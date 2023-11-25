Тур: 15. Стадион: Стадион под Дубном.
0'
32' Желтая карточкаГоликов Александр
35' Желтая карточкаГубочан Томаш
42' Желтая карточкаНемчик Томаш
47' Вторая желтая карточкаГоликов Александр
1:0
63' ГолЯмбор Тимотей
69' Желтая карточкаШинделарж Мартин
90'+3
Ход матча
35'
42'
63'
1:0
69'
23
Минарик
Ян
25
Немчик
Томаш
66
Руснак
Матуш
11
Samuel
Gidi
37
Зауэр
Марио
14
Eric
Bille
29
Дурис
Давид
22
Кира
Матуш
19
Фабиш
Лукаш
33
Michal
Jonec
23
Фашко
Михал
55
Медвед
Жан
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Минарик ЯнЗащитник
- Защитник
-
25 Немчик ТомашЗащитник
-
66 Руснак МатушПолузащитник
-
11 Samuel GidiПолузащитник
-
37 Зауэр МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Eric BilleНападающий
-
29 Дурис ДавидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Илько ПатрикНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jaroslav Hynek
- Основной состав
-
22 Кира МатушВратарь
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
-
33 Michal JonecЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Фашко МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Медвед ЖанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
27 erik LienerПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
11 Marcel Vasil
-
-
Главный тренер: Козак Ян
История личных встреч
Жилина
Кошице
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
86.7%
26.7%
13 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы
24 матча
58.3%
20.8%
20.9%
14 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
41.7%
41.7%
16.6%
10 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
54.2%
33.3%
12.5%
13 побед 8 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
28
19
Голов в среднем за матч
2.33
1.58
Среднее время на гол
38
56
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
0.83
0.83
Среднее время на гол
108
108
Всего голов
38
29
Голов в среднем за матч
1.58
1.21
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
Среднее время на гол
56
74
Бомбардиры внутри турнира
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дурис Давид
|8
|0.53
|Henry Addo
|5
|0.33
|Зауэр Марио
|3
|0.2
|Ямбор Тимотей
|3 (1)
|0.2
|Илько Патрик
|2
|0.13
|Antoin Essomba
|2
|0.13
|Минарик Ян
|2
|0.13
|Руснак Матуш
|1
|0.07
|Копас Адам
|1
|0.07
|Капралик Адриан
|1
|0.07
|Немчик Томаш
|1
|0.07
|Стойчевски Андрей
|1
|0.07
|Лейтнер Патрик
|1
|0.07
|Xavier Adang
|1
|0.07
|Eric Bille
|1
|0.07
|Бари Кристиан
|0
|0
|Белько Любомир
|0
|0
|Samuel Gidi
|0
|0
Кошице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пачинда Эрик
|2
|0.13
|Медвед Жан
|2
|0.13
|Фашко Михал
|1
|0.07
|Лачны Милош
|1
|0.07
|Грессак Лукас
|1
|0.07
|Галлович Давид
|1
|0.07
|Marcel Vasil
|1
|0.07
|Boris Turcak
|0
|0
|Фабиш Лукаш
|0
|0
|Шинделарж Мартин
|0
|0
|Miroslav Sovic
|0
|0
Карточки
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стойчевски Андрей
|4
|1
|Яворчек Доминик
|3
|0
|Руснак Матуш
|2
|0
|Бари Кристиан
|2
|0
|Беланик Самуэль
|2
|0
|Губочан Томаш
|1
|0
|Дурис Давид
|1
|0
|Капралик Адриан
|1
|0
|Немчик Томаш
|1
|0
|Ямбор Тимотей
|1
|0
|Лейтнер Патрик
|1
|0
|Henry Addo
|1
|0
|James Ndjeungoue
|1
|0
|Xavier Adang
|1
|0
Кошице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голиков Александр
|6
|1
|Jan Mizerak
|5
|0
|Шинделарж Мартин
|3
|0
|Фашко Михал
|1
|1
|Boris Turcak
|2
|0
|Кесе Кристи
|2
|0
|Фабиш Лукаш
|2
|0
|Галлович Давид
|2
|0
|Пачинда Эрик
|1
|0
|erik Liener
|1
|0
|Кира Матуш
|1
|0
|Peter Varga
|1
|0
|Кривак Ян
|1
|0
|Медвед Жан
|1
|0
|Miroslav Sovic
|1
|0
Результаты матчей
Жилина
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Кошице
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
1
5
Жилина
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Кошице
