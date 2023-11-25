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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Парма
1:1
Конец матча
Модена
0'
35' Желтая карточка
Эстевес Науэль
0:1
59' Гол
Edoardo Duca
64' Желтая карточка
Зом Симон
79' Желтая карточка
Болог Ботонд
86' Желтая карточка
Секулин Андреа
0:1
87' Не забитый пенальти
Ман Деннис
1:1
90' Гол
Партипило Антони
90' Желтая карточка
Фальчинелли Диего
90' Красная карточка
Зом Симон
90'+10

Ход матча

35'
Эстевес Науэль
 
46'
Ди Кьяра Джанлука
Ансальди Кристиан
 
46'
Шарпантье Габриэль
Бонни Анж-Йоан
 
59'
0:1
Edoardo Duca
(Фальчинелли Диего)
64'
Зом Симон
 
68'
Камара Дрисса
Зом Симон
 
77'
 
Монделе Лукас
Edoardo Duca
77'
 
Бонфанти Николас
Манкони Якопо
78'
Партипило Антони
Бенедычак Адриан
 
79'
Болог Ботонд
 
86'
 
Секулин Андреа
87'
Ман Деннис
0:1
90'
 
Shady Oukhadda
Тремолада Лука
90'
 
Гиебр Абдул
Коттали Маттео
90'
Чолак Антонио-Мирко
Бернабе Адриан
 
90'
Партипило Антони
1:1
90'
 
Фальчинелли Диего
90'
Зом Симон
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 1
  • 10 Угловые 5
  • 0 Офсайды 4
  • 9 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 531 Количество передач 338
  • 62 Владение мячом, % 38
1
Чичисола
Леандро
26
Кулибали
Войо
15
Дель
Прато
Энрико
4
Болог
Ботонд
14
Ансальди
Кристиан
19
Зом
Симон
8
Эстевес
Науэль
98
Ман
Деннис
10
Бернабе
Адриан
7
Бенедычак
Адриан
13
Бонни
Анж-Йоан
12
Секулин
Андреа
3
Понси
Фабио
19
Заро
Джованни
4
Antonio
Pergreffi
29
Коттали
Маттео
6
Маньино
Лука
5
Палумбо
Антонио
7
Edoardo
Duca
11
Фальчинелли
Диего
10
Тремолада
Лука
17
Манкони
Якопо
Парма
4-2-3-1
Модена
4-3-2-1

История личных встреч

Парма
Модена

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

История матчей

СB
1:1
СB
1:2
ЛП
3:1
ЛП
0:0
СB
2:2
СB
0:0

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.17
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

77
90

Бомбардиры внутри турнира

Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенедычак Адриан 7 (5) 0.5
Ман Деннис 6 (1) 0.43
Бернабе Адриан 3 0.21
Партипило Антони 3 0.21
Чолак Антонио-Мирко 3 0.21
Бонни Анж-Йоан 2 0.14
Шарпантье Габриэль 2 0.14
Эрнани Азеведо 1 0.07
Чиркати Алессандро 1 0.07
Зом Симон 0 0
Кулибали Войо 0 0
Ансальди Кристиан 0 0
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Эстевес Науэль 0 0
Дель Прато Энрико 0 0
Михэйлэ Валентин 0 0
Бегич Тьяс 0 0
Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стриццоло Лука 3 0.21
Манкони Якопо 2 0.14
Фальчинелли Диего 2 0.14
Тремолада Лука 1 0.07
Палумбо Антонио 1 0.07
Заро Джованни 1 0.07
Бонфанти Николас 1 0.07
Edoardo Duca 1 0.07
Fabio Abiuso 1 0.07
Kleis Bozhanaj 1 0.07
Джерли Фабио 0 0
Коттали Маттео 0 0

