Кошице
9.70
5.60
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Все Коэффициенты
30
Белько
Любомир
23
Минарик
Ян
15
Губочан
Томаш
25
Немчик
Томаш
66
Руснак
Матуш
11
Samuel
Gidi
37
Зауэр
Марио
20
Бари
Кристиан
19
Ямбор
Тимотей
14
Eric
Bille
29
Дурис
Давид
22
Кира
Матуш
19
Фабиш
Лукаш
33
Michal
Jonec
18
Шинделарж
Мартин
17
Голиков
Александр
7
Jan
Mizerak
23
Фашко
Михал
8
Галлович
Давид
6
Кесе
Кристи
14
Анаане
Тиджани
55
Медвед
Жан
Жилина
3-4-3
Кошице
5-4-1

История личных встреч

Жилина
Кошице

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

86.7%
26.7%
13 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

24 матча

58.3%
20.8%
20.9%
14 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
10 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

54.2%
33.3%
12.5%
13 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

С
0:3
С
4:1
С
1:1
С
4:1
С
3:2
С
1:0
С
2:0
С
2:2
С
0:1
С
1:1
CL
1:0
CL
1:2
CL
1:1
CL
1:0
CL
2:0
CL
0:4
CL
0:4
CL
4:1
К
1:2
CL
0:2
CL
3:0
CL
2:1
CL
0:0
CL
4:0

Голы

Всего голов

28
19

Голов в среднем за матч

2.33
1.58

Среднее время на гол

38
56

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

0.83
0.83

Среднее время на гол

108
108

Всего голов

38
29

Голов в среднем за матч

1.58
1.21

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
20

Среднее время на гол

56
74

Бомбардиры внутри турнира

Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дурис Давид 8 0.53
Henry Addo 5 0.33
Зауэр Марио 3 0.2
Илько Патрик 2 0.13
Ямбор Тимотей 2 (1) 0.13
Antoin Essomba 2 0.13
Минарик Ян 2 0.13
Руснак Матуш 1 0.07
Копас Адам 1 0.07
Капралик Адриан 1 0.07
Немчик Томаш 1 0.07
Стойчевски Андрей 1 0.07
Лейтнер Патрик 1 0.07
Xavier Adang 1 0.07
Eric Bille 1 0.07
Бари Кристиан 0 0
Белько Любомир 0 0
Samuel Gidi 0 0
Кошице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пачинда Эрик 2 0.13
Медвед Жан 2 0.13
Фашко Михал 1 0.07
Лачны Милош 1 0.07
Грессак Лукас 1 0.07
Галлович Давид 1 0.07
Marcel Vasil 1 0.07
Boris Turcak 0 0
Фабиш Лукаш 0 0
Шинделарж Мартин 0 0
Miroslav Sovic 0 0

Карточки

Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стойчевски Андрей 4 1
Яворчек Доминик 3 0
Руснак Матуш 2 0
Бари Кристиан 2 0
Беланик Самуэль 2 0
Дурис Давид 1 0
Капралик Адриан 1 0
Ямбор Тимотей 1 0
Лейтнер Патрик 1 0
Henry Addo 1 0
James Ndjeungoue 1 0
Xavier Adang 1 0
Кошице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голиков Александр 5 0
Jan Mizerak 5 0
Фашко Михал 1 1
Шинделарж Мартин 2 0
Boris Turcak 2 0
Кесе Кристи 2 0
Фабиш Лукаш 2 0
Галлович Давид 2 0
Пачинда Эрик 1 0
erik Liener 1 0
Кира Матуш 1 0
Peter Varga 1 0
Кривак Ян 1 0
Медвед Жан 1 0
Miroslav Sovic 1 0

Результаты матчей

Жилина
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Кошице
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

1
5
Жилина
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Кошице
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

4
13

Упущенные победы

8
1
Жилина
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Кошице
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

14
14

Упущенные победы

9
6

Голы по времени матча

Забито

24
6
12 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
4
17%
1
17%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
5
21%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
5
21%
1
17%
61-75
7
29%
29%
2
33%
76-90

Пропущено

14
20
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
14%
6
30%
1-15
3
21%
3
15%
16-30
1
7%
3
15%
31-45
3
21%
1
5%
46-60
3
21%
2
10%
61-75
2
14%
5
25%
76-90

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
1
13%
2
40%
1-15
2
25%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Пропущено

5
13
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
2
40%
3
23%
46-60
1
20%
3
23%
61-75
1
20%
1
8%
76-90

Забито

32
11
15 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 5
3 Не забивали 8
5
16%
3
27%
1-15
5
16%
2
18%
16-30
5
16%
1
9%
31-45
2
6%
1
9%
46-60
7
22%
1
9%
61-75
8
25%
3
27%
76-90

