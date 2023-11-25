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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Кремонезе
1:0
Второй тайм: 83'
Лекко
0'
1:0
20' Гол
Кастаньетти Микеле
23' Желтая карточка
Alessandro Bianconi
25' Желтая карточка
Дзанимачча Лука
66' Желтая карточка
Антов Валентин

Ход матча

20'
Кастаньетти Микеле
(Кода Массимо)
1:0
23'
 
Alessandro Bianconi
25'
Дзанимачча Лука
 
57'
 
Лемменс Матс
Бузо Николо
61'
Квальята Джакомо
Дзанимачча Лука
 
62'
Gonzalo Abrego
Буонаюто Кристиан
 
66'
Антов Валентин
 
67'
Коллоколо Микеле
Пикель Шарль
 
72'
 
Mattia Tordini
Серсанти Алессандро
80'
 
Giorgio Galli
Ионице Артур
80'
 
Эусепи Умберто
Новакович Андрия

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Лучшие коэффициенты
Кремонезе
Ничья
Лекко
1.42
8.00
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7.60
Все Коэффициенты
22
Юнгдал
Андреас
26
Антов
Валентин
5
Раванелли
Лука
15
Бьянкетти
Маттео
17
Серникола
Леонардо
6
Пикель
Шарль
19
Кастаньетти
Микеле
10
Буонаюто
Кристиан
98
Дзанимачча
Лука
90
Кода
Массимо
20
Васкес
Франко
22
Саракко
Умберто
32
Лепоре
Франко
2
Цельяк
Ведран
6
Alessandro
Bianconi
17
Alessandro
Caporale
8
Серсанти
Алессандро
5
Дельи
Инноченти
Дуччо
27
Ионице
Артур
21
Крочата
Джованни
90
Новакович
Андрия
99
Бузо
Николо
Кремонезе
3-5-2
Лекко
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 9 (1) 0.64
Кастаньетти Микеле 2 0.14
Окереке Давид 2 0.14
Коллоколо Микеле 2 0.14
Раванелли Лука 2 0.14
Васкес Франко 1 0.07
Серникола Леонардо 1 0.07
Пикель Шарль 1 0.07
Дзанимачча Лука 1 0.07
Антов Валентин 0 0
Цаджу Франк 0 0
Квальята Джакомо 0 0
Лекко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бузо Николо 3 0.23
Новакович Андрия 2 0.15
Лепоре Франко 1 0.08
Alessandro Caporale 1 0.08
Ионице Артур 1 0.08
Эусепи Умберто 1 0.08
Крочата Джованни 1 0.08
Alessandro Bianconi 1 0.08
Mattia Tordini 1 0.08
Серсанти Алессандро 1 0.08
Luca Giudici 0 0
Lorenzo Di Stefano 0 0

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьянкетти Маттео 4 0
Антов Валентин 4 0
Лочошвили Лука 2 1
Квальята Джакомо 2 1
Пикель Шарль 3 0
Раванелли Лука 1 1
Бертолаччи Андреа 2 0
Васкес Франко 2 0
Коллоколо Микеле 2 0
Туиа Алессандро 1 0
Кода Массимо 1 0
Кастаньетти Микеле 1 0
Окереке Давид 1 0
Дзанимачча Лука 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0
Лекко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крочата Джованни 5 0
Серсанти Алессандро 4 0
Марроне Лука 3 0
Alessandro Caporale 3 0
Mattia Tordini 3 0
Дельи Инноченти Дуччо 3 0
Новакович Андрия 2 0
Alessandro Bianconi 2 0
Бузо Николо 2 0
Цельяк Ведран 1 0
Ионице Артур 1 0
Лепоре Франко 1 0
Davide Guglielmotti 1 0
Мельграти Рикардо 1 0
Matteo Battistini 1 0
Лемменс Матс 1 0

Результаты матчей

Кремонезе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Лекко
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
2
Кремонезе
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Лекко
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
10

Упущенные победы

13
3
Кремонезе
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Лекко
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

0
12

Упущенные победы

18
5

Голы по времени матча

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
2
25%
1
17%
1-15
2
25%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
1
13%
1
17%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
3
38%
76-90

Забито

13
7
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 0
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
2
15%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
4
31%
1
14%
61-75
5
38%
2
29%
76-90

Пропущено

5
12
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
20%
2
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
20%
4
33%
46-60
1
20%
2
17%
61-75
1
20%
2
17%
76-90

Забито

21
13
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 3
2 Не забивали 5
2
10%
1
8%
1-15
4
19%
3
23%
16-30
2
10%
2
15%
31-45
2
10%
2
15%
46-60
5
24%
2
15%
61-75
6
29%
3
23%
76-90

Пропущено

11
20
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
9%
3
15%
1-15
2
18%
2
10%
16-30
1
9%
2
10%
31-45
3
27%
5
25%
46-60
2
18%
3
15%
61-75
2
18%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Брешия - Кремонезе 0:3 Кремонезе - Специя 3:0 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2
Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Комо - Кремонезе 1:3 Кремонезе - Парма 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 2:2 Реджана - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Тернана - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Бари 0:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Кремонезе - Кротоне 3:1 Кремонезе - Дженоа 0:0 Кремонезе - Джиана Эрминио 1:2 Кремонезе - Гёзтепе 1:1 Кремонезе - Лумеццане 2:1 Кремонезе - Салернитана 2:0
Лекко
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лекко - Парма 3:2 Лекко - Специя 0:0 Реджана - Лекко 1:1 Палермо - Лекко 1:2
Пиза - Лекко 1:2 Лекко - Асколи 0:2 Козенца - Лекко 3:0 Читтаделла - Лекко 2:1 Лекко - ФералпиСало 1:2 Модена - Лекко 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Лекко - Катанзаро 3:4 Про Верчелли - Лекко 0:2 Лекко - Фоджа 3:1 Фоджа - Лекко 1:2 Чезена - Лекко 0:1 Лекко - Чезена 1:2 Порденоне - Лекко 1:3 Лекко - Порденоне 0:1 Лекко - Анкона 1:1