Карточки

Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнани Азеведо 3 1
Кулибали Войо 2 1
Эстевес Науэль 3 0
Зом Симон 1 1
Чичисола Леандро 2 0
Бернабе Адриан 2 0
Загаритис Василиос 2 0
Бонни Анж-Йоан 2 0
Чиркати Алессандро 2 0
Ди Кьяра Джанлука 1 0
Партипило Антони 1 0
Ман Деннис 1 0
Дель Прато Энрико 1 0
Михэйлэ Валентин 1 0
Бенедычак Адриан 1 0
Камара Дрисса 1 0
Болог Ботонд 1 0
Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палумбо Антонио 4 0
Манкони Якопо 4 0
Shady Oukhadda 2 1
Fabio Abiuso 2 1
Заро Джованни 3 0
Antonio Pergreffi 3 0
Понси Фабио 3 0
Секулин Андреа 2 0
Фальчинелли Диего 2 0
Джерли Фабио 2 0
Коттали Маттео 2 0
Гиебр Абдул 2 0
Kleis Bozhanaj 2 0
Стриццоло Лука 1 0
Гарджуло Марио 1 0
Маньино Лука 1 0
Баттистелла Томас 1 0
Кристиан Каус 1 0
Edoardo Duca 1 0

Результаты матчей

Парма
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Модена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
3
Парма
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Модена
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

12
5
Парма
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Модена
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
7% (1)
79% (11)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

14
8

Голы по времени матча

Забито

12
8
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
4
33%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
4
50%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
2
40%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Забито

16
6
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
3
19%
1
17%
1-15
2
13%
1
17%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
25%
3
50%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
1
17%
76-90

Пропущено

9
8
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
2
22%
4
50%
76-90

Забито

28
14
12 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 7
1 Не забивали 4
7
25%
2
14%
1-15
2
7%
2
14%
16-30
3
11%
1
7%
31-45
6
21%
4
29%
46-60
4
14%
0
0%
61-75
6
21%
5
36%
76-90

Пропущено

13
13
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
8%
2
15%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
4
31%
2
15%
46-60
2
15%
2
15%
61-75
3
23%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Парма
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Лекко - Парма 3:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Лечче - Парма 2:4 Асколи - Парма 1:3
Парма - Комо 2:1 Венеция - Парма 3:2 Кремонезе - Парма 1:2 Парма - Бари 2:1 Парма - Сампдория 1:1 Катанзаро - Парма 0:5 Парма - Реджана 0:0 Пиза - Парма 1:2 Парма - Читтаделла 2:0 Парма - ФералпиСало 2:0 Бари - Парма 0:3 Эльче - Парма 1:1 Парма - Сассуоло 1:0 Парма - Бохум 1:0 Фиорентина - Парма 1:1 Парма - Кальяри 0:0
Модена
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Модена - Сампдория 0:2 Катанзаро - Модена 1:2 Модена - Тернана 2:1 Брешия - Модена 0:1
Бари - Модена 1:1 Модена - Палермо 0:2 Модена - Венеция 1:3 Зюйдтироль - Модена 0:0 Модена - Лекко 0:0 ФералпиСало - Модена 1:1 Модена - Пиза 2:0 Козенца - Модена 1:2 Модена - Асколи 1:0 Дженоа - Модена 4:3 Модена - Динамо Тирана 2:0 Торино - Модена 2:1 Модена - Фиоренцуола 1:1 Модена - Формиджине 9:0 Модена - Зюйдтироль 2:1 Беневенто - Модена 2:1

Результаты матчей

Парма
Модена

Точный счет

2:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
3:2
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:1
3 раза 43%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
9 раз 64%
1
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%

