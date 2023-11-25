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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 20.
Арсенал Тула
1:0
Первый тайм: 41'
КАМАЗ
0'
1:0
4' Гол
Лёвин Владислав
16' Желтая карточка
Абрамов Артём

Ход матча

4'
Лёвин Владислав
1:0
16'
 
Абрамов Артём
Прогнозы 124
Арсенал Тула 89.5% (111)
X 8.1% (10)
КАМАЗ 2.4% (3)
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Арсенал Тула
КАМАЗ

История личных встреч

Арсенал Тула
КАМАЗ

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

МПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.67

Среднее время на гол

180
135

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.2
0.6

Тотал матчей

0.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1

Среднее время на гол

450
150

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окоронкво Джонатан Теофилус 12 (3) 0.6
Гелоян Ишхан 3 0.15
Макаров Анатолий 2 0.1
Большаков Кирилл 2 0.1
Попов Артём 1 0.05
Лёвин Владислав 1 0.05
Барков Дмитрий 1 0.05
Суханов Артём Романович 1 0.05
Хабибов Ансор 1 0.05
Коротков Александр II 1 0.05
КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Таликин Дамир 3 0.15
Гаглоев Александр 3 (2) 0.15
Мануйлов Роман 2 0.1
Укомский Артемий 2 0.1
Куль Руслан 2 0.1
Пальцев Валентин 2 0.1
Фартуна Борис 2 0.1
Щербатюк Александр 1 0.05
Борисенко Григорий 1 0.05
Горелов Павел 1 0.05

Карточки

Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндука Ифеани Давид 5 0
Макаров Анатолий 4 0
Ботака-Иобома Эрвинг 4 0
Быковский Илья 2 1
Померко Алексей 3 0
Кайнов Максим 3 0
Барков Дмитрий 2 0
Кокарев Никита 2 0
Нижегородов Константин 2 0
Денисов Александр 1 0
Ткачёв Сергей 1 0
Попов Артём 1 0
Лёвин Владислав 1 0
Пантелеев Владислав 1 0
Гираев Карим 1 0
Яковлев Михаил 1 0
Халназаров Рустам 1 0
Хабибов Ансор 1 0
Окоронкво Джонатан Теофилус 1 0
КАМАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горелов Павел 7 0
Фартуна Борис 7 0
Гаглоев Александр 5 1
Гюрджан Артём 5 1
Пальцев Валентин 6 0
Куль Руслан 4 1
Аюкин Руслан 4 0
Абрамов Артём 3 0
Таликин Дамир 3 0
Почивалин Валерий 2 0
Бадртдинов Ильнур 2 0
Кириллов Юрий 1 0
Анисимов Артур 1 0
Мануйлов Роман 1 0
Защепкин Роман 1 0
Ратников Савелий 1 0
Родин Даниил 1 0
Ермолаев Николай 1 0

Результаты матчей

Арсенал Тула
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
КАМАЗ
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
4
Арсенал Тула
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
КАМАЗ
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

10
14
Арсенал Тула
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
КАМАЗ
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

11
18

Голы по времени матча

Забито

12
5
9 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
13 Не забивали 15
4
33%
1
20%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
2
40%
61-75
2
17%
1
20%
76-90

Пропущено

4
12
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
2
50%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
1
25%
2
17%
76-90

Забито

12
14
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
11 Не забивали 11
2
17%
2
14%
1-15
3
25%
2
14%
16-30
2
17%
2
14%
31-45
2
17%
2
14%
46-60
3
25%
1
7%
61-75
0
0%
5
36%
76-90

Пропущено

11
6
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
3
27%
2
33%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
2
33%
76-90

Забито

24
19
16 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 9
5 Не забивали 7
6
25%
3
16%
1-15
7
29%
29%
2
11%
16-30
3
13%
3
16%
31-45
2
8%
2
11%
46-60
4
17%
3
16%
61-75
2
8%
6
32%
76-90

