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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Читтаделла
2:1
Конец матча
Зюйдтироль
0'
1:0
24' Гол
Пандольфи Лука
31' Желтая карточка
Петерс Дауда
33' Желтая карточка
Кариссони Лоренцо
36' Желтая карточка
Казираги Даниэль
55' Желтая карточка
Пандольфи Лука
1:1
56' Гол
Казираги Даниэль
2:1
66' Гол
Filippo Pittarello
76' Желтая карточка
Бальдини Энрико
76' Желтая карточка
Полуцци Джакомо
79' Желтая карточка
Тайт Фабиан
89' Желтая карточка
Мазиелло Андреа
90'+7
36
Кастари
Элхан
2
Сальви
Алессандро
26
Паван
Никола
30
Stefano
Negro
24
Кариссони
Лоренцо
16
Вита
Алессио
27
Данци
Андреа
20
Каррьеро
Джузеппе
10
Кассано
Клаудио
32
Маистрелло
Томми
7
Пандольфи
Лука
1
Полуцци
Джакомо
6
Гирингелли
Лука
30
Джорджини
Андреа
55
Мазиелло
Андреа
24
Simone
Davi
21
Тайт
Фабиан
15
Бро
Жереми
42
Петерс
Дауда
17
Казираги
Даниэль
9
Emanuele
Pecorino
33
Silvio
Merkaj
Читтаделла
4-3-1-2
Зюйдтироль
4-4-2

История личных встреч

Читтаделла
Зюйдтироль

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

СB
1:1
СB
0:2
ТМС
2:1
ЛП
2:3
ЛП
2:3

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
2

Среднее время на гол

67
45

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1.4
2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

64
45

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кассано Клаудио 2 0.14
Вита Алессио 2 0.14
Пандольфи Лука 2 0.14
Маистрелло Томми 2 0.14
Andrea Magrassi 2 0.14
Filippo Pittarello 2 0.14
Кариссони Лоренцо 1 0.07
Бранка Симоне 1 0.07
Паван Никола 1 0.07
Каррьеро Джузеппе 1 0.07
Francesco Amatucci 1 0.07
Сальви Алессандро 0 0
Federico Giraudo 0 0
Stefano Negro 0 0
Тессьоре Андреа 0 0
Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казираги Даниэль 8 (5) 0.62
Одогву Рафаэль 4 0.31
Silvio Merkaj 2 0.15
Emanuele Pecorino 2 0.15
Киерво Риккардо 1 0.08
Тайт Фабиан 0 0
Simone Davi 0 0
Раути Никола 0 0
Джорджини Андреа 0 0

Карточки

Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 5 0
Кариссони Лоренцо 5 0
Сальви Алессандро 4 0
Federico Giraudo 4 0
Filippo Pittarello 3 0
Анжели Маттео 3 0
Маистрелло Томми 2 0
Вита Алессио 2 0
Пандольфи Лука 2 0
Фраре Доменико 2 0
Francesco Amatucci 2 0
Бальдини Энрико 1 0
Andrea Magrassi 1 0
Паван Никола 1 0
Мастрантонио Валерио 1 0
Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мазиелло Андреа 4 0
Одогву Рафаэль 3 0
Тайт Фабиан 3 0
Simone Davi 3 0
Джорджини Андреа 3 0
Казираги Даниэль 2 0
Полуцци Джакомо 2 0
Куомо Джузеппе 2 0
Петерс Дауда 2 0
Emanuele Pecorino 2 0
Гирингелли Лука 1 0
Сьега Николас 1 0
Ровер Маттео 1 0
Каньяно Андреа 1 0
Silvio Merkaj 1 0
Raphael Kofler 1 0

Результаты матчей

Читтаделла
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Зюйдтироль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
5
Читтаделла
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Зюйдтироль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

5
9
Читтаделла
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Зюйдтироль
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

8
14

Голы по времени матча

Забито

12
7
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
4
33%
2
29%
76-90

Пропущено

10
10
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
20%
2
20%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
3
30%
3
30%
76-90

Забито

6
10
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 0
9 Не забивали 9
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
3
50%
5
50%
76-90

Пропущено

7
8
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
2
29%
1
13%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
4
50%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

18
17
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
4
22%
0
0%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
2
11%
2
12%
31-45
1
6%
3
18%
46-60
2
11%
4
24%
61-75
7
39%
7
41%
76-90

Пропущено

17
18
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
4
24%
3
17%
1-15
3
18%
2
11%
16-30
2
12%
4
22%
31-45
3
18%
4
22%
46-60
2
12%
2
11%
61-75
3
18%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Читтаделла
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Палермо - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Брешия 3:2 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2
Пиза - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Читтаделла - Лекко 2:1 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Комо 0:3 Сампдория - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Венеция 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Парма - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Реджана 1:0 Эмполи - Читтаделла 1:2 Лупарензе - Читтаделла 1:4 Читтаделла - Виртус Верона 2:0 Читтаделла - Лечче 0:3 Читтаделла - Тренто 1:3 Читтаделла - Комо 0:0
Зюйдтироль
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Зюйдтироль - Пиза 1:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1
Зюйдтироль - Тироль 0:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Модена 0:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Асколи 3:1 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Специя 3:3 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Аль-Духаиль 0:2 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0 Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Зюйдтироль - Реджина 1:0 Модена - Зюйдтироль 2:1

