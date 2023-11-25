Тур: 14. Стадион: Джованни Цини.
0'
1:0
20' ГолКастаньетти Микеле
23' Желтая карточкаAlessandro Bianconi
25' Желтая карточкаДзанимачча Лука
66' Желтая карточкаАнтов Валентин
Ход матча
20'
25'
66'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
6 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
90
Кода
Массимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Кода МассимоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Строппа Джованни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ионице АртурПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Бузо НиколоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
83 Лемменс МатсЗащитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Luca Bonadeo
-
-
-
-
-
Главный тренер: Эмилиано Бонаццоли
Бомбардиры внутри турнира
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|9 (1)
|0.64
|Кастаньетти Микеле
|2
|0.14
|Окереке Давид
|2
|0.14
|Коллоколо Микеле
|2
|0.14
|Раванелли Лука
|2
|0.14
|Васкес Франко
|1
|0.07
|Серникола Леонардо
|1
|0.07
|Пикель Шарль
|1
|0.07
|Дзанимачча Лука
|1
|0.07
|Антов Валентин
|0
|0
|Цаджу Франк
|0
|0
|Квальята Джакомо
|0
|0
Лекко
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бузо Николо
|3
|0.23
|Новакович Андрия
|2
|0.15
|Лепоре Франко
|1
|0.08
|Alessandro Caporale
|1
|0.08
|Ионице Артур
|1
|0.08
|Эусепи Умберто
|1
|0.08
|Крочата Джованни
|1
|0.08
|Alessandro Bianconi
|1
|0.08
|Mattia Tordini
|1
|0.08
|Серсанти Алессандро
|1
|0.08
|Luca Giudici
|0
|0
|Lorenzo Di Stefano
|0
|0
Карточки
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьянкетти Маттео
|4
|0
|Антов Валентин
|4
|0
|Лочошвили Лука
|2
|1
|Квальята Джакомо
|2
|1
|Пикель Шарль
|3
|0
|Раванелли Лука
|1
|1
|Бертолаччи Андреа
|2
|0
|Васкес Франко
|2
|0
|Коллоколо Микеле
|2
|0
|Туиа Алессандро
|1
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Кастаньетти Микеле
|1
|0
|Окереке Давид
|1
|0
|Дзанимачча Лука
|1
|0
|Афена-Гьян Феликс
|1
|0
Лекко
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крочата Джованни
|5
|0
|Серсанти Алессандро
|4
|0
|Марроне Лука
|3
|0
|Alessandro Caporale
|3
|0
|Mattia Tordini
|3
|0
|Дельи Инноченти Дуччо
|3
|0
|Новакович Андрия
|2
|0
|Alessandro Bianconi
|2
|0
|Бузо Николо
|2
|0
|Цельяк Ведран
|1
|0
|Ионице Артур
|1
|0
|Лепоре Франко
|1
|0
|Davide Guglielmotti
|1
|0
|Мельграти Рикардо
|1
|0
|Matteo Battistini
|1
|0
|Лемменс Матс
|1
|0
Результаты матчей
Кремонезе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Лекко
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
5
2
Кремонезе
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Лекко
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
10
Упущенные победы
13
3
Кремонезе
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Лекко
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
0
12
Упущенные победы
18
5
Голы по времени матча
Забито
8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
2
25%
1
17%
1-15
2
25%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
1
13%
1
17%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
3
38%
76-90
Забито
13
7
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 0
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
2
15%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
4
31%
1
14%
61-75
5
38%
2
29%
76-90
Пропущено
5
12
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
20%
2
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
20%
4
33%
46-60
1
20%
2
17%
61-75
1
20%
2
17%
76-90
Забито
21
13
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 3
2 Не забивали 5
2
10%
1
8%
1-15
4
19%
3
23%
16-30
2
10%
2
15%
31-45
2
10%
2
15%
46-60
5
24%
2
15%
61-75
6
29%
3
23%
76-90
Пропущено
11
20
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
9%
3
15%
1-15
2
18%
2
10%
16-30
1
9%
2
10%
31-45
3
27%
5
25%
46-60
2
18%
3
15%
61-75
2
18%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Кремонезе
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Брешия - Кремонезе 0:3 Кремонезе - Специя 3:0 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2
Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Комо - Кремонезе 1:3 Кремонезе - Парма 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 2:2 Реджана - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Тернана - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Бари 0:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Кремонезе - Кротоне 3:1 Кремонезе - Дженоа 0:0 Кремонезе - Джиана Эрминио 1:2 Кремонезе - Гёзтепе 1:1 Кремонезе - Лумеццане 2:1 Кремонезе - Салернитана 2:0
Лекко
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лекко - Парма 3:2 Лекко - Специя 0:0 Реджана - Лекко 1:1 Палермо - Лекко 1:2
Пиза - Лекко 1:2 Лекко - Асколи 0:2 Козенца - Лекко 3:0 Читтаделла - Лекко 2:1 Лекко - ФералпиСало 1:2 Модена - Лекко 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Лекко - Катанзаро 3:4 Про Верчелли - Лекко 0:2 Лекко - Фоджа 3:1 Фоджа - Лекко 1:2 Чезена - Лекко 0:1 Лекко - Чезена 1:2 Порденоне - Лекко 1:3 Лекко - Порденоне 0:1 Лекко - Анкона 1:1
Результаты матчей
Кремонезе
Лекко
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
0:1
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Кремонезе
Лекко
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
33
25
24
16
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
75
76
48
310
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|14
|9
|3
|2
|20 - 11
|30
|2.