Тоталы голов в матче

Парма
Модена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
3
5
3
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
2.5
Больше Меньше
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
10
4
11
3
1.5
4
10
2
12
2.5
1
13
3.5
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 14 9 3 2 28 - 13 30
2.
Венеция
 14 9 3 2 22 - 11 30
3.
Кремонезе
 14 7 4 3 21 - 12 25
4.
Комо
 13 7 3 3 17 - 14 24
5.
Палермо
 13 7 2 4 18 - 10 23
6.
Модена
 14 6 5 3 14 - 13 23
7.
Читтаделла
 14 6 4 4 17 - 18 22
8.
Катанзаро
 13 6 3 4 20 - 18 21
9.
Козенца
 13 5 4 4 17 - 12 19
10.
Сампдория
 14 5 3 6 16 - 17 18
11.
Бари
 14 3 9 2 15 - 16 18
12.
Пиза
 1:1 14 4 5 5 14 - 15 17
13.
Зюйдтироль
 13 4 4 5 18 - 17 16
14.
Реджана
 14 3 7 4 14 - 17 16
15.
Брешия
 1:1 13 3 5 5 10 - 13 14
16.
Асколи
 14 3 4 7 14 - 18 13
17.
Лекко
 13 3 3 7 13 - 21 12
18.
Специя
 14 1 7 6 11 - 20 10
19.
Тернана
 13 1 4 8 12 - 18 7
20.
ФералпиСало
 14 1 4 9 10 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 8 5 3 0 12 - 4 18
2.
Венеция
 7 5 1 1 13 - 8 16
3.
Читтаделла
 8 4 2 2 11 - 11 14
4.
Комо
 6 4 1 1 9 - 7 13
5.
Козенца
 7 3 2 2 13 - 7 11
6.
Катанзаро
 6 3 1 2 10 - 9 10
7.
Палермо
 7 3 1 3 9 - 7 10
8.
Модена
 7 3 1 3 6 - 8 10
9.
Сампдория
 7 3 0 4 8 - 9 9
10.
Кремонезе
 8 2 3 3 8 - 7 9
11.
Зюйдтироль
 6 2 2 2 10 - 8 8
12.
Реджана
 7 1 5 1 7 - 8 8
13.
Бари
 7 1 5 1 6 - 8 8
14.
Асколи
 6 2 1 3 7 - 6 7
15.
Пиза
 1:1 7 1 3 3 8 - 10 6
16.
Брешия
 1:1 7 1 3 3 4 - 8 6
17.
Тернана
 7 1 2 4 5 - 6 5
18.
Лекко
 6 1 1 4 7 - 12 4
19.
Специя
 6 0 4 2 3 - 5 4
20.
ФералпиСало
 6 0 2 4 5 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 6 5 1 0 13 - 5 16
2.
Венеция
 7 4 2 1 9 - 3 14
3.
Палермо
 6 4 1 1 9 - 3 13
4.
Модена
 7 3 4 0 8 - 5 13
5.
Парма
 6 4 0 2 16 - 9 12
6.
Комо
 7 3 2 2 8 - 7 11
7.
Катанзаро
 7 3 2 2 10 - 9 11
8.
Пиза
 1:1 7 3 2 2 6 - 5 11
9.
Бари
 7 2 4 1 9 - 8 10
10.
Сампдория
 7 2 3 2 8 - 8 9
11.
Брешия
 1:1 6 2 2 2 6 - 5 8
12.
Козенца
 6 2 2 2 4 - 5 8
13.
Читтаделла
 6 2 2 2 6 - 7 8
14.
Зюйдтироль
 7 2 2 3 8 - 9 8
15.
Реджана
 7 2 2 3 7 - 9 8
16.
Лекко
 7 2 2 3 6 - 9 8
17.
Асколи
 8 1 3 4 7 - 12 6
18.
Специя
 8 1 3 4 8 - 15 6
19.
ФералпиСало
 8 1 2 5 5 - 16 5
20.
Тернана
 6 0 2 4 7 - 12 2
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 8 (2)
Парма Бенедычак Адриан 7 (1)
Парма Ман Деннис 6 (1)
Асколи Мендеш Педру 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 7
ФералпиСало Davide Balestrero 7
Специя Николау Димитрис 1 5
ФералпиСало Чеппители Лука 6
Козенца Д'Орацио Томмазо 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Эстевес Науэль получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Парма 1:1 Модена онлайн

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