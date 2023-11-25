Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Попов на ход Ткачёву, но тот не смог убежать от защитника и потерял мяч.

Ворвался в зону соперника Коротков и упал в борьбе с защитником. Судья не стал назначать пенальти, так что будет угловой.

С угла поля навесил в центр штрафной Гелоян. Вышел из ворот Анисимов и спокойно кулаком вынес снаряд в центр поля.

Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Окоронкво. Потребуется ему помощь медиков.

С левого фланга смог подать в штрафную Ратников. Здесь по воротам пробил в окружении защитников Укомский, но в падении отбил сферу в сторону Кокарев.

Мог убегать на ворота соперника Почивалин после заброса от Фартуны, но не хватило ему скорости, чтобы догнать сферу в пределах поля.

Грубо наступил сопернику на ногу перед своей штрафной Нидегородов. Штрафной удар исполнять будут гости.

Перед чужой штрафной грамотно подставился Макаров. Опасный стандарт исполнять будут футболисты "Арсенала".

Со штрафного попытался закрутить в ближний нижний угол Ткачёв, но в падении спас свою команду Анисимов.

С правого фланга низом прострелил в центр штрафной Попов, но в последний момент мяч перехватил Почивалин.

Дальний заброс исполнял с центра поля Гелоян на ход Попову, но тот в борьбе с защитником выпустил сферу в аут.

Получил по ногам на фланге Попов в борьбе с защитником. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Арсенала".

Со штрафного Ткачёв навесил на линию вратарской, где пробил по воротам Кайнов, но мяч застрял в гуще защитников.

Сместился с правого фланга в центр штрафной Попов и пробил по воротам, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.

В центре поля подтолкнул руками соперника Таликин. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Арсенала".

26' Со штрафного навесил Укомский на дальнюю штангу, где Гаглоев пробил по воротам головой, но не попал в створ.

25' На фланге получил по ногам Укомский в борьбе против защитника. Штрафной удар исполнять будут футболисты "КАМАЗа".

24' Тонким пасом Таликин искал в штрафной соперника Укомского, но тот не смог добраться до мяча в борьбе с двумя защитниками.

23' Выиграл подбор у штрафной соперника Горелов и с лету пробил по воротам, но мяч полетел выше перекладины.

22' Сместился с фланга Гаглоев и навесил на дальнюю штангу, но здесь головой вынес снаряд на угловой Большаков.

21' Прорывался по центру к штрафной соперника Фартуна и пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.

20' Убегал от соперника по флангу Окоронкво, но получил по ногам в подкате от Пальцева. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

19' Убежал от соперника по левой бровке Гаглоев и прострелил в центр штрафной, но никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.

18' Мягко забросил в штрафную соперника Кириллов на ход Фартуне, но прочитал эпизод Кокарев и спокойно забрал сферу в руки.