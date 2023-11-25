Тур: 14. Стадион: Эннио Тардини.
0'
35' Желтая карточкаЭстевес Науэль
0:1
59' ГолEdoardo Duca
64' Желтая карточкаЗом Симон
79' Желтая карточкаБолог Ботонд
86' Желтая карточкаСекулин Андреа
0:1
87' Не забитый пенальтиМан Деннис
1:1
90' ГолПартипило Антони
90' Желтая карточкаФальчинелли Диего
90' Красная карточкаЗом Симон
90'+10
Ход матча
35'
59'
64'
79'
86'
87'
0:1
90'
1:1
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 1
-
10 Угловые 5
-
0 Офсайды 4
-
9 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
531 Количество передач 338
-
62 Владение мячом, % 38
19
Зом
Симон
98
Ман
Деннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Турк МартинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Эно АнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
24 Roko Vukusic
-
-
-
28 Sandro Waibl
-
Главный тренер: Paolo Bianco
История личных встреч
Парма
Модена
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.17
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
77
90
Бомбардиры внутри турнира
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенедычак Адриан
|7 (5)
|0.5
|Ман Деннис
|6 (1)
|0.43
|Бернабе Адриан
|3
|0.21
|Партипило Антони
|3
|0.21
|Чолак Антонио-Мирко
|3
|0.21
|Бонни Анж-Йоан
|2
|0.14
|Шарпантье Габриэль
|2
|0.14
|Эрнани Азеведо
|1
|0.07
|Чиркати Алессандро
|1
|0.07
|Зом Симон
|0
|0
|Кулибали Войо
|0
|0
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Эстевес Науэль
|0
|0
|Дель Прато Энрико
|0
|0
|Михэйлэ Валентин
|0
|0
|Бегич Тьяс
|0
|0
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стриццоло Лука
|3
|0.21
|Манкони Якопо
|2
|0.14
|Фальчинелли Диего
|2
|0.14
|Тремолада Лука
|1
|0.07
|Палумбо Антонио
|1
|0.07
|Заро Джованни
|1
|0.07
|Бонфанти Николас
|1
|0.07
|Edoardo Duca
|1
|0.07
|Fabio Abiuso
|1
|0.07
|Kleis Bozhanaj
|1
|0.07
|Джерли Фабио
|0
|0
|Коттали Маттео
|0
|0
Карточки
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнани Азеведо
|3
|1
|Кулибали Войо
|2
|1
|Эстевес Науэль
|3
|0
|Зом Симон
|1
|1
|Чичисола Леандро
|2
|0
|Бернабе Адриан
|2
|0
|Загаритис Василиос
|2
|0
|Бонни Анж-Йоан
|2
|0
|Чиркати Алессандро
|2
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|1
|0
|Партипило Антони
|1
|0
|Ман Деннис
|1
|0
|Дель Прато Энрико
|1
|0
|Михэйлэ Валентин
|1
|0
|Бенедычак Адриан
|1
|0
|Камара Дрисса
|1
|0
|Болог Ботонд
|1
|0
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Палумбо Антонио
|4
|0
|Манкони Якопо
|4
|0
|Shady Oukhadda
|2
|1
|Fabio Abiuso
|2
|1
|Заро Джованни
|3
|0
|Antonio Pergreffi
|3
|0
|Понси Фабио
|3
|0
|Секулин Андреа
|2
|0
|Фальчинелли Диего
|2
|0
|Джерли Фабио
|2
|0
|Коттали Маттео
|2
|0
|Гиебр Абдул
|2
|0
|Kleis Bozhanaj
|2
|0
|Стриццоло Лука
|1
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
|Маньино Лука
|1
|0
|Баттистелла Томас
|1
|0
|Кристиан Каус
|1
|0
|Edoardo Duca
|1
|0
Результаты матчей
Парма
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Модена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
3
Парма
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Модена
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
12
5
Парма
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Модена
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
7% (1)
79% (11)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
9
Упущенные победы
14
8
Голы по времени матча
Забито
12
8
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
4
33%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
4
50%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
2
40%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Забито
16
6
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
3
19%
1
17%
1-15
2
13%
1
17%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
25%
3
50%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
1
17%
76-90
Пропущено
9
8
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
2
22%
4
50%
76-90
Забито
28
14
12 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 7
1 Не забивали 4
7
25%
2
14%
1-15
2
7%
2
14%
16-30
3
11%
1
7%
31-45
6
21%
4
29%
46-60
4
14%
0
0%
61-75
6
21%
5
36%
76-90
Пропущено
13
13
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
8%
2
15%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
4
31%
2
15%
46-60
2
15%
2
15%
61-75
3
23%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Парма
