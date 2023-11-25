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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Ворскла
0:0
Конец матча
ЛНЗ Черкассы
0'
53' Желтая карточка
Крупский Илья
59' Желтая карточка
Шестаков Сергей
60' Желтая карточка
Норенков Денис
89' Желтая карточка
Нестеренко Иван
90'+3
7
Исенко
Павел
27
Крупский
Илья
4
Пердута
Игорь
18
Павлюк
Евгений
9
Корниенко
Виктор
30
Нестеренко
Иван
38
Челядин
Артём
50
Кане
Ибрахим
11
Степанюк
Руслан
25
Якубу
Наджиб
95
Родригес
Фелипе
II
94
Пеньков
Герман
34
Муравский
Назарий
55
Ковалёв
Максим
17
Норенков
Денис
95
Стасюк
Пётр
10
Бойко
Виталий
37
Рыбалка
Сергей
16
Олейник
Денис
11
Пасич
Геннадий
7
Шестаков
Сергей
19
Хобленко
Алексей
Ворскла
ЛНЗ Черкассы

Бомбардиры внутри турнира

Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Степанюк Руслан 4 (2) 0.27
Юрченко Владлен 3 0.2
Нестеренко Иван 2 0.13
Скляр Александр 2 (2) 0.13
Родригес Фелипе II 1 0.07
Корниенко Виктор 1 0.07
Челядин Артём 1 0.07
Бацула Андрей 0 0
Пердута Игорь 0 0
Кане Ибрахим 0 0
Павлюк Евгений 0 0
Крупский Илья 0 0
ЛНЗ Черкассы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шестаков Сергей 3 0.2
Прядун Максим 3 0.2
Пасич Геннадий 2 0.13
Наумец Владислав 2 0.13
Бойко Виталий 2 (1) 0.13
Норенков Денис 1 0.07
Ковалёв Максим 1 0.07
Стасюк Пётр 0 0
Олейник Денис 0 0
Савин Антон 0 0
Хобленко Алексей 0 0
Ivan Tyshchenko 0 0
Муравский Назарий 0 0

Карточки

Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скляр Александр 7 1
Челядин Артём 6 0
Tiago Santana 6 0
Пердута Игорь 3 0
Павлюк Евгений 3 0
Крупский Илья 3 0
Корниенко Виктор 2 0
Исенко Павел 2 0
Нестеренко Иван 2 0
Хрипчук Даниил 0 1
Thiago Cunha 1 0
Бацула Андрей 1 0
Степанюк Руслан 1 0
Якубу Наджиб 1 0
Кане Ибрахим 1 0
ЛНЗ Черкассы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасич Геннадий 4 0
Норенков Денис 4 0
Муравский Назарий 4 0
Савин Антон 3 0
Пеньков Герман 3 0
Калюжный Иван 3 0
Олейник Денис 2 0
Ковалёв Максим 2 0
Насонов Александр 2 0
Бойко Виталий 2 0
Шестаков Сергей 2 0
Хамелюк Владислав 2 0
Лопырёнок Максим 0 1
Прядун Максим 1 0
Нич Назарий 1 0
Sergiy Kopyl 1 0

Результаты матчей

Ворскла
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
ЛНЗ Черкассы
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
0
Ворскла
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
ЛНЗ Черкассы
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
9

Упущенные победы

4
6
Ворскла
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
ЛНЗ Черкассы
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
10

Упущенные победы

10
6

Голы по времени матча

Забито

10
5
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 13
1
10%
1
20%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
40%
76-90

Пропущено

14
6
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
4
29%
1
17%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
29%
4
67%
76-90

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
33%
1
11%
61-75
1
17%
4
44%
76-90

Пропущено

8
11
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
25%
1
9%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
2
25%
1
9%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
1
13%
4
36%
76-90

Забито

16
14
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
5 Не забивали 8
2
13%
1
7%
1-15
4
25%
3
21%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
3
19%
1
7%
61-75
3
19%
6
43%
76-90

Пропущено

22
17
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
4
18%
1
6%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
5
23%
3
18%
31-45
5
23%
1
6%
46-60
1
5%
3
18%
61-75
5
23%
8
47%
76-90

