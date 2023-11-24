  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 20.
Арсенал Тула
 
Позже
КАМАЗ
Прогнозы 79
Арсенал Тула 84.8% (67)
X 11.4% (9)
КАМАЗ 3.8% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Арсенал Тула
Ничья
КАМАЗ
1.84
Реклама, ligastavok.ru
3.65
Реклама, fon.bet
4.80
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Арсенал Тула
КАМАЗ

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

МПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.67

Среднее время на гол

180
135

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.2
0.6

Тотал матчей

0.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1

Среднее время на гол

450
150

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окоронкво Джонатан Теофилус 12 (3) 0.63
Гелоян Ишхан 3 0.16
Макаров Анатолий 2 0.11
Большаков Кирилл 2 0.11
Попов Артём 1 0.05
Барков Дмитрий 1 0.05
Суханов Артём Романович 1 0.05
Хабибов Ансор 1 0.05
Коротков Александр II 1 0.05
КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Таликин Дамир 3 0.16
Гаглоев Александр 3 (2) 0.16
Мануйлов Роман 2 0.11
Укомский Артемий 2 0.11
Куль Руслан 2 0.11
Пальцев Валентин 2 0.11
Фартуна Борис 2 0.11
Щербатюк Александр 1 0.05
Борисенко Григорий 1 0.05
Горелов Павел 1 0.05

Карточки

Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндука Ифеани Давид 5 0
Макаров Анатолий 4 0
Ботака-Иобома Эрвинг 4 0
Быковский Илья 2 1
Померко Алексей 3 0
Кайнов Максим 3 0
Барков Дмитрий 2 0
Кокарев Никита 2 0
Нижегородов Константин 2 0
Денисов Александр 1 0
Ткачёв Сергей 1 0
Попов Артём 1 0
Лёвин Владислав 1 0
Пантелеев Владислав 1 0
Гираев Карим 1 0
Яковлев Михаил 1 0
Халназаров Рустам 1 0
Хабибов Ансор 1 0
Окоронкво Джонатан Теофилус 1 0
КАМАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горелов Павел 7 0
Фартуна Борис 7 0
Гаглоев Александр 5 1
Гюрджан Артём 5 1
Пальцев Валентин 6 0
Куль Руслан 4 1
Аюкин Руслан 4 0
Таликин Дамир 3 0
Почивалин Валерий 2 0
Абрамов Артём 2 0
Бадртдинов Ильнур 2 0
Кириллов Юрий 1 0
Анисимов Артур 1 0
Мануйлов Роман 1 0
Защепкин Роман 1 0
Ратников Савелий 1 0
Родин Даниил 1 0
Ермолаев Николай 1 0

Результаты матчей

Арсенал Тула
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
КАМАЗ
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
4
Арсенал Тула
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
КАМАЗ
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

10
14
Арсенал Тула
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
КАМАЗ
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

11
18

Голы по времени матча

Забито

12
5
9 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
13 Не забивали 15
4
33%
1
20%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
2
40%
61-75
2
17%
1
20%
76-90

Пропущено

4
12
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
2
50%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
1
25%
2
17%
76-90

Забито

12
14
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
11 Не забивали 11
2
17%
2
14%
1-15
3
25%
2
14%
16-30
2
17%
2
14%
31-45
2
17%
2
14%
46-60
3
25%
1
7%
61-75
0
0%
5
36%
76-90

Пропущено

11
6
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
3
27%
2
33%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
2
33%
76-90

Забито

24
19
16 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 9
5 Не забивали 7
6
25%
3
16%
1-15
7
29%
29%
2
11%
16-30
3
13%
3
16%
31-45
2
8%
2
11%
46-60
4
17%
3
16%
61-75
2
8%
6
32%
76-90

Пропущено

15
18
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
0
0%
2
11%
1-15
4
27%
2
11%
16-30
3
20%
4
22%
31-45
4
27%
2
11%
46-60
1
7%
4
22%
61-75
3
20%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Тула
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Енисей - Арсенал Тула 0:2 Сокол - Арсенал Тула 0:3 Арсенал Тула - Родина Москва 1:0 Алания - Арсенал Тула 1:1
Арсенал Тула - Кубань 3:1 Арсенал Тула - Родина Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Сокол 3:0 Нефтехимик - Арсенал Тула 0:0 Леон Сатурн - Арсенал Тула 1:2 Волгарь - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Шинник 2:0 Арсенал Тула - Химки 0:2 Тюмень - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Торпедо Москва 1:1 КАМАЗ - Арсенал Тула 0:0 Черноморец Нв - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Енисей 2:0 Акрон - Арсенал Тула 5:1 Арсенал Тула - Динамо Махачкала 0:0
КАМАЗ
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Шинник - КАМАЗ 2:2 КАМАЗ - Алания 1:1 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:0 Енисей - КАМАЗ 2:0
КАМАЗ - Химки 2:2 Черноморец Нв - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Шинник 4:0 Волгарь - КАМАЗ 2:1 Родина Москва - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Ленинградец 1:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:0 КАМАЗ - Нефтехимик 0:1 Сокол - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Ленинградец 1:1 Черноморец Нв - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Арсенал Тула 0:0 КАМАЗ - Тюмень 2:1 Динамо Махачкала - КАМАЗ 0:1 Алания - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - Кубань 2:0