Пропущено

15
18
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
0
0%
2
11%
1-15
4
27%
2
11%
16-30
3
20%
4
22%
31-45
4
27%
2
11%
46-60
1
7%
4
22%
61-75
3
20%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Тула
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Енисей - Арсенал Тула 0:2 Сокол - Арсенал Тула 0:3 Арсенал Тула - Родина Москва 1:0 Алания - Арсенал Тула 1:1
Арсенал Тула - Кубань 3:1 Арсенал Тула - Родина Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Сокол 3:0 Нефтехимик - Арсенал Тула 0:0 Леон Сатурн - Арсенал Тула 1:2 Волгарь - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Шинник 2:0 Арсенал Тула - Химки 0:2 Тюмень - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Торпедо Москва 1:1 КАМАЗ - Арсенал Тула 0:0 Черноморец Нв - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Енисей 2:0 Акрон - Арсенал Тула 5:1 Арсенал Тула - Динамо Махачкала 0:0
КАМАЗ
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Шинник - КАМАЗ 2:2 КАМАЗ - Алания 1:1 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:0 Енисей - КАМАЗ 2:0
КАМАЗ - Химки 2:2 Черноморец Нв - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Шинник 4:0 Волгарь - КАМАЗ 2:1 Родина Москва - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Ленинградец 1:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:0 КАМАЗ - Нефтехимик 0:1 Сокол - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Ленинградец 1:1 Черноморец Нв - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Арсенал Тула 0:0 КАМАЗ - Тюмень 2:1 Динамо Махачкала - КАМАЗ 0:1 Алания - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - Кубань 2:0

Результаты матчей

Арсенал Тула
КАМАЗ

Точный счет

0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
2:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:0
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:0
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
3 раза 16%
0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
2
4 раза 21%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Арсенал Тула
КАМАЗ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
2
4
5
1.5
4
6
2
7
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
4
5
3
7
1.5
1
8
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
12
7
7
12
1.5
5
14
3
16
2.5
1
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 19 11 4 4 21 - 8 37
2.
Химки
 Заявка 19 10 5 4 30 - 20 35
3.
Тюмень
 Заявка 20 10 5 5 28 - 17 35
4.
Арсенал Тула
 1:0 20 9 8 3 25 - 15 35
5.
Акрон
 Заявка 19 10 4 5 26 - 14 34
6.
Алания
 Заявка 19 8 7 4 23 - 21 31
7.
Родина Москва
 Заявка 19 6 7 6 28 - 19 25
8.
КАМАЗ
 0:1 Заявка 20 6 7 7 19 - 19 25
9.
Енисей
 Заявка 19 7 3 9 29 - 27 24
10.
Торпедо Москва
 Заявка 19 6 6 7 17 - 20 24
11.
Шинник
 0:0 Заявка 20 6 6 8 25 - 33 24
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 19 6 5 8 19 - 22 23
13.
Ленинградец
 Заявка 20 6 5 9 16 - 22 23
14.
Нефтехимик
 Заявка 19 5 6 8 14 - 20 21
15.
Кубань
 Заявка 20 5 5 10 17 - 26 20
16.
Сокол
 Заявка 20 5 5 10 18 - 35 20
17.
Волгарь
 0:0 Заявка 20 4 7 9 17 - 26 19
18.
Черноморец Нв
 Заявка 19 3 9 7 17 - 25 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 10 7 1 2 15 - 4 22
2.
Тюмень
 Заявка 10 6 3 1 17 - 5 21
3.
Арсенал Тула
 1:0 10 6 3 1 13 - 4 21
4.
СКА-Хабаровск
 Заявка 10 6 3 1 14 - 6 21
5.
Алания
 Заявка 9 6 2 1 13 - 8 20
6.
Енисей
 Заявка 10 6 1 3 22 - 13 19
7.
КАМАЗ
 0:1 Заявка 10 5 4 1 14 - 6 19
8.
Акрон
 Заявка 10 5 2 3 15 - 8 17
9.
Торпедо Москва
 Заявка 10 5 2 3 12 - 10 17
10.
Химки
 Заявка 9 4 4 1 12 - 8 16
11.
Шинник
 0:0 Заявка 10 4 4 2 15 - 13 16
12.
Родина Москва
 Заявка 9 4 2 3 14 - 8 14
13.
Кубань
 Заявка 10 3 4 3 10 - 9 13
14.
Нефтехимик
 Заявка 10 3 4 3 8 - 10 13
15.
Сокол
 Заявка 10 3 3 4 9 - 13 12
16.
Черноморец Нв
 Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
17.
Волгарь
 0:0 Заявка 10 2 3 5 9 - 17 9
18.
Ленинградец
 Заявка 9 1 3 5 5 - 9 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 10 6 1 3 18 - 12 19
2.
Акрон
 Заявка 9 5 2 2 11 - 6 17
3.
Ленинградец
 Заявка 11 5 2 4 11 - 13 17
4.
Динамо Махачкала
 Заявка 9 4 3 2 6 - 4 15
5.
Тюмень
 Заявка 10 4 2 4 11 - 12 14
6.
Арсенал Тула
 1:0 10 3 5 2 12 - 11 14
7.
Родина Москва
 Заявка 10 2 5 3 14 - 11 11
8.
Алания
 Заявка 10 2 5 3 10 - 13 11
9.
Волгарь
 0:0 Заявка 10 2 4 4 8 - 9 10
10.
Нефтехимик
 Заявка 9 2 2 5 6 - 10 8
11.
Шинник
 0:0 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
12.
Сокол
 Заявка 10 2 2 6 9 - 22 8
13.
Черноморец Нв
 Заявка 10 1 5 4 7 - 14 8
14.
Торпедо Москва
 Заявка 9 1 4 4 5 - 10 7
15.
Кубань
 Заявка 10 2 1 7 7 - 17 7
16.
КАМАЗ
 0:1 Заявка 10 1 3 6 5 - 13 6
17.
Енисей
 Заявка 9 1 2 6 7 - 14 5
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 9 0 2 7 5 - 16 2
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Топ бомбардиров
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 12
Алания Машуков Ислам 10
Родина Москва Тимошенко Иван 9
Шинник Андреев Игорь 7
Химки Руденко Александр Александрович 7
Весь список