Результаты матчей

Читтаделла
Зюйдтироль

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
3
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Читтаделла
Зюйдтироль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
2
4
4
1.5
3
3
1
7
2.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
1
5
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
3
5
9
1.5
5
8
1
13
2.5
3
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 14 9 3 2 28 - 13 30
2.
Венеция
 14 9 3 2 22 - 11 30
3.
Кремонезе
 14 7 4 3 21 - 12 25
4.
Комо
 13 7 3 3 17 - 14 24
5.
Палермо
 13 7 2 4 18 - 10 23
6.
Модена
 14 6 5 3 14 - 13 23
7.
Читтаделла
 14 6 4 4 17 - 18 22
8.
Катанзаро
 13 6 3 4 20 - 18 21
9.
Козенца
 13 5 4 4 17 - 12 19
10.
Сампдория
 14 5 3 6 16 - 17 18
11.
Бари
 14 3 9 2 15 - 16 18
12.
Пиза
 1:1 14 4 5 5 14 - 15 17
13.
Зюйдтироль
 13 4 4 5 18 - 17 16
14.
Реджана
 14 3 7 4 14 - 17 16
15.
Брешия
 1:1 13 3 5 5 10 - 13 14
16.
Асколи
 14 3 4 7 14 - 18 13
17.
Лекко
 13 3 3 7 13 - 21 12
18.
Специя
 14 1 7 6 11 - 20 10
19.
Тернана
 13 1 4 8 12 - 18 7
20.
ФералпиСало
 14 1 4 9 10 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 8 5 3 0 12 - 4 18
2.
Венеция
 7 5 1 1 13 - 8 16
3.
Читтаделла
 8 4 2 2 11 - 11 14
4.
Комо
 6 4 1 1 9 - 7 13
5.
Козенца
 7 3 2 2 13 - 7 11
6.
Катанзаро
 6 3 1 2 10 - 9 10
7.
Палермо
 7 3 1 3 9 - 7 10
8.
Модена
 7 3 1 3 6 - 8 10
9.
Сампдория
 7 3 0 4 8 - 9 9
10.
Кремонезе
 8 2 3 3 8 - 7 9
11.
Зюйдтироль
 6 2 2 2 10 - 8 8
12.
Реджана
 7 1 5 1 7 - 8 8
13.
Бари
 7 1 5 1 6 - 8 8
14.
Асколи
 6 2 1 3 7 - 6 7
15.
Пиза
 1:1 7 1 3 3 8 - 10 6
16.
Брешия
 1:1 7 1 3 3 4 - 8 6
17.
Тернана
 7 1 2 4 5 - 6 5
18.
Лекко
 6 1 1 4 7 - 12 4
19.
Специя
 6 0 4 2 3 - 5 4
20.
ФералпиСало
 6 0 2 4 5 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 6 5 1 0 13 - 5 16
2.
Венеция
 7 4 2 1 9 - 3 14
3.
Палермо
 6 4 1 1 9 - 3 13
4.
Модена
 7 3 4 0 8 - 5 13
5.
Парма
 6 4 0 2 16 - 9 12
6.
Комо
 7 3 2 2 8 - 7 11
7.
Катанзаро
 7 3 2 2 10 - 9 11
8.
Пиза
 1:1 7 3 2 2 6 - 5 11
9.
Бари
 7 2 4 1 9 - 8 10
10.
Сампдория
 7 2 3 2 8 - 8 9
11.
Брешия
 1:1 6 2 2 2 6 - 5 8
12.
Козенца
 6 2 2 2 4 - 5 8
13.
Читтаделла
 6 2 2 2 6 - 7 8
14.
Зюйдтироль
 7 2 2 3 8 - 9 8
15.
Реджана
 7 2 2 3 7 - 9 8
16.
Лекко
 7 2 2 3 6 - 9 8
17.
Асколи
 8 1 3 4 7 - 12 6
18.
Специя
 8 1 3 4 8 - 15 6
19.
ФералпиСало
 8 1 2 5 5 - 16 5
20.
Тернана
 6 0 2 4 7 - 12 2
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 8 (2)
Парма Бенедычак Адриан 7 (1)
Парма Ман Деннис 6 (1)
Асколи Мендеш Педру 6 (1)
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Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 7
ФералпиСало Davide Balestrero 7
Специя Николау Димитрис 1 5
ФералпиСало Чеппители Лука 6
Козенца Д'Орацио Томмазо 6
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