Пропущено

19
33
7 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
2
11%
8
24%
1-15
3
16%
6
18%
16-30
2
11%
4
12%
31-45
5
26%
4
12%
46-60
4
21%
5
15%
61-75
3
16%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Жилина
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Тренчин - Жилина 0:0 Жилина - Железярне Подбрезова 2:1 Ружомберок - Жилина 0:2 Сокол Медзиброд - Жилина 0:8
Жилина - ДАК 5:1 Михаловце - Жилина 1:1 Татран Оравске Веселе - Жилина 0:3 Жилина - Скалица 5:3 Слован Братислава - Жилина 2:0 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 1:4 Спартак Трнава - Жилина 0:2 Жилина - Злате Моравце 3:2 Кошице - Жилина 0:3 Жилина - Тренчин 5:2 Железярне Подбрезова - Жилина 2:0 Жилина - Гент 2:5 Жилина - Ружомберок 3:1 Гент - Жилина 5:1 Левадия Таллин - Жилина 1:2 Жилина - Баник Острава 0:0
Кошице
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Кошице - Спартак Трнава 0:2 Кошице - ДАК 0:3 Слован Братислава - Кошице 4:0 СТК-1914 Саморин - Кошице 0:2
Кошице - Дукла Банска-Бистрица 2:4 Списский Стьявник - Кошице 0:6 Скалица - Кошице 1:0 Железярне Подбрезова - Кошице 5:3 Спартак Трнава - Кошице 3:0 Кошице - Тренчин 0:3 Ружомберок - Кошице 1:0 Кошице - Злате Моравце 1:0 Михаловце - Кошице 0:2 Кошице - Жилина 0:3 ДАК - Кошице 5:2 Кошице - Слован Братислава 0:0 Диошдьёр - Кошице 0:1 Пардубице - Кошице 0:2 Богемианс Дублин - Кошице 4:1 Татран Липтовски-Микулаш - Кошице 1:2

Результаты матчей

Жилина
Кошице

Точный счет

1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
0:3
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%

Точное количество голов

5
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
0:3
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
5
3 раза 21%
1
2 раза 14%
0
9 раз 64%
2
3 раза 21%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Жилина
Кошице

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
1
6
5
2
2.5
3
4
3.5
3
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
4
3
4
1.5
3
4
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
5
9
9
5
1.5
4
10
6
8
2.5
1
13
3
11
3.5
3
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 0:0 15 11 3 1 33 - 12 36
2.
Жилина
 0:0 15 9 3 3 32 - 19 30
3.
Спартак Трнава
 14 8 3 3 23 - 15 27
4.
ДАК
 1:0 15 8 3 4 24 - 17 27
5.
Железярне Подбрезова
 14 8 2 4 34 - 19 26
6.
Дукла Банска-Бистрица
 2:0 15 7 4 4 29 - 23 25
7.
Тренчин
 15 7 4 4 21 - 16 25
8.
Скалица
 0:2 15 5 2 8 13 - 17 17
9.
Ружомберок
 15 4 5 6 14 - 23 17
10.
Кошице
 0:0 15 2 2 11 10 - 34 8
11.
Михаловце
 0:0 15 0 6 9 11 - 31 6
12.
Злате Моравце
 0:1 15 0 3 12 7 - 25 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 0:0 7 6 1 0 19 - 5 19
2.
Жилина
 0:0 8 6 1 1 24 - 14 19
3.
Железярне Подбрезова
 7 5 2 0 18 - 7 17
4.
ДАК
 1:0 8 5 1 2 16 - 10 16
5.
Тренчин
 7 4 2 1 10 - 4 14
6.
Ружомберок
 8 4 2 2 8 - 6 14
7.
Скалица
 0:2 8 4 1 3 7 - 6 13
8.
Спартак Трнава
 7 3 1 3 10 - 8 10
9.
Дукла Банска-Бистрица
 2:0 7 2 2 3 10 - 14 8
10.
Кошице
 0:0 7 1 1 5 3 - 15 4
11.
Михаловце
 0:0 8 0 4 4 5 - 15 4
12.
Злате Моравце
 0:1 7 0 2 5 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Трнава
 7 5 2 0 13 - 7 17
2.
Дукла Банска-Бистрица
 2:0 8 5 2 1 19 - 9 17
3.
Слован Братислава
 0:0 8 5 2 1 14 - 7 17
4.
Жилина
 0:0 7 3 2 2 8 - 5 11
5.
ДАК
 1:0 7 3 2 2 8 - 7 11
6.
Тренчин
 8 3 2 3 11 - 12 11
7.
Железярне Подбрезова
 7 3 0 4 16 - 12 9
8.
Скалица
 0:2 7 1 1 5 6 - 11 4
9.
Кошице
 0:0 8 1 1 6 7 - 19 4
10.
Ружомберок
 7 0 3 4 6 - 17 3
11.
Михаловце
 0:0 7 0 2 5 6 - 16 2
12.
Злате Моравце
 0:1 8 0 1 7 3 - 12 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 8 (6)
Жилина Дурис Давид 8 (2)
Слован Братислава Чаврич Александр 7 (2)
Слован Братислава Барсегян Тигран 6 (4)
Спартак Трнава Азанго Филип 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 6
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 6
Тренчин Бариш Дамьян 6
Жилина Стойчевски Андрей 1 4
Кошице Голиков Александр 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 35'
    Губочан Томаш получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Голиков Александр получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 78% завершится ничьей.
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