Топ нарушителей
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 7
КАМАЗ Горелов Павел 7
КАМАЗ Фартуна Борис 7
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 5
Тюмень Печенкин Никита 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 41'
    Грубо наступил сопернику на ногу перед своей штрафной Нидегородов. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • 40'
    Мог убегать на ворота соперника Почивалин после заброса от Фартуны, но не хватило ему скорости, чтобы догнать сферу в пределах поля.
  • 39'
    С левого фланга смог подать в штрафную Ратников. Здесь по воротам пробил в окружении защитников Укомский, но в падении отбил сферу в сторону Кокарев.
  • 38'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Окоронкво. Потребуется ему помощь медиков.
  • 37'
    С угла поля навесил в центр штрафной Гелоян. Вышел из ворот Анисимов и спокойно кулаком вынес снаряд в центр поля.
  • 36'
    Ворвался в зону соперника Коротков и упал в борьбе с защитником. Судья не стал назначать пенальти, так что будет угловой.
  • 35'
    Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Попов на ход Ткачёву, но тот не смог убежать от защитника и потерял мяч.
  • 34'
    В центре поля подтолкнул руками соперника Таликин. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Арсенала".
  • 33'
    Сместился с правого фланга в центр штрафной Попов и пробил по воротам, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.
  • 32'
    Со штрафного Ткачёв навесил на линию вратарской, где пробил по воротам Кайнов, но мяч застрял в гуще защитников.
  • 31'
    Получил по ногам на фланге Попов в борьбе с защитником. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Арсенала".
  • 30'
    Дальний заброс исполнял с центра поля Гелоян на ход Попову, но тот в борьбе с защитником выпустил сферу в аут.
  • 29'
    С правого фланга низом прострелил в центр штрафной Попов, но в последний момент мяч перехватил Почивалин.
  • 28'
    Со штрафного попытался закрутить в ближний нижний угол Ткачёв, но в падении спас свою команду Анисимов.
  • 27'
    Перед чужой штрафной грамотно подставился Макаров. Опасный стандарт исполнять будут футболисты "Арсенала".
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    • 26'
      Со штрафного навесил Укомский на дальнюю штангу, где Гаглоев пробил по воротам головой, но не попал в створ.
    • 25'
      На фланге получил по ногам Укомский в борьбе против защитника. Штрафной удар исполнять будут футболисты "КАМАЗа".
    • 24'
      Тонким пасом Таликин искал в штрафной соперника Укомского, но тот не смог добраться до мяча в борьбе с двумя защитниками. 
    • 23'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Горелов и с лету пробил по воротам, но мяч полетел выше перекладины.
    • Угловой
      22'
      Сместился с фланга Гаглоев и навесил на дальнюю штангу, но здесь головой вынес снаряд на угловой Большаков.
    • 21'
      Прорывался по центру к штрафной соперника Фартуна и пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.
    • 20'
      Убегал от соперника по флангу Окоронкво, но получил по ногам в подкате от Пальцева. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
    • 19'
      Убежал от соперника по левой бровке Гаглоев и прострелил в центр штрафной, но никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.
    • 18'
      Мягко забросил в штрафную соперника Кириллов на ход Фартуне, но прочитал эпизод Кокарев и спокойно забрал сферу в руки.