Результаты матчей

Арсенал Тула
КАМАЗ

Точный счет

0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
2:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:0
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:0
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
3 раза 16%
0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
2
4 раза 21%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Арсенал Тула
КАМАЗ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
2
4
5
1.5
4
6
2
7
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
4
5
3
7
1.5
1
8
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
12
7
7
12
1.5
5
14
3
16
2.5
1
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 19 11 4 4 21 - 8 37
2.
Тюмень
 Заявка 19 10 5 4 28 - 16 35
3.
Химки
 Заявка 19 10 5 4 30 - 20 35
4.
Акрон
 Заявка 19 10 4 5 26 - 14 34
5.
Арсенал Тула
 19 8 8 3 24 - 15 32
6.
Алания
 Заявка 19 8 7 4 23 - 21 31
7.
Родина Москва
 Заявка 19 6 7 6 28 - 19 25
8.
КАМАЗ
 Заявка 19 6 7 6 19 - 18 25
9.
Енисей
 Заявка 19 7 3 9 29 - 27 24
10.
Торпедо Москва
 Заявка 19 6 6 7 17 - 20 24
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 19 6 5 8 19 - 22 23
12.
Шинник
 Заявка 19 6 5 8 25 - 33 23
13.
Нефтехимик
 Заявка 19 5 6 8 14 - 20 21
14.
Ленинградец
 Заявка 19 5 5 9 15 - 22 20
15.
Сокол
 Заявка 19 5 5 9 17 - 32 20
16.
Волгарь
 Заявка 19 4 6 9 17 - 26 18
17.
Черноморец Нв
 Заявка 19 3 9 7 17 - 25 18
18.
Кубань
 Заявка 19 4 5 10 14 - 25 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 10 7 1 2 15 - 4 22
2.
Тюмень
 Заявка 10 6 3 1 17 - 5 21
3.
СКА-Хабаровск
 Заявка 10 6 3 1 14 - 6 21
4.
Алания
 Заявка 9 6 2 1 13 - 8 20
5.
Енисей
 Заявка 10 6 1 3 22 - 13 19
6.
КАМАЗ
 Заявка 10 5 4 1 14 - 6 19
7.
Арсенал Тула
 9 5 3 1 12 - 4 18
8.
Акрон
 Заявка 10 5 2 3 15 - 8 17
9.
Торпедо Москва
 Заявка 10 5 2 3 12 - 10 17
10.
Химки
 Заявка 9 4 4 1 12 - 8 16
11.
Шинник
 Заявка 10 4 4 2 15 - 13 16
12.
Родина Москва
 Заявка 9 4 2 3 14 - 8 14
13.
Кубань
 Заявка 10 3 4 3 10 - 9 13
14.
Нефтехимик
 Заявка 10 3 4 3 8 - 10 13
15.
Сокол
 Заявка 9 3 3 3 8 - 10 12
16.
Черноморец Нв
 Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
17.
Волгарь
 Заявка 9 2 2 5 9 - 17 8
18.
Ленинградец
 Заявка 8 0 3 5 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 10 6 1 3 18 - 12 19
2.
Акрон
 Заявка 9 5 2 2 11 - 6 17
3.
Ленинградец
 Заявка 11 5 2 4 11 - 13 17
4.
Динамо Махачкала
 Заявка 9 4 3 2 6 - 4 15
5.
Тюмень
 Заявка 9 4 2 3 11 - 11 14
6.
Арсенал Тула
 10 3 5 2 12 - 11 14
7.
Родина Москва
 Заявка 10 2 5 3 14 - 11 11
8.
Алания
 Заявка 10 2 5 3 10 - 13 11
9.
Волгарь
 Заявка 10 2 4 4 8 - 9 10
10.
Нефтехимик
 Заявка 9 2 2 5 6 - 10 8
11.
Сокол
 Заявка 10 2 2 6 9 - 22 8
12.
Черноморец Нв
 Заявка 10 1 5 4 7 - 14 8
13.
Шинник
 Заявка 9 2 1 6 10 - 20 7
14.
Торпедо Москва
 Заявка 9 1 4 4 5 - 10 7
15.
КАМАЗ
 Заявка 9 1 3 5 5 - 12 6
16.
Енисей
 Заявка 9 1 2 6 7 - 14 5
17.
Кубань
 Заявка 9 1 1 7 4 - 16 4
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 9 0 2 7 5 - 16 2
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 12
Алания Машуков Ислам 10
Родина Москва Тимошенко Иван 9
Шинник Андреев Игорь 7
Химки Руденко Александр Александрович 7
Весь список

Топ нарушителей
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 7
КАМАЗ Горелов Павел 7
КАМАЗ Фартуна Борис 7
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 5
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тула - КАМАЗ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 ноября 2023, осталось 1 день 16 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 58% завершится победой Арсенал Тула.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.72. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.72 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 79
    Арсенал Тула 84.8% (67)
    X 11.4% (9)
    КАМАЗ 3.8% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал Тула
    Ничья
    КАМАЗ
    1.84
    Реклама, ligastavok.ru
    3.65
    Реклама, fon.bet
    4.80
    Реклама, fon.bet
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Арсенал Тула - КАМАЗ онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Арсенал Тула - КАМАЗ

    Исход игры
    Арсенал Тула
    84.8% (67)
    Ничья
    11.4% (9)
    КАМАЗ
    3.8% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.68% (37)
    Меньше
    51.32% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    56.58% (43)
    Нет
    43.42% (33)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал Тула
    39.2% (31)
    1:0 Арсенал Тула
    29.1% (23)
    1:1 Ничья
    10.1% (8)
    2:0 Арсенал Тула
    10.1% (8)
    3:1 Арсенал Тула
    2.5% (2)
    3:0 Арсенал Тула
    2.5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Арсенал Тула
    КАМАЗ
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     