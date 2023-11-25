Тур: 20.
1:0
Первый тайм: 41'
Ход матча
4'
1:0
16'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Гелоян ИшханПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Туре МомоНападающий
-
Главный тренер: Сторожук Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
69 Асылов ИльясЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Клонцак Владимир
История личных встреч
Арсенал Тула
КАМАЗ
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
0.67
Среднее время на гол
180
135
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.5
Среднее время на гол
0
180
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.2
0.6
Тотал матчей
0.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
Среднее время на гол
450
150
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|12 (3)
|0.6
|Гелоян Ишхан
|3
|0.15
|Макаров Анатолий
|2
|0.1
|Большаков Кирилл
|2
|0.1
|Попов Артём
|1
|0.05
|Лёвин Владислав
|1
|0.05
|Барков Дмитрий
|1
|0.05
|Суханов Артём Романович
|1
|0.05
|Хабибов Ансор
|1
|0.05
|Коротков Александр II
|1
|0.05
КАМАЗ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Таликин Дамир
|3
|0.15
|Гаглоев Александр
|3 (2)
|0.15
|Мануйлов Роман
|2
|0.1
|Укомский Артемий
|2
|0.1
|Куль Руслан
|2
|0.1
|Пальцев Валентин
|2
|0.1
|Фартуна Борис
|2
|0.1
|Щербатюк Александр
|1
|0.05
|Борисенко Григорий
|1
|0.05
|Горелов Павел
|1
|0.05
Карточки
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндука Ифеани Давид
|5
|0
|Макаров Анатолий
|4
|0
|Ботака-Иобома Эрвинг
|4
|0
|Быковский Илья
|2
|1
|Померко Алексей
|3
|0
|Кайнов Максим
|3
|0
|Барков Дмитрий
|2
|0
|Кокарев Никита
|2
|0
|Нижегородов Константин
|2
|0
|Денисов Александр
|1
|0
|Ткачёв Сергей
|1
|0
|Попов Артём
|1
|0
|Лёвин Владислав
|1
|0
|Пантелеев Владислав
|1
|0
|Гираев Карим
|1
|0
|Яковлев Михаил
|1
|0
|Халназаров Рустам
|1
|0
|Хабибов Ансор
|1
|0
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|1
|0
КАМАЗ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горелов Павел
|7
|0
|Фартуна Борис
|7
|0
|Гаглоев Александр
|5
|1
|Гюрджан Артём
|5
|1
|Пальцев Валентин
|6
|0
|Куль Руслан
|4
|1
|Аюкин Руслан
|4
|0
|Абрамов Артём
|3
|0
|Таликин Дамир
|3
|0
|Почивалин Валерий
|2
|0
|Бадртдинов Ильнур
|2
|0
|Кириллов Юрий
|1
|0
|Анисимов Артур
|1
|0
|Мануйлов Роман
|1
|0
|Защепкин Роман
|1
|0
|Ратников Савелий
|1
|0
|Родин Даниил
|1
|0
|Ермолаев Николай
|1
|0
Результаты матчей
Арсенал Тула
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
КАМАЗ
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
4
Арсенал Тула
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
КАМАЗ
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
10
14
Арсенал Тула
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
КАМАЗ
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
11
18
Голы по времени матча
Забито
12
5
9 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
13 Не забивали 15
4
33%
1
20%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
2
40%
61-75
2
17%
1
20%
76-90
Пропущено
4
12
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
2
50%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
1
25%
2
17%
76-90
Забито
12
14
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
11 Не забивали 11
2
17%
2
14%
1-15
3
25%
2
14%
16-30
2
17%
2
14%
31-45
2
17%
2
14%
46-60
3
25%
1
7%
61-75
0
0%
5
36%
76-90
Пропущено
11
6
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
3
27%
2
33%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
2
33%
76-90
Забито
24
19
16 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 9
5 Не забивали 7
6
25%
3
16%
1-15
7
29%
29%
2
11%
16-30
3
13%
3
16%
31-45
2
8%
2
11%
46-60
4
17%
3
16%
61-75
2
8%
6
32%
76-90
Пропущено
15
18
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
0
0%
2
11%
1-15
4
27%
2
11%
16-30
3
20%
4
22%
31-45
4
27%
2
11%
46-60
1
7%
4
22%
61-75
3
20%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал Тула
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Енисей - Арсенал Тула 0:2 Сокол - Арсенал Тула 0:3 Арсенал Тула - Родина Москва 1:0 Алания - Арсенал Тула 1:1
Арсенал Тула - Кубань 3:1 Арсенал Тула - Родина Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Сокол 3:0 Нефтехимик - Арсенал Тула 0:0 Леон Сатурн - Арсенал Тула 1:2 Волгарь - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Шинник 2:0 Арсенал Тула - Химки 0:2 Тюмень - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Торпедо Москва 1:1 КАМАЗ - Арсенал Тула 0:0 Черноморец Нв - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Енисей 2:0 Акрон - Арсенал Тула 5:1 Арсенал Тула - Динамо Махачкала 0:0
КАМАЗ
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Шинник - КАМАЗ 2:2 КАМАЗ - Алания 1:1 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:0 Енисей - КАМАЗ 2:0
КАМАЗ - Химки 2:2 Черноморец Нв - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Шинник 4:0 Волгарь - КАМАЗ 2:1 Родина Москва - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Ленинградец 1:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:0 КАМАЗ - Нефтехимик 0:1 Сокол - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Ленинградец 1:1 Черноморец Нв - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Арсенал Тула 0:0 КАМАЗ - Тюмень 2:1 Динамо Махачкала - КАМАЗ 0:1 Алания - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - Кубань 2:0