Результаты последних матчей

Ворскла
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Оболонь - Ворскла 0:1 Минай - Ворскла 0:0 Оболонь - Ворскла 0:3 Ворскла - Металлист-1925 2:2
Ворскла - Днепр-1 2:3 Ворскла - Полесье 0:3 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:0 Шахтёр Донецк - Ворскла 1:2 Металлист-1925 - Ворскла 0:3 Ворскла - Кривбасс 1:4 Динамо Киев - Ворскла 2:0 Ворскла - Александрия 1:0 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Верес - Ворскла 1:2 Ворскла - Заря 1:2 Рух Львов - Ворскла 4:1 Дила - Ворскла 3:1 Ворскла - Дила 2:1 Бельско-Бяла - Ворскла 3:4 Полония Лазиска - Ворскла 1:4
ЛНЗ Черкассы
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Заря - ЛНЗ Черкассы 1:2 ЛНЗ Черкассы - Колос Ковалёвка 1:1 ЛНЗ Черкассы - Оболонь 3:0 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкассы 3:0
ЛНЗ Черкассы - Александрия 0:0 Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Динамо Киев 2:4 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов 2:1 Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3 ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2 Полесье - ЛНЗ Черкассы 2:1 ЛНЗ Черкассы - Карпаты 4:1 Эпицентр Дунаевцы - ЛНЗ Черкассы 0:2 ЛНЗ Черкассы - Нива Тернополь 1:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Карпаты - ЛНЗ Черкассы 1:1

Результаты матчей

Ворскла
ЛНЗ Черкассы

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
5 раз 33%
0
8 раз 53%
2
3 раза 20%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Ворскла
ЛНЗ Черкассы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
3
5
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
2
5
2
5
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
7
8
5
10
1.5
5
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 14 9 3 2 19 - 11 30
2.
Кривбасс
 15 9 3 3 27 - 14 30
3.
Полесье
 15 9 3 3 22 - 10 30
4.
Шахтёр Донецк
 13 7 4 2 22 - 13 25
5.
Рух Львов
 14 6 6 2 24 - 16 24
6.
Колос Ковалёвка
 14 4 8 2 11 - 9 20
7.
Динамо Киев
 11 6 1 4 25 - 16 19
8.
Черноморец Од
 13 6 1 6 21 - 16 19
9.
Ворскла
 15 5 4 6 15 - 23 19
10.
ЛНЗ Черкассы
 15 4 5 6 14 - 17 17
11.
Металлист-1925
 14 4 3 7 15 - 19 15
12.
Оболонь
 14 3 4 7 10 - 20 13
13.
Александрия
 14 3 4 7 8 - 18 13
14.
Верес
 14 2 5 7 14 - 23 11
15.
Заря
 12 2 4 6 13 - 17 10
16.
Минай
 15 0 6 9 6 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 7 4 2 1 8 - 4 14
2.
Черноморец Од
 6 4 1 1 11 - 5 13
3.
Полесье
 6 4 1 1 10 - 6 13
4.
Кривбасс
 7 4 1 2 12 - 9 13
5.
Колос Ковалёвка
 8 3 3 2 7 - 6 12
6.
Рух Львов
 9 2 6 1 11 - 9 12
7.
Шахтёр Донецк
 6 3 1 2 8 - 6 10
8.
Металлист-1925
 6 3 1 2 7 - 7 10
9.
Александрия
 7 3 1 3 5 - 10 10
10.
Динамо Киев
 5 3 0 2 10 - 5 9
11.
Верес
 8 2 3 3 13 - 16 9
12.
ЛНЗ Черкассы
 8 2 2 4 9 - 11 8
13.
Ворскла
 8 2 2 4 9 - 15 8
14.
Оболонь
 7 1 3 3 5 - 9 6
15.
Минай
 8 0 4 4 3 - 11 4
16.
Заря
 5 0 1 4 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 8 5 2 1 15 - 5 17
2.
Полесье
 9 5 2 2 12 - 4 17
3.
Днепр-1
 7 5 1 1 11 - 7 16
4.
Шахтёр Донецк
 7 4 3 0 14 - 7 15
5.
Рух Львов
 5 4 0 1 13 - 7 12
6.
Ворскла
 7 3 2 2 6 - 8 11
7.
Динамо Киев
 6 3 1 2 15 - 11 10
8.
Заря
 7 2 3 2 11 - 10 9
9.
ЛНЗ Черкассы
 7 2 3 2 5 - 6 9
10.
Колос Ковалёвка
 6 1 5 0 4 - 3 8
11.
Оболонь
 7 2 1 4 5 - 11 7
12.
Черноморец Од
 7 2 0 5 10 - 11 6
13.
Металлист-1925
 8 1 2 5 8 - 12 5
14.
Александрия
 7 0 3 4 3 - 8 3
15.
Верес
 6 0 2 4 1 - 7 2
16.
Минай
 7 0 2 5 3 - 13 2
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (3)
Кривбасс Задерака Максим 6 (1)
Кривбасс Кожушко Олег 6 (1)
Динамо Киев Ванат Владислав 5 (3)
Рух Львов Квасница Илья 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ворскла Скляр Александр 1 7
Полесье Танковский Вячеслав 1 6
Оболонь Taras Moroz 1 6
Верес Балан Денис 1 5
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Ворскла 0:0 ЛНЗ Черкассы онлайн

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