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Лекко - Парма 3:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Лечче - Парма 2:4 Асколи - Парма 1:3
Парма - Комо 2:1 Венеция - Парма 3:2 Кремонезе - Парма 1:2 Парма - Бари 2:1 Парма - Сампдория 1:1 Катанзаро - Парма 0:5 Парма - Реджана 0:0 Пиза - Парма 1:2 Парма - Читтаделла 2:0 Парма - ФералпиСало 2:0 Бари - Парма 0:3 Эльче - Парма 1:1 Парма - Сассуоло 1:0 Парма - Бохум 1:0 Фиорентина - Парма 1:1 Парма - Кальяри 0:0
Модена
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Модена - Сампдория 0:2 Катанзаро - Модена 1:2 Модена - Тернана 2:1 Брешия - Модена 0:1
Бари - Модена 1:1 Модена - Палермо 0:2 Модена - Венеция 1:3 Зюйдтироль - Модена 0:0 Модена - Лекко 0:0 ФералпиСало - Модена 1:1 Модена - Пиза 2:0 Козенца - Модена 1:2 Модена - Асколи 1:0 Дженоа - Модена 4:3 Модена - Динамо Тирана 2:0 Торино - Модена 2:1 Модена - Фиоренцуола 1:1 Модена - Формиджине 9:0 Модена - Зюйдтироль 2:1 Беневенто - Модена 2:1
Результаты матчей
Парма
Модена
Точный счет
2:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
3:2
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:1
3 раза 43%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
9 раз 64%
1
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
Тоталы голов в матче
Парма
Модена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
43
53
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
104
113
410
212
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|3
|2
|28 - 13
|30
|2.
|14
|9
|3
|2
|22 - 11
|30
|3.
|14
|7
|4
|3
|21 - 12
|25
|4.
|13
|7
|3
|3
|17 - 14
|24
|5.
|13
|7
|2
|4
|18 - 10
|23
|6.
|14
|6
|5
|3
|14 - 13
|23
|7.
|14
|6
|4
|4
|17 - 18
|22
|8.
|13
|6
|3
|4
|20 - 18
|21
|9.
|13
|5
|4
|4
|17 - 12
|19
|10.
|14
|5
|3
|6
|16 - 17
|18
|11.
|14
|3
|9
|2
|15 - 16
|18
|12.
|1:1
|14
|4
|5
|5
|14 - 15
|17
|13.
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
|14.
|14
|3
|7
|4
|14 - 17
|16
|15.
|1:1
|13
|3
|5
|5
|10 - 13
|14
|16.
|14
|3
|4
|7
|14 - 18
|13
|17.
|13
|3
|3
|7
|13 - 21
|12
|18.
|14
|1
|7
|6
|11 - 20
|10
|19.
|13
|1
|4
|8
|12 - 18
|7
|20.
|14
|1
|4
|9
|10 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|3
|0
|12 - 4
|18
|2.
|7
|5
|1
|1
|13 - 8
|16
|3.
|8
|4
|2
|2
|11 - 11
|14
|4.
|6
|4
|1
|1
|9 - 7
|13
|5.
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|6.
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|7.
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|8.
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|9.
|7
|3
|0
|4
|8 - 9
|9
|10.
|8
|2
|3
|3
|8 - 7
|9
|11.
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|12.
|7
|1
|5
|1
|7 - 8
|8
|13.
|7
|1
|5
|1
|6 - 8
|8
|14.
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|15.
|1:1
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|16.
|1:1
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|17.
|7
|1
|2
|4
|5 - 6
|5
|18.
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|19.
|6
|0
|4
|2
|3 - 5
|4
|20.
|6
|0
|2
|4
|5 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|13 - 5
|16
|2.
|7
|4
|2
|1
|9 - 3
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|4.
|7
|3
|4
|0
|8 - 5
|13
|5.
|6
|4
|0
|2
|16 - 9
|12
|6.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|8.
|1:1
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|9.
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|10.
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|11.
|1:1
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|12.
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|13.
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|14.
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|15.
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|16.
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|17.
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|18.
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|19.
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|20.
|6
|0
|2
|4
|7 - 12
|2
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|8 (2)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|7 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|6 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|6 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 7
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|7
|Специя
|Николау Димитрис
|1 5
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|6
|Козенца
|Д'Орацио Томмазо
|6