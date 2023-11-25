Тур: 15. Стадион: Ворскла им. Алексея Бутовского.
0:0
Конец матча
0'
53' Желтая карточкаКрупский Илья
59' Желтая карточкаШестаков Сергей
60' Желтая карточкаНоренков Денис
89' Желтая карточкаНестеренко Иван
90'+3
Ход матча
53'
59'
60'
89'
50
Кане
Ибрахим
25
Якубу
Наджиб
95
Стасюк
Пётр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Якубу НаджибПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
95 Стасюк ПётрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
77 Савин АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
28 Sergiy Kopyl
-
-
Главный тренер: Дулуб Олег
Бомбардиры внутри турнира
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Степанюк Руслан
|4 (2)
|0.27
|Юрченко Владлен
|3
|0.2
|Нестеренко Иван
|2
|0.13
|Скляр Александр
|2 (2)
|0.13
|Родригес Фелипе II
|1
|0.07
|Корниенко Виктор
|1
|0.07
|Челядин Артём
|1
|0.07
|Бацула Андрей
|0
|0
|Пердута Игорь
|0
|0
|Кане Ибрахим
|0
|0
|Павлюк Евгений
|0
|0
|Крупский Илья
|0
|0
ЛНЗ Черкассы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шестаков Сергей
|3
|0.2
|Прядун Максим
|3
|0.2
|Пасич Геннадий
|2
|0.13
|Наумец Владислав
|2
|0.13
|Бойко Виталий
|2 (1)
|0.13
|Норенков Денис
|1
|0.07
|Ковалёв Максим
|1
|0.07
|Стасюк Пётр
|0
|0
|Олейник Денис
|0
|0
|Савин Антон
|0
|0
|Хобленко Алексей
|0
|0
|Ivan Tyshchenko
|0
|0
|Муравский Назарий
|0
|0
Карточки
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скляр Александр
|7
|1
|Челядин Артём
|6
|0
|Tiago Santana
|6
|0
|Пердута Игорь
|3
|0
|Павлюк Евгений
|3
|0
|Крупский Илья
|3
|0
|Корниенко Виктор
|2
|0
|Исенко Павел
|2
|0
|Нестеренко Иван
|2
|0
|Хрипчук Даниил
|0
|1
|Thiago Cunha
|1
|0
|Бацула Андрей
|1
|0
|Степанюк Руслан
|1
|0
|Якубу Наджиб
|1
|0
|Кане Ибрахим
|1
|0
ЛНЗ Черкассы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пасич Геннадий
|4
|0
|Норенков Денис
|4
|0
|Муравский Назарий
|4
|0
|Савин Антон
|3
|0
|Пеньков Герман
|3
|0
|Калюжный Иван
|3
|0
|Олейник Денис
|2
|0
|Ковалёв Максим
|2
|0
|Насонов Александр
|2
|0
|Бойко Виталий
|2
|0
|Шестаков Сергей
|2
|0
|Хамелюк Владислав
|2
|0
|Лопырёнок Максим
|0
|1
|Прядун Максим
|1
|0
|Нич Назарий
|1
|0
|Sergiy Kopyl
|1
|0
Результаты матчей
Ворскла
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
ЛНЗ Черкассы
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
0
Ворскла
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
ЛНЗ Черкассы
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
9
Упущенные победы
4
6
Ворскла
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
ЛНЗ Черкассы
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
10
Упущенные победы
10
6
Голы по времени матча
Забито
10
5
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 13
1
10%
1
20%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
40%
76-90
Пропущено
14
6
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
4
29%
1
17%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
29%
4
67%
76-90
Забито
6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
33%
1
11%
61-75
1
17%
4
44%
76-90
Пропущено
8
11
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
25%
1
9%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
2
25%
1
9%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
1
13%
4
36%
76-90
Забито
16
14
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
5 Не забивали 8
2
13%
1
7%
1-15
4
25%
3
21%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
3
19%
1
7%
61-75
3
19%
6
43%
76-90
Пропущено
22
17
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
4
18%
1
6%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
5
23%
3
18%
31-45
5
23%
1
6%
46-60
1
5%
3
18%
61-75
5
23%
8
47%
76-90
Результаты последних матчей
Ворскла
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Оболонь - Ворскла 0:1 Минай - Ворскла 0:0 Оболонь - Ворскла 0:3 Ворскла - Металлист-1925 2:2
Ворскла - Днепр-1 2:3 Ворскла - Полесье 0:3 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:0 Шахтёр Донецк - Ворскла 1:2 Металлист-1925 - Ворскла 0:3 Ворскла - Кривбасс 1:4 Динамо Киев - Ворскла 2:0 Ворскла - Александрия 1:0 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Верес - Ворскла 1:2 Ворскла - Заря 1:2 Рух Львов - Ворскла 4:1 Дила - Ворскла 3:1 Ворскла - Дила 2:1 Бельско-Бяла - Ворскла 3:4 Полония Лазиска - Ворскла 1:4
ЛНЗ Черкассы
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Заря - ЛНЗ Черкассы 1:2 ЛНЗ Черкассы - Колос Ковалёвка 1:1 ЛНЗ Черкассы - Оболонь 3:0 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкассы 3:0
ЛНЗ Черкассы - Александрия 0:0 Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Динамо Киев 2:4 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов 2:1 Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3 ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2 Полесье - ЛНЗ Черкассы 2:1 ЛНЗ Черкассы - Карпаты 4:1 Эпицентр Дунаевцы - ЛНЗ Черкассы 0:2 ЛНЗ Черкассы - Нива Тернополь 1:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Карпаты - ЛНЗ Черкассы 1:1
Результаты матчей
Ворскла
ЛНЗ Черкассы
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
5 раз 33%
0
8 раз 53%
2
3 раза 20%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Ворскла
ЛНЗ Черкассы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
35
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
25
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
78
510
510
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (3)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|6 (1)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|6 (1)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|5 (3)
|Рух Львов
|Квасница Илья
|5 (3)
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 7
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 6
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 6
|Верес
|Балан Денис
|1 5
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 5