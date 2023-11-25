Тур: 12. Стадион: Тумба.
2:0
Перерыв
Ход матча
21'
1:0
28'
2:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
67 Владение мячом, % 33
23
Састре
Хуан
55
Луиш
Рафаэл
22
Шваб
Штефан
10
Мург
Томас
11
Тайсон
Фреда
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Луиш РафаэлЗащитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
-
11 Тайсон ФредаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Pablo Garcia
История личных встреч
ПАОК
Пансерраикос
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2.67
1.33
Среднее время на гол
33
67
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.67
1.33
Среднее время на гол
135
67
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
54
67
Бомбардиры внутри турнира
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Живкович Андрия
|6
|0.5
|Оздоев Магомед
|4
|0.33
|Брэндон Льямас
|3 (1)
|0.25
|Мург Томас
|3
|0.25
|Саматта Мбвана
|2
|0.17
|Константелиас Янис
|2
|0.17
|Кулиеракис Костас
|1
|0.08
|Цимас Стефанос
|1
|0.08
|Тайсон Фреда
|0
|0
|Састре Хуан
|0
|0
|Шваб Штефан
|0
|0
|Баба Абдул-Рахман
|0
|0
|Десподов Кирилл
|0
|0
Пансерраикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стаикос Пасхалис
|3
|0.27
|Алексич Коста
|3
|0.27
|Хадзистравос Зисис
|2
|0.18
|Мургос Саввас
|2 (1)
|0.18
|Пилеас Костас
|2 (1)
|0.18
|Делияннидис Панайотис
|1
|0.09
|Бергстрём Эмиль
|1
|0.09
|Машарипов Джалолиддин
|0
|0
|Авлонитис Тасос
|0
|0
|Stavros Petravrakis
|0
|0
|Mathias Tomas
|0
|0
Карточки
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тайсон Фреда
|3
|0
|Мург Томас
|3
|0
|Баба Абдул-Рахман
|3
|0
|Кедзёра Томаш
|3
|0
|Живкович Андрия
|3
|0
|Брэндон Льямас
|2
|0
|Котарски Доминик
|2
|0
|Константелиас Янис
|2
|0
|Шваб Штефан
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Мейте Суалихо
|1
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|1
|0
|Абдулрахман Бахаа
|1
|0
|Састре Хуан
|1
|0
|Луиш Рафаэл
|1
|0
|Михаилидис Яннис
|1
|0
|Кулиеракис Костас
|1
|0
Пансерраикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уэдраого Исмаила
|4
|1
|Гайек Томаш
|1
|2
|Стаикос Пасхалис
|4
|0
|Мургос Саввас
|3
|0
|Алексич Коста
|3
|0
|Хован Адриан
|2
|0
|Бергстрём Эмиль
|2
|0
|Данкерлёй Дамил
|2
|0
|Stavros Petravrakis
|2
|0
|Maximiliano Moreira
|1
|0
|Авлонитис Тасос
|1
|0
|Байрович Адмир
|1
|0
|Делияннидис Панайотис
|1
|0
|Вулери Каин
|1
|0
|Машарипов Джалолиддин
|1
|0
|Хадзистравос Зисис
|1
|0
|Пилеас Костас
|1
|0
|Konstantinos Thimianis
|1
|0
|Гоцаманидис Николаос
|1
|0
|Alexandros Maskanakis
|1
|0
|Marios Sofianos
|1
|0
Результаты матчей
ПАОК
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Пансерраикос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
7
ПАОК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Пансерраикос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
9
8
ПАОК
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Пансерраикос
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
10% (1)
80% (8)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
9
15
Голы по времени матча
Забито
11
7
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
4
57%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
5
45%
1
14%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
3
13
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
33%
2
15%
61-75
1
33%
7
54%
76-90
Забито
9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
2
22%
2
25%
76-90
Пропущено
8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
4
50%
1
25%
76-90
Забито
20
15
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
1
5%
5
33%
1-15
3
15%
3
20%
16-30
7
35%
2
13%
31-45
6
30%
0
0%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
2
10%
3
20%
76-90
Пропущено
11
17
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
0
0%
2
12%
1-15
3
27%
1
6%
16-30
1
9%