|0:1
|14
|9
|2
|3
|27 - 13
|29
|3.
|1:0
|14
|7
|4
|3
|21 - 12
|25
|4.
|1:0
|14
|7
|4
|3
|14 - 12
|25
|5.
|2:1
|13
|7
|3
|3
|17 - 14
|24
|6.
|13
|7
|2
|4
|18 - 10
|23
|7.
|2:1
|14
|6
|4
|4
|17 - 18
|22
|8.
|13
|6
|3
|4
|20 - 18
|21
|9.
|13
|5
|4
|4
|17 - 12
|19
|10.
|14
|5
|3
|6
|16 - 17
|18
|11.
|0:1
|14
|3
|9
|2
|15 - 14
|18
|12.
|1:2
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
|13.
|13
|4
|4
|5
|13 - 14
|16
|14.
|1:1
|14
|3
|7
|4
|14 - 17
|16
|15.
|12
|3
|4
|5
|9 - 12
|13
|16.
|1:1
|14
|3
|4
|7
|14 - 18
|13
|17.
|0:1
|13
|3
|3
|7
|13 - 21
|12
|18.
|14
|1
|7
|6
|11 - 20
|10
|19.
|13
|1
|4
|8
|12 - 18
|7
|20.
|1:2
|14
|1
|4
|9
|10 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|8
|5
|2
|1
|11 - 4
|17
|2.
|1:0
|7
|5
|1
|1
|13 - 8
|16
|3.
|2:1
|8
|4
|2
|2
|11 - 11
|14
|4.
|2:1
|6
|4
|1
|1
|9 - 7
|13
|5.
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|6.
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|7.
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|8.
|1:0
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|9.
|7
|3
|0
|4
|8 - 9
|9
|10.
|1:0
|8
|2
|3
|3
|8 - 7
|9
|11.
|1:2
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|12.
|0:1
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|13.
|1:1
|7
|1
|5
|1
|7 - 8
|8
|14.
|1:1
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|15.
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|16.
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|17.
|7
|1
|2
|4
|5 - 6
|5
|18.
|0:1
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|19.
|6
|0
|4
|2
|3 - 5
|4
|20.
|1:2
|6
|0
|2
|4
|5 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|5
|1
|0
|13 - 5
|16
|2.
|1:0
|7
|4
|3
|0
|8 - 4
|15
|3.
|1:0
|7
|4
|2
|1
|7 - 3
|14
|4.
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|5.
|0:1
|6
|4
|0
|2
|16 - 9
|12
|6.
|2:1
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|9.
|0:1
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|10.
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|11.
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|12.
|2:1
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|13.
|1:2
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|14.
|1:1
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|15.
|0:1
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|16.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|17.
|1:1
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|18.
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|19.
|1:2
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|20.
|6
|0
|2
|4
|7 - 12
|2
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|8 (2)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|7 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|6 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|6 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 7
|Специя
|Николау Димитрис
|1 5
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|6
|Козенца
|Д'Орацио Томмазо
|6
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|6