    • Желтая карточка
      17'
      В центре поля откровенно грубо сбивал соперника в подкате Абрамов. Судья тут же показал нарушителю желтую карточку.
    • 16'
      Продавил соперника по флангу вновь Гаглоев и прострелил низом в штрафную, но мяч полетел за лицевую линию.
    • 15'
      С правого фланга забросил Гаглоев в штрафную на ход Укомскому, но того опередил Лёвин и головой вынес сферу в аут.
    • 14'
      С левого фланга отдавал тонкий пас в штрафную Гелоян на ход Ткачёву, но того грамотно от мяча корпусом оттеснил Почивалин.
    • 13'
      Ушел от соперника по флангу Горелов на скорости и прострелил вдоль ворот, но мяч спокойно вынес головой в аут Нижегородов.
    • 12'
      Со штрафного навесил на дальнюю штангу Макаров. Здесь пробил головой Ткачёв, но мяч полетел точно в руки голкиперу.
    • 11'
      На фланге подставился грамотно Гелоян на чужой половине поля и заработал для своей команды перспективный стандарт.
    • 10'
      Гелоян протащил мяч по флангу и прострелил вдоль ворот, но здесь спокойно вынес сферу в центр поля Горелов.
    • 9'
      Мягко забросил в штрафную соперника Кириллов на ход Укомскому, но тот нарушил правила в борьбе с защитником.
    • 8'
      С угла поля навесил Гелоян на ближнюю штангу, но выиграл здесь верх Абрамов и головой вынес сферу подальше от своих ворот.
    • Угловой
      7'
      Ушел от соперника на скорости Кайнов и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.
    • Описание гола
      6'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Владислав Лёвин! Удалось провести быстрый гол тулякам. Зацепился за мяч в чужой штрафной Окоронкво и сбросил поперек на Лёвина, который вторым касанием пробил точно под перекладину.
    • 5'
      Мог убегать на ворота соперника Макаров после заброса от Гелояна, но вышел за пределы штрафной Анисимов и отвел угрозу.
    • 4'
      В центре поля получил по ногам Гаглоев в борьбе против Гелояна. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • 3'
      Диагональ исполнял Кайнов на ход Ткачёву в штрафную соперника, но тот не смог догнать мяч в пределах поля. Будет удар от ворот.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-желтых цветах, гости выбрали себе сине-черный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
    • Добрый вечер, уважаемые болельщики. В одном из поединков тура ФНЛ нас ждет интересное противостояние двух команда с верхней части таблицы, "Арсенал" Тула примет "КАМАЗ". Комментировать игру для вас будет Федосов Дмитрий!
    • 64 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 124
    Арсенал Тула 89.5% (111)
    X 8.1% (10)
    КАМАЗ 2.4% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал Тула
    Ничья
    КАМАЗ
    1.85
    Реклама, ligastavok.ru
    5.56
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    4.85
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арсенал Тула 1:0 КАМАЗ

    Исход игры
    Арсенал Тула
    89.5% (111)
    Ничья
    8.1% (10)
    КАМАЗ
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.83% (52)
    Меньше
    55.17% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (58)
    Нет
    50% (58)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал Тула
    35.5% (44)
    1:0 Арсенал Тула
    33.1% (41)
    2:0 Арсенал Тула
    11.3% (14)
    1:1 Ничья
    7.3% (9)
    3:1 Арсенал Тула
    2.4% (3)
    3:0 Арсенал Тула
    2.4% (3)
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