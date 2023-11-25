Тур: 14. Стадион: Stadio P.C. Tombolato.
2:1
Конец матча
0'
1:0
24' ГолПандольфи Лука
31' Желтая карточкаПетерс Дауда
33' Желтая карточкаКариссони Лоренцо
36' Желтая карточкаКазираги Даниэль
55' Желтая карточкаПандольфи Лука
1:1
56' ГолКазираги Даниэль
2:1
66' ГолFilippo Pittarello
76' Желтая карточкаБальдини Энрико
76' Желтая карточкаПолуцци Джакомо
79' Желтая карточкаТайт Фабиан
89' Желтая карточкаМазиелло Андреа
90'+7
Ход матча
24'
31'
36'
55'
56'
1:1
66'
76'
76'
79'
89'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 2
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
333 Количество передач 374
-
47 Владение мячом, % 53
26
Паван
Никола
16
Вита
Алессио
27
Данци
Андреа
24
Simone
Davi
21
Тайт
Фабиан
15
Бро
Жереми
42
Петерс
Дауда
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Паван НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
-
27 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Simone DaviЗащитник
-
21 Тайт ФабианПолузащитник
-
15 Бро ЖеремиПолузащитник
-
42 Петерс ДаудаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
26 Чиско АндреаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Раути НиколаНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
История личных встреч
Читтаделла
Зюйдтироль
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
2
Среднее время на гол
67
45
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
1.4
2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
64
45
Бомбардиры внутри турнира
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кассано Клаудио
|2
|0.14
|Вита Алессио
|2
|0.14
|Пандольфи Лука
|2
|0.14
|Маистрелло Томми
|2
|0.14
|Andrea Magrassi
|2
|0.14
|Filippo Pittarello
|2
|0.14
|Кариссони Лоренцо
|1
|0.07
|Бранка Симоне
|1
|0.07
|Паван Никола
|1
|0.07
|Каррьеро Джузеппе
|1
|0.07
|Francesco Amatucci
|1
|0.07
|Сальви Алессандро
|0
|0
|Federico Giraudo
|0
|0
|Stefano Negro
|0
|0
|Тессьоре Андреа
|0
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Казираги Даниэль
|8 (5)
|0.62
|Одогву Рафаэль
|4
|0.31
|Silvio Merkaj
|2
|0.15
|Emanuele Pecorino
|2
|0.15
|Киерво Риккардо
|1
|0.08
|Тайт Фабиан
|0
|0
|Simone Davi
|0
|0
|Раути Никола
|0
|0
|Джорджини Андреа
|0
|0
Карточки
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|5
|0
|Кариссони Лоренцо
|5
|0
|Сальви Алессандро
|4
|0
|Federico Giraudo
|4
|0
|Filippo Pittarello
|3
|0
|Анжели Маттео
|3
|0
|Маистрелло Томми
|2
|0
|Вита Алессио
|2
|0
|Пандольфи Лука
|2
|0
|Фраре Доменико
|2
|0
|Francesco Amatucci
|2
|0
|Бальдини Энрико
|1
|0
|Andrea Magrassi
|1
|0
|Паван Никола
|1
|0
|Мастрантонио Валерио
|1
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мазиелло Андреа
|4
|0
|Одогву Рафаэль
|3
|0
|Тайт Фабиан
|3
|0
|Simone Davi
|3
|0
|Джорджини Андреа
|3
|0
|Казираги Даниэль
|2
|0
|Полуцци Джакомо
|2
|0
|Куомо Джузеппе
|2
|0
|Петерс Дауда
|2
|0
|Emanuele Pecorino
|2
|0
|Гирингелли Лука
|1
|0
|Сьега Николас
|1
|0
|Ровер Маттео
|1
|0
|Каньяно Андреа
|1
|0
|Silvio Merkaj
|1
|0
|Raphael Kofler
|1
|0
Результаты матчей
Читтаделла
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Зюйдтироль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
3
5
Читтаделла
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Зюйдтироль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
5
9
Читтаделла
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Зюйдтироль
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
8
14
Голы по времени матча
Забито
12
7
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
4
33%
2
29%
76-90
Пропущено
10
10
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
20%
2
20%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
3
30%
3
30%
76-90
Забито
6
10
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 0
9 Не забивали 9
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
3
50%
5
50%
76-90
Пропущено
7
8
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
2
29%
1
13%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
4
50%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
18
17
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
4
22%
0
0%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
2
11%
2
12%
31-45
1
6%
3
18%
46-60
2
11%
4
24%
61-75
7
39%
7
41%
76-90
Пропущено
17
18
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
4
24%
3
17%
1-15
3
18%
2
11%
16-30
2
12%
4
22%
31-45
3
18%
4
22%
46-60
2
12%
2
11%
61-75
3
18%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Читтаделла
