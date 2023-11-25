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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Кремонезе
1:0
Конец матча
Лекко
0'
1:0
20' Гол
Кастаньетти Микеле
23' Желтая карточка
Alessandro Bianconi
25' Желтая карточка
Дзанимачча Лука
66' Желтая карточка
Антов Валентин
85' Желтая карточка
Лемменс Матс
90' Желтая карточка
Кастаньетти Микеле
90' Желтая карточка
Васкес Франко
90'+6

Ход матча

20'
Кастаньетти Микеле
(Кода Массимо)
1:0
23'
 
Alessandro Bianconi
25'
Дзанимачча Лука
 
57'
 
Лемменс Матс
Бузо Николо
61'
Квальята Джакомо
Дзанимачча Лука
 
62'
Gonzalo Abrego
Буонаюто Кристиан
 
66'
Антов Валентин
 
67'
Коллоколо Микеле
Пикель Шарль
 
72'
 
Mattia Tordini
Серсанти Алессандро
80'
 
Giorgio Galli
Ионице Артур
80'
 
Эусепи Умберто
Новакович Андрия
81'
 
Davide Guglielmotti
Лепоре Франко
85'
 
Лемменс Матс
85'
Окереке Давид
Кода Массимо
 
85'
Гильоне Паоло
Серникола Леонардо
 
90'
Кастаньетти Микеле
 
90'
Васкес Франко
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 7
  • 3 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 19
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 470 Количество передач 378
  • 55 Владение мячом, % 45
22
Юнгдал
Андреас
26
Антов
Валентин
5
Раванелли
Лука
15
Бьянкетти
Маттео
17
Серникола
Леонардо
6
Пикель
Шарль
19
Кастаньетти
Микеле
10
Буонаюто
Кристиан
98
Дзанимачча
Лука
90
Кода
Массимо
20
Васкес
Франко
22
Саракко
Умберто
32
Лепоре
Франко
2
Цельяк
Ведран
6
Alessandro
Bianconi
17
Alessandro
Caporale
8
Серсанти
Алессандро
5
Дельи
Инноченти
Дуччо
27
Ионице
Артур
21
Крочата
Джованни
90
Новакович
Андрия
99
Бузо
Николо
Кремонезе
3-5-2
Лекко
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 9 (1) 0.64
Кастаньетти Микеле 2 0.14
Окереке Давид 2 0.14
Коллоколо Микеле 2 0.14
Раванелли Лука 2 0.14
Васкес Франко 1 0.07
Серникола Леонардо 1 0.07
Пикель Шарль 1 0.07
Дзанимачча Лука 1 0.07
Антов Валентин 0 0
Цаджу Франк 0 0
Квальята Джакомо 0 0
Лекко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бузо Николо 3 0.23
Новакович Андрия 2 0.15
Лепоре Франко 1 0.08
Alessandro Caporale 1 0.08
Ионице Артур 1 0.08
Эусепи Умберто 1 0.08
Крочата Джованни 1 0.08
Alessandro Bianconi 1 0.08
Mattia Tordini 1 0.08
Серсанти Алессандро 1 0.08
Luca Giudici 0 0
Lorenzo Di Stefano 0 0

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьянкетти Маттео 4 0
Антов Валентин 4 0
Лочошвили Лука 2 1
Квальята Джакомо 2 1
Васкес Франко 3 0
Пикель Шарль 3 0
Раванелли Лука 1 1
Бертолаччи Андреа 2 0
Кастаньетти Микеле 2 0
Коллоколо Микеле 2 0
Туиа Алессандро 1 0
Кода Массимо 1 0
Окереке Давид 1 0
Дзанимачча Лука 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0
Лекко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крочата Джованни 5 0
Серсанти Алессандро 4 0
Марроне Лука 3 0
Alessandro Caporale 3 0
Mattia Tordini 3 0
Дельи Инноченти Дуччо 3 0
Новакович Андрия 2 0
Alessandro Bianconi 2 0
Бузо Николо 2 0
Лемменс Матс 2 0
Цельяк Ведран 1 0
Ионице Артур 1 0
Лепоре Франко 1 0
Davide Guglielmotti 1 0
Мельграти Рикардо 1 0
Matteo Battistini 1 0

Результаты матчей

Кремонезе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Лекко
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
2
Кремонезе
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Лекко
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
10

Упущенные победы

13
3
Кремонезе
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Лекко
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

0
12

Упущенные победы

18
5

Голы по времени матча

Забито

9
6
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
22%
1
17%
1-15
3
33%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
1
11%
1
17%
76-90

Пропущено

6
9
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
17%
3
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
11%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
1
17%
3
33%
76-90

Забито

13
7
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 0
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
2
15%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
4
31%
1
14%
61-75
5
38%
2
29%
76-90

Пропущено

5
12
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
20%
2
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
20%
4
33%
46-60
1
20%
2
17%
61-75
1
20%
2
17%
76-90

Забито

22
13
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 3
2 Не забивали 6
2
9%
1
8%
1-15
5
23%
3
23%
16-30
2
9%
2
15%
31-45
2
9%
2
15%
46-60
5
23%
2
15%
61-75
6
27%
3
23%
76-90