1
6%
31-45
1
9%
2
12%
46-60
1
9%
3
18%
61-75
5
45%
8
47%
76-90
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
ПАОК - Панетоликос 2:1 ПАОК - Абердин 2:2 Олимпиакос - ПАОК 2:4 АЕК - ПАОК 2:0
Абердин - ПАОК 2:3 ПАОК - Атромитос 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:2 ПАОК - Волос 3:0 ПАС Янина - ПАОК 1:3 ХИК - ПАОК 2:3 ПАОК - Арис Салоники 0:0 ОФИ - ПАОК 1:0 ПАОК - Хартс 4:0 ПАОК - Кифисия 2:1 Хартс - ПАОК 1:2 ПАОК - Астерас 3:0 ПАОК - Хайдук 3:0 Хайдук - ПАОК 0:0 Бейтар - ПАОК 1:4
Пансерраикос
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Атромитос - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1 Панатинаикос - Пансерраикос 5:0 Арис Салоники - Пансерраикос 1:0
Микрасиатикос - Пансерраикос 0:2 Астерас Кайсарианис - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2 Пансерраикос - Ламия 2:0 Кифисия - Пансерраикос 4:4 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 АЕК - Пансерраикос 1:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Пансерраикос - Кавала 4:0 Астерас - Пансерраикос 1:2 Пансерраикос - Панетоликос 2:3 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - Аполлон Лариса 3:0 Ники Волоу - Пансерраикос 3:0 Пансерраикос - ПАОК-2 0:0 Ираклис Лариса - Пансерраикос 2:0
Результаты матчей
ПАОК
Пансерраикос
Точный счет
2:1
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:4
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
Точный счет
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
3
3 раза 27%
4
1 раз 9%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
ПАОК
Пансерраикос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
31
24
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
33
32
15
23
15
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
73
83
46
47
28
110
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|9
|1
|1
|32 - 8
|28
|2.
|2:0
|12
|8
|2
|2
|23 - 10
|26
|3.
|10
|8
|1
|1
|30 - 7
|25
|4.
|11
|7
|3
|1
|21 - 9
|24
|5.
|11
|5
|2
|4
|16 - 14
|17
|6.
|11
|4
|3
|4
|11 - 17
|15
|7.
|12
|3
|6
|3
|13 - 15
|15
|8.
|0:2
|11
|3
|4
|4
|14 - 20
|13
|9.
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|10.
|11
|2
|4
|5
|11 - 21
|10
|11.
|12
|2
|4
|6
|15 - 18
|10
|12.
|12
|1
|5
|6
|11 - 24
|8
|13.
|11
|1
|4
|6
|10 - 21
|7
|14.
|12
|1
|3
|8
|8 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|7
|6
|1
|0
|14 - 2
|19
|2.
|7
|6
|0
|1
|24 - 7
|18
|3.
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|4.
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|5.
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|6.
|0:2
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|7.
|5
|3
|1
|1
|16 - 4
|10
|8.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|9.
|6
|2
|1
|3
|9 - 8
|7
|10.
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|11.
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|12.
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|2.
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|4.
|2:0
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|6.
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|7.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|8.
|7
|1
|1
|5
|6 - 17
|4
|9.
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|10.
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|11.
|6
|0
|3
|3
|3 - 11
|3
|12.
|0:2
|7
|0
|3
|4
|6 - 16
|3
|13.
|6
|0
|1
|5
|3 - 16
|1
|14.
|7
|0
|1
|6
|5 - 16
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|6 (1)
|ПАОК
|Живкович Андрия
|6
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|6
|Олимпиакос
|Фортунис Костас
|5 (4)
|Олимпиакос
|Поденсе Даниэл
|5 (2)
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|2 4
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 2
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 5
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 4
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|5