Результаты матчей
Арсенал Тула
КАМАЗ
Точный счет
0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
2:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:0
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:0
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
3 раза 16%
0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
2
4 раза 21%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Арсенал Тула
КАМАЗ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
82
45
46
27
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
45
37
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
127
712
514
316
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|21 - 8
|37
|2.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|30 - 20
|35
|3.
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|28 - 17
|35
|4.
|1:0
|20
|9
|8
|3
|25 - 15
|35
|5.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|26 - 14
|34
|6.
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|23 - 21
|31
|7.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|28 - 19
|25
|8.
|0:1 Заявка
|20
|6
|7
|7
|19 - 19
|25
|9.
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|29 - 27
|24
|10.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|17 - 20
|24
|11.
|0:0 Заявка
|20
|6
|6
|8
|25 - 33
|24
|12.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|19 - 22
|23
|13.
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|16 - 22
|23
|14.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|14 - 20
|21
|15.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|17 - 26
|20
|16.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|18 - 35
|20
|17.
|0:0 Заявка
|20
|4
|7
|9
|17 - 26
|19
|18.
|Заявка
|19
|3
|9
|7
|17 - 25
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|15 - 4
|22
|2.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 5
|21
|3.
|1:0
|10
|6
|3
|1
|13 - 4
|21
|4.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 6
|21
|5.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|13 - 8
|20
|6.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|22 - 13
|19
|7.
|0:1 Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 6
|19
|8.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 8
|17
|9.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|10.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|12 - 8
|16
|11.
|0:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 13
|16
|12.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 8
|14
|13.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 9
|13
|14.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 10
|13
|15.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 13
|12
|16.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|17.
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 17
|9
|18.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 9
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 12
|19
|2.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 6
|17
|3.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 13
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|6 - 4
|15
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 12
|14
|6.
|1:0
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|7.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|14 - 11
|11
|8.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|10 - 13
|11
|9.
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 9
|10
|10.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 10
|8
|11.
|0:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|12.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 22
|8
|13.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|7 - 14
|8
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 10
|7
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 17
|7
|16.
|0:1 Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 13
|6
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
|18.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 16
|2
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|12
|Алания
|Машуков Ислам
|10
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|9
|Шинник
|Андреев Игорь
|7
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|7
|Торпедо Москва
|Бородин Сергей Алексеевич
|7
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|7
|КАМАЗ
|Фартуна Борис
|7
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 5
|Тюмень
|Печенкин Никита
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Арсенал Тула 1:0 КАМАЗ
Исход игры
Арсенал Тула
89.5% (111)
Ничья
8.1% (10)
КАМАЗ
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
44.83% (52)
Меньше
55.17% (64)
Обе команды забьют
Да
50% (58)
Нет
50% (58)
Популярный счёт
2:1 Арсенал Тула
35.5% (44)
1:0 Арсенал Тула
33.1% (41)
2:0 Арсенал Тула
11.3% (14)
1:1 Ничья
7.3% (9)
3:1 Арсенал Тула
2.4% (3)
3:0 Арсенал Тула
2.4% (3)
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