Пропущено

11
21
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
1
9%
3
14%
1-15
2
18%
3
14%
16-30
1
9%
2
10%
31-45
3
27%
5
24%
46-60
2
18%
3
14%
61-75
2
18%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Брешия - Кремонезе 0:3 Кремонезе - Специя 3:0 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2
Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Комо - Кремонезе 1:3 Кремонезе - Парма 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 2:2 Реджана - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Тернана - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Бари 0:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Кремонезе - Кротоне 3:1 Кремонезе - Дженоа 0:0 Кремонезе - Джиана Эрминио 1:2 Кремонезе - Гёзтепе 1:1 Кремонезе - Лумеццане 2:1 Кремонезе - Салернитана 2:0
Лекко
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лекко - Парма 3:2 Лекко - Специя 0:0 Реджана - Лекко 1:1 Палермо - Лекко 1:2
Пиза - Лекко 1:2 Лекко - Асколи 0:2 Козенца - Лекко 3:0 Читтаделла - Лекко 2:1 Лекко - ФералпиСало 1:2 Модена - Лекко 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Лекко - Катанзаро 3:4 Про Верчелли - Лекко 0:2 Лекко - Фоджа 3:1 Фоджа - Лекко 1:2 Чезена - Лекко 0:1 Лекко - Чезена 1:2 Порденоне - Лекко 1:3 Лекко - Порденоне 0:1 Лекко - Анкона 1:1

Результаты матчей

Кремонезе
Лекко

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Кремонезе
Лекко

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
3
3
2
6
1.5
2
4
1
7
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
2
5
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
7
6
7
7
1.5
4
9
3
11
2.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 14 9 3 2 28 - 13 30
2.
Венеция
 14 9 3 2 22 - 11 30
3.
Кремонезе
 14 7 4 3 21 - 12 25
4.
Комо
 13 7 3 3 17 - 14 24
5.
Палермо
 13 7 2 4 18 - 10 23
6.
Модена
 14 6 5 3 14 - 13 23
7.
Читтаделла
 14 6 4 4 17 - 18 22
8.
Катанзаро
 13 6 3 4 20 - 18 21
9.
Козенца
 13 5 4 4 17 - 12 19
10.
Сампдория
 14 5 3 6 16 - 17 18
11.
Бари
 14 3 9 2 15 - 16 18
12.
Пиза
 1:1 14 4 5 5 14 - 15 17
13.
Зюйдтироль
 13 4 4 5 18 - 17 16
14.
Реджана
 14 3 7 4 14 - 17 16
15.
Брешия
 1:1 13 3 5 5 10 - 13 14
16.
Асколи
 14 3 4 7 14 - 18 13
17.
Лекко
 13 3 3 7 13 - 21 12
18.
Специя
 14 1 7 6 11 - 20 10
19.
Тернана
 13 1 4 8 12 - 18 7
20.
ФералпиСало
 14 1 4 9 10 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 8 5 3 0 12 - 4 18
2.
Венеция
 7 5 1 1 13 - 8 16
3.
Читтаделла
 8 4 2 2 11 - 11 14
4.
Комо
 6 4 1 1 9 - 7 13
5.
Козенца
 7 3 2 2 13 - 7 11
6.
Катанзаро
 6 3 1 2 10 - 9 10
7.
Палермо
 7 3 1 3 9 - 7 10
8.
Модена
 7 3 1 3 6 - 8 10
9.
Сампдория
 7 3 0 4 8 - 9 9
10.
Кремонезе
 8 2 3 3 8 - 7 9
11.
Зюйдтироль
 6 2 2 2 10 - 8 8
12.
Реджана
 7 1 5 1 7 - 8 8
13.
Бари
 7 1 5 1 6 - 8 8
14.
Асколи
 6 2 1 3 7 - 6 7
15.
Пиза
 1:1 7 1 3 3 8 - 10 6
16.
Брешия
 1:1 7 1 3 3 4 - 8 6
17.
Тернана
 7 1 2 4 5 - 6 5
18.
Лекко
 6 1 1 4 7 - 12 4
19.
Специя
 6 0 4 2 3 - 5 4
20.
ФералпиСало
 6 0 2 4 5 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 6 5 1 0 13 - 5 16
2.
Венеция
 7 4 2 1 9 - 3 14
3.
Палермо
 6 4 1 1 9 - 3 13
4.
Модена
 7 3 4 0 8 - 5 13
5.
Парма
 6 4 0 2 16 - 9 12
6.
Комо
 7 3 2 2 8 - 7 11
7.
Катанзаро
 7 3 2 2 10 - 9 11
8.
Пиза
 1:1 7 3 2 2 6 - 5 11
9.
Бари
 7 2 4 1 9 - 8 10
10.
Сампдория
 7 2 3 2 8 - 8 9
11.
Брешия
 1:1 6 2 2 2 6 - 5 8
12.
Козенца
 6 2 2 2 4 - 5 8
13.
Читтаделла
 6 2 2 2 6 - 7 8
14.
Зюйдтироль
 7 2 2 3 8 - 9 8
15.
Реджана
 7 2 2 3 7 - 9 8
16.
Лекко
 7 2 2 3 6 - 9 8
17.
Асколи
 8 1 3 4 7 - 12 6
18.
Специя
 8 1 3 4 8 - 15 6
19.
ФералпиСало
 8 1 2 5 5 - 16 5
20.
Тернана
 6 0 2 4 7 - 12 2
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 8 (2)
Парма Бенедычак Адриан 7 (1)
Парма Ман Деннис 6 (1)
Асколи Мендеш Педру 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 7
ФералпиСало Davide Balestrero 7
Специя Николау Димитрис 1 5
ФералпиСало Чеппители Лука 6
Козенца Д'Орацио Томмазо 6
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