Результаты матчей

Кремонезе
Лекко

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:1
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Кремонезе
Лекко

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
3
2
5
1.5
2
4
1
6
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
2
4
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
7
5
7
6
1.5
4
8
3
10
2.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 1:0 14 9 3 2 20 - 11 30
2.
Парма
 0:1 14 9 2 3 27 - 13 29
3.
Кремонезе
 1:0 14 7 4 3 21 - 12 25
4.
Модена
 1:0 14 7 4 3 14 - 12 25
5.
Комо
 2:1 13 7 3 3 17 - 14 24
6.
Палермо
 13 7 2 4 18 - 10 23
7.
Читтаделла
 2:1 14 6 4 4 17 - 18 22
8.
Катанзаро
 13 6 3 4 20 - 18 21
9.
Козенца
 13 5 4 4 17 - 12 19
10.
Сампдория
 14 5 3 6 16 - 17 18
11.
Бари
 0:1 14 3 9 2 15 - 14 18
12.
Зюйдтироль
 1:2 13 4 4 5 18 - 17 16
13.
Пиза
 13 4 4 5 13 - 14 16
14.
Реджана
 1:1 14 3 7 4 14 - 17 16
15.
Брешия
 12 3 4 5 9 - 12 13
16.
Асколи
 1:1 14 3 4 7 14 - 18 13
17.
Лекко
 0:1 13 3 3 7 13 - 21 12
18.
Специя
 14 1 7 6 11 - 20 10
19.
Тернана
 13 1 4 8 12 - 18 7
20.
ФералпиСало
 1:2 14 1 4 9 10 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 0:1 8 5 2 1 11 - 4 17
2.
Венеция
 1:0 7 5 1 1 13 - 8 16
3.
Читтаделла
 2:1 8 4 2 2 11 - 11 14
4.
Комо
 2:1 6 4 1 1 9 - 7 13
5.
Козенца
 7 3 2 2 13 - 7 11
6.
Катанзаро
 6 3 1 2 10 - 9 10
7.
Палермо
 7 3 1 3 9 - 7 10
8.
Модена
 1:0 7 3 1 3 6 - 8 10
9.
Сампдория
 7 3 0 4 8 - 9 9
10.
Кремонезе
 1:0 8 2 3 3 8 - 7 9
11.
Зюйдтироль
 1:2 6 2 2 2 10 - 8 8
12.
Бари
 0:1 7 1 5 1 6 - 6 8
13.
Реджана
 1:1 7 1 5 1 7 - 8 8
14.
Асколи
 1:1 6 2 1 3 7 - 6 7
15.
Брешия
 7 1 3 3 4 - 8 6
16.
Пиза
 6 1 2 3 7 - 9 5
17.
Тернана
 7 1 2 4 5 - 6 5
18.
Лекко
 0:1 6 1 1 4 7 - 12 4
19.
Специя
 6 0 4 2 3 - 5 4
20.
ФералпиСало
 1:2 6 0 2 4 5 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 1:0 6 5 1 0 13 - 5 16
2.
Модена
 1:0 7 4 3 0 8 - 4 15
3.
Венеция
 1:0 7 4 2 1 7 - 3 14
4.
Палермо
 6 4 1 1 9 - 3 13
5.
Парма
 0:1 6 4 0 2 16 - 9 12
6.
Комо
 2:1 7 3 2 2 8 - 7 11
7.
Катанзаро
 7 3 2 2 10 - 9 11
8.
Пиза
 7 3 2 2 6 - 5 11
9.
Бари
 0:1 7 2 4 1 9 - 8 10
10.
Сампдория
 7 2 3 2 8 - 8 9
11.
Козенца
 6 2 2 2 4 - 5 8
12.
Читтаделла
 2:1 6 2 2 2 6 - 7 8
13.
Зюйдтироль
 1:2 7 2 2 3 8 - 9 8
14.
Реджана
 1:1 7 2 2 3 7 - 9 8
15.
Лекко
 0:1 7 2 2 3 6 - 9 8
16.
Брешия
 5 2 1 2 5 - 4 7
17.
Асколи
 1:1 8 1 3 4 7 - 12 6
18.
Специя
 8 1 3 4 8 - 15 6
19.
ФералпиСало
 1:2 8 1 2 5 5 - 16 5
20.
Тернана
 6 0 2 4 7 - 12 2
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 8 (2)
Парма Бенедычак Адриан 7 (1)
Парма Ман Деннис 6 (1)
Асколи Мендеш Педру 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 7
Специя Николау Димитрис 1 5
ФералпиСало Чеппители Лука 6
Козенца Д'Орацио Томмазо 6
ФералпиСало Davide Balestrero 6
Весь список
  • 57'
    Николо Бузо уходит с поля. Лемменс Матс выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Кремонезе
    Ничья
    Лекко
    1.42
    8.00
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    7.60
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