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Палермо - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Брешия 3:2 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2
Пиза - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Читтаделла - Лекко 2:1 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Комо 0:3 Сампдория - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Венеция 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Парма - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Реджана 1:0 Эмполи - Читтаделла 1:2 Лупарензе - Читтаделла 1:4 Читтаделла - Виртус Верона 2:0 Читтаделла - Лечче 0:3 Читтаделла - Тренто 1:3 Читтаделла - Комо 0:0
Зюйдтироль
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Зюйдтироль - Пиза 1:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1
Зюйдтироль - Тироль 0:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Модена 0:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Асколи 3:1 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Специя 3:3 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Аль-Духаиль 0:2 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0 Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Зюйдтироль - Реджина 1:0 Модена - Зюйдтироль 2:1
Результаты матчей
Читтаделла
Зюйдтироль
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
3
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Читтаделла
Зюйдтироль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
42
44
33
17
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
61
15
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
103
59
58
113
310
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|3
|2
|28 - 13
|30
|2.
|14
|9
|3
|2
|22 - 11
|30
|3.
|14
|7
|4
|3
|21 - 12
|25
|4.
|13
|7
|3
|3
|17 - 14
|24
|5.
|13
|7
|2
|4
|18 - 10
|23
|6.
|14
|6
|5
|3
|14 - 13
|23
|7.
|14
|6
|4
|4
|17 - 18
|22
|8.
|13
|6
|3
|4
|20 - 18
|21
|9.
|13
|5
|4
|4
|17 - 12
|19
|10.
|14
|5
|3
|6
|16 - 17
|18
|11.
|14
|3
|9
|2
|15 - 16
|18
|12.
|1:1
|14
|4
|5
|5
|14 - 15
|17
|13.
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
|14.
|14
|3
|7
|4
|14 - 17
|16
|15.
|1:1
|13
|3
|5
|5
|10 - 13
|14
|16.
|14
|3
|4
|7
|14 - 18
|13
|17.
|13
|3
|3
|7
|13 - 21
|12
|18.
|14
|1
|7
|6
|11 - 20
|10
|19.
|13
|1
|4
|8
|12 - 18
|7
|20.
|14
|1
|4
|9
|10 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|3
|0
|12 - 4
|18
|2.
|7
|5
|1
|1
|13 - 8
|16
|3.
|8
|4
|2
|2
|11 - 11
|14
|4.
|6
|4
|1
|1
|9 - 7
|13
|5.
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|6.
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|7.
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|8.
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|9.
|7
|3
|0
|4
|8 - 9
|9
|10.
|8
|2
|3
|3
|8 - 7
|9
|11.
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|12.
|7
|1
|5
|1
|7 - 8
|8
|13.
|7
|1
|5
|1
|6 - 8
|8
|14.
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|15.
|1:1
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|16.
|1:1
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|17.
|7
|1
|2
|4
|5 - 6
|5
|18.
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|19.
|6
|0
|4
|2
|3 - 5
|4
|20.
|6
|0
|2
|4
|5 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|13 - 5
|16
|2.
|7
|4
|2
|1
|9 - 3
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|4.
|7
|3
|4
|0
|8 - 5
|13
|5.
|6
|4
|0
|2
|16 - 9
|12
|6.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|8.
|1:1
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|9.
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|10.
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|11.
|1:1
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|12.
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|13.
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|14.
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|15.
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|16.
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|17.
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|18.
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|19.
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|20.
|6
|0
|2
|4
|7 - 12
|2
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|8 (2)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|7 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|6 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|6 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 7
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|7
|Специя
|Николау Димитрис
|1 5
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|6
|Козенца
|Д'Орацио Томмазо
|6