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
4
13
Упущенные победы
8
1
Жилина
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Кошице
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
14
14
Упущенные победы
9
6
Голы по времени матча
Забито
25
6
12 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 12
4
16%
1
17%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
5
20%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
6
24%
1
17%
61-75
7
28%
2
33%
76-90
Пропущено
14
21
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
14%
6
29%
1-15
3
21%
3
14%
16-30
1
7%
3
14%
31-45
3
21%
1
5%
46-60
3
21%
3
14%
61-75
2
14%
5
24%
76-90
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
13%
2
40%
1-15
2
25%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Пропущено
5
13
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
2
40%
3
23%
46-60
1
20%
3
23%
61-75
1
20%
1
8%
76-90
Забито
33
11
15 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 5
3 Не забивали 9
5
15%
3
27%
1-15
5
15%
2
18%
16-30
5
15%
1
9%
31-45
2
6%
1
9%
46-60
8
24%
1
9%
61-75
8
24%
3
27%
76-90
Пропущено
19
34
7 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
2
11%
8
24%
1-15
3
16%
6
18%
16-30
2
11%
4
12%
31-45
5
26%
4
12%
46-60
4
21%
6
18%
61-75
3
16%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Жилина
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Тренчин - Жилина 0:0 Жилина - Железярне Подбрезова 2:1 Ружомберок - Жилина 0:2 Сокол Медзиброд - Жилина 0:8
Жилина - ДАК 5:1 Михаловце - Жилина 1:1 Татран Оравске Веселе - Жилина 0:3 Жилина - Скалица 5:3 Слован Братислава - Жилина 2:0 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 1:4 Спартак Трнава - Жилина 0:2 Жилина - Злате Моравце 3:2 Кошице - Жилина 0:3 Жилина - Тренчин 5:2 Железярне Подбрезова - Жилина 2:0 Жилина - Гент 2:5 Жилина - Ружомберок 3:1 Гент - Жилина 5:1 Левадия Таллин - Жилина 1:2 Жилина - Баник Острава 0:0
Кошице
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Кошице - Спартак Трнава 0:2 Кошице - ДАК 0:3 Слован Братислава - Кошице 4:0 СТК-1914 Саморин - Кошице 0:2
Кошице - Дукла Банска-Бистрица 2:4 Списский Стьявник - Кошице 0:6 Скалица - Кошице 1:0 Железярне Подбрезова - Кошице 5:3 Спартак Трнава - Кошице 3:0 Кошице - Тренчин 0:3 Ружомберок - Кошице 1:0 Кошице - Злате Моравце 1:0 Михаловце - Кошице 0:2 Кошице - Жилина 0:3 ДАК - Кошице 5:2 Кошице - Слован Братислава 0:0 Диошдьёр - Кошице 0:1 Пардубице - Кошице 0:2 Богемианс Дублин - Кошице 4:1 Татран Липтовски-Микулаш - Кошице 1:2
Результаты матчей
Жилина
Кошице
Точный счет
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
0:3
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
Точное количество голов
5
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:2
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:0
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:3
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
5
3 раза 20%
0
10 раз 67%
2
3 раза 20%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Жилина
Кошице
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
16
53
35
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
35
34
35
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
510
96
411
69
114
312
312
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|9 (6)
|Жилина
|Дурис Давид
|8 (2)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|7 (3)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|7 (2)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|6 (6)
|Кошице
|Голиков Александр
|1 6
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 6
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|6
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|6
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|1 4